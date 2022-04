Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 2 all’8 maggio 2022: Vergine e Sagittario da evitare Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo di questa settimana dal 2 all’8 maggio 2022, troveremo tanta dolcezza nei segni di fuoco e grandi energie intellettuali nei segni d’aria. I segni d’acqua invece possono contare ancora su Marte dalla loro parte: grande passione e determinazione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 maggio 2022 vedrà delle grandi rimonte e degli inevitabili tonfi. Mercurio infatti entra in Gemelli e renderà divertenti e simpaticissimi i segni d'aria. Venere invece passa in Ariete e da lì rende dolci e affabili i segni di fuoco.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Con Mercurio in Gemelli e Marte in Pesci direi che la stabilità tra pensiero ed azione sarà solamente un miraggio. Ne risentiranno soprattutto Sagittario e Vergine.

12. Vergine

Manco Mercurio è più a tuo favore, cara Vergine! Quindi, se fino alla settimana scorsa abbiamo sopportato il tuo cattivo umore a fronte di risposte effettivamente geniali che davi, adesso non avremo nemmeno più questo deterrente. Ti sentirai come il ragazzino che alle scuole elementari viene messo in piedi dietro la lavagna con le orecchie da asino… Ma non avrai nessuna intenzione di pentirti delle tue birichinate.

11. Capricorno

Ci eravamo molto abituati ad averti a nostra disposizione e persino con un sorriso sulle labbra nemmeno un po' sforzato. Purtroppo la pacchia è finita e il pianeta dell'amore (Venere) ricomincia guardarti storto. Sbuffi e scalpiti come un gatto costretto a fare il bagnetto ogni volta che il partner ti si accoccolerà addosso come una pallina di gelato si accoccola sulla sua fetta di torta di mele. Tu di dolcezze non vuoi proprio sentirne parlare.

10. Bilancia

Dici la tua e su questo non avrai certo bisogno di essere incentivata. In compenso, sarai più critica dei giudici di Ballando con le Stelle con chi non va a tempo. L'idea di mentire per fare piacere a qualcuno non ti sfiora nemmeno l'anticamera del cervello: chi avrà a che fare con te sappia fin da subito che sarai sincerissima e spietata.

9. Sagittario

Il tuo cervello è proprio transennato, come un monumento da restaurare al quale è bene non avvicinarsi perché c'è il serio pericolo che cadano battutacce e polemiche senza fondamento. Chiacchierare con te sarà bello e invogliante come andare dal dentista quando vedi uscire il paziente prima di te con la faccia gonfia e dolorante. Consiglio decisamente di organizzarti passatempi in solitaria.

8. Cancro

Hai presente quel visino d’angelo che sfoggi da sempre, anche involontariamente, e che ti serve da passepartout anche quando fai qualche errore e devi essere perdonato? Ecco, per questa settimana scordatelo! E se guardiamo con attenzione sarà probabile vederti spuntare anche il codino da diavoletto. Tutto ciò può essere anche molto sexy, però.

7. Gemelli

La tua supponenza intellettuale sarà assolutamente incontenibile. Sei intelligente e geniale, c’è da metterlo, ma hai l’assoluta certezza di essere di gran lunga il cervello migliore sulla piazza. Tutto a causa di Mercurio, pianeta del pensiero, approdato nel tuo segno e pronto a restarci per un po'. Per questo, sei pronto a buttarti in polemiche di qualsiasi argomento, anche di quelli di cui non sai una mazza.

6. Acquario

I tuoi piaceri saranno quasi tutti intellettuali e ti vedremo con gli occhi a cuore fare dei pensierini non proprio pudichi sulla guida turistica e sull’insegnante di inglese. Per conquistarti c’è da passare dalla tua testolina e affascinare i tuoi esigentissimi neuroni. Le sfifde ci piacciono!

5. Scorpione

Finalmente ritorni in possesso delle tue facoltà mentali, quindi adesso niente e nessuno ti fermerà dal desiderio di conquista non tanto del mondo quanto di cuori. Non sopporti il fatto che, al tuo passaggio, non ti si guardi con un certo appetito. Hai proprio voglia di fare stragi di spasimanti.

4. Toro

Sei uno zuccherino e il tuo unico obiettivo fin dalle prime ore del giorno è riuscire a goderti la vita il più possibile senza trascurare nessuno. Praticamente sei un benefattore di soddisfazioni: di fianco a te ci sarà concesso di stare senza sorridere solo il tempo di soffiarci il naso.

3. Pesci

Con questo Marte che rimane nel tuo segno ci stupirai con delle decisioni immediate, impulsive e addirittura spregiudicate da far invidia ad un broker di Wall Street. Sei pronto a rischiare tutto e questa sensazione di avere una vita spericolata come una spia di Scotland Yard ti eccita non poco. Per la noia non hai proprio tempo.

2. Leone

C'è dell'amore da riconquistare e soprattutto c'è da rimettere in chiaro chi comanda. Ovvero tu. Soprattutto in coppia. Adesso che torni a non avere dubbi sul fatto di meritarti onori, amori e diamanti dimentichi le orecchie basse da gattino sotto la pioggia e sfoderi le unghie. Bisogna riconquistarti e tu sarai molto ma molto selettivo.

1. Ariete

L'amore è decisamente incontenibile e tu non vuoi far altro che limonare duro per tutto il giorno. Qualsiasi fossero i tuoi doveri e i tuoi programmi. Hai gli occhi a cuore come i fumetti giapponesi e doni abbracci calorosi e sinceri che fanno tornare la fiducia in se stessi e nel mondo intero. Praticamente dovresti essere offerto gratuitamente come il caffè la mattina.