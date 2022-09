Oroscopo di oggi lunedì 19 settembre 2022: Toro e Capricorno si dichiarano Oroscopo di oggi, lunedì 19 settembre 2022, e previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Con la Luna emotivissima in Cancro, Venere si mette in trigono ad Urano. Come dire che quello che sentiamo abbiamo voglia di condividerlo, senza starci a pensare più di tanto.

L'oroscopo di oggi, lunedì 19 settembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Venere è molto sollecitata, perché esce dalla quadratura con Marte e conquista un trigono a Urano.

Le emozioni sembra che abbiano preso maggiore consapevolezza, e che adesso non vedano l'ora di essere espresse con chiarezza che non lascia dubbi.

Con la Luna in Cancro che si avvicina al quarto calante, oggi il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato è l'Ariete.

Ariete

Fare complimenti e apprezzamenti oggi sarà del tutto impossibile a causa della Luna che ti rende proprio acidello. Potresti addirittura provare piacere nel veder fallire gli altri, soprattutto se si trovano in posizioni più rilevanti della tua. Devi sapere che questo atteggiamento si chiama Train wreck, e pare che sia diffuso tra le star di Hollywood. Sei pronto a fare uno sgambetto in qualsiasi momento.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: è il tuo anti stress preferito.

Lavoro: affidati a grandi pensatori prima di prendere qualsiasi decisione.

Salute: la messa in discussione qui è d’obbligo.

Il consiglio del giorno: guarda le sfilate di New York per essere subito aggiornato sulle tendenze della moda della prossima estate. Alcuni dettagli, vedrai che potrai inserirli nel tuo look già da questo autunno.

Voto 6

Toro

Sei una vera favola, mio caro Toro, proprio perché illuminato sia da Venere che dalla Luna. Sbrilluccichi esattamente come le sorelle Hadid in look disco anni '80 durante le sfilate della settimana della moda di New York. Ti vogliamo vedere in paillettes e lustrini fin di prima mattina.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è un piacere da godere in tutte le salse.

Lavoro: la praticità è la tua arma vincente.

Salute: pronto a ballare sotto la palla disco e lo stroboscopio per tutta la notte.

Il consiglio del giorno: opta per la nuova tendenza hair gem, ovvero i brillantini tra i capelli molto anni '90. Non che tu abbia bisogno di essere illuminato, ma a te piace moltissimo abbondare. Vero?

Voto 8 e mezzo

Gemelli

Riuscire a capire quale sia la forza che ha spinto i due ex fidanzati che si ritrovano dopo 55 anni e convolano a nozze per voi è assolutamente impossibile. Venere vi è sempre lontana, e il vostro cuoricino è sempre più simile al Pack del circolo polare artico. Le temperature sono sotto lo zero, ma con questo cambiamento climatico non si sa mai che possiate avere almeno qualche giornata straordinaria.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi piace il gioco mentale oltre a quello fisico.

Lavoro: rampanti colletti bianchi.

Salute: la serie mortale di flessioni la eseguite in tempo zero.

Il consiglio del giorno: per ridurre le occhiaie dopo i vostri bagordi notturni e del weekend provate la beauty ice. Oltre che sgonfiare il viso, permette, se utilizzata costantemente, anche un effetto di ringiovanimento. Provatela almeno un paio di volte la settimana.

Voto 7

Cancro

Sei sempre pronto a condividere tutto, soprattutto i sentimenti in maniera empatica, e oggi ancor di più con la Luna nel tuo segno. Proprio come nella storia delle due gemelle negli Stati Uniti che vivono tutto in maniera simbiotica, anche durante il giorno del matrimonio hanno solcato la navata insieme per un doppio matrimonio. Dimmi la verità, tu vorresti essere la terza gemella e vivere questa esperienza con loro. Vero?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: solo orgasmi simultanei.

Lavoro: punta tutto sull’empatia, anche quando comunichi l’aumento dei prezzi al cliente.

Salute: i tuoi abbracci sono come lo sciroppo di Mary Poppins, guariscono qualsiasi tipo di fastidio.

Il consiglio del giorno: andate alla fiera Easy Market di Milano per acquistare i tanto amati i capi vintage. Armatevi subito di pazienza e costanza per trovare il pezzo must per il vostro guardaroba.

Voto 7 –

Leone

Sono arrivate le Pussy Riots a Milano, un incontro per te immancabile per poter esprimere tutte le tue rimostranze contro Saturno. Infatti, con Marte e Mercurio dalla tua, sei pronto ad incitare una vera sommossa contro tutto quello che ti dà fastidio e chi ti opprime. È proprio il tuo momento per tirare fuori la voce.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti piace solo quando decidi tu.

Lavoro: sei pronto a improvvisare grandi ribaltoni. Valuta però se ti conviene davvero.

Salute: energico, per una grande rivoluzione.

Il consiglio del giorno: scegli il total look jeans. Pratico, funzionale e adatto a qualsiasi situazione, dalla protesta in strada alla riunione in ufficio. Così non dovrei neanche passare da casa per il cambio.

Voto 7

Vergine

Per le tue membra costantemente stanche a causa di Marte, arriva in soccorso il grande fratello VIP, che ti terrà inchiodata sul divano fino a primavera. Questa sera, infatti, Alfonso Signorini inaugura la grande stagione della casa più famosa d’Italia. E tu sei prontissima, con una dispensa piena di pop-corn e bevande, per gustarti tutti i dettagli della soap-opera più divertente e attraente d'Italia. Inizia già a studiarti tutte le caratteristiche dei protagonisti della casa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: basta uno sguardo languido e tu sei subito cotta.

