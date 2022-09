Oroscopo di oggi martedì 27 settembre 2022: Bilancia e Vergine pronte all’amore Oroscopo di oggi, martedì 27 settembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna inizia il suo percorso crescente con grande entusiasmo slanciata anche dal trigono di Venere e Mercurio a Plutone. Insomma di mezze misure non se ne parla.

L'oroscopo di oggi, martedì 27 settembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Venere e Mercurio sono congiunti ed entrambi in trigono (cioè a favore) di Plutone.

Le energie sono tante, intense e profonde. Di sicuro non correremo il rischio di annoiarci.

La Luna di oggi è nell'ultima parte del segno della Bilancia, e quindi il segno fortunato sarà l'Acquario mentre il segno sfortunato il Cancro.

Ariete

Continui a voler fare sempre di testa tua, ma ricordati che nonostante il fatto che Mercurio si sia tolto dall’opposizione, dovresti farti un po’ più “furbo“ e fare buon viso a cattivo gioco. Non seguire l’esempio del principe Harry che, durante l’inno inglese, non riesce a cantare “God Save the King“. Lo so che con questa Luna storta è difficile, ma fai almeno un piccolo sforzo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: le inutili lamentele con il partner proprio non funzionano.

Lavoro: ascolta i conigli dei tuoi colleghi, non tutti stanno tramando contro di te.

Salute: sei insofferente a tutto e a tutti.

Il consiglio del giorno: per sfogarti un po’ potresti darti al tennis da tavolo, piace anche al campione Roger Federer, che lo considera un ottimo passatempo. Provare per credere.

Voto 7 –

Toro

Godi mio caro Torone, con questo appoggio assoluto da parte degli astri, e in particolare di Venere e di una Luna assolutamente propizia, sei più scintillante di Chiara Ferragni e Heidi Klum messe insieme, durante la fashion week milanese. Non so se ho reso bene l’idea.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la fiamma dell’amore è sempre accesa.

Lavoro: vai avanti di gran carriera. Nessuno ti può fermare.

Salute: pronto a dare consigli di stile e bon ton.

Il consiglio del giorno: il trend per la prossima primavera estate è senza alcun dubbio il colore oro, come suggerisce re Giorgio (Armani). Concentra i tuoi prossimi acquisti su questo colore che dona sia d’inverno che d’estate. Fai solo attenzione all’effetto Ferrero Rocher.

Voto 8 e mezzo

Gemelli

Oggi iniziate a vedere, e soprattutto a sentire, gli effetti indesiderati di Mercurio, che fa funzionare in maniera alternata le vostre sinapsi. Di certo sarete disperati come Mark Zukenberg, in panico durante le due ore in cui Instagram ha avuto un funzionamento a singhiozzo. Abituatevi per qualche tempo ad avere dei piccoli black out.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: per capire i sentimenti non ci sono manuali da studiare.

Lavoro: c’è tanta voglia di fare, ma non capite bene su cosa vi dobbiate concentrare.

Salute: non fatevi prendere dalla sfiducia in voi stessi.

Il consiglio del giorno: cercate di accettate gli aumenti in bolletta senza imprecare o al massimo chiamate il numero verde per delucidazioni senza arrabbiarvi troppo. Tanto non cambia nulla.

Voto 6 –

Cancro

Se speri che da situazioni improbabili possano scaturire buone occasioni, ti dico subito di lasciar perdere sia per la Luna storta, ma soprattutto per Giove contro. Non avrai di certo la fortuna di Raffaella Giudice e Andrea Celentano che, dopo il reality Temptation Island, convolano a nozze. Certe cose succedono solo in televisione (o nelle favole). Non illuderti.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: lo idealizzi troppo.

Lavoro: è proprio in questo campo che tu ora puoi dare il meglio. Mettiti sotto.

Salute: sapresti ammaliare tutti facilmente, purtroppo non ne sei davvero convinto.

Il consiglio del giorno: L’idea di proporre i giochi della gentilezza a scuola ti pare geniale. Promuovere la gentilezza e la tua nuova missione.

Voto 7 –

Leone

Sei decisamente tentato da prese di posizione anche esagerate, ispirato dalla Luna nuova dei giorni scorsi. Ti avviso, però, che con Saturno contro risulteresti più antipatico del canale russo di Twitch, che tiene i fornelli accesi per ore per prendere in giro l’Europa. Prova a mettere in tutto un po’ di moderazione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: prova ad ascoltare quello che desidera il tuo partner.

Lavoro: buttati a capofitto in progetti che il capo appoggia.

Salute: le energie sono davvero sorprendenti.

Il consiglio del giorno: Se anche a scuola si opta per le interrogazioni programmate, dovresti fare così anche tu nel lavoro e nel tuo quotidiano. Le improvvisate non fanno sempre piacere a tutti.

Voto 6 e mezzo

Vergine

In cuor tuo vorresti prendere in disparte Ginevra Lamborghini, che già dai primissimi giorni nella casa del grande fratello VIP ha sparlato di tutta la sua famiglia, e spiegarle che gli argomenti più intimi devono essere trattati in maniera più delicata. Piuttosto che essere sbandierati a migliaia di telespettatori! Con Venere, e soprattutto Mercurio, nel tuo segno, tu sei misurata in tutto quello che fai, soprattutto se si parla della tua privacy.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: quello che succede sul talamo dell’amore è unicamente affar tuo.

Lavoro: dedizione, impegno e costanza sono le tue peculiarità.

Salute: quando si parla di impegni, ti basta un correttore per le occhiaie e sei subito pronta.

