Oroscopo, la classifica dei segni fortunati della settimana: Vergine e Toro fanno scorta di piaceri C’è davvero un ribaltone nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto. Saranno i segni di terra, con la loro modalità affidabile ma anche particolarmente godereccia, ad essere i protagonisti delle notti d’amore. Venere e Marte infatti si trovano entrambi nel segno della Vergine che renderà particolarmente bollenti i cuoricini di Toro, Capricorno, Cancro e Scorpione.

La classifica dei segni più fortunati per questa settimana che va da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto dovrà vedersela con diversi pianeti che decidono di cambiare di segno zodiacale. Se fino alla settimana scorsa i segni di fuoco avevano tenuto duro con la presenza ancora di Marte in Leone che li rendeva particolarmente energici e sexy, da questa settimana Marte entra nel segno della Vergine dove già si trova Venere. Questo significa che saranno i segni di terra per questi prossimi giorni ad essere gli indiscussi protagonisti soprattutto di scottanti storie d'amore. Certo, come sempre nel loro inconfondibile stile molto accorto!

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 26 luglio – 1 agosto 2021

Anche Giove, un pianeta importante per il benessere e la serenità che porta con sé, che aveva sostato nei primissimi gradi del segno dei Pesci, continua il suo moto retrogrado ma torna nel segno dell'Acquario. Giove è ospitato dall'Acquario per questo 2021 ed è uno dei motori del nostro desiderio di fare gruppo, di ritrovarci nella comunità.

12. Gemelli

Eccoci qui Gemellini con tutti i pianeti che quando entrano nel segno della Vergine sembra un po' come quando all'improvviso, proprio mentre voi stavate portando a termine la vostra conquista serale, si accendono le luci sul dancefloor. Anzi quelle luci maledette che sono peggio di quelle dell'ascensore e non vi perdonano davvero niente. Questa è una di quelle settimane in cui è decisamente meglio restare in casa a leggere.

11. Pesci

Sarà un processo lento ma a valanga quello che vi porterà nel giro di pochissimi giorni a non sopportare davvero più nessuno… Anzi, diciamoci la verità, con Mercurio a favore e tutti gli altri pianeti contro vi sentirete addirittura snob dal punto di vista intellettuale. Guarderete con sufficienza tutti coloro che proveranno a raccontarvi qualcuno dei fatti loro che di solito avreste ascoltato con grande interesse.

10. Sagittario

Sarà difficile che per questa settimana tu riesca a trattenerti, sia a livello vocale che a livello espressivo di mimica facciale, dal dichiarare apertamente tutti i tuoi dubbi su quanto chiunque ti stia dicendo. Anche se dovessi partire ogni mattina con il buon proposito di tenere la lingua il più possibile dentro allo spazio delimitato dai tuoi denti, ti ritroverai a polemizzare già sul livello di calore del cappuccino al bar.

9. Ariete

Nonostante il nono posto nella classifica dei segni più fortunati per questa settimana, in realtà le cose non andranno poi così male! Il fatto è che ti ritroverai a dover fare la cosa che più odi al mondo: ammettere di avere torto e, ancora peggio, dover dare ragione al tuo interlocutore. Avresti preferito una settimana al mare con la suocera.

8. Bilancia

Questa cosa che d'estate molte delle regole della routine si allentano ti è piaciuta fino ad ora ma adesso ti manda un po' in crisi! Ti manca la sveglia che ti ordina di alzarti perché, tutte le volte che ti viene lasciato del tempo e dello spazio libero, rischi di perdere il senso della realtà. E' un po' come quando prima di andare a letto decidi di dare un'occhiatina a Instagram e quando te ne rendi conto sono passate tre ore e mezza.

7. Acquario

Tiri un sospiro di sollievo ma ti senti un po' come quando è appena finito un incontro di boxe e tu sei il pugile al tappeto. Nulla di grave perché sono sicura che ti riprenderai in un battibaleno ma ancora per questa settimana sarà bene che limiti al minimo gli sforzi sia fisici sia emotivi. Per questa volta puoi dire alla tua dolce metà che è stata l'astrologa a prescriverti freddezza.

6. Leone

Non c'è proprio nulla di che lamentarsi Leoncino mio anche se il tuo adorato Marte (che ti ha reso sexy come un bagnino dopo due mesi di abbronzatura 9 / 18) ha deciso di abbandonarti. Ancora per questa settimana potrai contare sulla scia lunga di sex appeal e di energie ma ti consiglio di iniziare a prepararti come uno scoiattolo per l'inverno: dalla prossima settimana sarai tutto coccole e mura domestiche.

5. Cancro

Avrai come il super potere di leggere perfettamente nelle menti e nei cuori delle persone che ti circondano. Un po' come se intorno a te fossero tutti trasparenti come meduse e te ne accorgessi solo tu. Se dovessi dichiarare questo super potere verresti immediatamente bendato perché credo che sia al limite dell'illegalità ma, nelle mani di un buono come te, mi sento di stare tranquilla.

4. Capricorno

Goditi questa settimana di leggerezza spontanea che, diciamocelo, non capita poi così tanto spesso! La cosa bella è che continuerai a non avere assolutamente voglia di accendere il cervello ma, la cosa ancora più meravigliosa è che ritorneranno a farsi sentire tutti gli istinti più maliziosi: dalle coccole agli agguati alle tue prede questa settimana sarà un susseguirsi di giochi d'amore che a confronto Zeus era cheto come un chierichetto.

3. Scorpione

Dato che da sempre la vendetta è una delle cose che ti riescono meglio, direi che da questa settimana puoi iniziare a prenderti delle piccole soddisfazioni e a sfregarti le mani sghignazzando decisamente più sicuro di te. Un po' come si dice delle streghe è bene non sottovalutare uno Scorpione che si sta annoiando… sono sicura che ce ne farai vedere delle belle!

2. Vergine

Presiedi il tuo posto sul podio della classifica dei segni più fortunati così come presiedi il tuo posto nel cuoricino (o nei cuoricini) di chi ami. Anche tu che sei la reginetta della fedeltà potresti aver voglia, grazie a Marte nel segno, di abbandonarti a qualche pizzicore più birichino. In tutti i casi scoprirai una passione che nemmeno James Bond per il Martini.

1. Toro

Mamma mia che salto in avanti! C'è un'escursione termica nel tuo cuoricino che potrebbe creare qualche sbalzo emotivo nelle persone che ti stanno attorno: se fino a ieri i tuoi sentimenti erano perfetti per tenere le birre in fresco, da oggi sfoderi una passione caliente da baci appassionati sul lungomare con tanto di casquet. Ti preferiamo decisamente così.