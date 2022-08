Oroscopo di oggi, mercoledì 24 agosto 2022: Cancro e Pesci iper emotivi L’oroscopo di oggi, mercoledì 24 agosto 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Oggi la Luna in Cancro porta un po’ di serenità, mentre Sole e Marte si guardano di traverso scatenando scintille: situazioni sentimentali traballanti!

L'oroscopo di oggi, mercoledì 24 agosto 2022, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, fortuna e lavoro. Oggi Sole e Marte si guardano di traverso: competitività e freddure saranno all'ordine del giorno.

Anche Venere non aiuta dal segno del Leone, ma vicina alla quadratura con Urano. Situazioni sentimentali traballanti: tremate! La Luna sta entrando nella sua fase debole, la fase "balsamica", ovvero in un momento di ascolto profondo. Prendetevi il vostro tempo, e con calma pulite gli spazi che vi circondano.

Oggi la Luna sarà per la maggior parte della giornata in Cancro, quindi il segno fortunato è il Cancro stesso. Il segno sfortunato di oggi, invece, sarà il Capricorno.

Ariete

Sono certa che vorrai unirti anche tu alla danza delle donne finlandesi sui social per sostenere la premier Sanna Marin. Con Marte a favore sei pronto a combattere tutte quelle battaglie contro una mentalità ottusa e troppo conservativa. Tu vuoi un mondo proiettato verso un futuro migliore. Continua così!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: oggi traspiri sensualità da tutti i pori.

Lavoro: sei tutto sorrisoni e contratti da firmare.

Salute: campione di sollevamento pesi allo specchio.

Il consiglio del giorno: Dopo il primo episodio di ‘The House of the Dragon’, sei pronto a vedere tutte le puntate di questa prima stagione. Segna subito sul tuo calendario che il lunedì sera è off limits per qualsiasi attività. Anche per quelle di coppia.

Voto 8 +

Toro

Ti unisci volentieri al coro su media e social contro le foto “estreme“ che spesso appaiono sui profili degli influencer, o di utenti alla ricerca di likes. Con Marte che ti ha salutato e Mercurio che ti ha reso molto apprensivo, sei pronto a fare anche tu una bella lavata di capo ai Ferragnez, che si sono avventurati su di un pericoloso promontorio per uno scatto mozzafiato. Fare il genitore particolarmente attento ti calza a pennello.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è sempre più complicato essere amabile.

Lavoro: ti focalizzi solo sul particolare e di perdi tutto il bello del generale!

Salute: smetti di brontolare solo dietro a un bel piatto di tagliatelle.

Il consiglio del giorno: Preparati ai tour gastronomici autunnali. Controlla già online, perché l’Emilia-Romagna ha già pubblicato i calendari per il festival dei funghi e tartufo.

Voto 7

Gemelli

Oggi potreste anche voi sbagliare destinazione della vostra vacanza a causa di un dispettoso Mercurio. Proprio come la coppia che pensava di trascorrere le ferie a Cracovia, in Slovacchia, invece si è trovata è atterrata a Craiova, in Romania. Grazie a Marte nel vostro segno, anche voi riuscirete a girare positivamente ogni situazione imprevista, come i due turisti italiani che stanno apprezzando le meraviglie delle città rumene. Cercate sempre il lato il lato positivo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: scaldate bene tutti i muscoli del vostro corpo per tuffarvi nella grande passione!

Lavoro: darvi un compito da eseguire con traccia a piacere è rendervi felici.

Salute: gioite, perché finalmente avete infinite energie per realizzare tutto quello che volete.

Il consiglio del giorno: Partecipate con i bambini alle scatenate baby dance negli stabilimenti e nei villaggi turistici. Vi assicuro che vi divertirete, meglio di passare una serata in discoteca.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Sei sempre molto attento al gossip, soprattutto a quello amoroso. Questo perché ti manca tantissimo Venere, che ormai da qualche settimana ti ha salutato, ma rimane comunque il tuo pallino. Di certo non ti sei persa i baci fugaci tra Elodie e Iannone. Con questa bomba anche tu sei esplosa di felicità, ma sotto sotto c’è anche una vena di gelosia. Vero?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: oggi lo accompagnate ovunque, come una brava mamma.