Il consiglio del giorno: Non perderti neanche una puntata del grande fratello VIP perché, nonostante tu non approvi certi comportamenti, sei curiosissima di sapere cosa succederà tra le quattro mura più famose d’Italia. La curiosità va sempre soddisfatta.

Voto 8 +

Bilancia

Concordi perfettamente con il parroco di Minturo, Don Maurizio, che vieta il calcetto per le troppe parolacce. Con la Luna nuova nel tuo segno, sei particolarmente sensibile a tutte quelle che sono le esagerazioni. Tu vuoi misura, e soprattutto, gentilezza. E anche quando qualcuno ti pesta un piede con un tacco a spillo la tua reazione è un timido sorriso e una imprecazione stretta tra i denti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore punti solo all’anima gemella. La scelta per te sarà comunque ardua.

Lavoro ci impieghi ore ad inviare una semplice mail perché vuoi essere assolutamente certa di quello che hai scritto.

Salute: confusa e felice come canterebbe ‘Carmen Consoli’.

Il consiglio del giorno: non arrovellarti troppo per l’acquisto delle lampadine smart. Lo dicono tutti che sono assolutamente utili e assicurano un buon risparmio energetico, per cui vai serena.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

I tuoi pronostici non sono dettati da istinto e fortuna ma da un’attenta logica e riflessione, e ora che c’è anche Mercurio ad aiutarti, sono addirittura delle verità assolute. Proprio come quelli di Joachim Klement, l’analista di Liberum Capital, che azzecca tutti i risultati dei mondiali di calcio. Ha già anche scritto in busta chiusa chi vincerà quelli del Quatar, potresti fare anche tu lo stesso per una sfida all’ultimo neurone.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: lo intrappoli in una morsa da Boa constrictor.

Lavoro: quando parli tu, tutto dovrebbero prendere appunti.

Salute: sei sempre dolcissimo, ma ogni tanto mostri il pungiglione.

Il consiglio del giorno: per i tuoi raptus di dolcezza puoi preparare la crema al caffè come al bar, con 3 semplici ingredienti. Sono certa che verrà bonissima, meglio di quella che prendi tutti i giorni dopo pranzo sotto casa.

Voto 8 +

Sagittario

Non c’è assolutamente scampo per questo periodo in cui hai sia Venere che Mercurio contro. Nonostante la Luna nuova a tuo favore ti abbia dato un pochino di sicurezza, il rischio è solo che tu faccia gaffes.Ttipo Salvini quando in campagna elettorale ha presentato il candidato non vedente della Lega come ‘un occhio per gli italiani’’. Non provare a fare il simpatico perché il flop è assicurato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei un repellente naturale per i feromoni.

Lavoro: le tue idee ‘geniali’ tienile solo per te.

Salute: il tuo desiderio proibito sono le scarpe con le rotelle per spostarti senza fare fatica.

Il consiglio del giorno: sei così disorientato che adorerai l’app ‘Sagriamo’ collegata a Google Maps, con tutte le sagre paesane. Così, oltre a non poter perdere alcun appuntamento eno-gastronomico, avrai anche le indicazioni precise su dove andare.

Voto 5 +

Capricorno

Quando hai visto Federer e Nadal commossi per l’addio di Roger al tennis, tu avresti voluto abbracciarli forte forte. La Luna nuova dei giorni scorsi ha sicuramente tirato fuori la tua parte più buona che, enfatizzata anche da Venere, ti rende la spalla sulla quale tutti vorremmo piangere nei momenti di crisi. Proponiti tu a familiari e colleghi, e vedrai che riscuoterai un certo successo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo faresti tutti l giorno a tutte le ore.

Lavoro: pronto a salvare tutti.

Salute: il tuo abbraccio è un toccasana per qualsiasi male.

Il consiglio del giorno: il capo ideale per te in questo periodo è sicuramente il tubino nero, poiché è molto versatile e lo si può indossare dalla mattina fino a notte fonda. Dovrai soltanto portarti un cambio scarpe se per caso cambiasse il ‘tono’ della situazione.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Attento a non lasciarti trascinare da facili entusiasmi o momenti di generosità estrema, come ti suggerisce la Luna nuova. Infatti potresti trovarti in situazioni come quella del cliente che decide di dare una mancia di ben 3000 € alla cameriera, e poi ci ripensa chiedendole indietro. Ti avviso subito che è rimasto a bocca asciutta.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai il fuoco per soddisfare tutti i tuoi pretendenti

Lavoro: occhio alle sparate.

Salute: disperdi energie come un vecchio infisso.

Il consiglio del giorno: con tutta questa voglia di movimento dovresti iniziare ad allenarti per corse a lunga distanza. Se per caso non avessi mai provato c’è un metodo infallibile: si inizia con un minuto di corsa per poi, dopo poche settimane, raggiungere la mezz’oretta. Tu valuta dalla tua esperienza personale.

Voto 7

Pesci

Quando avete letto la notizia che riguarda il ciclista olandese attaccato da un gabbiano durante i mondiali, vi siete immediatamente immedesimati. Quando si parla di sfiga più unica che rara, vi sentite infatti subito presi in causa, proprio perché Venere e Mercurio vi sono in opposizione secca. A volte la vita non è tutta rose e fiori. Ormai vi è chiaro.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è un mistero irrisolto.

Lavoro: il vostro motto è: ‘shit happens’. Una magra consolazione.

Salute: la vostra cera non è delle migliori.

Il consiglio del giorno :Provate la skin Care di Brad Pitt a base di uva. Si tratta proprio di una cura per la pelle e non di un nuovo modo di sbronzarsi. Vista la vostra reattività in questo periodo è meglio precisare subito.

Voto 5 +