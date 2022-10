Oroscopo di oggi lunedì 17 ottobre 2022: Scorpione e Pesci hanno grandi ideali Oroscopo di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Cancro molto forte, prepariamoci a far sentire la nostra voce mossi da grandi ideali. Anche il Sole, che si avvicina alla quadratura a Plutone, indica un momento di grande introspezione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. La Luna nel segno femminile e delicato del Cancro, si congiunge a Lilith, ed entrambe sono in trigono a Nettuno.

Nessuno spegnerà i desideri, i bisogni e la voglia di lottare delle donne per i loro diritti.

Con la Luna fortissima nel segno del Cancro, direi che il segno fortunato di oggi sia lo Scorpione, e il segno sfortunato il Capricorno.

Leggi anche Oroscopo del 13 ottobre 2022

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Il consiglio migliore che ti si possa dare è di rimanere nel tuo campo di competenza, senza tentare alcuna innovazione, perché al momento con Mercurio opposto e la Luna storta potrebbe risultarti mentalmente difficile. Pensa che anche il format di Emigratis, il celebre programma di Pio e Amedeo, continua a replicarsi esattamente come nella prima puntata, eppure resta un successo.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: Hai sempre voglia di stuzzicare qualcosa di buono.

Lavoro: Abbandona la polemica inutile, perché per ingraziarti l’ufficio ti tocca per forza fare il simpatico.

Salute: Ottima resistenza per poter gestire perfettamente tutto il logorio della vita moderna.

Il consiglio del giorno: Leggi le ‘Storie della buonanotte per bambini ribelli’ prima di andare a dormire.

Voto 6

Toro

La nuova borsa cult di Balenciaga, che rappresenta un sacchetto di patatine Lay’s, ha sicuramente stuzzicato la tua attenzione nei confronti del mondo della moda, e ha anche aperto il tuo stomaco. Con la Luna di oggi a tuo favore, tu sei particolarmente sensibile a tutto quello che solletica i tuoi sensi. Infatti la tua gola è sempre pronta ai blocchi di partenza per uno scatto rapido verso l’aperitivo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: godere dei piaceri della vita è assolutamente indispensabile.

Lavoro: Parti con calma, prendendo bene in mano la tua agenda degli appuntamenti, e leggendo attentamente tutto quello che devi fare. Al momento non c’è fretta.

Salute: Sport e attività fisica possono essere fatti in maniera assolutamente ponderata, senza dover per forza rinunciare ai piaceri della gola.

Il consiglio del giorno: Per la tua voglia di lentezza questa mattina fai la colazione a letto.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

La vostra mente viaggia velocissima, ed è anche pronta a sfornare progetti etici e morali, proprio grazie a Mercurio. Infatti, la barca a vela fatta di plastica riciclata proveniente proprio dagli oceani potrebbe essere frutto della vostra genialissima testolina. Continuate a deliziarci con proposte di business alternativo. Pare che ne siate particolarmente portati.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: Voglia di tenerezza da giovani innamorati.

Lavoro: Vulcanici, pieni di proposte e attenti a business proiettati al futuro.

Salute: Niente e nessuno può oscurare il vostro fantastico buon umore.

Il consiglio del giorno: cercate nella vostra zona il mercato rionale che vende prodotti a km zero. Per poter gustare per frutta e verdura di stagione con attenzione al territorio.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Oggi la Luna potrebbe suggerirti di aprire uno dei tuoi scatoloni in soffitta con tutti i ricordi dei tuoi ex. Praticamente l’effetto sarà come quello di Pamela Prati, che racconta la sua disavventura con l’immaginario Mark Caltagirone. Ti assicuro che non ne vale assolutamente la pena. Devi resistere ancora qualche giorno, e poi vedrai che Venere tornerà ad illuminarti e offrirti occasioni amorose imperdibili.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: per allenarti al gioco dell’amore puoi iniziare a flirtare con la barista.