Lavoro: la freccia dei grafici di crescita punta sempre in alto.

Salute: tutto è misurato al grammo.

Il consiglio del giorno: pare che le sostanze dolcificanti nelle bibite "zero" siano assolutamente da evitare. Meglio lo zucchero, anche raffinato, ma in pochissime dosi. La virtù e la salute stanno sempre nel sapersi regolare bene.

Voto 6 +

Leone

Ti senti davvero al massimo, o comunque senti di aver raggiunto uno dei tuoi più alti livelli di autocompiacimento. Questo grazie a Venere, Giove e Marte dalla tua. Sei la Emily Ratajkowski dello zodiaco, nuova fiamma di Brad Pitt. Con questo ho detto tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: oggi ti abbuffi volentieri, come sulla ciotola di patatine al buffet di compleanno!

Lavoro: butti sempre tutto in ‘caciara’.

Salute: sei pronto alle Olimpiadi di “social”.

Il consiglio del giorno: Fare il bagno dopo aver mangiato è da sempre un vero enigma. C’è chi dice che si può e chi no. L’importante e non avventurarsi in una nuotata da atleta delle olimpiadi dopo una fritturina di pesce formato king size. Direi che è abbastanza logico.

Voto 8+

Vergine

Potrebbe esserci proprio il tuo zampino sul progetto di far diventare quasi tutto il centro della città di Milano zona ciclabile e pedonale. Tu, con Mercurio proprio nel tuo segno, vuoi tutto ordinato, preciso, e senza traffico o rumore di clacson, e aria irrespirabile. Non credo sarà realizzabile, ma mi sembra giusto che tu voglia tentare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il tuo nuovo sogno erotico è Sheldon Cooper, quello di The Bing Bang Theory!

Lavoro: a furia di ponderare e rifare i conti potresti finire in un ‘cul de sac’.

Salute: esercizi di autostima a go go!

Il consiglio del giorno: pare che il gioco degli scacchi sia tornato particolarmente in voga, dai bambini agli adulti. Controlla nella tua zona per trovare il club e iscriverti al corso base. Un modo per allenare il tuo pensiero strategico un po’ in calo.

Voto 7 +

Bilancia

Sei particolarmente energica e volenterosa, con Marte che ti stimola fin dal primo mattino. Sei come Ambra Angiolini che si trova a Stromboli per dare una mano dopo il tragico rogo di Agosto. Siccome sei sempre pronta a tirarti su le maniche, potresti prendere il primo traghetto per questa meravigliosa isola vulcanica.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi appena passi si infiammano tutti!

Lavoro canti tutto il giorno: “andiamo a fatturare”!

Salute: precisissima da capo a piedi.

Il consiglio del giorno: È in arrivo la serie sequel di Ally McBeal, storica serie degli anni 90/2000. Metti un alert su Google per essere sempre aggiornata sugli sviluppi.

Voto 8 –

Scorpione

Oggi comprendi perfettamente la volontà dei grandi big di investire sulla ricerca della fusione nucleare. Non a caso Bill Gates, Elon Musk e compagnia bella, stanno abbandonando altri progetti per mettere i loro patrimoni in questa avventura. Con Marte e Mercurio a favore certe manovrine pubbliche e giochetti strategici non ti abbindolano, anzi, per te è un piacere smascherare pubblicamente tutti quanti. Attendiamo i tuoi prossimi post per essere tutti illuminati.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: è un sentimento sopravvalutato.

Lavoro: oggi il tuo super cervello è a pieno regime.

Salute: pronto a una maratona di studio e lavoro.

Il consiglio del giorno: Dovresti spiegare a tutti i tuoi amici il trenino di luci in cielo lasciato dai satelliti di Musk, anche se credo che per te sia più divertente raccontare che si tratti di una nuovissima cometa che potrebbe distruggere la terra. Non tenerli troppo sulle spine mi raccomando.

