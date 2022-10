Oroscopo di oggi martedì 18 ottobre 2022: Leone e Sagittario riscaldano il cuore Oroscopo di oggi, martedì 18 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi potremmo sopravvalutare le nostre energie e sottovalutare i problemi. Marte, infatti, dona forza al Sole, che però è in quadratura a Plutone: la fregatura è dietro l’angolo.

L'oroscopo di oggi, martedì 18 ottobre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Le energie sono fortissime ma ancora in subbuglio.

Il Sole e Venere sono in trigono a Marte, quindi la voglia di fare c'è ma contemporaneamente il Sole è quadrato a Plutone, e quindi nel fare potremmo prendere cantonate. Occhio quindi.

Con la Luna che oggi sarà per tutto il giorno nel segno del Leone, direi che il segno fortunato sia il Sagittario e il segno sfortunato il Toro.

Ariete

La tua rigida attitudine militaresca oggi si addolcisce, proprio grazie alla Luna, che lascia esplodere i sentimenti e la tenerezza. Infatti, oggi più del solito, concordi con le linee del consiglio d’Europa sull’educazione dei figli, in cui si raccomanda di evitare i ricatti emotivi e le minacce. Ormai hai le prove che con l’empatia e la dolcezza ottieni molto di più che con un solenne ordine da comandante.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: hai una voglia matta di stritolare chiunque con grandi abbracci. Mi raccomando non esagerare.

Lavoro: sei pronto ad ammutinare il capo se non è in grado di chiederti ‘per favore’ dopo una richiesta impossibile.

Salute: sei dolce come il gelato vintage ‘Mottarello’, ma rimani pur sempre ‘croccante’ all’esterno.

Il consiglio del giorno: ricordati di ringraziare sempre te stesso e gli altri per l’amore che vi contraccambiate. Un bellissimo gesto da fare di prima mattina.

Voto 6 +

Toro

Se da una parte il senso del dovere ti sfianca a causa di Saturno, Venere in esaltazione, invece, enfatizza la tua capacità di azioni estremamente benevole. Proprio come chi in questo periodo di grande attenzione alle finanze del portafoglio preferisce donare i soldi ai dipendenti, invece di organizzare una festa aziendale. In fondo, non servono grandi fasti, ma basta anche semplicemente trovarsi in giardino per buone chiacchiere e stare in compagnia. E poi tu hai tante confidenze da fare per cercare conforto!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei in modalità risparmio coccole, ma solo per mantenere il trend positivo il più a lungo possibile.

Lavoro: l’ottimizzazione è il tuo mantra personale, da quello economico al new business. Praticamente il passo non è mai più lungo della gamba.

Salute: più che fare il conto della calorie opti per qualche dolcetto in meno.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un bel corso di enologia, così quando vorrai concederti un buon calice di vino saprai esattamente cosa scegliere in relazione sia i tuoi gusti che al “pregio“ della bottiglia.

Voto 6

Gemelli

Di recente, nella querelle Totti – Blasi, sono diventati protagonisti anche gli avvocati e giudici che stanno trattando la questione. Con la dilagante simpatia e ironia che vi regala Mercurio, le battute volate in tribunale su Rolex e scarpe super firmate, potrebbero essere frutto del vostro ingegno. Insomma, si sa che quando vi sentite in forma vi spunta anche la lingua da viperetta, siete pur sempre il segno del gossip per eccellenza!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: lasciatevi tentare da istinti passionali da vere tigri del ribaltabile.

Lavoro: sarete i fautori di ‘stoccate’ e battute che spopoleranno in tutto l’ufficio.

Salute: incarnate il famoso detto dei monaci benedettini ‘mens sana in corpore sano’.

Il consiglio del giorno: il Negroni sbagliato è il cocktail che sta spopolando sui social. Da offrire questa sera come aperitivo a tutti i vostri colleghi, per un vero revival anni '90 della ‘Milano da bere’.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Ultimamente potresti soffrire di ‘People pleasing’, la voglia esasperata di compiacere gli altri. Lo so che soffri sempre per questa Venere in quadratura, e quindi ti stai sforzando e cercando qualsiasi mezzo per poter conquistare i consensi di tutte le persone che ti stanno vicino. Se proprio ti è impossibile fare diversamente, puoi optare per questa strategia, ma solo per questa settimana, perché poi ricordati che cambia tutto.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: spargi offerte di baci come i bigliettini di free drink in discoteca.

