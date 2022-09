Oroscopo di oggi venerdì 2 settembre 2022: Ariete e Gemelli parlino solo in presenza dell’avvocato Oroscopo di oggi, venerdì 2 settembre 2022, e previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Il protagonista resta il pianeta Mercurio, in opposizione a Giove in Ariete. Come dire che non tratterremo quello che vogliamo dire, ma che spesso le parole saranno confuse o poco sagge.

L'oroscopo di oggi, venerdì 2 agosto 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi si parla chiaro: occhio ad aprire la bocca soprattutto per Ariete, Gemelli e Bilancia.

Mercurio, infatti, è molto sotto pressione e le energie sono sempre favorevoli, ma qualche volta aumenta a dismisura l'impulsività, anche nel dialogo.

Con la Luna ancora nel segno dello Scorpione, e oggi molto sollecitata, direi che il segno fortunato sia lo Scorpione stesso (ma senza esagerare) mentre il segno sfortunato è il Toro.

Ariete

Sarebbe sempre opportuno che tu rileggessi almeno un paio di volte i contratti che stai per firmare, perché con Mercurio in opposizione potrebbero scapparti alcune sfumature. Proprio come è successo a Elisabetta Canalis che, al momento, si trova in piena bufera mediatica, accusata di comunicazione ingannevole per uno spot sull’acqua. Prima di farti trascinare dagli entusiasmi chiedi sempre un parere a chi ne sa più di te.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: su questo argomento sei un vero guru.

Lavoro: con la testa sei già partito per il week end.

Salute: pronto per una serie di sport da giochi senza frontiere.

Il consiglio del giorno: Per far fronte ai rincari, valuta attentamente la tua lista della spesa. Potresti trovare dei prodotti che alla fine ti servono davvero poco, e che acquisti per abitudine. Questo potrebbe essere la prima strategia per salvare il tuo portafogli.

Voto 6 e mezzo

Toro

Appena si parla di amore e coppie felici tu, che hai sempre Venere contraria, diventi intollerante e malmostoso. Probabilmente, alla notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti, potresti avere un vero mancamento per sfinimento. Devi resistere ancora qualche giorno e poi il pianeta dell’amore torna a risplendere e a portarti nuove gioie.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: allergico a baci e carezze.

Lavoro: pronto a fare doppio turno.

Salute: ancora piuttosto scontroso.

Il consiglio del giorno: Cogli al balzo questo periodo in cui hai pochi impegni amorosi per dedicarti a quello che più ti piace. Potresti, ad esempio, andare a fare la vendemmia in un’azienda agricola e, così, trascorrere un weekend alternativo immerso nella natura e nel gusto.

Voto 6

Gemelli

Siete davvero incontenibili con il cielo di questi giorni super favorevole, grazie a Mercurio, Marte, e Venere che vi appoggiano in tutte le situazioni. Occhio a non esagerare però, perché potreste anche voi trovarvi in autostrada su una moto con addosso solo una canottiera, come successo a Genova, per raggiungere la vostra spiaggia di nudisti preferita. Infatti, presi dall’entusiasmo e dalla foga, potreste anche voi dimenticarvi i pantaloni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: attenti a voler fare mettere il piede in troppe scarpe.

Lavoro: se non ci fossero occasioni, voi sapreste inventarle.

Salute: siete sempre i più fighi della stanza.

Il consiglio del giorno: Con tutte le energie e la voglia di fare che avete, iniziate a programmare le prossime vacanze. Prima però controllate bene sul calendario i giorni di ferie che potete prendervi dal lavoro.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Lo so che ti piace molto lamentarti, soprattutto quando si tratta di problemi di cuore, e ora che hai anche Mercurio contro, non sei assolutamente in grado di tenere per te le piccole e grandi delusioni. Il rischio è che tu possa entrare in un vortice di gossip, proprio come il ‘Pupone’ che, nonostante non voglia essere il centro dei pettegolezzi, continua a lasciarsi scappare dichiarazioni sconvenienti.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: iper sensibile a sguardi languidi.

Lavoro: sogni la settimana corta di quattro giorni.

Salute: fare l’abbonamento alla palestra è peggio di iniziare la dieta post vacanze.

Il consiglio del giorno: Dovresti dedicarti a cose più pratiche e frivole, come la scelta dello zaino migliore per il Back to School. Non complicarti la vita in ricerche sul web ma vai in un negozio e scegli quello che più ti piace.

Voto 5 e mezzo

Leone

Adori fare scalpore ed essere sempre il centro delle chiacchiere e dei pettegolezzi che, per te, è come essere messa su un piedistallo, e Venere in questo ti dà una gran mano. Proprio come Lila, la figlia di Kate Moss, che di recente, durante un’importante soirée, ha sfoderato unghie artiglio ai piedi, con il risultato di articoli e critiche sul web. Per te vale la vecchia regola del marketing: l’importante è che se ne parli.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: cammini 3 metri sopra il cielo.

Lavoro: hai sempre la risposta giusta.

Salute: sei un vero fuoriclasse.

Il consiglio del giorno: Per la prossima serata importante ispirati al Revenge Dress di Lady D. Un must per non passare assolutamente inosservata.

Voto 9

Vergine

Ti senti esattamente come i figli di Rosa Russo Iervolino che, dopo l’ennesima telefonata di condoglianze, sono andati a svegliare la loro mamma per accertarsi che fosse ancora viva. Ora che ti trovi il pianeta della forza e delle energie, Marte, a sfavore, hai perso tutti i tuoi punti di riferimento e sei piena di dubbi concreti. Nel tuo caso, cercare delle conferme è assolutamente giustificato.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: fare ordine tra i sentimenti non è possibile.

