Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 18 al 24 novembre 2024: tanto amore per Vergine e Capricorno La classifica dei segni più fortunati di questa settimana vede sempre i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) sul podio soprattutto quanto ad amore e affettuosità! Ecco le previsioni segno per segno dal 18 al 24 novembre 2024.

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 novembre 2024, sembra piuttosto calma: il Sole si sposta nel segno del Sagittario, come sempre il 21, più o meno all'orario dell'aperitivo, mentre Venere resta in Capricorno e Marte in Leone. Tutto sembra filare liscio anche se il lunedì non sarà per niente brillante con Mercurio opposto a Giove, il che vuol dire poca capacità di dialogo.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, con le previsioni segno per segno dal 18 al 24 novembre

12. Cancro

Con questa Venere a sfavore sei simpatico e paziente come il controllore del biglietto sull'autobus che si é beccato il turno di sabato sera: pietà zero proprio. Chi ti sta intorno deve espiare il tuo cattivo umore anche se non ne avesse colpa. Anche un pausa bacino dal lavoro ti fa girare le scatole!

11. Scorpione

La sensazione di essere ignorato e snobbato é talmente forte che credi che nessuno si accorga di te nemmeno se ti vestissi come Mariah Carey natalizia con un cerchietto dorato con i campanelli. Insomma, la paranoia di essere trasparente agli occhi degli altri é cosi forte che per farti vedere rischi di esagerare.

10. Acquario

Sei malinconico e hai le sopracciglia all'ingiù come nei cartoni animati giapponesi. Proprio tu, che di solito cogli anche l'occasione di una fotocopia fronte retro che ti sia uscita giusta al primo colpo per proporre un brindisi in ufficio, adesso ti rintani come in letargo. Che nessuno ti rompa le scatole perchè tu vuoi fare l'eremita sulla collina, o fosse anche la terrazza di casa!

9. Ariete

Come ti piacerebbe che tutto attorno a te avesse una precisione, una puntualità e un'organizzazione militare. Niente fronzoli o cincischi che non sei dell'umore: qui si fattura e si programma. Vai deciso come un centurione romano anche la mattina verso la tavola della colazione. E tutti intorno muti proprio!

8. Bilancia

C'e della nebbia fitta e anche umida nel tuo cuoricino, cara Bilancia, per colpa di Venere a sfavore ed essendo Venere il tuo pianeta preferito non la prendi benissimo. Sei infastidito anche quando qualcuno ti urta per sbaglio al supermercato e la tua self confidence é ai livelli di chi anche per andare in ufficio tiene il mollettone nei capelli e la felpa da casa!

7. Toro

L'amore citofona anche se tu sei comodamente sdraiato con le chiappette incollate al divano. Se già sei il segno pigro per eccellenza, con Marte contro hai la stessa vitalità di una pianta ma finta! Però i buoni sentimenti ti vengono proprio a cercare questa settimana e tu sei felice di accoglierli solo ovviamente finchè non creano attriti, tipo darti torto, perchè a quel punto non ti tieni più!

6. Gemelli

Resta sempre quel piccolo problemino con Mercurio contro che ti arrugginisce il cervello e ti fa cigolare le rotelle della testolina e per te la cosa é quasi insopportabile! Però devo ammettere che questo non ti tratterrà dall'alzare la mano per prendere la parola anche in situazioni delicate e dire la tua. Ovviamente il rischio di gaffe e baruffe é altissimo ma tu sei uno che non ha paura di confronti dialettici.

5. Vergine

Sei tutta battiti si ciglia e baci col soffio inviati manco fossi la principessa Kate dalla carrozza! Spargi petali di rosa sul tuo cammino perchè ti senti buona e pure profumata, anzi irresistibile. Poi, lo sai anche tu, quando apri bocca gli entusiasmi intorno si raffreddano perché per colpa di Mercurio contro ti viene al massimo in mente di parlare del tempo!

4. Pesci

L'amore c'è e tu sei già quasi a posto così. Non si parla di sesso selvaggio ma proprio di amore da biscotti condivisi a metà la mattina a colazione. Mi raccomando però che se finisci in gruppi da aperitivo rumorosi e chiacchieroni ti scocci subito: preferisci di certo sussurri intimi e bigliettini letti coi risolini imbarazzati.

3. Sagittario

Sei più attento tu di un sistema di telecamere di sicurezza integrato e direttamente collegato con la caserma dei carabinieri. Non solo sei sveglio e acuto ma hai anche ritirato fuori tutti gli agganci che ti rendono quasi sempre più potente del sindaco e spesso anche più risolutivo dei giudici. Insomma Sagittario comandi tu ma per fortuna con una certa dose di etica comunitaria!

2. Leone

Senti che tutto il tuo ego sta trionfando e il tuo numero di telefono é ambito come la prenotazione della settimana bianca di Natale! Marte a favorissimo ti alza vertiginosamente l'autostima ma anche il sex appeal e sarai sensuale anche con il maglioncione a collo alto da freddo gelido. Come ci riscaldi tu nessuno mai.

1. Capricorno

Il pianeta dell'amore sta nel tuo segno come si sta a tavola a Natale: con le gambe là sotto ad attendere i piaceri di ogni genere. Sarai tutto sorrisi dolci e proposte di aiuto anche ai vicini che di solito eviti fingendo di essere al telefono. Ma tutto questo amore nel tuo cuore non ci sta e tocca condividerne un bel po!