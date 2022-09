Oroscopo di oggi martedì 6 settembre 2022: Toro e Capricorno innamoratissimi Oroscopo di oggi, martedì 6 settembre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna in Capricorno di oggi parla di grande concretezza. Con il Sole e la Venere in Vergine, inoltre, le emozioni hanno a che fare con le azioni: non si scherza!

L'oroscopo di oggi, martedì 6 settembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. L'elemento terra è ancora molto potente: non solo la Luna in Capricorno che gravita vicinissima al potente e profondo Plutone, ma abbiamo anche la Venere e il Sole entrambi in Vergine.

Anche Mercurio (in Bilancia), non ne vuole sapere di diplomazia: si dicono le cose forti e chiare!

Con la Luna in Capricorno così forte oggi il segno fortunato sarà il Toro e il segno sfortunato il Cancro.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

C’è sempre sotto sotto una gran voglia di essere apprezzati e riconosciuti, soprattutto con like sui social o pollicioni in su. Quindi, per correre ai ripari dai tuoi slanci nel voler sempre dire la tua, mosso da un raptus incontenibile, arriva in tuo aiuto il tasto modifica su Twitter. Così, pur avendo Mercurio in opposizione, potrai tranquillamente cambiare quello che hai postato dopo soli cinque minuti.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei sempre molto sexy.

Lavoro: non hai alcuna voglia di metterti a rispondere alle email.

Salute: se si tratta di partecipare a qualsiasi attività ludica, tu sei sempre disponibile.

Il consiglio del giorno: prima di lanciarti in qualsiasi shopping autunnale sfrenato, fai un bel giro di vetrine e aspetta qualche settimana. I pezzi clou di solito arrivano dopo qualche settimana.

Voto 5 e mezzo

Toro

Sono certa che adesso che sei appoggiato dal pianeta dell’amore e della bontà, Venere, hai la ferma necessità di fare qualche cosa per gli altri. Infatti, vorresti trovare una soluzione per gli abitanti di quei quartieri romani in cui i cinghiali ‘spadroneggiano’, come direbbe Abatantuono. E se non sapessi come allontanare i suini selvatici, puoi sempre ospitarli a casa tua fino a quando non si trova una soluzione adeguata.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ci dai dentro per recuperare il tempo perduto.

Lavoro: condividi volentieri i tuoi successi con i tuoi colleghi.

Salute: hai sempre una parola buona per tutti.

Il consiglio del giorno: prenditi un paio d’ore da dedicare alla tua mamma, e magari fare una passeggiata piena di confidenze per ricreare quel bonding che spesso si perde quando si diventa ‘grandi’.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Vi siete gasati quando avete visto la lezione di Roberto Bolle “One dance“ in Piazza Duomo a Milano, con la partecipazione di più di 1000 ballerini. Voi, che avete Marte nel vostro segno, sono certa che avreste voluto salire così sul palco, prendere il microfono e iniziare a fomentare tutti quanti con il vostro fantastico entusiasmo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi piace fare i ragazzacci.

Lavoro: siete più spocchiosi di Elon Musk.

Salute: collaborare non è tra le vostre qualità.

Il consiglio del giorno: andate al cinema per combattere il trend dello spopolamento delle sale. Controllate online perché alcuni giorni i biglietti costano solo 3,50 euro.

Voto 7 +

Cancro

La notizia del neonato che è stato accolto da ben cinque generazioni di parenti, dai fratelli fino alla trisavola, ha assolutamente scaldato il cuore. Ora che hai anche Venere a favore, vuoi dimostrare a tutti quanti quanto ami profondamente la tua famiglia, e che la vorresti al tuo fianco in qualsiasi momento. Beh, non proprio tutti i momenti, ovviamente.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: baci e coccole sono l’attività principale della tua giornata.

Lavoro: l’appuntamento clou è il pranzo con i colleghi.

Salute: specchiarti è un vero piacere.

Il consiglio del giorno: per risparmiare sulla spesa, controlla la lista dei supermercati più convenienti redatta da ‘Altroconsumo’. Salvare qualche eurino in questo periodo è fondamentale.

Voto 6 –

Leone

Non vuoi assolutamente mollare la tua posizione da divo indiscusso dello Zodiaco. Nonostante Venere ti abbia salutato, tu comunque sei lì che aspetti complimenti e frasi di apprezzamento di qualsiasi genere. Come Avril Lavigne sei pronto ad aspettare pazientemente il momento in cui ti chiameranno per la tua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Insomma, aspetta e spera, ma con la garanzia di raggiungere il risultato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei tutto frustini e manette.

Lavoro: ti sbilanci in azzardi da roulette russa.

Salute: tutto è un corsa sfrenata per il primo posto, anche la spesa al super mercato.

Il consiglio del giorno: l’orrore della pelle secca a fine estate è il tuo incubo peggiore. Riempi il tuo mobiletto del bagno con litri i olio di Argan e scrub legeri.

Voto 7 e mezzo

Vergine

C’è una gran voglia di formalismo sentimentale, e di tutto messo al proprio posto, con questa Venere nel tuo segno. Probabilmente anche la cara Michelle Hunziker, da quando ha saputo di diventare nonna, ha deciso di rimettere addirittura la fede al dito. Definire i ruoli, soprattutto in amore, è proprio un tuo cliché.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: corteggiata anche quando prendi il caffè al bar.

Lavoro: sei un’amabile signorina perfettina.

Salute: stare sul tacco 12 tutto il giorno è già uno sforzo mica male.

