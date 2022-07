Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 18 al 24 luglio 2022: Pesci e Cancro in rimonta Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 18 al 24 luglio 2022 vedrà trionfare i segni d’acqua, che grazie a Venere a favore daranno il via alla stagione dell’amore.

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per questa settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 luglio 2022 c'è molto romanticismo. Grazie a Venere che entra nel segno del Cancro, direi che saranno i segni d'acqua ad essere i più romantici e coccolosi; nonostante la calura da record.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Sole e Mercurio ne frattempo entrano nel segno del Leone rendendo decisi ad avere ragione i segni di fuoco. Come se fosse una novità!

12. Acquario

L’amore ti abbandona e tu, quasi quasi, non ti dispiaci nemmeno. L’essere insopportabile ha i suoi pregi come ad esempio non essere nemmeno considerato per il torneo di scala 40 nel pomeriggio sotto all’ombrellone. La tua rinomata indipendenza in questa settimana diventerà asocialità spinta.

11. Bilancia

Prima di farti prendere dalle paranoie promettimi di considerare qualsiasi giudizio attraverso prove scientifiche, numeri, dichiarazioni dei presenti. Qualsiasi azione richieda una spinta coraggiosa per il momento sarà meglio rimandarla come la gara di tuffi quando c’è un raduno di meduse.

10. Gemelli

Anche il cuoricino sovraffollato di un Gemelli può ogni tanto dover far spazio alla malinconia, proprio come al vicino di ombrellone che ha deciso di approfittare della vostra ombra. In compenso, tutto il tempo che non passerai ad intrattenere come un animatore turistico i tuoi amici lo dedicherai ad allenare il tuo cervello meglio dei tricipiti del bagnino.

9. Ariete

Chiunque osi proporti un appuntamento a due, fosse anche il tuo psicanalista o il medico di base, tu ti rifiuti categoricamente. Adesso non hai alcuna intenzione di aprire il tuo cuoricino, lo tieni praticamente come fosse la cassaforte della camera dell’albergo: combinazione segreta e triplo lucchetto.

8. Capricorno

Niente Capricorno, da oggi sarai uno stronzetto e non avrai nemmeno alcun senso di colpa. Quanto ti piace fare il bullo anche con il carrello del supermercato superando sulla destra nelle corsie e prendendo tutti i biscotti al cioccolato solo per il gusto di rubarli agli altri. Va così con Marte a favore ma Venere in scopero.

7. Scorpione

Ti senti solo e abbandonato come le ciabatte sul bagnasciuga quando si va a fare il bagno! Tu che vorresti davvero ricevere un sacco di coccole nonostante i 120 gradi percepiti. Insomma, sei incontentabile e le lamentele sono il tuo forte… Ma non solo sulla condizione metereologica.

6. Sagittario

Per fortuna Venere si è tolta di torno e ti ha liberato l’accesso all’amore come chi in pausa pranzo lascia l’ombrellone in prima fila e tu conquisti una visuale da pascià! Ci sono baci da recuperare ma sono sicura che col tuo charme da presentatore del Festivalbar non avrai problemi!

5. Leone

Mercurio e il Sole sono nel tuo segno zodiacale mentre Marte ti rende ancora pronto ad arrabbiarti anche con chi ti sta guardando solo per sbaglio. In compenso, sei il migliore collega per il rush finale di lavoro pre vacanze. Anche Draghi ti assumerebbe come suo manager per gestire i capricci dei ministri.

4. Vergine

Adesso sì che si ragiona, Verginona: inizia quella stagione nella quale sarai praticamente la regina indiscussa della spiaggia, del bagnasciuga, dei pettegolezzi al bar nell’ora dell’aperitivo e persino della camera da letto. Sarai assolutamente imbattibile e, per una volta, senza alcuna ansia da prestazione intellettuale.

3. Pesci

Avrai da oggi (e per un bel po') finalmente voglia di scartare la tua dolce metà con lo stesso desiderio e le aspettative di quando scarti il cartoccio delle linguine allo scoglio. Non te ne frega niente di sporcarti: tu vuoi goderti tutto l’amore che c’è e leccarti pure i baffi.

2. Toro

Te l’ho già detto che questa sarà proprio la tua estate, caro Toro? Nel dubbio te lo ribadisco, come le raccomandazioni della mamma quando si parte per un viaggio con gli amici. È inutile che in questi giorni perdi tempo in ufficio perché tu sei un tipo da surf e il poco lavoro intellettuale al quale il tuo cervello sarà disposto dovrà tutto essere rivolto alle conquiste sentimentali.

1. Cancro

Con Venere che entra nel tuo segno zodiacale e anche Marte a favore direi che il timido Cancretto viene praticamente spedito con un volo intercontinentale in una destinazione molto ma molto lontana. Tu ti senti audace in tutti gli ambiti della vita e non hai nessuna intenzione di avere mezze misure. Dormirai soltanto le ore necessarie per sopravvivere, perché in tutte le altre fare festa sarà il tuo obiettivo primario.