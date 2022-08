Oroscopo di oggi venerdì 26 agosto 2022: Acquario e Bilancia sicurissimi di sé L’oroscopo di oggi, venerdì 26 agosto 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, fortuna e lavoro. Mercurio è appena entrato nel giudizioso e cauto segno della Bilancia: cercasi rassicurazioni!

L'oroscopo di oggi, venerdì 26 agosto 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Mentre Mercurio è appena entrato nel giudizioso segno della Bilancia, ci avviciniamo alla Luna nuova.

Domani, infatti, ci sarà la Luna nuova in Vergine, nella mattinata. Il Sole e la Luna si incontrano a 4 gradi, mentre la Venere è molto sotto pressione: rassicurazioni cercansi!

Con la Luna fortissima oggi e domani, direi che il segno fortunato sia il Toro e il segno sfortunato di oggi i Pesci, sempre più confusi.

Ariete

Dovrai iniziare a stare un pochino più attento a quello che dici, senza farti prendere troppo dall’entusiasmo di Marte. Questo perché da oggi Mercurio ti è in opposizione. Infatti potresti anche tu sbagliarti, come il portiere della squadra Esperança, che dedica il premio appena vinto (come miglior giocatore) alla sua fidanzata, ma sbaglia il nome! Ti assicuro che poi gli effetti sono catastrofici.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: oggi è impossibile dirti di no!

Lavoro: vai avanti convinto delle tue idee!

Salute: i jeans del liceo ti stanno ancora perfettamente!

Il consiglio del giorno: vai a vedere gli atleti che corrono l’ultra-trail del Monte Bianco. Mi raccomando, però, di segnare correttamente sul GPS la destinazione, altrimenti dubito che tu possa raggiungerla.

Voto 6 +

Toro

Forse ho trovato un modo per consolarti dalla mancanza dell’amore e di Venere, che si trova sempre in quadratura al tuo segno, e quindi ti impedisce di tacchinare come vorresti. Dovresti seguire la nazionale dei macellai italiani che si batte a suon di costate in California. Ti assicuro che esiste davvero! La gioia e il buon umore per te passano sempre dallo stomaco. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: puoi tranquillamente dedicarti al giardinaggio.

Lavoro: ti applichi poco e i risultati al momento sono scarsi.

Salute: oggi sei davvero apatico a qualsiasi stimolo esterno.

Il consiglio del giorno: la botte di vino più grande del mondo si trova nelle Langhe. E questa potrebbe essere una buona scusa per fare un giro in una zona con ottimi ristoranti; e anche per fare incetta di vini. La stagione del turismo enogastronomico è appena iniziata.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Esultate, miei cari Gemelli, perché siete favoritissimi dal vostro pianeta preferito: Mercurio. Il risultato di questo transito è di farvi diventare più simpatici e popolari di Fiorello e Amadeus, che in una recente gag, si sono definiti i nuovi ‘Ferragnez’ della televisione dandosi addirittura un nome: “gli Amarello“. Con voi le risate spassose sono garantite.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: studiate bene tutte quelle posizioni del kamasutra che da sempre avreste voluto provate. È il momento giusto.

Lavoro: da oggi pensate a tutto solo voi. Che i colleghi si mettano comodi a riposare.

Salute: avete forze e entusiasmo da vendere.

Il consiglio del giorno: non esagerate con gli scherzi, perché molti potrebbero essere vittima delle vostre bravate. Come la fake news che ha convinto migliaia di persone sul fatto che la muffa possa causare l’Alzheimer. Mi raccomando, moderazione.

Voto 9 e mezzo

Cancro

Con grande probabilità, la notizia del toro infuriato che crea il panico entrando in una banca di Tel Aviv potrebbe causarti grande confusione. Questo perché ora che hai Mercurio contro, appena si parla di tori che scorrazzano in città, tu pensi subito a Pamplona e non c’è verso di farti cambiare idea.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei a rischio ossessione.

Lavoro: dopo aver lavorato tanto è arrivato il momento di fare le ferie ‘mentali’.

Salute: sempre più in calo. Prenditi i tuoi spazi.

Il consiglio del giorno: impara ad affrontare l’eco-ansia leggendo informazioni sull’argomento solo siti e giornali ufficiali. I banner che ti appaiono quando fai le tue ricerche su Internet ti assicuro che sono poco affidabili.

Voto 5 e mezzo

Leone

È proprio il momento di festeggiare, perché anche Mercurio si è unito alla ormai lunga lista di pianeti che ti favoriscono. Fai come Sting, che per celebrare i trent’anni di matrimonio, organizza un mini concerto con amici e parenti stretti. Ovviamente tu puoi invitare tutto il paese per questo evento che celebra la tua grande rimonta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: un bacio tira l’altro.

Lavoro: pronto a ricevere grandi complimenti per i tuoi grandi risultati.

Salute: è un 10 e lode!

Il consiglio del giorno: se dovessi andare a cercare i castelli hanno ispirato i cartoni della Disney in Alsazia e Boemia, cerca di non fare lo sborone chiedendo alla guida quanto costa comprare l’intera proprietà, tirando subito fuori subito il libretto degli assegni. Ci vuole sempre un minimo di contegno.

Voto 8+

Vergine

Se anche lo storico bar di Auronzo di Cadore chiude per ferie per la prima volta in 110 anni di attività tu, mia cara, che al momento hai Marte a sfavore e Mercurio che ti ha salutato, dovresti prendere esempio. Qualche giorno di totale relax, che sia al mare o in montagna, te lo meriti tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: solo amore platonico al momento, per non sbagliare.

