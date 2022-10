Oroscopo di oggi lunedì 24 ottobre 2022: Scorpione e Pesci tornano in pista Oroscopo di oggi, lunedì 24 ottobre 2022, e previsioni astrali per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Oggi le stelle parlano di un nuovo amore: Venere infatti entra in Scorpione, dove si esprimerà in modo molto diverso dalla Venere in Bilancia che abbiamo vissuto nelle ultime settimane. Via libera al sex appeal più spudorato.

L'oroscopo di oggi, lunedì 24 ottobre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Venere e il Sole fanno insieme un salto nel segno dello Scorpione, pronti a scoprire nuovi orizzonti decisamente più profondi. I segni d'acqua si riprendono alla grande.

Con la Luna di oggi in Bilancia, il segno fortunato sarà il Gemelli, mentre il segno sfortunato il Toro, che non ha il coraggio di fare quello che vorrebbe, sentimentalmente parlando.

Ariete

Finalmente, mio caro Ariete, torna la voglia di far vedere tutta la tua prestanza fisica che ti sta regalando Marte, e vuoi condividerla con tutto il mondo. Proprio come nel simpatico siparietto dell’allenamento di Jane Fonda con il campione Zlatan Ibrahimović, di recente apparso sui social del marchio di moda H&M. Togliti la maglietta, e fai sospirare e sbavare tutte le tue ritrovate fans che puntellano il tuo appartamento, ora che Venere si è tolta anche dall’opposizione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: torna a risplendere, come una magnifica giornata di sole.

Lavoro: hai grinta da vendere.

Salute: anche il ciuffo ribelle torna al posto giusto per una piega perfetta.

Il consiglio del giorno: ormai riciclare gli outfit per eventi importanti non è più un tabù, proprio come i vip, puoi riproporre abiti e accessori per le tue serate mondane, senza che nessuno storca il naso.

Voto 7

Toro

Si sentiva già nell’aria le scorse settimane che saresti arrivato al punto di esplodere, e ora che si è entrati nella stagione del tuo segno opposto, lo Scorpione, sei pronto a mollare tutto. Proprio come la band di K-pop BTS, che ha deciso di lasciare le scene nella musica internazionale per circa tre anni, scegliendo la carriera militare. Ora, tu non prendere proprio alla lettera questo esempio tanto da andarti ad arruolare, eh?!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei in pausa riflessiva.

Lavoro: pare proprio che tu abbia perso tutta la ‘verve’.

Salute: neanche il profumo di una colazione con pancake caldi e fumanti riesce a farti alzare dal letto.

Il consiglio del giorno: invece di riempire la tua dispensa di merendine e dolciumi vari, per soddisfare la tua voglia di buono e di cibo, dovresti andare a Torino in uno di quei classicissimi ma buonissimi ristoranti nel centro città.

Voto 6 –

Gemelli

Ora che Venere vi ha salutati, potete finalmente concentrarvi più su progetti concreti ma che comunque abbiano sempre un occhio alla vostra immagine pubblica. Infatti, con l’aiuto del buon Mercurio, potreste unirvi al sindacato degli influencer, nato da poco, per sostenere questo settore che produce un giro economico con cifre da capogiro. Avere un occhio di riguardo alle finanze e al proprio lavoro è sempre un bene.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete sempre dei simpatici cascamorti.

Lavoro: avete sempre un occhio di riguardo sulle cifre e crescita dei margini.

Salute: con il vostro fisic du rôle fate concorrenza anche a quel manzo del personal trainer della palestra.

Il consiglio del giorno: dopo aver guardato la passerella di tutte le star al festival del cinema di Roma, è arrivato il momento di andare in sala a godersi un bel film.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Devi aspettare ancora qualche giorno prima che le tue sinapsi si riprendano totalmente. Infatti, come è suggerito da uno studio dell’Università della Virginia, pare che per avere idee originali bisogna trascorrere molto tempo sotto la doccia. Tu, intanto, però, ti puoi godere Venere che torna a favorirti, e che fa sprizzare di gioia tutti i pori del tuo cuoricino che finalmente può scatenarsi in sentimenti e amore stratosferici.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: torni ad essere l’innamorato pazzo che tutti adoriamo.

