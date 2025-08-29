Attualità
Oroscopo del giorno

L’oroscopo di sabato 30 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di sabato 30 agosto 2025 la Luna in Sagittario ci apre la mente, spostando il focus verso leggerezza, entusiasmo e apertura mentale.
A cura di Ginny Chiara Viola
Immagine
Oroscopo del giorno

Ariete

Amore: un babà.
Fortuna: la tua generosità la destabilizza.
Il consiglio del giorno: la non competizione ti regala più soddisfazioni di qualsiasi vittoria.
Voto: 7

Toro

Amore: la pazienza di un criceto.
Fortuna: si è nascosta fin troppo bene.
Il consiglio del giorno: evita di abbuffarti per nervosismo, meglio concederti uno spuntino leggero che non appesantisca anche l’umore.
Voto: 4

Gemelli

Amore: da veri contorsionisti.
Fortuna: a palate.
Il consiglio del giorno: se ne avete occasione fate un salto alla Libreria Acqua Alta a Venezia: definita “la libreria più bella del mondo”.
Voto: 8 e mezzo

Cancro

Amore: coccoloso.
Fortuna: ti mette la copertina.
Il consiglio del giorno: fatti fare un massaggio ai piedi con qualche goccia di olio essenziale di lavanda.
Voto: 7

Leone

Amore: capriccioso.
Fortuna: quando usi l’ironia.
Il consiglio del giorno: circondati di persone che ti fanno ridere.
Voto: 7 +

Vergine

Amore: approfitta per dire ciò che provi davvero.
Fortuna: permetti all’imprevisto di stupirti.
Il consiglio del giorno: metti una pianta vicino alla finestra: ti ricorda di rallentare e prenderti cura di qualcosa ogni giorno.
Voto: 7 e mezzo

Bilancia

Amore: gettonatissima.
Fortuna: ti guarda estasiata.
Il consiglio del giorno: scarica l’app Hinge….e buon divertimento!
Voto: 8 e mezzo

Scorpione

Amore: non aspettarti gesti eclatanti.
Fortuna: in una conversazione leggera.
Il consiglio del giorno: scegli un colore vivace da indossare.
Voto: 5

Sagittario

Amore: sprigioni fascino e carisma.
Fortuna: segue ogni tua scelta.
Il consiglio del giorno: dedica un po’ di tempo a una causa che senti vicina.
Voto: 8

Capricorno

Amore: ringrazia per quello che c’è.
Fortuna: mantieni la calma.
Il consiglio del giorno: se senti che la tensione sta salendo oltre il limite, stacca e concediti una passeggiata.
Voto: 6

Acquario

Amore: ti senti solo.
Fortuna: latitante.
Il consiglio del giorno: hai voglia di lamentarti? Scrivi tutto quello che non va, poi butta via il foglio.
Voto: 4 e mezzo

Pesci

Amore: fantasticate.
Fortuna: dei sogni che sono dei veri e propri viaggi.
Il consiglio del giorno: comprate una Sansevieria: bella, resistente e a bassa manutenzione.
Voto: 7 +

Attualità
