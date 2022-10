Oroscopo di oggi mercoledì 19 ottobre 2022: Leone e Gemelli si godono l’amore Oroscopo di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Venere in Bilancia, trigono a Marte in Gemelli, porta davvero un’esplosione d’amore e di eros. Poi dovremo vedercela con il Sole quadrato a Plutone, ma direi che per ora ci godiamo questo piacere, ok?

L'oroscopo del giorno di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, e le previsioni astrali sull'amore, il lavoro e la fortuna per tutti i segni zodiacali.

Venere e Marte sono in perfetta sintonia, e questo fa benissimo alle relazioni, soprattutto a quelle dei segni d'aria ma anche del Leone. In più, proprio il Leone potrà godere dell'extra dose di emotività data dalla Luna nel suo segno.

Con la Luna che oggi si trova nel segno dominato dal Sole, direi che le emozioni saranno favorevoli soprattutto per il Leone, il segno fortunato di oggi. Il segno sfortunato sarà l'Acquario che, dopo tutta questa fortuna, non se ne vorrà per un giorno di cattivo umore.

Ariete

La tua forza e determinazione non hanno proprio limiti, grazie a Marte, soprattutto quando ti poni un obiettivo. Sei più inarrestabile del gatto che è rimasto attaccato al tetto della macchina per farsi adottare. L’importante è che tutta questa energia venga ben indirizzata, e vedi di non lasciarla vagare senza scopo perché la troveresti direttamente seduta al bar. Questo approccio mi pare molto promettente.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: quando punti una preda farai di tutto per conquistarla.

Lavoro: concentra tutte le distrazioni durante la pausa caffé, anche se ti sarà difficile non restare a chiacchierare lì per ore.

Salute: proprio come l’uomo ‘forzuto’ vai in giro con il peso per mostrare a tutti la tua potenza.

Il consiglio del giorno: per allenare la tua testolina, impara una poesia o una filastrocca a memoria. Sarà un bell'esercizio da mostrare con grande soddisfazione a tutti i tuoi amici. Magari ti becchi anche un applauso di incoraggiamento.

Voto 6 e mezzo

Toro

Invece di lasciarti trascinare da una fastidiosa Luna, tu opta sempre per la pace e per il benessere che ti sono decisamente più affini. Pensa, infatti, che dopo le pungenti discussioni della scorsa settimana, anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi pare abbiano proprio fatto la pace. Alla fine è molto più semplice lasciare andare, così da spiazzare anche il tuo Saturno contro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei troppo ingordo, e il cabaret di pasticcini finisce in un attimo.

Lavoro: sbilanciarsi si, ma solo con dati e risultati alla mano.

Salute: difficile allontanare dalla tua testolina il concetto che la vita deve essere un continuo godimento: dalla bocca, passa dallo stomaco e finisce sulle tue chiappe.

Il consiglio del giorno: Scopri che cos’è la Kombucha, una bevanda che ha più di 2000 anni ed è conosciuta anche con il nome di elisir di lunga vita. Si produce anche in casa, e potrebbe essere un tuo nuovo esperimento da fare in cucina.

Voto 7 –

Gemelli

Pare proprio che l’amore e la bontà sprizzino da tutti i vostri pori, e siete disposti proprio a tutto per dare gioia non solo ai vostri cari ma a tutta la comunità. Anche Serena e Simone, proprietari della storica Focacceria nelle Cinque Terre, la pensano come voi. Infatti mettono a disposizione il loro forno per far cucinare chi ne ha più bisogno, dal tardo pomeriggio fino a sera. La vostra generosità non ha davvero confini.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: ve lo godete con tutti i cinque i sensi.

Lavoro: gioite del successo dei vostri colleghi, perché si riflette su tutto l’ufficio.

Salute: le vostre energie le utilizzate per gesti altruistici, dal fare la spesa a partecipare alla riunione condominiale al posto della vostra simpatica amica vecchietta.