Lavoro: Meglio iniziare subito da quello che ti è antipatico per togliertelo subito dai piedi, così da sentirti più leggero durante i prossimi giorni della settimana.

Salute: Iscriviti al corso di tango, il ballo in assoluto dove viene enfatizzata la sensualità, per stuzzicare corpo e spirito.

Il consiglio del giorno: la mattina presto, quando si è a mente libera, è ideale fare la ‘to do list’ delle priorità che bisogna affrontare durante la giornata. Metti in alto le più antipatiche.

Voto 5 e mezzo

Leone

Sei decisamente in controtendenza con gli abitanti della città di Roma, che sono spesso dei veri ‘brontoloni’ riguardo alle inefficienze della città. Infatti tu, alla notizia dei marciapiedi “giungla“, perché non curati in maniera tempestiva, rispondi con diserbante e decespugliatore alla mano, pronto a un lavoro senza sosta proprio grazie alla grande carica che ti regala tutti i giorni Marte. Lasciandoti in mano la situazione, in poco tempo, potresti mettere a posto addirittura tutta la città (e i brontoloni).

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: La vita di coppia ti sta davvero a pennello.

Lavoro: Non hai ancora alcuna intenzione di stare con le mani in mano, e sei pronto a rimodernare e riorganizzare tutto l’ufficio dalla reception fino al tetto.

Salute: L’attività fisica per te deve essere anche divertimento, per cui meglio se eseguita con sport o corsi di gruppo.

Il consiglio del giorno: Scarica l’app Dice, specializzata in eventi, che sa dare ottimi consigli e commenti su quale sia il concerto migliore in qualsiasi città e per qualsiasi gusto.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Pare che anche la società Intesa San Paolo voglia sperimentare la settimana corta di quattro giorni lavorativi. Tu, che sei sempre provata da Marte, ma pretendi grande efficienza, credi che almeno in questo modo potrai ottimizzare tutte le energie, riducendo le distrazioni e andando dritto al sodo, proprio come ti piace.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Tra le sicure mura domestiche ti lasci andare al puro piacere.

Lavoro: come il centometrista campione olimpionico Mark Jacobs, tu riesci a dare il massimo in performance esplosive ma di durata limitata.

Salute: le piccole imperfezioni le vedi soltanto tu, perché dal di fuori, per gli altri, sei sempre impeccabile.

Il consiglio del giorno: nel tempo perso dovresti fare un corso online per insegnare l’arte di stirare la camicia perfettamente. Io ad esempio sarei una tra i primi ad iscriversi.

Voto 6

Bilancia

Punti tutto sull’empatia, l’etica, la capacità di ascolto e la grande saggezza, proprio come Liliana Segre al Senato. Venere e Mercurio nel tuo segno enfatizzano ancora di più il tuo senso di giustizia. Sei una Bilancina fatta e finita, che punta a raggiungere (ed incarnare) l’equilibrio perfetto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore Puoi stare ore a guardare in silenzio occhi negli occhi la persona che ami.

Lavoro Sei così affidabile che anche il capo ti lascio in mano il timone, trasformandoti in un vero capitano d’azienda.

Salute: sei una vera icona immortale di stile, proprio come Naomi Campbell in passerella.

Il consiglio del giorno: Per le tue serate pubbliche, scegli l’outfiut brillantini e perle, come quello scelto di recente da Anne Hathaway. Di certo farai faville.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Ci tieni particolarmente agli eventi e all’istituzionalità, complice proprio una bella Luna a favore. Infatti, concordi pienamente con il patriottico Alexander McQueen, che ha deciso di posticipare la sfilata della linea primavera estate in rispetto del lutto per la sua amata regina. Tutta questa sensibilità ti rende davvero adorabile.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: Sesso e amore sono mix perfetto.

Lavoro: Sei il perfetto confessore dell’ufficio. Il bello di saper tutto e la correttezza di essere sempre muto come un pesce.

Salute: possiedi una grandissima resistenza mentale per poterti concentrare ore a risolvere anche i quiz più complessi delle prove Invalsi.

