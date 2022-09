Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 19 al 25 settembre 2022: segni d’aria super energici Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 19 al 25 settembre 2022, Mercurio è ancora retrogrado. Questo confonde le idee ad Ariete, Cancro e Capricorno, mentre Marte dona sicurezza ai Gemelli e all’Acquario.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Il 21 settembre sarà equinozio d’autunno, e si festeggia il Sabbat di Mabon, una delle 8 feste della ruota dell'anno. Ci si prepara al raccoglimento autunnale dopo l’esplosione, anche faticosa, dell’estate. È tempo dell'ultimo raccolto prima che anche la terra si metta a riposo. In questa festa si ringrazia la terra per il lavoro svolto. Secondo il mito, questo era il momento doloroso dell’allontanamento, nel quale Proserpina ridiscendeva nell’ade lasciando la madre Demetra a disperarsi per andare invece a ritrovare il suo sposo.

12. Sagittario

Odi tutti e non ne fai mistero. Con Mercurio retrogrado se per caso richiamassi il tuo ex sarebbe solo perché ti sei ricordato che ti doveva altri soldi. Il romanticismo si tiene lontano da te come Lucifero dall’acqusantiera.

11. Pesci

In tema di equinozio d’autunno tu sei pronto proprio per il letargo. Rigorosamente da solo, a telefono spento, e senza lasciar detto nulla di carino ad amici e parenti. Se ci fosse un ufficio reclami sociali tu saresti sempre lì in fila a ridire su qualcuno o qualcosa.

10. Cancro

I tuoi saranno solo lunghissimi monologhi senza conclusioni alcune. Di dialogo non se ne parla, tanto meno con altri esseri viventi della tua stessa specie. Ancora ancora con gli animali domestici, ma solo se non ti fanno domande esistenziali. L’unica che sembra capirti è la cassa automatica del supermercato: ti saluta, tu paghi e lei ti ringrazia. Perfetto!

9. Ariete

Sei cosi energico che fai davvero fatica a stare fermo alla scrivania. Pranzi in piedi e ti offri volontario per andare a prendere le fotocopie di tutti. La tua soglia di attenzione è minore di quella di un pesce rosso sbadato, e la tua dolce metà potrebbe non apprezzare!

8. Leone

Fai i capricci, e vuoi che tutti ti prestino attenzione, come se stessi facendo il saggio di pianoforte sul palco dell’auditorium dell’oratorio. Se non ricevi il riconoscimento che ti meriti, metti il muso e incroci le braccia. Senti proprio che qualcosa non soddisfa il tuo ego!

7. Capricorno

Preferisci le coccole alle email di complimenti del capo. È proprio una rivoluzione Capricornone! Per te questa in settimana vale di più uno sguardo appetitoso del partner, che non un bonus per l’ottimo rendimento. La sensazione di non sapere cosa dire quasi quasi ti eccita!

6. Scorpione

Nel dubbio opterai per la dolcezza, l’amore, la soluzione più paziente e di buonsenso. Strano a dirsi, ma oltre al sesso ti interessa anche che cosa pensa la tua dolce metà, e sei disposto persino a consolarla se necessario. Sarai mica diventato tenero??

5. Vergine

L’amore lo vivi con la stessa passione di una suora missionaria: è tutto cosmico ma poco fisico. Ci tieni a fare del bene, ma non serve che ci si disturbi a ringraziarti, che le effusioni ti infastidiscono. A capirti!

4. Bilancia

È il momento delle revisioni personali profonde, e ti fai domande anche su quella decisione che hai preso in terza elementare. Il bello è che guardi ogni cosa dritta nelle sue motivazioni profonde, come un chimico col batterio al microscopio. Il tuo psicologo sarà fiero di te!

3. Acquario

Se il mondo fosse una formula matematica, tu gireresti col gessetto bianco per scrivere le soluzioni. Hai l’impressione di aver capito la soluzione del gioco, l’assassino del libro giallo, insomma niente ha più segreti per te questa settimana!

2. Toro

Non c’è arrabbiatura che tu non possa sedare subito con un cioccolatino e un bel bacino. Insomma, Toro, ti accontenti di poco questa settimana perché fondamentalmente non hai alcuna voglia di restare arrabbiato o pensieroso. Mi pare che il tuo bel carattere sia in gran spolvero!

1. Gemelli

Marte e Mercurio per te sono una super combo così potente che niente ti pare impossibile, e i limiti sono cose da mezze calzette. Ti senti come la regina dei draghi del Trono di Spade e dell’amore decisamente te ne freghi.