Oroscopo di oggi venerdì 16 settembre 2022: Pesci e Sagittario navigano nella confusione Oroscopo di oggi, venerdì 16 settembre 2022, e previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno. La Luna in Gemelli amplifica la possibilità che le comunicazioni siano tante, ma confuse. Il Sole, infatti, è perfettamente opposto a Nettuno. Attenzione alla scarsa lucidità!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 16 settembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Il Sole perfettamente opposto a Nettuno indica un momento di scarsa lucidità: illusione, confusione, poca attenzione.

Insomma, soprattutto per i segni mobili, sarà bene evitare di prendere decisioni irrevocabili. Con la Luna in Gemelli di oggi, che amplifica il bisogno di stimoli intellettuali, direi che il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato il Sagittario!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Impuntarsi e avere dei propri principi è fondamentale, ma con Mercurio opposto non hai la capacità di comprendere bene le tempistiche e i momenti in cui tu possa esprimerti efficacemente. Proprio come il calciatore Wigan McClean che, durante il minuto di silenzio per la regina, decide di avere un comportamento “fuori posto”. Pondera, ma soprattutto trattieni gli istinti di pancia.

Leggi anche Oroscopo del 12 settembre 2022

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la zip dei pantaloni è sempre pronta a saltare.

Lavoro: fai un bel ripassino dei segnali di body language.

Salute: prontissimo per una serata frizzante con i tuoi amici.

Il consiglio del giorno: ricordati che la mattina è sempre il momento migliore per fare sport. Così da iniziare con energie e mente rinnovata la giornata. Assolutamente ideale per te.

Voto 6 +

Toro

Esulta mio caro perché oggi, con Venere a favore, sei più aggraziato e sensazionale di Sofia Raffaeli, la farfalla della ginnastica artistica che vola in alto e vince l’oro agli ultimi mondiali. Bellezza e grazia sono le tue caratteristiche assolute. Piroetta Torone!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non vedi l’ora di fare grandissime abbuffate.

Lavoro: lanciato come un razzo nello spazio.

Salute: decisamente fenomenale.

Il consiglio del giorno: ogni tanto bisognerebbe prendersi una pausa dai piaceri della tavola, e una zuppa di sedano detox può essere d’aiuto. Così dopo assaporerai anche meglio tutti sapori.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Credo proprio che ci sia il vostro zampino sulla mostra al MOMA che celebra i videogiochi come opera d’arte. Mercurio, e oggi anche la Luna nel vostro segno, vi rendono ancora più giocosi e troverete qualsiasi scusa per impugnare un bel joystick.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: fare i simpatici è la vostra arma di conquista.

Lavoro: divertirsi quando si lavora è la chiave per il successo.

Salute: buonumore dilagante.

Il consiglio del giorno: preparatevi al grande ritorno di Dragonball in tutte le salse, da Fortnite agli orologi della Swatch, così potrete sfoggiare anche tutta la vostra conoscenza accumulata in anni di puntate del manga dopo l’ora di pranzo, con tutti i vostri colleghi amici.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Una delle recenti scoperte archeologiche riguarda l’esistenza e l’utilizzo del marsupio per portare i neonati già in epoca antica. Tu di certo sei il primo a voler tenere stretto a te l’amore, proprio per la sintonia profonda che hai con Venere. A causa di Mercurio avverso, potresti essere persuaso da idee strampalate, come una bella imbracatura matrimoniale ad hoc, per il tuo bisogno impellente di stare sempre vicini vicini.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: guai a chi te lo tocca. Saresti anche disposto a mordere.

Lavoro: siamo già in zona weekend e puoi iniziare a procrastinare tutti gli impegni.

Salute: sempre più bello, ma tutto al naturale.

Il consiglio del giorno: guardare la serie ‘The handsmaid’s tale’ per te non è assolutamente raccomandabile, perché la tematica di repressione e separazione potrebbe solo farti venire una grande crisi d’ansia. Opta per un bel film Disney a lieto fine.

Voto 6 e mezzo

Leone

Ti senti sempre in una sfida in cui tu vorresti vincere, proprio perché spinto da Marte competitivo. A volte, però, perdere e doverti sottomettere alla penitenza potrebbe essere davvero la tua fortuna. Pensa che Ryan Reynolds ha fatto una colonscopia per scommessa e alla fine è stata una vera salvezza per la sua salute. Ricordati sempre che ogni medaglia ha due facce, e tu puoi girarla dalla parte che più ti aggrada.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: oggi sei peggio di un feroce cane da guardia. Guai a chi si avvicina al tuo amore.

Lavoro: seguendo formalità e etichetta di certo non sbagli.

Salute: dopo tanta compostezza scatenati sotto le lenzuola.

Il consiglio del giorno: per il weekend potresti andare a vedere i super yacht al Salone della Nautica a Genova, e immaginarti su uno di quei panfili navigare per le acque del Mediterraneo durante la prossima estate. Sogna più grande che puoi, tanto non costa nulla.

Voto 7 +

Vergine

Sei particolarmente attenta a tutte le tematiche volte alla salvaguardia del pianeta, e di tutta la collettività, proprio perché spinta da Venere. Sono certa che approvi totalmente la scelta della famiglia proprietaria del brand Patagonia, che ha deciso di cedere l’azienda a una no profit per la tutela dell’ambiente. Il benessere non è mai singolo ma di tutta la collettività, e tu lo sai benissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: fai un po’ troppo la timida.

Lavoro: non strafare a portarti avanti con il lavoro della prossima settimana.

Salute: un’uscita con gli amici è un vero tocca sana.

