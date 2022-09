Oroscopo di oggi lunedì 5 settembre 2022: Capricorno e Toro riempiono di baci Oroscopo di oggi, lunedì 5 settembre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, fortuna e lavoro. Oggi troviamo che la Luna è in Capricorno e la Venere in Vergine. I segni di terra si preparano ad una settimana d’amore!

L’oroscopo di oggi, lunedì 5 settembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Oggi il pianeta dell’amore lascia il focoso Leone per la affidabile Venere.

Aspettiamoci i segni di terra molto più coccolosi e dolci!

Con la Luna in Capricorno oggi sono davvero i segni di terra ad essere emotivissimi: il segno fortunato è la Vergine e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Pensare di poter affrontare qualsiasi cosa è proprio tipico tuo. Ma in questo periodo, con Mercurio in opposizione, non hai le capacità cognitive per valutare qualsiasi situazione. Infatti, potresti voler affrontare le vespe orientalis, animali pericolosissimi, che di recente hanno invaso la capitale, a mani nude. Se anche la Protezione Civile ha emanato un comunicato sollecitando i cittadini a chiedere il loro intervento, ti assicuro che c’è un perché.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: le dolcezze e tenerezze si sono esaurite completamente.

Lavoro: ti senti ancora in pieno mood weekend.

Salute: come un gatto che gioca con un gomitolo tutto il giorno.

Il consiglio del giorno: Se stai pensando di imparare a usare social e tik tok, ti assicuro che al momento il risultato sarebbe come quello dei politici che provano a fare campagna elettorale sui social. Ti converrebbe aspettare qualche settimana o chiedere a qualche tuo nipotino più esperto.

Voto 5 e mezzo

Toro

Tu che da sempre ritieni che il lavoro nobilita l’uomo, soprattutto se con il sudore della fronte, di certo ti trovi scettico sulla scelta delle aziende dell’automotive di sostituire radicalmente le persone con i robot. Sei particolarmente sensibile a causa della Luna, ma apprezziamo l’etica. Concentrati più sull’amore, perché Venere è tornata a imboccarti ottime e appetitose occasioni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti è tornato l’appetito!

Lavoro: sei sempre felice di essere utile!

Salute: l’universo si è finalmente tinto di ‘rosa’.

Il consiglio del giorno: prepara un bel piatto autunnale per tutte le persone a cui vuoi bene, tipo le tagliatelle fatte in casa ai funghi porcini, magari proprio quelli che hai raccolto tu lo scorso weekend. Sarà il tuo modo per esprimere appieno i tuoi sentimenti.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Vi assicuro che siete ancora pienamente al centro della scena, nonostante i favori di Venere vi abbiano abbandonato. Per essere sempre impeccabili, siccome sulle questioni di stile non siete ferratissimi, lasciatevi ispirare dagli outfit della madrina della Mostra del Festival di Venezia, Rocio Munoz Morales. Così siete certi di essere assolutamente perfetti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: necessitate ripetizioni di messaggini dolci e galanteria.

Lavoro: professione: freddi calcolatori.

Salute: nei giochi di squadra volete fare tutto voi, come Cristiano Ronaldo.

Il consiglio del giorno: Guardate i video di nuoto sincronizzato per capire quanto sia importante e efficace il lavoro di squadra. Potreste essere illuminati da qualche spunto interessante.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Un recente studio ha confermato che una delle maggiori cause dell’invecchiamento della pelle oggi è la luce blu di smartphone e tablet e televisori. Non farti prendere dal panico, perché Venere è tornata dalla tua, e ti aiuterà ad accettare e amare anche le tue meravigliose rughe di espressione.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: pronto ad avvolgere tutti con i tuoi candidi abbracci.

Lavoro: anche offrire il caffè a tutti è contribuire alla buona riuscita della giornata.

Salute: torni ad abbinare perfettamente i colori e accessori del tuo outfit.

Il consiglio del giorno: Ricordati sempre che non sei obbligato a seguire i dettami della moda. L’importante è essere autentici con se stessi, essere certi che la semplicità è il vero e indiscusso trend immortale.

Voto 6 e mezzo

Leone

Dovresti adottare lo stile della diva cinquantenne acqua e sapone Cameron Diaz. Ora che Venere ti ha salutato, devi mettere da parte lustrini e paillettes, e imparare ad essere meraviglioso anche in tuta e Birkenstock, non a caso uno degli outfit prediletti dalle star. Alla fine vedrai che non è così male.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai perso un po’ di dolcezza, ma non il tuo ‘mai più mojo’.

Lavoro: ti diverti come giocare alla Nintendo Switch.

Salute: imbattibile in qualsiasi disciplina.

Il consiglio del giorno: Esprimi la tua creatività con una danza liberatoria, come suggerisce Lucia del Pasqua. Muoverti seguendo i tuoi flussi energetici ti darà una carica pazzesca.

Voto 8

Vergine

Appena si parla di tecnologia, tu drizzi subito le antenne. Infatti, non ti sarà di certo sfuggita la novità sulle calze intelligenti che riducono il rischio di caduta per i pazienti nel post operatorio. Adesso che hai Venere nel tuo segno, suggerisci di aggiungere qualche fiorellino per renderle anche stilose.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: fai la top 5 delle posizioni preferite del kamasutra.

Lavoro: ti presti volentieri ad aiutare anche nelle questioni che non ti riguardano.

Salute: pronta per speciali allenamenti a due.

