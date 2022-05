Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 16 al 22 maggio: Pesci e Cancro puntano al sex appeal Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 maggio 2022 troviamo ancora i segni d’acqua particolarmente passionali e i segni di fuoco molto emotivi e dolci. Ecco le previsioni della prossima settimana per tutti i segni zodiacali!

La classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 maggio vede sempre trionfare in amore i segni di fuoco. Nelle energie (anche erotiche) vincono i segni d'acqua. Tutti però risentiremo di Mercurio retrogrado che confonde le idee e innaffia gli animi di malinconia.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

La settimana inizia con una importantissima e bellissima eclissi totale di Luna tra il segno del Toro e il segno dello Scorpione dove entrambi i luminari saranno quadrati a Saturno. Il concetto è il lasciar andare, senza paura!

12. Bilancia

Questa storia di Venere in opposizione sta iniziando ad infastidirti parecchio, tanto che quasi quasi la mattina vorresti usufruire di un servizio telefonico a pagamento anche solamente per scegliere il tuo outfit del giorno. Per te che hai a cuore l’apparenza, questi giorni in cui vorresti solamente infilarti la tuta e il cappellino di lana sono davvero insopportabili.

11. Vergine

Continui, ahimè, ad essere insofferente, polemica e addirittura con qualche mania di persecuzione. Se Marte ti agita, Mercurio intanto non fa assolutamente nulla per rassicurarti con la ragione. Non appena alzeremo il telefono dove dall’altra parte ci sei tu saremo invasi da una cascata di problemi percepiti come insopportabili e soprattutto irrisolvibili.

10. Capricorno

Sarai praticamente risolutivo come un caporale maggiore dell’esercito e tutto quello che ha a che fare con il piacere, coccole incluse, sarà relegato a passatempo da femminucce che ti fa solo perdere tempo. Se qualcuno venisse da te cercando un momento di conforto si ritroverà cazzato e bacchettato a dovere.

9. Sagittario

Te lo devo proprio dire Sagittario e non mi tratterrò: sei insopportabile! Mica è colpa tua ma della combo Marte e Mercurio a sfavore. Praticamente ringhi e quando apri la bocca lo fai per uccidere. Meglio starti alla larga a meno che non si sia disposti a farti un sacco di complimenti di base, per partire. A quelli sei sensibilissimo.

8. Cancro

Maledici quell’istinto di protezione che infondi negli altri per cui pare che la tua casa e i tuoi abbracci siano aperti h24. E invece adesso ti infastidiscono tutti e ti rendi disponibile solo per chi ha voglia di pomeriggi intensi: dal sesso allo sport fino alle discussioni accese!

7. Gemelli

Avresti un sacco di cose da dire ma pare proprio che nessuno le capisca. Forse sei tu che ce le dici male! L’idea di chiacchierare amichevolmente e scambiarsi opinioni proprio non ti sfiora. Tu dici la tua e gli altri possono ascoltare o, ancora meglio, ascoltare e ubbidire.

6. Toro

Senti già la mancanza di quello che stai per lasciare o che sai che dovresti lasciar andare via. Ti porti avanti con il malessere insomma ma solo perché in questi giorni senti di poter sopportare qualsiasi fatica anche del cuore, come Silvio Pellico!

5. Acquario

A te Mercurio retrogrado non ti scalfisce nemmeno perché sono mesi che Saturno ti vuole responsabile e razionale come un commercialista! Quindi adesso sei prontissimo a dare tutte le risposte che la vita ti chiede senza manco bisogno di solleciti!

4. Pesci

Approfitta di questa ventata di determinazione che manco un ambiziosissimo squalo della finanza! Metti da parte le emozioni a favore dei risultati che più sono evidenti ed immediati e più ti piacciono. Tu vuoi tutto e subito, e l’avrai!

3. Ariete

L’amore è così potente che tu ti senti come un balcone fiorito: tutti ti ammirano e soprattutto tutti hanno voglia di starti vicino! Non riesci a trattenere un sorriso anche davanti alla coda al casello della domenica sera. Non devi nemmeno sforzarti a guardare il lato positivo delle cose perché ti viene naturalissimo.

2. Scorpione

Avere Marte a favore già ti basta per essere contento perché uno Scorpione che si sente sicuro di sè può affrontare anche i titani in persona. Sensuale come Jessica Rabbit e deciso come Obama!

1. Leone

Ti ho messo qua e goditela. Ma so che a te basta poco per trovare buoni motivi per festeggiare e festeggiarti alla grande. Venere e Giove ti danno la loro benedizione e ti voglio vedere scodinzolare come un labrador ma alla vita, qualsiasi cosa ti proponga!