Il consiglio del giorno: lo so che è più forte di te il volerti informare sulla questione del risparmio energetico, e magari stai anche valutando di passare al pellet. Prima, ovviamente, oltre a fare tutti i calcoli di convenienza dovresti valutare anche l’impegno fisico di dover spostare i mobili per poter fare determinati cambiamenti. Ne vale davvero la pena?

Voto 7

Bilancia

Il quarto episodio della serie ‘House of the Dragon’ è così sensuale che pare sia uscito proprio dalla tua immaginazione. Marte, infatti, ti stuzzica, e tu hai parecchie idee di come soddisfare i più reconditi istinti. Sei così sensuale che sarà davvero impossibile resisterti, e il bello è che avrai pure l’imbarazzo della scelta. Ovviamente opta per i capelli all’argento, stile Targaryen.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei tutta fuoco e fiamme.

Lavoro: un po’ troppo eccitata per essere sul pezzo al cento per cento.

Salute: acrobazie da farfalla della ginnastica ritmica.

Il consiglio del giorno: se tutti stanno già valutando di fare il cambio di stagione e riprendere in mano i blazer che saranno il pezzo must di quest’autunno, tu, invece, sei più concentrata a rispolverare tutta la tua lingerie più sexy e nel caso fare un bel giro da Agent Provocateur. L’inverno per te è ancora molto lontano.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Impara l’arte della temperanza da Madonna, che per pubblicare l’album completo ‘Erotica’, censurato trent’anni fa, ha dovuto attendere il momento giusto, quando i tempi sono maturati. Con Marte a favore, particolarmente istintivo per i colpi di testa, è difficilissimo trattenersi. Ricorda che il vero piacere, spesso, è proprio studiato a tavolino con ritmi ben calcolati.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: vuoi solo rotolarti sotto le coperte.

Lavoro: la mente vola sui temi decisamente più stimolanti che il fatturato.

Salute: sprigioni passione e sex appeal da tutti i pori.

Il consiglio del giorno: per esercitare la tua pazienza, organizza un viaggio in Olanda per vedere la mostra del grande artista Vermeer, il Caravaggio degli olandesi per intenderci, che partirà dal prossimo febbraio. Così avrai qualche mese per desiderare ardentemente questa fuga fuori porta.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Per provare a rilassarti sei pronto a sperimentare qualsiasi tipo di tecnica, forse anche quella di recente scoperta dagli scienziati giapponesi per far smettere di piangere i neonati. Purtroppo per te la procedura consiste nello stare in piedi con tempi e metodi ben precisi. Tu, a causa di Marte non hai alcuna voglia di passare nemmeno un minuto a passeggiare in tondo. Credo proprio che il lancio del telecomando dal divano sia in assoluto la cosa sa distendere i tuoi nervi a fior di pelle.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai ormai fisso il cartello con su scritto: ‘torno subito’.

Lavoro: perdi troppo in fretta la pazienza.

Salute: per evitare scenate meglio non contraddirti.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il film Avatar che questo mese ritorna sul grande schermo. Vedrai che rilassarti guardando le immagini gigantesche di Pandora sarà davvero efficace. Ovviamente se scegli il cinema con le poltrone più larghe e comode.

Voto 6 –

Capricorno

Prendersi cura degli altri è diventata la tua nuova missione, proprio perché ormai segui gli influssi del pianeta Venere. Sei proprio come Fabio Fazio, che è diventato il nuovo Willy Wonka della Liguria salvando dalla chiusura la fabbrica di cioccolato di Varazze. Qui la dolcezza è davvero sconfinata.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: insuperabile in ogni aspetto.

Lavoro: sentirti dire che l’unione fa la forza è davvero strano, ma è così.

Salute: vai dritto per la tua strada con un sorriso smagliante.

Il consiglio del giorno: valuta di trasferirti in una casetta di legno, che pare sia l’abitazione ideale per ridurre le emissioni di CO2. Ora che sei così buono infilare una serie consecutiva di azioni altruistiche che non ha fine. Meglio dell’onda verde.

Voto 7 +

Acquario

Ti piace moltissimo l’idea della bolletta sospesa lanciata dalla Caritas di Milano. In questo momento di crisi tu sei proprio la persona giusta, al momento giusto. Grazie a Marte e a Mercurio a favore, non mi stupirei affatto se oggi ti vedessi travestito da supereroe per aiutare i più deboli e strappare un sorriso ai più piccoli. Sei davvero un’adorabile sorpresa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: divertirsi sotto le coperte con te è il massimo.

Lavoro: aggiungi il tuo numero di telefono a quello del pronto intervento.

Salute: spericolato ma con testa. Strano ma vero.

Il consiglio del giorno: divertiti con il gioco PlayandPick di Mutti, ideato per insegnare la cura dell’ambiente. Sicuramente più stimolante del gioco “La fattoria”, che era soltanto una stimolantissima ossessione.

Voto 8 +

Pesci

Consacrare la propria vita unicamente all’amore, spesso può creare grandi malcontenti. Proprio come è successo alla supermodella Giselle Būndchen che, dopo anni di matrimonio felice con Tom Bradley, ora dichiara che non bisogna mai rinunciare a se stessi, invece di fare come lei che si è concentrata solo su marito e i figli. Voi, che con Venere in opposizione siete particolarmente nostalgici nei sentimenti, ricordatevi che l'amore vero è quello che fa stare bene tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: potete allenarvi solo con il cuscino.

Lavoro: il pensiero che sia venerdì vi sembra l’unica nota positiva.

Salute: quasi stufi di essere demotivati. Potete sempre reagire.

Il consiglio del giorno: guardate le emoji in arrivo nel 2023, dove c’è anche la testa che scekera. Ideale da inviare ai vostri amici e proprio in questi giorni.

Voto 5 +