Il consiglio del giorno: Prepara merende e spuntini super salutari a parenti e colleghi e sarà il tuo modo per controllare la loro linea e soprattutto per dimostrare quanto gli vuoi bene.

Voto 7 +

Bilancia

Tu e il guru della pasticceria Ernst Knam, avete le idee chiarissime quando si parla di stile e bontà. Infatti, si sa, che una buona parte del risultato della pasticceria è nell’estetica finale del dolce. Con Mercurio dalla tua sei anche un po’ filosofa, tanto da voler optare per la semplicità, che spesso è la qualità più difficile da raggiungere. Proprio come consiglia il re del cioccolato ai concorrenti di Bake off.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: per fare all’amore il tuo partner deve essere pulito e profumato.

Lavoro impieghi ore a prendere una decisione, ma poi sei irremovibile.

Salute: il tuo obiettivo è la perfezione.

Il consiglio del giorno: Acquista capi presso le piccole boutique di ricerca, sia per aiutare i negozianti innamorati del loro mestiere che per essere certa di avere pezzi unici da far invidia alle tue amiche fashioniste.

Voto 8

Scorpione

Di certo ti sei fatto una bella risata (tipo quelle di Mattley, il cane del cartone della corsa più pazza del mondo), quando hai sentito che una piattaforma di cripto valute ha accreditato per sbaglio 10 milioni di dollari alla cliente sbagliata. Tu non corri alcun rischio con Marte e Mercurio dalla tua, perché con grande probabilità i tuoi conti sono super blindati con password che non riuscirebbe a decriptare neppure un hacker.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: il tuo cuoricino liofilizzato si sta reidratando, ed è già quintuplicato.

Lavoro: ti accontenti unicamente se sei considerato il migliore.

Salute: non stai fermo un attimo.

Il consiglio del giorno: Per alleggerire un po’ la tua testolina super impegnata rileggi il libro Peter Pan. Un po’ di avventura, fantasia e voglia di sentirsi… sì, eterni ragazzini è proprio quello che ti ci vuole.

Voto 7 +

Sagittario

Quando i tuoi amici ti hanno inviato le foto di uno dei ristoranti thailandesi più famosi di Bangkok, dove il brodo cuoce ininterrottamente da 45 anni, a te praticamente è cresciuta subito una barba lunga e bianca. Marte in opposizione ti impedisce qualsiasi sforzo o obiettivo a lungo termine, figuriamoci rimanere per anni chiusa in cucina a guardare un intruglio che bolle in una pentola, anche se a parer di grandi critici è delizioso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: tira fuori i ferri per l’incontro, perché la festa è finita.

Lavoro: ti piace bacchettare tutti.

Salute: le discussioni ti sfiniscono.

Il consiglio del giorno: Per la tua voglia di svago e di viaggio dovresti fare una breve attraversata in barca vela. Così da riconnetterti con te stesso e ritrovando il tuo spirito avventuriero.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Ambisci sempre a posizioni di spicco e di potere. Ma questo, come hai già capito, non è il momento giusto, proprio perché non hai Mercurio che ti appoggia. Sono certa che hai rosicato parecchio alla notizia che Nathan falco Briatore è diventato Ceo di una società a soli 12 anni. Tu ora concentrati sull’amore e su Venere che è tornata ad esserti grande amica. Vedrai che lì riuscirai a sfogare tutta la tua voglia di essere stimato e apprezzato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lavori appassionatamente sui fianchi.

Lavoro: le questioni di cuore al momento sono più importanti.

Salute: hai riacquisito il tuo status di figaccione.

Il consiglio del giorno: Accendi il fuoco come richiamo ancestrale, non è da te. Ma pur di riacquistare un po’ di autostima nei confronti del mondo, potresti comunque provarci.

Voto 7 +

Acquario

Concordi pienamente con la decisione di Tesla di optare per vendite dirette online, ed eliminare le concessionarie. Perché credi che questi sia la strada del futuro. In tutte le tue scelte di indipendenza sei totalmente appoggiato da Marte e Mercurio in una corsa sfrenata verso il progresso e l’evoluzione, che sia di business o di nuove abitudini. Non correre troppo avanti perché fatichiamo tutti a starti dietro.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: organizzi appuntamenti da vero galantuomo.

Lavoro: il tuo motto è: chi si ferma è perduto.

Salute: il divano è il pezzo d’arredamento di cui potresti tranquillamente fare a meno.

Il consiglio del giorno: Vai in Turchia per fare un giro in mongolfiera. Pare sia un’esperienza incredibile e surreale. Forse riuscirai a stare fermo due minuti per ammirare il panorama.

Voto 8 e mezzo

Pesci

L’incredibile viadotto sull’oceano, costruito seguendo le coste dell’isola di La Reunion, sembra una di quelle immagini che sono uscite dalla vostra immaginazione. Lasciatevi ispirare da questa Luna favorevole per sfornare ambiziose e futuristiche idee. Probabilmente non vedranno la luce domani per colpa di Marte, ma voi appuntatele bene nel vostro taccuino delle ‘genialate impossibili’.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: prendete i due di picche anche nelle vostre fantasie.

Lavoro: la vostra cartoleria è tutta adesivi arcobaleno e penne colorate.

Salute: l’esoscheletro meccanico è il vostro sogno proibito.

Il consiglio del giorno: provate per colazione il beverone preferito dai Personal trainer: il Bullet Proof. Si tratta di un caffè con aggiunta di burro che da una carica pazzesca, almeno fino all’ora di pranzo.

Voto 6 +