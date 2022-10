Oroscopo di oggi venerdì 7 ottobre 2022: Scorpione e Cancro sono iper sensibili Oroscopo di oggi, venerdì 7 ottobre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Ci prepariamo a domenica sera, quando il plenilunio in Ariete porterà tanto bisogno di far valere i propri istinti e sentimenti profondi.

L'oroscopo di oggi, venerdì 7 ottobre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Ci prepariamo alla Luna piena, che sentiremo domenica sera. Le tensioni della Luna piena però si sentono anche nelle ore precedenti e successive al momento preciso dell'opposizione tra Sole e Luna.

Questa volta la Luna in Ariete racconta di un bisogno profondo che vuole dire la sua, che vuole assolutamente essere visto. E direi che le rivolte di questi giorni ne sono l'esempio.

Con la Luna che oggi però resterà nel segno dei Pesci, direi che il segno fortunato possa essere lo Scorpione, dopo tanti sospiri, e il segno sfortunato la Vergine.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Sei la vittima perfetta per il famoso gioco del rilancio, perché con Marte a favore, ad ogni provocazione tu rispondi con più foga ed energia. Proprio come sta avvenendo in questi giorni tra le potenze mondiali che ci tengono a dimostrare chi sia il più forte. Occhio, perché vieni tirato in mezzo con grande facilità.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: dovresti mettere un po’ di crema su quei tuoi modi cartavetrati.

Lavoro: sgomiti per essere il cocco del capo.

Salute: i tuoi toni sono sempre alti. Dalla voce alla forza fisica.

Il consiglio del giorno: prova la linea dì make-up di Harry Styles che può sensibilizzarti e aggraziarti.

Voto 6

Toro

I tuoi principi sono stabili e concreti, come quelli della maestra Irene Verdi, ancora in cattedra in questi giorni a 96 anni, ovviamente per un progetto speciale. La fattività che ti dà Mercurio è proprio evidente dalla tua presenza salda e composta. Solo la mente si muove vorticosamente, e starti dietro è davvero impossibile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: bisogna incuriosirti con fantasie sconce.

Lavoro: per la sicurezza di tutti, meglio seguire le tue indicazioni. Chi va fuori dal seminato viene semplicemente te eliminato.

Salute: sbotti appena senti volare una mosca.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di giochi di squadra. Per imparare a collaborare.

Voto 7

Gemelli

Questo è il momento in cui iniziate a realizzare di esservi persi delle ghiotte occasioni, perché Mercurio è tornato in moto diretto ma è in quella fase ancora ‘oscura’ che tira fuori le piccole e grandi insoddisfazioni. Pare proprio che voi non siate gli unici. Anche Manuel Agnelli confessa di essersi perso l’investimento della vita, più di 20 anni fa, nella vecchia Brooklyn. Ora, l’immobile che avrebbe dovuto acquistare vale più di 12 milioni di dollari. Mi raccomando non rosicate troppo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: affamatissimi, anche troppo.

Lavoro: investite bene ora per non avere rimpianti domani.

Salute: dire che vi sentite in forma è riduttivo.

Il consiglio del giorno: Sono tornati i mitici anni '90, e invece di lanciarvi in shopping sfrenato, guardate prima nelle scatole in soffitta in cantina. Potreste trovare pezzi unici di quei tempi, meglio di una caccia al tesoro.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Non sentirti perseguitato da Venere contro, perché l’amore è un sentimento che cambia nel tempo, si modifica, e soprattutto si consolida in un modo o nell’altro. Pensa che Cristiana Capotondi è appena diventata mamma di una meravigliosa bimba e Andrea Pezzi, pur non essendo più il suo compagno e neppure il padre della bambina, ha deciso di vivere questa avventura insieme a lei. Bisogna solamente cambiare l’angolo di visuale. Ne sei sicuramente capace.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è più complesso di quello che pensi.

Lavoro: hai la testa tra le nuvole.

Salute: inscriviti a un corso di gruppo per farti trascinare dai tuoi compagni.

Il consiglio del giorno: vai allo stadio a vedere una partita di serie A e cantare i cori della curva!

Voto 6

Leone

Se anche Marge Simpson si taglia i capelli come dimostrazione di solidarietà per le donne dell’Iran, in un murales di Alexandro Palombo. Puoi seguire anche tu questa iniziativa. Grazie a Venere a favore e alla Luna crescente, potresti pensare di dare un colpo di forbici alla tua chioma fluente. Oltre ad essere un simbolo, il taglio garantirà una crescita ancora più forte, e conoscendoti puoi anche puntare ad un taglio trendy.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sogni già l’altare. Sfoglia il catalogo di Pronovias.

Lavoro: come nel gioco delle freccerete, ogni tua affermazione fa sempre centro.

Salute: sei ‘magicamente’ in splendida forma.

Il consiglio del giorno: acquista l’agenda del 2023 per segnare gli immancabili appuntamenti del prossimo anno. Così avrai già un chiarissimo planning di quello che vuoi e che dovrai fare.

Voto 7

Vergine

La situazione dei rifiuti nelle grandi città ti preoccupa moltissimo, soprattutto dopo che hai saputo che nella ‘diligente’ Milano, in media ogni metro quadrato si trovano quattro scarti. Mercurio ti suggerisce di metterti in primo piano a educare tutti i cittadini, ma con Marte contro tu non hai la forza necessaria per darti da fare a bacchettarli. Poi solo amaramente continuare a spiegare le tue ragioni.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: a causa della Luna contro, oggi posticipi anche un appuntamento galante.

Lavoro: ti devi accontentare del ruolo del teorico, che spesso viene bistrattato per la poca praticità.