Il consiglio del giorno: imparate le ricette per non sprecare cibo durante i banchetti e le feste. Sono certa che diventerà la vostra nuova passione, e vorrete condividere tutto il vostro sapere con chi vi sta vicino.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Il fatto che sia un algoritmo generato da un computer a decretare chi è la donna più bella del mondo, la meravigliosa attrice Jodie Comer, ti fa sorgere mille dubbi. Infatti, tu che hai sempre Mercurio contro, non riesci a capire come sia possibile che un’intelligenza artificiale possa capire il concetto del bello, perché per te è importante sentirlo e percepirlo con tutti i tuoi cinque sensi. Lo charme per te si respira, non si può assolutamente costruire e calcolare.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: basta spegnere le luci e tu ti lasci subito andare.

Lavoro: le decisioni prese e calcolate a tavolino proprio non ti convincono.

Salute: ricordati sempre che la perfezione non esiste, è solo un mito nella tua testa.

Il consiglio del giorno: finalmente si è aperta la stagione del cioccolato, alimento perfetto per dare un po’ di conforto e quel tocco di dolcezza in qualsiasi momento della giornata. Acquista subito una barretta di quello croccantissimo alle nocciole.

Voto 5 e mezzo

Leone

Ricordati che a volte il troppo, ‘stroppia’, e tu con tutti questi pianeti a favore (oggi pure la Luna) spingi al massimo sull’acceleratore. Occhio, perché l’effetto potrebbe essere proprio come per gli abiti da sera di alta moda, su cui alcuni stilisti hanno deciso addirittura di esagerare, aggiungendo immagini di opere d’arte. Tu sei già meraviglioso così come sei, senza aggiunta di ‘infiocchettature’ inutili.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti senti più coccolato di un gatto su un cuscino, e fai pure le fusa.

Lavoro: oggi esageri andando diritto a parlare con il super mega presidente.

Salute: ti bastano due colpi di spazzola e sei pronto per affrontare la giornata.

Il consiglio del giorno: acquista i biglietti per i prossimi concerti dei Måneskin che si terranno nel 2023 perché a breve saranno sicuramente sold out.

Voto 8 –

Vergine

Potresti sperimentare qualcosa di nuovo perché tu, che sai sempre cosa metterti e cosa fare, ti troverai incredibilmente ‘fuori luogo’, a causa di Marte e di Nettuno che confondono la tua impeccabile conoscenza e percezione dell’etichetta. Proprio come Renzi che abbandona, nuovamente, i panni del serio politico per mettersi a cantare ‘Parlami d’amore Mariu’ con la nonna. Tutto questo non sarebbe così strano se lui non avesse deciso di condividerlo con i suoi follower sui social. Per ritrovare il contegno dovrai metterti e cercarlo col lanternino.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lo desideri ardentemente, ma alla fine preferisci tenerlo lontano.

Lavoro: cambi posizione e decisioni proprio come quando sei nel tetto e non riesci ad addormentarti.

Salute: se ti troverai in giro con un calzino nero e uno blu non andare subito in paranoia.

Il consiglio del giorno: ricordati di curare i piedi anche in questa mezza stagione, perché con le alte temperature potresti decidere rimetterti per qualche giorno le scarpe aperte.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Possiedi la grazia, la freschezza e la bellezza delle giovani debuttanti, proprio grazie a Venere nel tuo segno. Potresti infatti partecipare a uno dei celebri balli che si tengono ogni anno, dove compaiono circa una cinquantina di ragazze insieme ad altrettanti cadetti. Potresti anche subire il fascino della divisa e innamorarti perdutamente. Sei davvero predisposta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore lo vivi con grande tenerezza e con la certezza che sia ‘per sempre’.

Lavoro affronti le otto ore in ufficio con dedizione e passione, praticamente come con il fidanzato.

Salute: sei in una bellissima nuvola rosa dove tutto è assolutamente meraviglioso.

Il consiglio del giorno: organizza una serata di balli di gruppo insieme a tutti i tuoi cari e amici. Il divertimento è assicurato.

Voto 9

Scorpione

Sei sempre pronto a scoprire quello che c’è dietro ad ogni cosa, forse perché sei un po’ scoraggiato nei confronti degli altri a causa della Luna storta. Infatti, dietro all’aumento dei costi della carta igienica, tu che ne sai sempre una più del diavolo, hai subito riconosciuto lo zampino di Putin, che ha messo di recente un blocco sull’esportazione delle betulle, risorsa base per la produzione della carta igienica. Essere fiducioso nei confronti del prossimo ti risulta davvero difficile.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai bisogno di essere conquistato.

