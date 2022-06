Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 13 al 19 giugno 2022: Gemelli e Acquario non le mandano a dire Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 giugno 2022, Mercurio entra in Gemelli. I segni d’aria saranno dunque i primi della classe in quanto a chiacchiere, flirt e persino nelle discussioni intellettuali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 giugno 2022, troviamo ancora la dolcezza spiazzante dei segni di terra e le energie (anche erotiche) dei segni di fuoco.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

In questi giorni Mercurio ritorna nel segno dei Gemelli per un’abilità dialettica da flirting professionale. C’è anche la Luna piena il 14 giugno tra Gemelli e Sagittario: se ci sono cose da dire si diranno a gran voce.

12. Scorpione

Le cose migliorano ma tu quasi non te ne accorgi! Con Venere in opposizione quasi quasi ti manca anche il distanziamento sociale e non riesci proprio a gioire di tutti questi eventi live che proliferano, tanto che anche la festa di paese si è trasformata in un rave. Per te il miglior passatempo resta il bricolage in garage. Da solo.

Leggi anche L'oroscopo del 7 giugno 2022

11. Capricorno

Mai avrei immaginato di dovertelo consigliare ma, caro Capricorno, anche tu dovrai ridare una rimpolpata alla tua autostima un po’ come si fa con i cuscini del divano dopo che ci sei stato sdraiato sopra tutta la domenica pomeriggio. Avrai bisogno di fare un elenco delle tue qualità e di rimetterti in pista sui tuoi progetti. Va bene fare il micione col partner ma adesso anche basta.

10. Bilancia

Marte continua a renderti paziente come un vigile urbano quando ha finito il turno di direzione del traffico sul raccordo anulare. In compenso Mercurio rende il pensiero veloce e sfrecciante più di un monopattino elettrico sul marciapiede. Quindi via libera agli insulti creativi e alle polemiche senza fine con tanto di citazioni letterarie.

9. Cancro

L’amore continua a venire a bussare alla tua porta come il venditore che non si dà per vinto ma non sa che per colpa di Marte tutte le tue fantasie erotiche rimangono ben chiuse nella tua testolina. Metterle in pratica ti fa fatica come l’idea di una biciclettata sotto il sole di mezzogiorno.

8. Vergine

In effetti si stava meglio la settimana scorsa in cima alla classifica! Se ti può consolare però sappi che non perderai quella dolcezza da infermiera rassicurante del pronto soccorso. Tuttavia, purtroppo, per colpa di Mercurio il tuo cervello si sentirà inceppato come un foglio nella stampante. Anche tu non riuscirai a dire una parola.

7. Acquario

Mercurio è a tuo favore quindi ritieni di essere l’essere più intelligente quanto meno della parte settentrionale del globo. In compenso, ancora meno del solito, ti porrai il problema dell’empatia ovvero di come le tue parole possono atterrare nei cuoricini di chi ti circonda. Cinico ma sagace così potresti quasi quasi fare il comico a Zelig.

6. Pesci

Mercurio ti manda proprio in confusione e, si sa, mandare in confusione un Pesci è questione di un attimo. Non so bene cosa potrà succedere, ma ti senti come se a guidarti fossero le emozioni solo che ogni tanto ti viene il dubbio di dove sia il freno a mano da tirare. Va tutto bene finché non ti farai delle domande.

5. Leone

Una certezza ce l’abbiamo: con Marte a tuo favore sei sexy come le ragazze nella pubblicità dei costumi da bagno. Per colpa di Venere però conquistarti sarà davvero faticoso perché tu sei capriccioso e non hai nessuna intenzione di contenerti. Marilyn Monroe dava un appuntamento molto più facilmente di te.

4. Sagittario

Resisterti sarà assolutamente impossibile ma diciamo che per conquistare le tue prede userai decisamente di più i muscoli oppure qualche ancheggiamento spudorato alla Shakira piuttosto che declamazioni di poesie oppure dissertazioni sulla politica internazionale. Ogni volta che c’è da accendere il cervello tu ti dilegui correndo in bagno.

3. Gemelli

Quanto vi piace avere la sensazione di poter guidare qualsiasi situazione con il solo potere della vostra, effettivamente potentissima, testolina. In effetti, saprete cavarvela benissimo in qualsiasi condizione di partenza e, alla fine, per convinzione per sfinimento, vi daranno tutti ragione.

2. Ariete

Continui ad avere quella meravigliosa sensazione che nessuno possa turbare i tuoi fantasmagorici progetti e, si sa, quando si è molto ottimisti spesso la fortuna ce la chiamiamo proprio. Quindi sei perfetto per chi avesse un momento di cedimento: ci sei tu pronto ad elargire una parola di conforto ma soprattutto a prendere in mano anche le situazioni altrui.

1. Toro

Essere innamorato di questo periodo è proprio una gran fortuna perché, diciamocelo, viene piuttosto facile a tutti! Tu sei particolarmente dotato di fascino, tanto che ti basterà una smorfietta o anche solo un accenno ad un messaggio WhatsApp per dare subito il via a danze amorose da fare invidia persino al pavone albino.