Lavoro: i tuoi progetti sono sempre infiocchettati e profumati.

Salute: concediti un week end di divertimento sfrenato.

Il consiglio del giorno: ora che ti troverai ad affrontare il rincaro delle bollette cerca di non ossessionarti troppo per i consumi. Andare in giro per casa illuminando il corridoio con una candela, non so se migliorerà di molto la situazione.

Voto 6 –

Bilancia

Sono certa che hai particolarmente apprezzato il Leone alla Carriera a Catherine Deneuve durante la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tu, che sei il segno più equilibrato dello zodiaco, con l’aggiunta ora di Saturno e Mercurio dalla tua, trovi sia un’ottima scelta per celebrare il lavoro di una vita di questa donna meravigliosa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: scatenati sotto le coperte.

Lavoro bacchetti tutti, ma sempre con dolcezza.

Salute: una vera reginetta di bellezza.

Il consiglio del giorno: Cerca sul web le foto storiche degli outfit di Lady D per aggiungere un tono di eleganza senza tempo al tuo guardaroba. Questi sono dei piccoli ‘trucchetti’ che tieni solo per te.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Se qualcuno avesse la malsana idea di provare a raggirarti, si troverebbe nella stessa situazione della truffatrice che ha provato a far sborsare più di 9000 € a una vecchietta di 91 anni, che l’ha accolta a casa insieme alle forze dell’ordine. Se già solitamente tu annusi qualsiasi tipo di beffa a chilometri di distanza, ora che hai Marte e Mercurio dalla tua è assolutamente impossibile fartela sotto il naso.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Lavoro: lo approcci come una gara di cento metri.

Salute: sei irrequieto anche quando dormi.

Il consiglio del giorno: È possibile autopubblicare i propri scritti, poesie o libri gratuitamente con la piattaforma di crowfunding ‘adotta un libro’. Mettiti subito a lavorare su quel romanzo che da tempo hai lasciato a metà.

Voto 6 +

Sagittario

Appena hai sentito la notizia di Irina e Bradley Cooper insieme ai tropici, ti sei infiammato come tutto il gossip internazionale. Ricordati, però, che potrebbe non trattarsi di un ritorno di fiamma, anche se il tuo cuoricino, tutto infervorato da Venere, lo desidererebbe tanto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti ci dedichi anima e cuore.

Lavoro: ti piace un po’ troppo fare il ‘professore’.

Salute: ricorda sempre che anche il riposo fa parte dell’allenamento.

Il consiglio del giorno: con la scarsa voglia di fare qualsiasi tipo di attività fisica, dovresti trovare stimoli alternativi. Prova le lezioni di yoga con Irene Grandi per riscoprire questa bellissima disciplina, e lasciarti trascinare dall’entusiasmo di questa artista che ha scoperto il mondo della meditazione.

Voto 7 –

Capricorno

Occhio a voler fare sempre il figo lasciandoti scappare delle dichiarazioni di dubbio gusto perché, con Mercurio in quadratura, fai subito la figura del gaffeur. Proprio come l’ex presidente USA Donald Trump, che ha assicurato di conoscere tutti i segreti della vita sessuale di Macron. Fai una bella scrematura dei tuoi argomenti di discussione, anche con gli amici alla pizzata del sabato sera.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ripassa le tecniche di flirting.

Lavoro: prevenire è meglio che curare.

Salute: datti per un po’ all’ozio.

Il consiglio del giorno: Per metterti subito in forma dopo i bagordi dell’estate, prova la dieta intermittente che ha conquistato anche Elon Musk. Pare, però, che sul lungo termine non abbia grandissimi risultati. Puoi sempre provarla e dimostrare il contrario.

Voto 6 –

Acquario

Sei scatenato, come il gruppo di ballerini al carnevale di Notting Hill che, presi dai festeggiamenti sfrenati su un autobus, hanno fatto cadere una pensilina del veicolo. Con tutta l’energia che ti sta dando Marte devi imparare a ponderare questa tua forza ercolina. Questa è una lezione che devi proprio fare tua. Da oggi potrai iscriverti a due corsi di laurea contemporaneamente.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: fuggi, ma solo dopo aver steso la tua vittima con un bacio passionale.

Lavoro: vai avanti diritto per la tua strada.

Salute: spingi sull’acceleratore come un pilota di formula uno.

Il consiglio del giorno: Iscriviti subito in palestra per seguire tutte le lezioni, sia quelle in pausa pranzo che quelle dopo le 18. Forse solo così riuscirai a sfogare tutte le tue energie.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Che in questo periodo voi siate scarsi di energie vi è ormai evidente. Con questa presa di coscienza, molto importante, evitate di trovarvi nella stessa situazione di Placido Domingo che, dopo una fallimentare performance all’Arena di Verona, ne è uscito pesantemente screditato, non solo dai critici ma anche dai professionisti con cui ha collaborato. È sempre meglio avere una certa dose di autocritica che lasciarsi trascinare dei sogni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lo eviti come il pensiero del rientro dalle vacanze.

Lavoro: immersi tra gli scatoloni degli archivi.

Salute: il polase sour è il vostro drink preferito.

Il consiglio del giorno: Controllate il bonus trasporti sulla piattaforma del ministero per usufruirne subito. Un ottimo incentivo per evitare di utilizzare la macchina e non essere costretti ad andare a piedi.

Voto 6 –