Lavoro: la testa è sempre tra le nuvole, ma almeno queste sono d’amore.

Salute: l’allenamento migliore di sempre si fa sotto le coperte con il tuo partner. Mica male.

Il consiglio del giorno: osa la manicure total dark tanto apprezzata in questi giorni dalle influencer per darti quel tocco di trasgressione.

Voto 7

Leone

Prendi subito in contropiede la situazione, perché da oggi Venere, entrando in Scorpione, da essere la tua confidente di stile, inizia a bacchettarti. Quindi fatti subito accogliere dal caldo abbraccio della tua famiglia chiamando zii, prozii, cugini di primo, secondo e terzo grado, per tamponare la situazione. Non so se riuscirai ad eguagliare la numerosissima famiglia del cantante Mahmood, che vanta più di 140 persone ai pranzi di Natale. Mi raccomando, ricordati di invitare tutti perché gli esclusi si potrebbero facilmente offendere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la situazione si complica, ma tu non ti agitare troppo.

Lavoro: pretendi assolutamente di essere riconosciuto per i tuoi meriti e chiedi tanto di targhetta con nome da mettere in mostra sulla scrivania.

Salute: metti tutto il tuo senso di insoddisfazione in una lezione di spinning con musica a palla e resistenza al massimo.

Il consiglio del giorno: guarda la serie su Vanna Marchi, una donna che è riuscita più volte a rialzarsi, ma che essendo troppo ostinata, alla fine, ha causato la sua stessa rovina. Capito?

Voto 6 e mezzo

Vergine

Ora che Venere torna dalla tua parte regalandoti bellezza, benessere e armonia, ma anche quel goccino di sex appeal che ti manca, potresti quasi quasi sfidare Virginia Stablum, che rappresenta l’Italia a Miss Universo. Ora che inizi a sentirti nuovamente apprezzata puoi salutare gli svarioni e i dubbi personali degli ultimi giorni.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: i ‘motori’ rombano già di prima mattina.

Lavoro: sei troppo concentrata sull’amore per pensare ad altro.

Salute: degli esercizi di pilates tu ti concentri unicamente su quello del pavimento pelvico. Furbacchiona.

Il consiglio del giorno: se al momento sono tutti pazzi per il modello Boston delle Birkenstock, tu per enfatizzare la ritrovata femminilità, opta per un bel tacco 12 tutto rosso. Di certo meno comodo ma assolutamente irresistibile.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Mi sembra proprio giusto che tu voglia dimostrare a tutti che non sei solo apparenza, ma anche sostanza, e ora che Venere ti ha salutato hai un'ottima chance. Punta tutto sulle incredibili qualità che ti sta dando Mercurio, proprio come la ricercatrice all’Imperial College di Londra, potresti dedicarti a progetti molto ambiziosi, come quello di scrivere 1700 biografie di scienziate dimenticate. La ricercatrice Jess Wade è il tuo nuovo mito da emulare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore ormai fa parte della tua routine quotidiana.

Lavoro vuoi dedicarti solo a progetti che portano grande risonanza e prestigio.

Salute: sei più concentrata sulla sostanza che sulla forma.

Il consiglio del giorno: senti il grande bisogno di formalità, per cui oggi sei assolutamente autorizzato a tirare fuori il tuo tailleur elegante per le riunioni importanti, anche se non hai alcun appuntamento in agenda.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Sarà impossibile per te trattenere le emozioni, perché adesso che Venere è entrata nel tuo segno, ogni volta che proverai a chiuderle nel tuo scrigno dei segreti, esploderanno come il bottone automatico del vestito di Belen durante l’ultima puntata delle Iene, mettendo in bella vista le sue grazie. Vedrai che ci prenderai davvero gusto ad essere un po’ più spudorato.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: travolto da uno tsunami di passioni e sentimenti.

