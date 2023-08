Oroscopo di settembre 2023, le previsioni del mese per tutti i segni: Bilancia e Acquario ritrovano la sicurezza L’oroscopo di settembre 2023 vedrà la particolarità di avere contemporaneamente tanti pianeti che si muovono in moto retrogrado. Questo significa che tutto quello che ha a che fare con il guardarci dentro, l’ascolto e l’accoglienza sarà avvantaggiato. Toro, Vergine e Capricorno i segni più fortunati il prossimo mese.

L'oroscopo del mese di settembre 2023 si presenta subito con una particolarità: saranno tanti, anzi quasi tutti, i pianeti che si muovono di moto retrogrado. Quando in un cielo, come nell'oroscopo del mese di settembre 2023, abbiamo contemporaneamente tanti pianeti retrogradi significa che tutte le attività di pensiero, introspezione, studio e ascolto saranno avvantaggiate rispetto a quelle di azione.

Per questo i segni d'acqua (Cancro, Scorpio e e Pesci) e di terra (Toro, Vergine e Capricorno) che sono più bravi nell'introspezione, saranno i segni fortunati.

Nell'oroscopo del mese di settembre 2023 Mercurio resta retrogrado nel segno della Vergine fino al 15 settembre, e da questa posizione renderà più facile e naturale il pensiero e il lavoro soprattutto ai segni di terra. Venere passa ancora tutto il mese di settembre nel segno del Leone e renderà più dolci, pazienti e mansueti i segni di fuoco. Saranno invece i segni d'aria a godere dell'energia di Marte, che si trova per tutto il mese di settembre nel segno della Bilancia.

Ariete

Per te che sei il segno zodiacale dominato da Marte, il pianeta della forza e delle energie, avere Marte in opposizione è davvero una rottura di scatole. Sei intrattabile, e soprattutto sei insoddisfatto di qualsiasi cosa avvenga intorno a te. Cerca di mantenere la calma e di sfruttare tutto l'amore che hai accumulato durante l'estate. Anzi, direi che non è ancora giunto il momento di dire addio a quella parte di te dolce e sensibile che hai sfoggiato negli ultimi mesi. In tutti i casi quando senti che è il momento di riposare annulla tutti gli impegni e corri sul divano.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Con Giove nel tuo segno zodiacale, Saturno a favore e Mercurio a favorissimo, direi che per questo settembre sarai tu uno dei primi a presentarsi in ufficio con un elenco di idee e progetti partoriti durante l'estate. Se di solito sei lento a carburare, e fino alla metà di ottobre senti lo stress da rientro, direi che questa volta potresti stupirci con tanta voglia di metterti subito in gioco. Le chiacchiere non si faranno di certo attendere.

Voto: 8

Gemelli

È proprio vero che questa estate 2023 non ti ha dato la solita soddisfazione! Tu che sei il re dei flirt estivi e della leggerezza con la quale spesso si affrontano le settimane più calde di vacanza, arrivi a settembre carico di paranoie e di confusione. Per fortuna, grazie a Marte a favore, le cose migliorano di un pochino e, anche se resterai indeciso su molte delle domande esistenziali che stai iniziando a porti per colpa di Saturno contro, almeno lo farai con un certo stile. Venere e Marte insieme a favore ti rendono molto ma molto sexy.

Voto: 8

Cancro

Avere Marte a sfavore, tra l'altro dopo una bellissima estate, come unico pianeta poco felice in questo oroscopo di settembre, sarà quasi una passeggiata. La tua meravigliosa capacità di contare fino a 100.000 e ritorno, prima di perdere le staffe, in questo mese dovrà essere messa tutta al lavoro. Se infatti Giove e Saturno ti vogliono decisamente fattivo e concreto, molto meno indeciso del solito, Marte potrebbe ogni tanto farti agire d'impulso, oppure farti perdere ogni desiderio di metterti in gioco. In entrambi i casi prima di qualsiasi pazzia ricordati che il tuo bello è la dolcezza.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Puoi stare tranquillo, caro Leone, perché anche questo oroscopo di settembre vede Venere, il pianeta dell'amore, sostare nel tuo segno zodiacale. Sembra proprio che si trovi bene insieme a te, che di natura sei il segno zodiacale legato al lusso, alle coccole, ai piaceri più estremi. Anzi, con anche Marte a favore la tua capacità di goderti la vita sarà ai massimi livelli mai conosciuti. Certo, Giove continua ad essere a sfavore e il tuo conto in banca potrebbe avere qualcosa da ridire in proposito.