Il consiglio del giorno: devi sapere che tutti soffrono come te il ‘summertime blues’, la profonda tristezza alla fine delle vacanze estive. Tu, a differenza di molti, ti puoi consolare pensando a come organizzare la tua festa di compleanno.

Voto 7 +

Bilancia

Il traghetto elettrico volante, che non disturba la fauna tra i fiordi della Svezia, ti piace moltissimo. Infatti, con i favori di Mercurio e con una Venere decisamente morigerata, tutto quello che ha a che fare con il non interferire o disturbare, da brava vicina di casa, è proprio nelle tue corde. Da sottolineare anche il castissimo designer nordico che s’intona perfettamente con la tua voglia di linearità.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: i tuoi grandi progetti si sono ridimensionati all’aperitivo post lavoro.

Lavoro fai a gara di anagrammi con i colleghi per far vedere quanto tu sia più brava.

Salute: castità è il tuo trend per prepararti all’autunno.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggetto per vedere il parvo nazionale della Sila in Calabria che, quest’anno, festeggia i cento anni. Potrai immergerti in una terra ancora preservata con sapori forti e unici.

Voto 8 –

Scorpione

Tutto quello che ha a che fare con l’economia, le grandi rivoluzioni tecnologiche, o le scelte di business, al momento ti annoia parecchio. Perché tu sei già molti passi avanti rispetto ad alcune recenti dichiarazioni. Infatti, che Meta stia valutando di introdurre alcune funzioni a pagamento non ti sorprende affatto. Con Marte a favore tu sei sempre pronto al contropiede molto prima del calcio d’inizio.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: anche se non lo ammetti le tue chat sono vietate ai minorenni.

Lavoro: Lavoro preciso e oculato, così lo commenterebbe il tuo temutissimo prof dell’università.

Salute: quasi quasi ti scoccia non avere più un motivo per polemizzare.

Il consiglio del giorno: concediti dei momenti di leggerezza, come andare a comprare la cartoleria nuova per la scuola e il rientro al lavoro. Potresti addirittura uscire con i post it e graffette tutte colorate.

Voto 7 +

Sagittario

Non pensare che sia divertente il fatto che i politici si stiano approcciando in modo scherzoso ai social, e in particolare a TikTok. Perché si tratta comunque di campagna elettorale, quindi tutto deve essere fatto in maniera assolutamente professionale. Tu rischi infatti di presentarti al mondo nello stesso modo un po’ troppo naïf, e se pensi di contare sulla tua simpatia e sul tuo solito sorriso giocoso, con Venere contro è meglio se cambi strategia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: è come se ti trovassi a piedi e decidessi di fare l’autostop quando giocano i mondiali.

Lavoro: ogni scusa è buona per polemizzare.

Salute: scocciato e malmostoso in ogni momento della giornata.

Il consiglio del giorno: riguarda tutta la saga ‘Star Wars’ perché, negli ultimi anni, potresti esserti perso qualche passo importante, soprattutto negli ultimi episodi. Non vorrai farti trovare impreparato sull’argomento, vero?

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Mio caro Capricornone, con Venere a favore, tu potresti veramente ottenere molto di più. Eppure ti fermi a idee alquanto discutibili, proprio come il protagonista di Breaking Bad che sulla piattaforma Cameo, decide di citare il gruppo Elio e le Storie Tese. Il binomio non è stato sicuramente di grande successo, pur apprezzando entrambi gli artisti, tu hai solo bisogno di chiarezza e semplicità. Più facile a dirsi che a farsi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo infiocchetti come si fa con un regalo importante.

Lavoro: molleresti tutto per dedicarti unicamente alle tue passioni. Calma!

Salute: ti svegli già pettinato dopo una notte di bagordi.

Il consiglio del giorno: prendi spunto da quel romantico di Fedez, che trova ogni scusa per dire alla sua Chiara quanto sia innamorato. Sarà come riprendere in mano l’A,B,C delle relazioni amorose.

Voto 7 +

Acquario

L’asta su eBay per comprare tutte le consolle di videogiochi dagli anni '80 a oggi, con annesse tutte le varianti di colore e serie speciali, del valore di più da 1 milione di dollari, non credo abbia particolarmente attratto il tuo interesse. Con Mercurio dalla tua, tu aspetti solo l’uscita dell’ultima ps con definizione pazzesca, velocità e mosse ancora da scoprire. Il ‘domani’ è il momento più eccitante della giornata.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: l’idea di fermarti in un solo porto non ti dispiace affatto.

Lavoro: dedicato e appassionato.

Salute: riesci a fare fitness anche nei tuoi sogni.

Il consiglio del giorno: in futuro potrebbero inserire l’alcol test per usare i monopattini elettrici. Inizia a valutare un mezzo alternativo quando vai a casa di amici per serate bellicose.

Voto 8 +

Pesci

Il massimo che potete fare oggi è stare sul vostro bel divano a guardare e ascoltare le immagini del telescopio James Webb tradotte in musica. In questo modo, potrete evitare qualsiasi contatto esterno, riposarvi comodamente e fare una bella pernacchia alle opposizioni di Marte e di Venere.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: meglio rimandare qualsiasi romanticismo alla prossima stagione.

Lavoro: vi trascinate a fatica fino alla scrivania, anche se siete in smart working.

Salute: ricordatevi la sveglia per il pisolino pomeridiano, per non svegliarvi all’ora dell’aperitivo.

Il consiglio del giorno: il laptop con schermo pieghevole non è più una fantasia dei film di fantascienza, ma una grande novità alla portata di ‘quasi’ tutti. Voi, come San Tommaso, recatevi in un negozio di elettronica per toccare con mano.

Voto 6 +