Lavoro: sei il più ‘bono’ dell’ufficio, in tutti i sensi.

Salute: per oggi, buonumore dilagante con sorriso smagliante. Una combo irresistibile.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di Gottlieb, il fotoreporter dell’età d’oro del jazz a Milano. Immergerti in quel mondo esagerato ma intellettualoide per te sarà una vera goduria.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Hai presente quella sensazione di dover essere sempre in giro perché hai paura di perderti qualcosa? Si chiama Fomo (fear of missing out) e di recente Victoria dei Maneskin ha dichiarato di esserne ‘affetta’. Anche tu, che hai perso Venere a favore, potresti decidere di aggirarti come un leone famelico per la città alla ricerca di una possibile preda.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ora ti devi impegnare anche il doppio per un semplice bacio.

Lavoro: meglio sempre aspettare almeno cinque secondi prima di dare una sentenza esagerata, potresti decidere di alleggerirla.

Salute: giocheresti a Trivial per ore per allenare al tua testolina e soddisfare la tua curiosità.

Il consiglio del giorno: per la stagione autunno/inverno le decolleté fucsia sono fondamentali per essere certi di essere sempre notati. Potresti lasciarti così convincere da questo ‘folle’ investimento.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Da un recente studio di un’università americana, pare che condividere i pasti porti grande beneficio sull’umore delle persone. Tu che ora torni ad avere i favori totali di Venere, puoi decidere di essere proprio quello che organizza un bel banchetto dove invitare tutti i tuoi colleghi e amici. Finalmente il tuo cuoricino riprende a palpitare e ad emozionarsi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei nuovamente dolce come un pasticcino.

Lavoro: così buono che lasci volentieri la cloche di comando per goderti il viaggio.

Salute: attività fisica si, ma solo con balli sfrenati di gruppo.

Il consiglio del giorno: organizza una scampagnata con gli amici per andare a vedere con Fra Valerio l’abete bianco più alto d’Italia.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Sono certa che ti unisci volentieri al gruppo di Eco-sessuali, coloro che praticano il sesso con Sex Toys e prodotti tutti biodegradabili. Tu, che hai sempre Marte che ti rende molto focoso, ma anche Mercurio della tua, pensi che sia giusto porre un certo tipo di attenzione non solo nei confronti dei partner ma anche sull’ambiente.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: il tuo fuoco passionale non accenna assolutamente a spegnersi.

Lavoro: tutto, ma proprio tutto deve essere produttivo e funzionale, e sei anche disposto, per ottenere il risultato, a fare qualche taglio.

Salute: hai un’extra dose di energie da sfogare assolutamente per non mandare in ‘tilt’ tutto il sistema.

Il consiglio del giorno: se ti invitassero a guardare insieme agli amici Onlyfun, ti avverto subito che si tratta di un programma comico con iPampers e Elettra Lamborghini. Lo so che tu potresti intendere qualcos’altro.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Ritrovi finalmente la giusta passione per dedicarti ai tuoi obiettivi grazie a Venere che torna a farti risplendere. Proprio come il bisnonno Oscar, che a 86 anni diventa dottore in legge. Non bisogna mai abbandonare i propri sogni, perché anche se con tempi lunghi si possono comunque realizzare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: aperti a dichiarare apertamente tutto il vostro amore.

Lavoro: mettendo un mattoncino alla volta è possibile realizzare un progetto, proprio come si fa con le costruzioni della Lego.

Salute: pare che il vostro cuoricino si sia ripreso e potete tornare a mostrarci il vostro meraviglioso sorriso.

Il consiglio del giorno: al momento acquistare il copri scarpe per quando inizierà a piovere non mi sembra fondamentale. Il meteo vostro personale infatti prevede sole e giornate calde all’infinito.

Voto 7 –