Voto: 8

Vergine

Il tuo amato pianeta del pensiero, Mercurio, resta nel tuo segno zodiacale, e quindi tu ti senti forte e capace di affrontare qualsiasi problematica venisse a galla, da dentro o da fuori, con grande lucidità e senso pratico. In questo mese di settembre, quindi, nemmeno Saturno contro potrà crearti dei problemi se non, al massimo, un po' di stanchezza fisica. Il bello è che ancora per queste settimane sentirai forte il bisogno di renderti utile agli altri e lo farai benissimo.

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Sei tu il segno zodiacale che ospiterà Marte, il pianeta del sex appeal, per tutto il mese di settembre. Questo significa che il tuo oroscopo per queste settimane sarà ricco di sesso, ardore, coraggio, energie e voglia di fare. Meglio se si tratta di fare senza vestiti. Marte metterà a tacere anche un po' della tua famosissima indecisione e ti vedremo prendere posizioni nette e sicure senza alcun tentennamento.Venere a tuo favore renderà tutto questo non solo irresistibile ma anche dolce. Ma cosa vuoi di più?

Voto: 9

Scorpione

I pianeti che restano a tuo favore in questo oroscopo del mese di settembre sono pianeti che ti vogliono sul pezzo, lucido e pronto ad andare a conquistarti quello che desideri, soprattutto in campo lavorativo. Mercurio e Saturno sono a tuo favore, e per questo la tua grande capacità di comprendere prima e poi creare strategie perfette di conquista, saranno avvantaggiate. In compenso tutto quello che ha a che fare con i piaceri e con la dolcezza non verrà quasi mai preso in considerazione. Anche nella tua corsa al successo non dimenticarti almeno di qualche ritaglio di tempo per te.

Voto: 6

Sagittario

In questo 2023 hai iniziato ad assaggiare il famoso Saturno contro che ti chiede di essere lucido, coerente e di risolvere quello che non va. Il tuo innato ottimismo non aveva certo alcuna paura! Finché non è arrivato Mercurio a mettersi di traverso e a confonderti le idee su quelli che davi per scontato fossero i tuoi valori e principi. Anche in questo mese di settembre non potrai certo fare affidamento sulla tua attività intellettuale che vagherà alla ricerca di stimoli e di guide da seguire. In compenso però Venere e Marte entrambi a favore ti faranno prendere posizioni più con il cuore che non con la testa. Saturno non è d'accordo ma l'astrologa sì.

Voto: 7

Capricorno

Eccoci qui, al mese di settembre che è notoriamente il mese del vero inizio, soprattutto per quanto riguardano le attività lavorative. Nel tuo caso mostrerai tutto il tuo essere Capricorno: sarai assolutamente intransigente quanto ai doveri e non esiterai a dare ordini a tutti intorno a te. Di essere simpatico ed educato poco te ne frega ma di sicuro ci tieni a ottenere i tuoi risultati anche prima del giorno che ti sei fissato in agenda. Con Marte a sfavore guai a chi oserà intralciarti!

Voto: 6

Acquario

I mesi appena passati non sono stati facili proprio per nulla! Per fortuna tu hai un bel carattere e anche quando Giove e Venere insieme ce la mettono tutta per farti sentire solo e poco amato, comunque riesci a cavartela. Adesso nel mese di settembre se è vero che Venere e Giove non si spostano, in compenso Marte arriva a darti man forte. Continuerai a prediligere l'indipendenza sfrenata del farti gli affari tuoi ma emanando un fascino e un carisma per cui faticherai a tenere tutti lontano quanto vorresti.

Voto: 7

Pesci

Il mese di agosto si è chiuso con la Luna piena proprio nel tuo segno zodiacale e tu, che in questi ultimi mesi stai facendo di tutto per essere serio, determinato e lucido, adesso potresti dover fare di nuovo i conti con le emozioni fortissime che ti sconvolgono spesso i progetti. Mercurio in opposizione e retrogrado per di più fino al 15 settembre non aiuta di certo a prendere delle posizioni che siano chiare e assolutamente inscalfibili. Preparati ad avere ancora qualche giorno di maremoto sentimentale.

Voto: 5