Lavoro: opta per una tranquilla e prevedibile routine lavorativa. Non sei pronto ai colpi di scena.

Salute: fare Iyengar yoga per trovare il proprio ‘centro’.

Il consiglio del giorno: guarda la serie sulla principessa Sissi “Imperatrice”, per scoprire questa eroina romantica e ribelle, con una sensibilità assolutamente straordinaria. Credo proprio che ti sentirai molto affine a lei.

Voto 5 e mezzo

Leone

Con la Luna proprio nel tuo segno, che enfatizza sensibilità e dolcezza, potresti essere affetto dal Barbie Core. Vestirti e truccarti nel colore della bambola più famosa al mondo ti farà sicuramente sentire su un piedistallo, e pronta ad avere avventure che renderanno questa giornata indimenticabile. Ovviamente, preparati al fatto che tutti, ma proprio tutti, avranno gli occhi puntati su di te.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: scatenati in romanticismi e evoluzioni con il tuo Ken.

Lavoro: sei in grado di fare di tutto, e il bello è che non avrai alcun limite.

Salute: sei già pronto con tutina da Jane Fonda, per una lezione di aerobica stile anni Ottanta.

Il consiglio del giorno: in questi giorni c’è la festa del cinema di Roma. Mettiti giù da gala per calcare il tappeto rosso ed essere scambiata per una misteriosa attrice internazionale.

Voto 8 –

Vergine

Non sempre mettere tutto nero su bianco è così fondamentale, anche se tu adori scrivere tutto quello che pensi con bella grafia, perché ispirata da Mercurio. Occhio, perché potresti anche tu essere spiata, proprio come Silvio Berlusconi durante gli ultimi giorni in Parlamento. Far sapere a tutti quello che pensi, con elenchi dettagliati, alla fine potrebbe esserti sconveniente. Meglio segnarsi tutto con un vocale, mettendo una mano sulla bocca per evitare che qualcuno possa addirittura leggere il labiale.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei una adorabile geisha.

Lavoro: lascia qualche dubbio e punto in sospeso. Vedrai che ti tornerà utile poter approfittare di una zona ‘grigia’.

Salute: qualche giocata scarmigliata è più sexy di un capello perfetto e laccato.

Il consiglio del giorno: per questo inverno opta per qualche capo di colore grigio. Anche nel look ti servirebbe essere meno “definita”.

Voto 6 +

Bilancia

Sei davvero carichissima con tutto il cielo che ti illumina, a cui oggi si aggiunge una meravigliosa Luna. Hai esattamente lo stesso mood di super Samantha Cristoforetti appena atterrata e già all’opera per studiare e sviluppare tutti i dati raccolti durante la sua permanenza nello spazio. Lavoratrice, scienziata instancabile, che con quel ciuffo sparato è riuscita addirittura a creare un nuovissimo trend di moda. Praticamente vincente in tutti i campi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore ardi di passione, come il caminetto del tuo salotto durante una serata romantica.

Lavoro hai le idee chiarissime su dove vuoi arrivare. Meglio che il capo inizi a fare gli scatoloni.

Salute: superi tutti, anche alla corsa per prendere il primo tramezzino al bar in pausa pranzo.

Il consiglio del giorno: per molti stare chiusi nel traffico è una vera tortura, per te, che sei sempre capace di vedere il lato positivo, potrebbe essere una buona occasione per dedicarti ad alcune attività in cui di solito non trovi sufficientemente tempo.