Il consiglio del giorno: Ascolta la canzone inedita dei Queen “Face It Alone” che è stata realizzata ricostruendo la voce del mitico Freddie. Un vero rock potente e affascinante.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Alla faccia di Marte che ti rende pessimista, Venere e Giove oggi potrebbero darti un fortunato colpo di coda. Proprio come è successo alla signora Marcella della provincia di Brindisi, che è stata assunta come bidella dopo ben 37 anni da quando aveva fatto la domanda di lavoro. Quando meno te l’aspetti arrivano delle bellissime sorprese.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: metti sempre grande sentimento per soddisfare il partner.

Lavoro: Hai una gran voglia di collaborazione e di confrontare le tue idee. Incredibile.

Salute: Fai Nordic walking anche nel parchetto dietro casa tua. Poi vedrai che piano piano riuscirai a fare dei veri percorsi della natura.

Il consiglio del giorno: A pranzo scegli sempre per un bel piatto di spaghetti, che danno la carica e il giusto apporto di carboidrati e zuccheri per affrontare con grande grinta il pomeriggio di lavoro.

Voto 7 +

Capricorno

Negli Stati Uniti è possibile “provare“ una casa prima di acquistarla. Tu, che al momento non hai esattamente le idee chiare su quello che ti può piacere, e rispondere alle tue personali necessità con Mercurio contro, avresti la possibilità di fare un test e di aspettare che il pianeta del pensiero torni a darti una mano per firmare il compromesso. Queste sì che sono opzioni geniali.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: esercitati riempiendo di dolci abbracci tutti i componenti della tua famiglia. Poi puoi passare alle cose serie.

Lavoro: opta sempre per la clausola soddisfatti o rimborsati.

Salute: lo stretching la mattina è ideale per ‘oliare’ le giunture incriccate dal sonno.

Il consiglio del giorno: fai un breve detox digitale, basta anche solo spegnere il telefono per qualche ora al giorno.

Voto 6 –

Acquario

Stai andando davvero forte caro Acquario, con i favori sia di Marte che di Mercurio. Praticamente è come se fossi caduto in un pentolone di Red Bull che ti mette le ali in tutto quello che vuoi fare, dal lavoro al tempo libero. L’unico problema è che sei talmente carico che neppure il tuo telefono di ultima generazione riesce a starti dietro, infatti pare che l’iPhone 14 non possa andare sulle montagne russe, perché i repentini cambi di pressione possono danneggiarlo. Figuriamoci stare nella tasca dei tuoi pantaloni o nella tua borsetta.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: Don Giovanni, comparato a te, era un vero dilettante.

Lavoro: a volte non tutti riescono a reggere i tuoi ritmi. Accetta che rimangano un pochino indietro.

Salute: anche oggi il tuo contapassi raggiunge senza problemi i 20.000 steps.

Il consiglio del giorno: per un outfit pazzesco e con il tuo animo rock, il capo perfetto per te è certamente il chiodo, e ti trasformi subito in un moderno Danny Zuko.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Dovreste portarvi avanti con gli acquisti invernali, in particolare con le maglie della salute, che pare saranno fondamentali nella prossima stagione. Voi, che siete sempre immersi nelle vostre fantasie grazie a Nettuno, vi dimenticate spesso di tornare coi piedi per terra e pianificare bene e in maniera previdente anche il cambio di stagione. Spero che questo piccolo reminder dalla vostra astrologa preferita vi sia d’aiuto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: i sentimenti galoppano in groppa a unicorni arcobaleno.

Lavoro: la vostra immaginazione è una realtà aumentata che avvolge tutto l’ufficio.

Salute: pronti ad una maratona di idee e immaginazione.

Il consiglio del giorno: preferite i vecchi auricolari con il filo a quelli wireless. Sia per il costo contenuto e perché sono sicuramente più facili da ritrovare in qualsiasi borsa o angolo della casa.

Voto 6 e mezzo