Voto 7

Sagittario

Ti senti molto abbacchiato, proprio a causa di Mercurio e di Marte che ti hanno trasformato in uno sfaticato allocco. Ricordati che hai sempre Giove dalla tua, e che anche se ti trovassi in una situazione disperata, come gli ingorghi sulle strade verso le spiagge ad agosto, potresti incontrare uno dei tuoi miti, proprio come è successo ad una automobilista che in questo modo ha conosciuto Messi. Spesso anche le situazioni più complicate hanno poi un risvolto positivo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo cerchi nella valigia ma non sai più dove sia finito.

Lavoro: non hai assolutamente voglia di applicarti.

Salute: sogni il divano già di prima mattina.

Il consiglio del giorno: ricordati di aggiornare iPhone e Mac contro gli attacchi hacker. Non è detto che tu debba essere per forza una delle vittime elettroniche, ma non si sa mai. Meglio prevenire.

Voto 6 –

Capricorno

Da un recente studio, pare che le coppie in cui i lavori in casa vengono divisi equamente fanno più sesso. La cosa so già che non ti interessa molto da quando Marte ti ha salutato, perché non hai voglia né di sesso né di fare le pulizie di casa. Con Mercurio a favore, però, è meglio immagazzinare questo genere di conoscenze per il futuro, soprattutto quando ci saranno transiti favorevoli per le relazioni di coppia e tu potrai usare queste tecniche per utilizzare al meglio gli influssi dei pianeti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: è una attività assolutamente secondaria.

Lavoro: è la tua unica fonte di gioia.

Salute: puoi toglierti tutti i fastidiosi sassolini dalle scarpe.

Il consiglio del giorno: Guarda i video dove gli astronauti suonano gli strumenti nello spazio. Sono immagini molto curiose e insolite ma di grande effetto. E pare siano diventati al momento è un vero trend. Non vorrai mica perdertelo vero?

Voto 7 –

Acquario

La notizia che a Singapore è stata abolita la legge 377A che rendeva un atto criminale avere rapporti tra uomini, ha subito rallegrato la tua giornata. Dopo quest’ultimo periodo di grande sconforto ti stai convincendo di avere un pochino più fiducia nel mondo, anche quando Venere, il pianeta dell’amore, ti è ancora avverso. Tu al momento punta tutto su Marte, sulla forza fisica e strategica, e di sicuro non sbagli.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi ti concedi solo a incontri fugaci e segretissimi.

Lavoro: sei la super coscienza dell’ufficio.

Salute: hai gran voglia di muoverti e spaziare.

Il consiglio del giorno: agosto è il mese dedicato ai fantasmi nella città di Singapore, dove i parenti ricordano i loro cari defunti lasciando per strada i cibi e oggetti preferiti. Da non perdere se fate uno scalo per l’oriente.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Come milioni di persone, anche voi siete abbastanza sconcertati dalla notizia dell’ennesimo matrimonio dei Bennifer. Ormai siamo tutti molto disorientati, e voi forse un po’ di più, visto che avete sempre Mercurio contro. L’unico dato importante da ricordare, a questo punto, è che si tratta di un White Party.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: troppo impegnativo per i tuoi standard di pigrizia. Meglio evitarlo, come si fa con la passeggiata a mezzogiorno per non sudare. Il gioco della passione ha scaricato le pile.

Lavoro: scrivere una email equivale a comporre l’Iliade. Ti senti come un computer impallato. Mettetevi comodi sul divano.

Salute: l’immobilismo è la tua nuova tecnica per non essere coinvolto in nessuna attività. Non è assolutamente contemplato alcun movimento. Il rientro ti ha già sfinito!

Il consiglio del giorno: non sottovalutate i souvenir della città di Milano. Pare infatti che il Duomo o lo stadio di San Siro siano i preferiti dai Turisti di tutto il mondo. Di certo nessun Meneghino ne esporrebbe uno nella propria casa, ma potreste comunque andare a dare un’occhiata in quei banchetti pieni di interessanti sciccherie.

Voto 5 e mezzo