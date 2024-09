video suggerito

L'oroscopo di venerdì 13 settembre, le previsioni di domani per tutti i segni zodiacali L'oroscopo di domani, venerdì 13 settembre 2024, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di domani, venerdì 13 settembre 2024 la Luna in Capricorno battibecca con la Venere in Bilancia, quindi avere a che fare coi segni cardinali (Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno) non sarà facilissimo. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato l'Ariete.

Ariete

Amore: meglio posticiparlo al weekend.

Lavoro: inutilmente iper polemico.

Fortuna: non riesce a frenare la tua lingua biforcuta.

Il consiglio del giorno: quando non sai cosa dire opta per il silenzio.

Voto: 5 malmostoso.

Toro

Amore: faville notturne.

Lavoro: amplob da direttore dell’Università.

Fortuna: le suggerisci tu qualche nuova skill.

Il consiglio del giorno: perfetto per fare ripetizioni dalle elementari fino al master.

Voto 8 e mezzo saggio.

Gemelli

Amore: attrazioni fatali.

Lavoro: se non è un gioco, passate.

Fortuna: vi garantisce quel minimo di serietà.

Il consiglio del giorno: andate a provare subito l’ultima versione di Play Station.

Voto 7 giocosi.

Cancro

Amore: da concimare come i vasi di fiori.

Lavoro: hai troppo a cui dover pensare.

Fortuna: prova a toglierti qualche chilo di pensieri dalla testa.

Il consiglio del giorno: non esagerare con le ‘to do list’.

Voto 5 e mezzo sommerso da cose da fare.

Leone

Amore: in totale simbiosi.

Lavoro: procedete tutto secondo i tuoi piani e i tuoi contratti.

Fortuna: quando entri in una stanza la illumini per quanto sei radioso.

Il consiglio del giorno: servizio fotografico per immortalare la tua ‘figaggine’.

Voto 7 e mezzo sorriso a trentasei denti.

Vergine

Amore: due cuori e budget mensile.

Lavoro: sei sempre alla ricerca dell’affare.

Fortuna: ti colleziona i giornali di scontistica del supermercato.

Il consiglio del giorno: impara a godere dei risultati ottenuti.

Voto 8 + risparmiatrice.

Bilancia

Amore: semplice come uno spaghetto al pomodoro.

Lavoro: tu fai una cosa alla volta e che nessuno osi lamentarsi.

Fortuna: è il multivitaminico da prendere la mattina.

Il consiglio del giorno: impara a conoscere i tuoi limiti.

Voto 5 a passo di lumaca.

Scorpione

Amore: hai tutto un repertorio da sfoderare.

Lavoro: ti piacciono le sfide importanti come una partita a scacchi.

Fortuna: te la sei guadagnata.

Il consiglio del giorno: non essere troppo fiscale.

Voto 8 invincibile.

Sagittario

Amore: ne hai così tanto che potresti fare la scorta per l’inverno.

Lavoro: usa il dettatore automatico ma controlla prima di inviare messaggi o comunicazioni.

Fortuna: la vorresti rassicurante come la torta della nonna.

Il consiglio del giorno: corso di scrittura creativa.

Voto 7 tutto cuore.

Capricorno

Amore: assente giustificato.

Lavoro: perfetto direttore dei lavori.

Fortuna: la contempli solo se necessario.

Il consiglio del giorno: l’approccio pratico è la tua salvezza.

Voto 7 + sempre produttivo.

Acquario

Amore: fai strage di cuori.

Lavoro: te la prendi con comodo perché sai di essere bravissimo.

Fortuna: compagna perfetta per divertirci.

Il consiglio del giorno: ascolta tutto il repertorio dei Pink Floyd.

Voto 7 felicissimo.

Pesci

Amore: innamorati dell’amore.

Lavoro: disordinati come i veri creativi.

Fortuna: è come una bacchetta magica che fa meraviglie.

Il consiglio del giorno: andate a un festival celtico.

Voto 7 con la testa tra le vostre nuvole.