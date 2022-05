Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 23 al 29 maggio 2022: Sagittario e Leone si godono l’amore Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo, per la settimana che va dal 23 al 29 maggio 2022, saranno i segni di fuoco ad avere la meglio. Sagittario, Leone e Ariete si godranno amori e passioni. Ecco le previsioni astrali della settimana per tutti i segni zodiacali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo nella settimana che va dal 23 al 29 maggio 2022, pare proprio che Venere e Marte si diano il cambio nel segno dell'Ariete. Mentre Venere lo lascia per entrare in Toro, Marte ci entra dal segno dei Pesci. Per questa settimana, però, saranno ancora i segni di fuoco ad essere gli indiscussi protagonisti.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Nel frattempo Mercurio, il pianeta del pensiero che sta facendo la sua seconda sosta del 2022, resta in movimento retrogrado ma è retrocesso così tanto da essere arrivato fino agli ultimi gradi del segno del Toro.

12. Bilancia

Oramai, da reginetta indiscussa delle buone maniere, ti sei trasformata in un dizionario vivente di parolacce, nella massima esperta degli insulti e, a breve, anche nella più grande stratega di scherzi e vendette. Non ti si riconosce più e si salvi chi può.

Leggi anche L'oroscopo del giorno 17 maggio 2022

11. Capricorno

Per fortuna non sei certo uno che si fa grandi scrupoli se attorno a te non ricevi strette di mano di incoraggiamento o sguardi d’amore. Dico per fortuna perché questa settimana sarai così poco simpatico che quasi quasi anche la salumiera al supermercato penserà che tu le sia toccato in sorte come cliente per una punizione divina.

10. Cancro

L’amore è una cosa meravigliosa. Dicono. Perché tu fai fatica a non farti le linguacce da solo quando ti guardi allo specchio e di sicuro la poca stima che avrai a disposizione questa settimana non la sprecherai per un altro essere vivente. Al massimo fai a metà col tuo gatto, l’unico essere più individualista di te.

9. Vergine

Almeno torni a ragionare e, ti dirò di più, anche a valutare di alzare quel sederino dalla sedia. Insomma, nel tempo di shakerare uno spritz ti ritrovi ad organizzare serate, a sculettare al ritmo di musica e anche a dire cose divertenti. Anzi, magari a pensarle solamente perché si sa che tu per passare da uno stato d’animo ad un altro hai bisogno di un po di tempo. Sei pur sempre un segno di terra!

8. Gemelli

Mercurio ti abbandona e tu hai la sensazione che le parole ti sfuggano via come un palloncino al bambino che aveva giurato di fare il bravissimo per 48 ore pur di ottenerlo. Non la prendi benissimo, insomma. Però è ora intanto di festeggiare il tuo compleanno e tu hai persino voglia di uscire a divertirti grazie a Marte.

7. Scorpione

Tocca dire addio a quello sguardo da sciupafemmine e a quel sex appeal da far sbottonare chi ti incrocia. Anzi questa settimana diventi polemicissimo con Mercurio retrogrado e pure opposto. Praticamente come uno che fino a ieri si lamentava del freddo e da oggi si lamenta del caldo. Non ti si riesce ad accontentare.

6. Acquario

Va bene essere decisi Acquario ma anche un po di morbidezza nel comunicare le tue decisioni non guasta mica, eh?? Praticamente sarai telegrafico come un bollettino meteorologico e sensibile come la signorina che legge alla radio la situazione del traffico sulle autostrade.

5. Toro

Ti senti come quando stai per sederti sul lettino della massaggiatrice: già coccolato e tutto profumato. Merito di Venere che sta arrivando a riempirti di baci e vizi e di Mercurio che ti rende così chiacchierone da attaccare bottone anche con la portinaia degli altri.

4. Leone

Passi dall’essere dolce e quasi appiccicoso come una caramella mou ad essere una bomba sexy di quelle che conquistano con la sola imposizione del pensiero. Direi che in tutti i casi anche questa settimana va decisamente meglio della media di quelle appena passate. Non c’è di che lamentarsi.

3. Pesci

Non so bene come dirtelo ma Marte ti ha abbandonato. Succede. Puoi riprenderti dai bagordi erotici e dalle follie nottambule. Adesso ti aspetta una settimana fatta di piaceri ma ben più maturi come l’ozio, le coccole, il buon cibo e le serate vino e chiacchiere. So che apprezzerai.

2. Sagittario

Sei pronto a ritirare fuori il tuo sorriso smagliante come stai facendo con i costumi da bagno dell’anno scorso e le ciabatte da mare?? Bene, perchè è ora di riscaldare i motori del tuo sex appeal e di fare stretching alle labbra tanto ci darai dentro con i baci.

1. Ariete

Ancora per questa settimana sei il reginetto indiscusso dello Zodiaco! Fai sorrisoni così ampi che ci possiamo parcheggiare tutti i nostri problemi e i bisogni di sostegno. Insomma ne hai per tutti: dal sesso alle coccole fino ai discorsoni motivazionali.