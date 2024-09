video suggerito

Oroscopo di settembre 2024, le previsioni del mese segno per segno: Vergine e Toro sono pronti a programmare Nell'oroscopo del mese di settembre 2024 sembra che i pianeti si mettano d'accordo per rallentare le energie per permetterci di concentrarci di nuovo. Solo l'eclissi di Luna in Pesci sconvolgerà le nostre emozioni. Vergine e Toro sono pronti a tornare a grandi progetti, mentre per Bilancia e Acquario sarà un mese fortunato!

L'oroscopo del mese di settembre 2024 inizia subito con la Luna nuova nel segno della Vergine il 3 settembre, come a dire che dobbiamo tenerci subito pronti a rimettere la testa su progetti e ragionamenti maturi. Anche la Venere in Bilancia per la buona parte del mese e Marte nel segno del Cancro, saranno ottimi per mantenere la concentrazione. A scombinare le carte arriva invece, il 18 settembre, l'eclissi di Luna in cui la potenza del buio e dell'introspezione andrà a lavorare proprio su una Luna eccellente: quella nel segno zodiacale dei Pesci.

Ariete

Che si preparino da subito tutte le persone che sono costrette a starti vicine, caro Ariete, perché in questo mese di settembre sarai decisamente intrattabile. Sarà che il periodo dell'anno ti sta proprio stretto e hai l'impressione di non poter esprimere tutta l'energia che ti aveva travolto d'estate, o sarà la combinazione di Marte e Venere entrambi a sfavore. Probabile che con l'eclissi di Luna sbotti e non ce ne sarà più per nessuno.

Voto 5

Toro

Quanto ti piace rimettere ordine! La concretezza, la stabilità, la programmazione sembrano tutte cose che abbassano il tuo battito cardiaco e ampliano il tuo sorriso pacifico. Questa volta sei pronto a rimboccarti le maniche e darti da fare purché nessuno stia a contarti il tempo. Hai solo voglia di mettere in sicurezza tutti i tuoi pensieri e ti piacerà tantissimo stare insieme alle persone che condividono con te progetti concreti.

Voto 7

Gemelli

Per fortuna c'è il pianeta dell'amore e anche quello della giocosità più leggera e divertente che vi vogliono davvero bene anche in questo oroscopo del mese di settembre perché di attivare il cervello non ne avete alcuna intenzione. D'altronde Saturno contro lo sapeva che avrebbe avuto un gran da fare con voi che non amate quei periodi dell'anno nei quali vi si chiede di darvi degli obiettivi e soprattutto di raggiungerli. Vi riesce decisamente meglio continuare a sollazzarvi, preferibilmente in due.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Sarai decisamente irriconoscibile ma la cosa ti piace parecchio soprattutto perché ti sentirai cattivo, capriccioso, pronto a battere i piedi quando tutti intorno a te non ubbidiamo velocemente ai tuoi desideri. Tu che di solito sei comprensivo molto oltre il limite della santità, in questo mese di settembre non ce ne farai passare una. Sei pronto a farti valere esagerando anche un pochetto tanto credi di avere dei crediti nei nostri confronti.

Voto 7

Leone

Questo Marte che sembra proprio morderti il sedere dalla tua 12ª casa derivata ti infastidisce parecchio: ti senti controllato e messo alla prova e la cosa non ti piace proprio per niente. Per fortuna però gli altri pianeti non ti daranno per nulla fastidio e quindi, anche se a malincuore, riuscirai a ritrovare il tuo senso di sicurezza in te stesso, fascino e carisma. Insomma un Leone è soltanto leggermente più nervosetto e pronto a ringhiare, ma non se ne accorgerà quasi nessuno.

Voto 7

Vergine

Non è stata un'estate facilissima e non sarà nemmeno un giocoso settembre ma hai capito che Giove e Saturno insieme che ti sfidano sono davvero faticosi e ti rendono ostacolato anche il vialetto per scendere ai box. Tu però in questi giorni non ti darai per vinta perché l'unico pianeta sul quale potrai contare è Mercurio, che per fortuna è il tuo preferito! Occhio però che con l'eclissi di Luna piena del 18 settembre rischi di confondere i tuoi reali bisogni emotivi con i programmi della tua tabella di marcia.

Voto 6

Bilancia

Per fortuna tu sei un segno zodiacale venusiano, ovvero con una Venere potentissima. Dico per fortuna perché in questo mese di settembre proprio la Venere sarà nel tuo segno zodiacale quindi ci starà alla perfezione! Contemporaneamente però, mentre tu si sentirai la più bella e la più buona di sempre, come le principesse delle favole, Marte si mette di traverso e ti toglie qualsiasi briciolo di aggressività, anche quella necessaria per chiedere giustizia. Sarai insomma decisamente troppo buona!

Voto 8

Scorpione

Nell'oroscopo del mese di settembre due delle caratteristiche tipiche dello Scorpione saranno contemporaneamente ripresentate. E tu non te lo farai ripetere due volte! Allo stesso tempo riuscirai ad essere intuitivo, empatico, sensibile e attento ma anche pronto ad affondare il coltello fino in fondo e a lasciarci lì distesi. Se un po' ti conosco andrà tutto a meraviglia finché qualcuno non metterà in discussione ciò che è tuo, per contratto o per status!

Voto 7

Sagittario

Ci mancava soltanto un settembre con la Luna piena che ti confonde le idee e ti manda in subbuglio le emozioni mentre il cervello non ha alcuna intenzione di collaborare. Se pensavi che l'estate sarebbe stato il momento più faticoso hai decisamente usato un po' troppo ottimismo. Adesso la cosa che proprio ti manda fuori dai gangheri è la sensazione di non riuscire a concentrarti su nulla e a lasciare sguinzagliati i sentimenti più birichini.

Voto 5 e mezzo

Capricorno

Di questa eclissi di Luna poco te ne preoccupi anche perché dovrai vedertela per tutto il mese con Venere e Marte entrambi a sfavore. Sentirai di avere le energie praticamente in cantina e i livelli di autostima talmente bassi da far accendere la spia rossa del tuo cruscotto cerebrale. Per fortuna c'è sempre il pensiero, il cervello, il tuo intelletto sul quale puoi contare ma la cosa sarà molto meno divertente del solito.

Voto 5

Acquario

L'amore salva davvero ogni situazione e tu in questo mese di settembre avrai chiarissima questa sensazione! Venere infatti sarà il tuo pianeta preferito che, insieme a Giove, ti darà quella sensazione di essere amico di tutti, amare ed essere amato da tutti, fare della società che ti circonda la tua reale famiglia. Sarà assolutamente impossibile sentirti solo perché nessuno più di te sarà cittadino del mondo.

Voto 8

Pesci

Direi proprio che questo mese di settembre chiude in bellezza, esaltandolo ai massimi livelli, il vostro periodo di introspezione, confusione, sogno, illusione, incontinenza sentimentale. Saturno ha smesso da un pezzo di tenervi con i piedi per terra o di riuscire a farvi prendere decisioni mature e concrete. La Luna piena con eclissi proprio nel vostro segno zodiacale vicina a Nettuno amplifica a dismisura quella sensazione che avete da sempre di non appartenere a questo mondo. Per fortuna c'è Marte che vi dona il coraggio di essere un astronauta nel vostro personalissimo universo.

Voto 6