Lavoro: inizi a considerare le varie sfumature di grigio. Non tutto può essere o bianco o nero.

Salute: prova ad essere un po’ più comprensiva con te stessa.

Il consiglio del giorno: Vai a trascorrere qualche giorno alle isole pontine, amatissime tra le star di Hollywood. Per la tua voglia di gossip potresti avvistare su un panfilo anche quel figo di Orlando Bloom. Lui di solito sta sempre a chiappe al vento, quindi sarà anche un bel vedere.

Voto 7 –

Bilancia

Lo so che non dovrei sottolinearti l’importanza dell’Heritage e di come negli ultimi anni le grandi maison di moda abbiano investito parecchi fondi per ampliare i loro vecchi archivi. Tu, che da oggi hai Mercurio nel tuo segno, sai proprio tutto, e non hai bisogno più di alcun consiglio. Anzi, sono qui pronta a riceverne da parte tua, su qualsiasi argomento.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi ti sentiremo pronunciare anche parole dolci. Incredibile!

Lavoro ottimo momento per afferrare qualsiasi occasione.

Salute: meravigliosa alla Allie Bieber.

Il consiglio del giorno: Una delle mete preferite di quest’estate è stata la Via degli Dei, una bellissima passeggiata trans-appenninica. Siccome è un trend, non puoi assolutamente perdertelo.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Informati bene sulle nuove regole dello smart working, perché con tutta la voglia che hai di socializzare (sono ironica), a causa di Venere contro, dovresti dovrai forse modificare le tue amate abitudini da perfetto solitario. Così avrai qualche giorno per prepararti psicologicamente a riprendere le relazioni interpersonali, e moderare la tua lingua velenosa.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti basta conoscerne il significato del dizionario e ti è più che sufficiente.

Lavoro: oggi che nessuno osi metterti in un angolo, perché potrebbe essere rischioso.

Salute: tutto gira dalle rotelle del tuo cervello alle ‘palle’.

Il consiglio del giorno: ascolta il suono del buco nero registrato dagli scienziati della NASA, sono certa che potrebbe diventare la tua la colonna sonora preferita, da mettere in loop nella tua famigerata tana scorpionica.

Voto 6 –

Sagittario

Da un recente studio scientifico pare che sia più facile essere colpito da un fulmine che vincere al Superenalotto. Tu di certo prendi per buona questa informazione, ma sai benissimo che più che tentare la dea bendata, puoi fare affidamento su degli ottimi pianeti: Giove, Venere e da oggi anche Mercurio. La fortuna tu sai creartela da solo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: buttati su dolcezza e gentilezza e il risultato è assicurato.

Lavoro: le tue idee sono finalmente sensate.

Salute: puoi tornare a viaggiare ma unicamente con l’immaginazione.

Il consiglio del giorno: Organizza una visione con tutti i tuoi amici e parenti del conto cortometraggio ‘Roko’, per sensibilizzare sulla presenza di plastica nelle spiagge. Una buona scusa per stare in compagnia e per riflettere sulle condizioni del del nostro pianeta.

Voto 7

Capricorno

Hai appena scoperto che ci sono 10 città in USA che pagano chi vuole trasferirsi lì, da due fino a diecimila dollari, tra cui anche la famosa Tulsa in Oklahoma. Ora che hai Mercurio contro, vorresti scappare lontano 1000 miglia, ma ti assicuro che anche negli Stati Uniti le stelle avverse continueranno ad accompagnarti. Fattene una ragione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la dolcezza è finita nel cassetto insieme alle creme solari.

Lavoro: meglio fare una pausa da investimenti e strategie rischiose.

Salute: anche fare le parole crociate è uno sforzo sovrumano.

Il consiglio del giorno: Le tecniche di meditazione servono per avere una mente più lucida, tendere i nervi e riappacificarsi con il mondo. Dovresti almeno provarci una volta.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Con Mercurio che è tornato a sorriderti, ti senti esattamente come Daniel Craig che ha appena scoperto che l’infinita saga di 007 è stata confermata con lui per altri cinque anni. Di certo il pianeta del pensiero non rimarrà con te per così tanto tempo, ma intanto goditelo per ridarti smalto e riportare un certo livello di autostima alle tue idee. Ne hai proprio bisogno.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi sei un perfetto Don Giovanni.

Lavoro: sei un fulmine da tastiera, tanto che il computer fatica a starti dietro.

Salute: puoi diventare maestro di Kite surf in un solo giorno.

Il consiglio del giorno: leggi il libro ‘Guida pratica per neo papà’, anche se non sei in dolce attesa, perché insegna come la pazienza e il pensiero positivo superino qualsiasi momento di crisi. Tu che ne esci da uno abbastanza intenso, di certo lo troverai molto interessante.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Marte continua ad esservi avverso, per cui la stanchezza e l’incontenibile voglia di passare le giornate intere sul divano vi accompagneranno per i prossimi mesi. Intanto, però, potreste approfittare di un'ultima fuga al caldo come Ilary Blasi. Vivere l’esperienza di endless summer (e soprattutto di extra dosi di serotonina) è meglio di un ricostituente.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: la fantasie e le aspettative superano la realtà.

Lavoro: ci penserete, forse, a partire da lunedì.

Salute: andamento lento come i topolini messicani amici di Speedy Gonzales

Il consiglio del giorno: Alle isole Tremiti è stata avvistata nuovamente la nacchera di mare, ritenuta ormai estinta. Un’ottima notizia che dà grande speranza anche quando tutto sembra perduto.

Voto 5 e mezzo