Lavoro: metti sul lavoro la stessa determinazione che metti nelle tue passioni.

Salute: prepara il divano per la lunga stagione di programmi tv dell’autunno.

Il consiglio del giorno: per iniziare ad allenare i tuoi muscoli ischiocrurali a stare sul divano per ore, guarda la serie ‘Avvocato Woo’ per cui tutti stanno impazzendo. Attendo un tuo commento a riguardo, per capire se è così fondamentale guardarla.

Voto 7 +

Bilancia

Sei assolutamente la tipa giusta per mettere fine alla querelle dei Rolex di Francesco Totti. Con Mercurio retrogrado nel tuo segno, tu sapresti stilare alla perfezione una lista di pro e contro con tanto di listino prezzi aggiornato, per valutare la perdita economica del Pupone. Metti questa tua capacità di saper ponderare perfettamente qualsiasi situazione al servizio degli altri, vedrai che sarà per tutti graditissima.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore puoi permetterti di scegliere chi vuoi e cosa vuoi.

Lavoro sei un vero ago della bilancia.

Salute: sai gestire perfettamente tutti gli sbalzi di umore.

Il consiglio del giorno: avrai di certo notato i mocassini Chunky che impazzano per l’autunno. Tu, ovviamente, opta per una via di mezzo tipo ‘classic college’ che potrai usare serenamente anche per i prossimi inverni.

Voto 8

Scorpione

Nonostante Venere ti stia persuadendo che il mondo è un posto bellissimo e le persone sono tutte buone, tu mantieni uno sguardo critico su qualsiasi argomento. Infatti, prima di esultare sul progetto di una Tesla low cost, aspetti le prossime dichiarazioni di Elon Musk e l’avvio della produzione. Sei un incorreggibile diffidente.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: oggi dolcissimo, ma non bisogna assolutamente fartelo notare.

Lavoro: come Fabio Fazio investiresti anche tu in una dolcissima fabbrica di cioccolato.

Salute: il tuo work out preferito sono i sospironi d’amore.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un bel corso di tarocchi con Claromante per stimolare una prospettiva differente dal vostro solito.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Il tuo stato d’animo oggi è esattamente come quello degli abitanti delle case di Saint-Malo (in Bretagna) a bordo mare, che sono state travolte da onde colossali che hanno raggiunto addirittura il quarto piano. Praticamente sfinito. Questo Marte in continua opposizione sta facendo di tutto per farti crollare. Ma di certo tu ti terrai cara la pelle.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la dolcezza è finita in cantina con i gonfiabili dell’estate.

Lavoro: accontentati della facile routine.

Salute: hai sempre un orribile scatto alla risposta.

Il consiglio del giorno: nel tuo ordine del delivery dal ristorante cinese ricordati sempre il fortune cookie, così da leggere qualche frase tra il mistico, il misterioso e l’incomprensibile nella quale tu di certo troverai un significato illuminante.

Voto 6

Capricorno

Ultimamente sei un vero semplicione a causa di un mix planetario per te assolutamente fatale: la quadratura di Mercurio che ti ha annebbiato il cervello, e Venere che invece ti ha trasformato in un tenero orsacchiotto gommoso. Infatti potresti scambiare la meteora che passa così vicino alla Terra per un aereo in caduta. Non affrettarti a chiamare tutti quanti per avvisarli della catastrofe imminente, perché si tratta solo di un tuo abbaglio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: è il tuo vero scopo nella vita.

Lavoro: lascia fare agli altri e mettiti comodo.

Salute: la felicità è: due cuori e una capanna.

Il consiglio del giorno: sei disposto a fare tutto di tutto per le persone che ami, anche andare al Med Fest a Lecco, dove va in scena il medioevo e mascherarti da cavaliere con tanto di armatura e spada così da trasformarti in Lancillotto.

Voto 7 –

Acquario

Quando si parla di collettività, tu sei sempre in mezzo, e ora che hai anche Mercurio e Marte dalla tua non vedi l’ora di mettere in campo le tue idee. Proprio come Fedez, che ha deciso di fare un regalo alla sua amata Rozzano, donandole un contributo per costruire un super skate park. Ti vedo già con il famoso rapper a fare spericolate evoluzioni giù dalla rampa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: riusciresti a farlo anche appeso a testa in giu.

Lavoro: sempre operativo.

Salute: puoi gareggiare a tutte le folli competizioni della Redbull.

Il consiglio del giorno: ricordati sempre di aggiungere alla tua dieta i cibi così chiamati “super food”, per avere energia esplosiva sempre a portata di mano. Per te è fondamentale.

Voto 8

Pesci

Grazie alla Luna oggi siete ancora più consapevoli dei vostri limiti, soprattutto quelli fisici, causati da Marte. Infatti, siete pronti a consolare e abbracciare il buon Federer, che ha annunciato il suo addio definitivo al tennis perché ha ormai realizzato che il suo corpo non riesce più a sostenere i ritmi di una volta. Vi vedo già al circolo del bridge a raccontarvi storie delle mirabolanti avventure della gioventù. Provate però a non essere troppo noiosi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: già stare mano nella mano è un importantissimo risultato.

Lavoro: oggi vi tocca proprio.

Salute: ‘potrebbe andar peggio, potrebbe piovere’ disse Igor al Dr.Frankenstein. (Dal film Frankenstein JR).

Il consiglio del giorno: se volete provare le chips con farina di insetti, fatelo solo se siete effettivamente curiosi di assaggiare nuovi sapori. Altrimenti se è unicamente per compiacere chi ve le ha offerte, potete tranquillamente e educatamente rinunciare. Siete pienamente giustificati.

Voto 6