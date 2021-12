Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 20 al 26 dicembre 2021: Natale sexy per Leone e Sagittario Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana di Natale che va dal 20 al 26 dicembre 2021 la Luna calante aiuterà soprattutto i segni d’aria, ancora baciati da Giove, a non esagerare con gli stravizi culinari. I segni di terra invece non vedranno l’ora di dimostrare il loro amore abbondando nel numero di portate a pranzi e cene in famiglia. Ecco tutte le previsioni astrali e i segni zodiacali più fortunati dalla prossima settimana.

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che di Natale che va dal 20 al 26 dicembre 2021 troveremo i segni di terra ancora particolarmente calorosi e intrisi di spirito natalizio mentre i segni di fuoco dimostreranno il loro amore principalmente sotto le coperte… Sempre di calore si tratta!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Dopo la Luna piena di domenica, questa sarà una settimana di Luna calante, il Sole è nel segno del Capricorno mentre stiamo attraversando l'ultima settimana completa di Giove nel segno dell'Acquario: il 2022 sarà l'anno di Giove nel segno dei pesci ovvero l'anno della poesia.

12. Bilancia

Dato che so che sei una personcina educata, cara Bilancia, sono sicura che non maledirai l'astrologa anche se ti ha messo di nuovo così in fondo alla classifica dei segni più fortunati un po' come se alla festa di Natale aziendale facessi tappezzeria seduta in un angolino… Il fatto è che di chiacchierare non ne hai nessuna voglia e soprattutto non te ne frega niente di quello che le persone che ti circondano possano avere da dirti. Il decoro che riesci a mantenere sarà il minimo indispensabile per non correre il rischio che qualcuno per dispetto si impossessi del tuo cesto natalizio aziendale.

11. Gemelli

Ti accorgerai molto velocemente di che cosa significhi avere Marte contro perché, da un giorno con l'altro, non ti ingegnerai più per trovare un modo per uscire prima dall'ufficio e andare subito a divertirti con gli amici bensì la tua testolina sarà impegnata nel cercare delle scuse plausibili per salutare sia l'ufficio che gli amici e andare a metterti sul divano con tanto di copertina,tisana bollente e serie TV dal bassissimo contenuto intellettuale.

10. Cancro

Oramai ti stai quasi abituando a questa sensazione di odiare tutti come quando sei in coda al supermercato per lo spesone del pranzo del 25 dicembre e ti sei dimenticato di prenotare il pesce per tempo. Hai come l'impressione che la tua sia una lotta per la sopravvivenza e per vincere dovrai riuscire a non dire nulla di particolarmente antipatico almeno fino a Santo Stefano. Ovviamente anche i mimi o le boccacce sono vietate.

9. Acquario

In effetti non ti meriti di stare così in fondo nella classifica dei segni più fortunati caro Acquario ma questa sensazione di malinconia, di tristezza e di ripensamenti che rovistano in fondo al cuoricino come nella scatola degli addobbi di Natale quando non trovi qualcosa, ti rende davvero molto diverso dal solito. Ti vedremo preferire una cioccolata calda sorseggiata guardando l'infinito oltre la nebbia piuttosto che un aperitivo chiassoso coi colleghi.

8. Pesci

I tuoi sbalzi di umore saranno paragonabili a quelli degli snowboarder professionisti quando vengono ripresi a fare dei tripli salti mortali con atterraggio diretto sulla pista da sci. Passerai in men che non si dica dal fare sguardi languidi al partner come quelli di un cucciolo di foca per convincerlo ad essere generoso con i tuoi regali di Natale a lanciare veri e propri sguardi esplosivi come petardi anche solo se il capo osa chiederti mezz'oretta di straordinario.

7. Vergine

Come avrai capito il tuo essere Vergine quest'anno è decisamente fuori dalle regole. Se di solito contavamo su di te per organizzare attraverso un comodo file di Excel condiviso la suddivisione dei compiti per i vari cenoni, feste aziendali e aperitivi della classe dei bambini, quest'anno non solo ti dimostrerai assolutamente sfaticata ma probabilmente sbaglierai anche il giorno dell'evento. Non posso negarti che quasi quasi un po' così ci piaci.

6. Ariete

Nel periodo dell'anno in cui anche i più ligi si sbottonano a qualche stravizio culinario e non si fa altro che organizzare serate nelle quali si sta con le gambe sotto al tavolo o, al massimo, coi gomiti appoggiati al bancone del bar, tu invece non demordi e ti iscrivi a tutte le lezioni possibili di fitness assicurandoti che il tuo personal trainer si assenti solamente nei giorni di strettissime feste comandate… Hai davvero un sacco di energia da sfogare.

5. Scorpione

La tua parte preferita del Natale sarà decisamente quella nella quale scarterai tutti i regali e sarà uno sforzo riuscire a resistere fino alla sera del 24. Anzi, sarai così ingordo che ti offri volontario per mangiare anche i biscotti che i piccoletti di casa lasceranno a Babbo Natale e, già che ci sei, darai un morsetto alle carote per le renne. Tutto questo perché il tuo bisogno di possesso non si limiterà alla gelosia verso il partner ma straborderà in un discreto appetito a cene e cenoni.

4. Toro

Sei pienamente entrato nello spirito natalizio tanto che saltelli di incontenibile felicità non appena suona la sveglia la mattina e fino a che qualcuno non riuscirà a spegnerti la sera! Ti offri volontario per suggerire frasi indimenticabili da scrivere sui biglietti di auguri usando registri diversi e appropriati per ogni genere di legame sentimentale: dai parenti ai fidanzati, dai suoceri agli amici. E' la tua buona azione natalizia.

3. Leone

Tutto il tuo calore lo dimostrerai prima di tutto sotto le coperte perché, venendo da settimane di magra per colpa di Marte, adesso non vedi l'ora di riconquistare il tuo meritatissimo titolo di tigre del materasso. Anzi, anche nella letterina a Babbo Natale almeno la metà delle tue richieste saranno vietate ai minori di 18 anni e soprattutto accompagnate da qualche consiglio al partner su come utilizzarle.

2. Capricorno

Tutte le rigidità spigolose tipiche del tuo carattere in questi giorni sembrano essersi sciolte come un pupazzo di neve davanti al phon! Senti davvero il bisogno di fare delle cose buone e intelligenti tanto che ti farai portavoce di campagne solidali proprio in vista di queste feste come quelle per rinunciare a qualche regalino per fare donazioni a chi ne ha bisogno. Bello, buono e puro e saggio, quasi quasi ti si farebbe santo.

1. Sagittario

Hai intenzione di divertirti come un pazzo persino al pranzo del 25 con i parenti! A partire dall'aperitivo fino alla tombolata comprese le canzoni di Natale stonate e il solito film "Una Poltrona per Due" sarai l'assoluto protagonista di ogni tradizione e soprattutto prenderai a cuore il divertimento di tutti i partecipanti, anziane zie brontolone comprese.