Voto 9

Scorpione

Un recente studio scientifico afferma che non è possibile farsi il solletico da soli. Lo so che tu con la Luna storta avresti bisogno di un po’ di leggerezza e di far scatenare la tua ilarità. Nel caso non riuscissi a soddisfare questa necessità, ricordati che ci si può sempre abbracciare da soli, e soprattutto prendersi cura di noi stessi. Ti assicuro che in questo modo si diventa anche più forti.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: lasciati travolgere dal piacere, anche se inizialmente non ne sei molto convinto.

Lavoro: evita di accollarti gli sbattimenti degli altri. Potranno cavarsela anche senza le tue trovate geniali.

Salute: ti senti così vigoroso che ti vedremo addirittura in tenuta sportiva.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un corso di critica cinefila. Lo so che in questo campo tu hai molto da dare.

Voto 7 +

Sagittario

Sul caso Paola Egonu, sono certissima che tu hai molto da dire, in particolare sulla quantità di stupidità e parole che si sono sprecate. Oggi, infatti, sei particolarmente attento a tutte le questioni di sensibilità, proprio grazie alla Luna. E con i favori di Mercurio sei pronto a mettere a posto tutta la situazione. Praticamente se Draghi non fosse riuscito a far rientrare la situazione parlando con la super campionessa, ci avresti di certo pensato tu.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il fuoco dell’amore scoppietta nel tuo cuoricino, e non vede l’ora di scatenarsi sotto le coperte.

Lavoro: con la tua capacità oratoria sei pronto a salvare tutti da situazioni imbarazzanti.

Salute: Lo sport fisico è meglio guardarlo da casa, ma quello mentale potresti praticarlo con le olimpiadi della matematica.

Il consiglio del giorno: sei talmente geniale che riusciresti anche a fare il regalo perfetto a una futura mamma. In controtendenza con tutine e “Torte di pannolini“, tu opteresti per regalarle un po’ di tempo per sé.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Sotto quella scorza apparentemente dura c’è un cuoricino palpitante alla Stefania Sandrelli, che si conferma una vera regina dell’amore romantico, anche nel suo ultimo film "Astolfo". Infatti puoi assolutamente fregartene di una Venere contro, lasciandoti almeno coinvolgere dai sentimenti degli altri.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti puoi lanciare, meglio se però ti porti un paracadute.

Lavoro: hai sempre un occhio attento sugli investimenti.

Salute: sciogli il tuo sorriso ogni mattina davanti allo specchio come esercizio contro le rughe.

Il consiglio del giorno: raccogli coupon del supermercato per fare la spesa con acquisti scontati su grandi quantità.

Voto 6 –

Acquario

Sei sempre protagonista di azioni degne della tua altissima etica per le giuste cause, proprio grazie sia a Venere che a Mercurio, che creano questo perfetto equilibrio. Ti unisci con grande entusiasmo al writer TVBoy, che questa volta taglia i capelli alla Principessa Jasmine a favore della protesta delle donne iraniane. Su questioni importanti ci sei sempre, e hai anche coraggio da vendere.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei pronto per l’amore universale.

Lavoro: non hai alcuna paura di metterci sempre ‘la faccia’.

Salute: il tuo sudore, dopo chilometri di corsa, profuma sempre come una fresca rosellina mattutina.

Il consiglio del giorno: informati sull’utilizzo dell’acqua piovana. Infatti potrebbe esserti utile non solo per bagnare le tue piante, ma anche per dare una bella rinfrescata alla tua macchina.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Guardate con grande ammirazione il campione di calcio Balotelli, che di recente ha realizzato un gol a ben 102 km all’ora. Con Marte sempre contro, voi siete di gran lunga lontani da questo tipo di performance atletiche, ma vi garantisco che per avvicinarsi anche minimamente alle performance di super Mario, ci vuole duro allenamento. E non è assolutamente garantito il risultato. Per cui mettetevi comodi e godetevi l’opera show senza alcun senso di colpa.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete più delicati di un piumino, ma altrettanto eccitanti.

Lavoro: supportate con entusiasmo i vostri colleghi.

Salute: amare lo sport non vuol dire unicamente praticarlo, ma anche conoscerlo e seguirlo con maratone televisive.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso di cinofilia per imparare a dare ordini chiari con pugno deciso.

Voto 6 e mezzo