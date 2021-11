Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 15 al 21 novembre 2021: Ariete e Acquario ancora intrattabili La classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana dal 15 al 21 novembre. Ecco tutte le previsioni astrali per amore e lavoro segno per segno.

La classifica dei segni più fortunati secondo l'oroscopo per la settimana da lunedì 15 a domenica 21 novembre 2021 vedrà una lotta tra segni d'acqua e segni di terra che sgomiteranno per raggiungere i primi posti. Tanti sono infatti i pianeti che si trovano a transitare nel segno d'acqua dello Scorpione e che donano grandi energie a Cancro e Pesci, mentre Venere, dal segno del Capricorno, addolcisce i segni di terra che, per loro natura, confondono concretezza con rigidità.

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati per la prossima settimana

La principale caratteristica astrologica di questa settimana che va dal 15 al 21 novembre 2021 sarà la Luna piena tra i due segni di Toro e Scorpione che avverrà il 19 novembre. Durante questa Luna piena ci sarà anche un'eclissi (di Luna, chiaramente) che sarà anche la più lunga, quanto a durata, degli ultimi 100 anni.

12. Cancro

Anche questa settimana ti sentirai come chi alla festa di fine anno del liceo faceva tappezzeria seduto in un angolino senza nemmeno approfittare delle gioie dell’open bar essendo astemio. Anche detto: mai una gioia! Questo mood da piccola fiammiferaia ti si sta appiccicando addosso come la cicca sotto alle scarpe, meglio provedere subito a modificare la rotta delle emozioni.

11. Ariete

La principessa sul pisello dopo la sua notte insonne mentre si lamenta al telefono con le sorellastre di Cenerentola probabilmente è più simpatica di te in questa settimana. Sta di fatto che, ancora per qualche giorno, le gioie dei sorrisi senza motivo e dei sospiri d’amore ti staranno ben alla larga. Tutta colpa di Venere che ti evita come l'invito al pranzo della domenica dalla suocera.

10. Acquario

Speriamo che nessuno ti chieda che cosa pensi in merito a qualcosa che ha appena finito di realizzare perché tu, che già di norma non hai peli sulla lingua, adesso non vedi l’ora di sputare sentenze che non avranno davvero nessun motivo di cercare un diplomatico accorgimento. Spari delle verità taglienti prendendo bene la mira perché facciano centro nel cuoricino del tuo interlocutore. Perfido.

9. Leone

Per tutta questa settimana sarà davvero impossibile accontentarti perché, anche se avessi tra le mani la lampada che ospita il genio di Aladino, non sapresti esprimere un desiderio che sia uno che ti faccia davvero felice. La tua attività principale per tutta la settimana sarà sbuffare, lamentarti, ricominciare a sbuffare e polemizzare anche con la raccolta differenziata.

8. Toro

Il tuo cervello non dà segni di vita, un po’ come il cellulare quando cade nel water e non ne vuole sapere di rianimarsi nemmeno se tu cerchi di asciugarlo amorevolmente col phon. Quindi le situazioni preferirai affrontarle di petto anzi, diciamo pure, di pugni… Per te che di solito sei un pacioso godereccio questa settimana a difendere il tuo territorio con le unghie e con i denti sarà davvero faticosissima.

7. Bilancia

Nelle giornate della Cop26, la conferenza internazionale sul climate changing, anche tu senti che avresti decisamente bisogno di investire nella riforestazione delle tue emozioni. Invece le tue emozioni si stanno proprio disciogliendo come i ghiacci dell’Antartide e tu, come un pinguino, sai che devi darti da fare a nuotarevveloce per non annegare nelle parolacce che ti vengono in mente già di prima mattina.

6. Sagittario

Ti senti un po’ come un cappottino da mezza stagione venduto a prezzo stracciato alla fine dei mid season sale. Forse non sei perfetto sotto tutti punti di vista ma di sicuro un’occasione d’oro da non farsi scappare soprattutto quando si ha voglia di una felice serata senza pensieri e senza pretese.

5. Gemelli

Dell’amore reale, quello fatto per metà di coccole e per metà di sesso, per capirci, questa settimana ve ne freghera davvero poco perché sarete tutti concentrati nell’utilizzare tecniche amatorie da fare invidia ai sofisti greci per coinvolgere, attrarre, flirtare e fare impazzire i vostri amanti con lunghissimi, arzigogolati ed estenuanti giochetti intellettuali.

4. Pesci

Il vostro unico vero scopo per questa settimana sarà quello di creare un’armonia tale d’amore e di bellezza tutto attorno a voi che, anche i più famosi instagrammers, prenderanno spunto dalle vostre immagini di vita quotidiana per le loro foto finte improvvisate di tavole imbandite e letti disfatti. Avrete come l’impressione di vivere in una puntata di Bridgenton, il remake!

3. Scorpione

Ti senti un po’ come Greta Thunberg dopo ognuno dei suoi discorsi alle recenti conferenze internazionali sul clima: nonostante tu dica tutto quello che pensi senza sconti per nessuno, ti si acclama e ti si loda. Eppure è una vita che non ti trattieni dal dare giudizi anche particolarmente acidi ma di solito non c’era attorno a te tutto questo calore. Forse che il mondo ha capito l’importanza delle tue opinioni benché pungenti!?

2. Vergine

Questa settimana ti farai in quattro per gli amici tanto che ti useranno come si fa con il Bimbi, il vero sogno erotico di ogni massaia. Basteranno pochissimi sforzi da parte loro e tu per magia ne trarrai enormi risultati. Sei davvero la migliore amica che si possa desiderare con anche una buona reputazione sotto le coperte (che non guasta).

1. Capricorno

Improvvisamente hai come l’impressione caro Capricorno di avere a disposizione, come il concierge del Grand Hotel, un passepartout che ti permetta di entrare nei cuori e nelle teste di tutte le persone che ti circondano… Senza nemmeno fare la fatica di indovinare la combinazione o forzare la serratura. Tutto questo ti dà una sensazione di potere che San Pietro scansati proprio!