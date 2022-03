Oroscopo, la classifica dei segni fortunati più della settimana dal 7 al 13 marzo 2022: Acquario e Sagittario tornano in amore Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 7 al 13 marzo 2022 è completamente diversa da quella delle settimane scorse. Grazie a Venere e Marte che si spostano in Acquario i segni d’aria sono in rimonta, sia per quanto riguarda i sentimenti che le energie. Ecco le previsioni della settimana segno per segno!

Grandi novità nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 7 al 13 marzo 2022. Finalmente Venere e Marte, due pianeti molto importanti per le previsioni astrali della settimana, dopo un lungo periodo trascorso insieme nel segno del Capricorno, ora passano entrambi in Acquario.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Quando Venere e Marte si sono trovati in Capricorno non hanno avuto a che fare con un segno famoso per le coccole e la dolcezza mentre col passaggio in Acquario, benché il romanticismo non sia tra le sue prime doti, si apriranno ai valori della condivisione, della libertà e dell'aiuto reciproco. I segni d'aria ritornano fortemente innamorati.

12. Scorpione

Mettiti comodo Scorpionaccio del mio cuore che qui in fondo alla classifica dei segni più fortunati della settimana ci starai per un po'. Il tuo cuoricino per colpa di Venere e Marte a sfavore si restringe come il maglione al quale hai sbagliato lavaggio e le persone attorno ti infeltriscono l’umore. Insomma più ruvido di così c’è solo lo zerbino dell'ingresso.

11. Leone

Mi pare già di sentirti brontolare Leoncino un po' verso il cosmo un po' anche verso l’astrologa. Sembra proprio che Saturno contro non sia la tua unica preoccupazione e che prendi qualsiasi consiglio come se fosse una critica nemmeno troppo velata nei tuoi confronti… e si sa che tu le critiche proprio non le sopporti. Ti offri volontario per testare tutto il giorno i caschi degli astronauti sperando che ti isolino dall’esterno.

10. Toro

"Dalle stelle alle stalle", come dice la saggezza popolare. Immagino che sia più faticoso e fastidioso venire da un periodo di superpoteri e beccarti adesso delle settimane nelle quali di senti attraente, simpatico ed energico come un materassino da piscina rimasto sgonfio in cantina dall’estate scorsa. Nemmeno il gatto di casa ti si avvicina per farsi la cuccia. Unica soluzione: lasciarti lì nel tuo angolino.

9. Cancro

Si sa che sei uno che se la prende con calma e ci mette il suo tempo per rialzarsi, sia dal letto che dalle settimane difficili. Quindi adesso ti tocca lo stretching del cuore e della mente ma senti già il profumo di caffè che sale dalla moca e la musica indie in sottofondo. Insomma Cancro direi che ci siamo: la felicita è dietro l’angolo e ti sta per citofonare.

8. Pesci

Stai solo prendendo un attimo di respiro e dato che sei buono e soprattutto tutto dedito ad affari emotivi e spirituali, lasci i posti davanti nella classifica a chi da diverse settimane sente il freddo degli ultimi posti. Il massimo del godimento per te sarà leggere un bel libro sulla panchina del parco o bere una tisana guardando l’infinito fuori dalla finestra. La baldoria la lasci a chi apprezza di più.

7. Vergine

Ti senti un po' come quando hai ballato come una pazza sul cubo in discoteca per tutta la sera e adesso le luci sono accese, la musica spenta e a te tocca togliere i tacchi per guidare fino a casa. Stavi meglio prima, questo è sicuro! In compenso però hai qualche giorno per fare il punto di tutte le emozioni e le follie dell’ultimo periodo.

6. Capricorno

Questa settimana è un po' come dopo le vacanze di Natale quando i parenti se ne vanno da casa tua. Parenti simpatici, diciamo i cugini d’America che erano venuti per qualche giorno. Ecco, ti senti un po' più solo ma di ottimo umore e anche libero da tutta una serie di doveri, incombenze e responsabilità. Tutto si alleggerisce, anche l’amore… e anche se tu sei il re della pesantezza stavolta tiri un sospiro di sollievo.

5. Sagittario

Hai una sicurezza in te stesso che va contro ad ogni raccomandazione e ad ogni buonsenso. Ma tant’é! In compenso ti fai in quattro per essere il primo della classe e tutto questo prenderti cura di tutto e tutti va premiato! Anzi, direi che ne hai proprio bisogno perché lo scivolone nel pessimismo è davvero questione di un passo falso sulla grata con i tacchi.

4. Gemelli

Prepara il boa di struzzo, le scarpette da ballo, accendi i motori e sgasa Gemelli che è il tuo momento sia in ufficio che in qualsiasi luogo in cui ci sia qualcuno di tacchinabile. Sei un fico e lo sai. Non sarà possibile sfuggire alle tue energie che ci illuminano come le luci al neon nell’open space.

3. Ariete

Ti senti rinato come dopo una di quelle lezioni di yoga che ti fanno stirare anche muscoli che mai avresti immaginato di avere. Mente lucida e nervi solidi. Anzi, dato che ti senti anche saggio come un guru, deciderai di salire in cattedra e darci qualche lezione di vita non richiesta.

2. Bilancia

La rimonta è davvero degna di Valentino Rossi ai tempi d’oro! Sei partita dalla rinascita intellettuale per recuperare adesso anche in sex appeal… si sa che le persone intelligenti sono anche molto affascinanti ma tu le batti davvero tutte questa settimana. Non ti serve certo sculettare per essere al centro dell‘attenzione come il presentatore sul palco.

1. Acquario

Mettiti comodo lì sul trono della classifica perché tanto ci resterai per un bel po’: sarai l’indiscusso protagonista come il festeggiato alla sua festa di compleanno. Hai proprio l’impressione che senza di te l'universo intero sia perso e che tutte le cose che fai anche per sbaglio ti vengano bene come la cuoca provetta che cucina senza nemmeno guardare le ricette.