Salute: non prendertela troppo se in molti non seguono pedestremente le tue indicazioni.

Il consiglio del giorno: concediti dello shopping cronologico come le lenti Blips 3 che trasformano il telefonino in un vero microscopio. Sei già lì in tutta esaltata per vedere molecole che compongono il tuo tavolo da pranzo.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

L’amore, e soprattutto Venere, ti trascinano in qualsiasi situazione. Proprio come la coppia di travel blogger che, dopo aver visitato tutto il mondo negli ultimi anni, per la luna di miele opta per un viaggio su un treno merci in Medioriente. Trovarsi in situazioni assurde non è assolutamente un problema, l’importante per te è solo avere l’ottima compagnia del tuo partner.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: lo segui in capo al mondo.

Lavoro: anche le idee più assurde se le proponi tu sono subito cool.

Salute: sei sempre splendida e appropriata in qualsiasi situazione. Non sbagli mai un colpo di stile.

Il consiglio del giorno: Scegli il profumo per la casa che meglio si sposa con la stagione e con il tuo mood. Io ti consiglio il legno di cedro bruciato che fa subito autunno pre Halloween.

Voto 8

Scorpione

Sotto la tua scorza impenetrabile c’è un cuoricino pronto ad assaporare gioie e amore, proprio perché oggi solleticato dalla luce della Luna. Di certo non hai detto a nessuno di esserti parecchio intenerito alla notizia dell’arrivo del fiocco azzurro per Aurora Ramazzotti. Sarebbe stato comunque lo stesso se fosse stato rosa, giallo o verde. L’arrivo di un bebè ti addolcisce come una balia.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: chiedi assoluta riservatezza ai tuoi spasimanti. I tuoi momenti di dolcezza sono riservatissimi.

Lavoro: ti piace tirare le fila di ogni situazione ed essere l’artefice dei colpi di scena.

Salute: apparentemente impassibile, ma sotto sotto sei un cuoricino di panna.

Il consiglio del giorno: per pura curiosità potresti andare a fare una visita dall’iridologo. Oltre a dirti il tuo stato di salute in generale, può darti anche degli spunti su come lavorare a livello di energie e sensibilità. Da non sottovalutare.

Voto 7 –

Sagittario

Hai un’irrefrenabile voglia di viaggio e di avventure, anche se Marte in opposizione ti vorrebbe incatenato al divano. Nonostante tu non abbia tutte le tue facoltà intellettuali in piena forma, a causa di Mercurio, ti imbarcheresti subito nella spedizione nelle zone remote dell’Antartide per contare i pinguini. Fatti accompagnare dal tuo caro amico ragioniere, perché i conti alla fine potrebbero non tornare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: c’è molta voglia di rimettersi in gioco, ma non sai da dove iniziare.

Lavoro: i conti lasciali fare all’ufficio amministrazione.

Salute: stufo di stare sempre con le mani in mano.

Il consiglio del giorno: cerca online la casa di Mister, il contemporaneo Keith Haring, che ha decorato tutta la casa, sia gli interni che gli esterni con il suo tratto super riconoscibile. Sono certa che ti verrà voglia di andarla a visitare di persona. Telefona all’agenzia di viaggi.

Voto 6 –

Capricorno

Ti piace avere tutto sotto controllo, schematizzato, e bene ordinato, proprio grazie a Mercurio a favore. Infatti, credo che tu possa apprezzare l’idea della carta dei diritti per l’intelligenza artificiale. Così si potrà fare luce e chiarezza in quelle zone grigie che al momento sono un vero Far West. Indossa il cappello del generale Castle per flaggare anche questa conquista.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: le fantasie sono solo uno spreco di tempo.

Lavoro: tu non collabori. Dirigi e basta.

Salute: hai sempre i minuti contati perché il tempo è denaro. Anche quando dormi.

Il consiglio del giorno: concediti alla fine della tua giornata lavorativa e super produttiva un cocktail perfetto. Meglio se a casa, perché non ti fidi dell’alcol che viene servito nei vari bar e in giro per la città. Tu vuoi sempre e assolutamente il meglio.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Sei un vero simbolo di libertà, proprio come la canzone ‘Bella ciao’, che continua ad accompagnare anche oggi molte proteste. Con Marte dalla tua, sei prontissimo a combattere in prima linea per le battaglie che vogliono reprimere il progresso sociale. Potresti tirare fuori anche la maglietta del Che che indossavi al liceo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: pronto per una grande abbuffata.

Lavoro: ti metti subito in prima linea quando si parla di libertà e di diritti.

Salute: hai coraggio da vendere.

Il consiglio del giorno: per i tuoi momenti di riflessione fai una gita in bicicletta sull’Appia antica, un luogo perfetto per immergersi nella natura e nella storia.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Ogni tanto, per fortuna, vengono prese delle decisioni dall’alto che vi renderanno la vita molto più facile. Perché con Mercurio ancora in opposizione siete in preda al caos. Esultate per la conferma da parte del parlamento europeo di appoggiare e favorire il caricatore universale per tablet e telefonini e quant’altro. Così potrete chiederlo in prestito anche ai vostri colleghi ogni volta che lo avete dimenticato a casa. Spesso, probabilmente.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: dei dolcissimi svampitone.

Lavoro: avete tante idee in testa ma tutte confuse.

Salute: preparatevi psicologicamente per fare il cambio di stagione.

Il consiglio del giorno: andate ai mercatini vintage e acquistate i vecchi vinili. La musica ascoltata sul vecchio giradischi ha tutto un altro gusto.

Voto 6 –