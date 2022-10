Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 10 al 16 ottobre 2022: stravincono i segni d’aria Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 10 al 16 ottobre 2022, stravincono senza competitor i segni d’aria. Questi hanno Venere, Marte e, da adesso, anche Mercurio a favore. Quando si dice “vincere facile”!

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 ottobre 2022 Mercurio, dopo tanto peregrinare, entrerà nel segno della Bilancia. Questo significa maggiore lucidità di pensiero e creatività per i segni d'aria, che già godono di Marte e Venere a favore.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Marte in Gemelli sarà quadrato a Nettuno, e questo amplifica proprio la confusione, andando a creare anche un dialogo difficile. Soprattutto quando vengono coinvolte le emozioni.

12. Ariete

Il problema di questa settimana non sarà solo che gli unici commenti che ti verranno in mente su persone e situazioni saranno irripetibili in fascia protetta, ma proprio che nel comunicarle, queste idee poco gentili, incapperai in errori ed incomprensioni. Quindi incazzato, e pure frustrato, per non aver fatto breccia con i tuoi veleni.

11. Cancro

L’unica persona alla quale non ti negherai sarà il ragazzo che consegna le pizze, perché per tutti gli altri non ci sei, non rispondi e se fosse possibile ti auto-genereresti un calo di voce che ti renda necessaria l’espressione a gesti. Che poi sarebbero gestacci.

10. Capricorno

Ti consiglio di andare per tutta la settimana a braccetto con il tuo avvocato difensore, perché ne avrai sicuramente bisogno. Potresti litigare anche con il salumiere che hai proprio l’impressione ti abbia guardato storto quando hai chiesto due etti di salame. Insomma Capricorno, forse sei tu che hai l’impressione che tutti ti giudichino!

9. Pesci

Il cervello riprende a funzionare, ma non è che proprio galoppi. Cammina stanco come una tartaruga dopo la maratona. Se ti dessero un un centesimo per ogni sbadiglio, probabilmente a fine giornata potresti tornare a casa in Limousine lavandoti i denti con lo champagne. Purtroppo però non sarà così.

8. Vergine

Sei davvero intrattabile cara Verginona: non vedi l’ora che qualcuno intorno a te sbagli per poter alzare la mano e dimostrare quanto tu invece fossi attenta. Forse hai solo bisogno di dichiarazioni pubbliche di stima nei tuoi confronti ma se continui così, anche se dovessi meritartele, faremo di tutto per dirle sottovoce.

7. Sagittario

Non è che ci sia proprio da festeggiare Sagittario, ma dati i tempi ci si accontenta anche di Mercurio che non è più a sfavore… Riaffiora l’amore come la nebbia in Val Padana in questi giorni, ma è probabile che esageri un po’ con la fretta di volerlo dimostrare. Diciamo che le abilità amatorie vanno ancora un po’ affinate.

6. Toro

Questa è proprio una settimana di riposo, come quando ti concedi la sauna dopo un’ora di spinning… Hai dato, hai fatto anche tanto di quel sesso da esserti portato avanti addirittura per il 2023, e adesso puoi pure startene sul divano a poltrire. Ci sentiamo la settimana prossima.

5. Scorpione

Tutti questi pianeti in Bilancia ti rendono iper sensibile, come i rilevatori di fumo negli hotel. Senti addirittura il telefono squillare prima che l’altra persona abbia finito di comporre il tuo numero. E soprattutto sai già che cosa voglia dirti. Sfrutta tutto questo sesto senso.

4. Gemelli

La tua escalation per la conquista del mondo, o almeno del podio della classifica dei segni più fortunati, continua a dare ottimi risultati. Sei così sexy che ti si perdona tutto, anche se ci fai aspettare un’ora all’appuntamento perché eri impegnato a fare sexting con il tuo fidanzato.

3. Leone

Direi che hai proprio bisogno di gongolare un po’ Leoncino mio, e quindi ti rimetto in questo posto della classifica: fatti tutti i selfie che riesci, un po’ come se andassi al museo delle cere, perché adesso che hai un sorriso da star è bene sfruttare l’occasione.

2. Acquario

Ti senti come chi trova parcheggio di fronte all’ufficio e, quando scende la sera per tornare a casa, si ritrova persino la macchina lavata. Insomma, hai così tanta fortuna che quasi questa settimana non ci credi. Sarà che il karma si sentiva in effetti in debito con te.

1. Bilancia

Questa sensazione di amare tutti è talmente reciproca, cara Bilancia, anche nei tuoi confronti che, quando parli tu, fosse anche alla riunione di condominio, ci sembra di aver visto la Madonna di Lourdes. Hanno già mandato in produzione le bottigliette per l’acqua santa con la tua faccia.