Lavoro: non perderti troppo in meccanicismi e dietrologie.

Salute: attività fisica si, ma solo se dopo ti puoi tuffare in una vasca con acqua calda e musica di sottofondo.

Il consiglio del giorno: vai a vedere uno spettacolo teatrale, meglio se è una commedia per far riposare un po’ le tue meningi.

Voto 7 +

Sagittario

Sei super stimolato da Mercurio a favore, tanto che riesci a produrre idee e progetti con una velocità e con una foga invidiabile anche ai creativi delle pubblicità. Probabilmente, l’impresa di togliere 35.000 auto dal centro della capitale, che è stata proposta in comune, proviene dalla pila di quelle che hai ideato tu negli ultimi giorni. Nella teoria, infatti, tu puoi esagerare, ma nella pratica con Marte in opposizione spostare così tante vetture sarà impossibile. Prova a puntare la tua freccia un pochino più in basso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei un tenero pelouche tutto da stritolare.

Lavoro: archivi tutte le informazioni, dalla politica internazionale fino al gossip, da consultare quando ne avrai bisogno.

Salute: instancabile lettore notturno.

Il consiglio del giorno: la mattina opta per un bel cappuccino da bere con con gli amici dopo che hai portato a scuola i tuoi piccoli. Le chiacchiere, prima di iniziare la routine giornaliera, sono un vero toccasana.

Voto 7

Capricorno

Devi fare parecchia attenzione, perché sei attratto da stimoli subdoli, proprio come se fossero lo specchietto per le allodole. Con Mercurio contro, tu sei attratto da tutto quello che è superfluo, proprio come il nuovo prodotto di punta dell’azienda Kawasaki, ovvero la Elektrade, una moto elettrica per i più piccoli. Occhio alle finanze e a quel desiderio nascosto di una due ruote rombante.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sulla dolcezza dovresti proprio fare un bel lavoretto di fondo.

Lavoro: elimina tutto il superfluo dalla scrivania, ma ricorda di tenere il computer.

Salute: hai bisogno di un po’ di leggerezza, almeno per cinque minuti togli dalle spalle quello zainetto pieno di senso del dovere.

Il consiglio del giorno: In questi giorni si tiene la settimana del baratto. Così potrai scambiare qualcosa che non ti è più utile con qualcos’altro che al momento ritieni indispensabile.

Voto 6 –

Acquario

Hai presente il condominio a Pinerolo, che produce e consuma la sua energia? Ecco, tu per genialità, efficienza e proiezione al futuro sei esattamente al pari di questo geniale progetto. Con Mercurio e Marte che ti accompagnano quotidianamente tu sei pronto a proiettarti in progetti ambiziosi, per un successo assicurato, anche se ti ci fossi dedicato solo per cinque minuti. Non si parla solo di fortuna, ma di grande capacità e di saper ottimizzare il tempo. Applausi.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: un vero super dotato. Non avevi dubbi, vero?

Lavoro: ti si esce tutto al primo colpo.

Salute: forza inesauribile.

Il consiglio del giorno: partecipa al tour di Zerocalcare per fare incetta di ‘firmadillo’.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Siete totalmente d’accordo con l’attrice Matilda De Angelis, sull’importanza di ascoltare il proprio corpo e di seguire i ritmi da lui suggeriti. Voi, infatti, avete deciso di optare per l’andamento lento, e di non farvi assolutamente coinvolgere da attività extra e troppo faticose. In fondo con Marte contro è meglio starsene tranquilli a godere di ogni minuto libero su una comodissima poltrona chaise longue.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: solo nella vostra immaginazione vi lanciate in performance acrobatiche.

Lavoro: non vi fate scalfire assolutamente dallo stress caotico lavorativo.

Salute: ritiratevi tranquillamente in un monastero Zen.

Il consiglio del giorno: Potreste accettare un invito ad una partita di tennis, ma solo perché lo avete praticato in gioventù.

Voto 6 e mezzo