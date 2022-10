Oroscopo di oggi lunedì 10 ottobre 2022: Leone e Sagittario si risvegliano Oroscopo di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. A causa degli effetti della Luna Piena di domenica, si sentiranno ancora energie potenti e si sentirà il bisogno di rivedere i propri spazi emotivi.

L'oroscopo di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Sentiamo ancora fortissima l'influenza della Luna piena di ieri sera. È avvenuta nella tarda serata, e ha coinvolto il Sole in Bilancia opposto alla Luna in Ariete.

Quest'asse parla del bisogno di rivedere i propri spazi emotivi, anche a fronte dello spazio e dell'importanza che diamo a chi ci circonda.

Con la Luna oggi nel segno dell'Ariete, e ancora molto agguerrita, il segno fortunato è il Leone e il segno sfortunato il Cancro.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Sei ancora emotivamente sconvolto dalla Luna piena di ieri, tanto che potresti decidere, per una volta, che non sei tu il centro dell’universo e metterti da parte. Proprio come sta dichiarando negli ultimi giorni Matteo Salvini sulle nomine al Quirinale. Non ti preoccupare, perché questo effetto durerà solo un paio di giorni e poi torni subito più pedante di prima.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: Tutto il sesso del mondo al momento non ti dà grande soddisfazione.

Lavoro: Ogni tanto anche un guerriero come te ha bisogno di mettersi da parte per fare un pochino di chiarezza. Bravo.

Salute: La tua emotività pare aver fatto un lavaggio a 90° con tanto di centrifuga a 1400. Infatti ti senti un filino sconquassato.

Il consiglio del giorno: Informati sulla linea di trucchi da uomo di Achille Lauro per dare una “botta di novità” al tuo machismo.

Voto 5 e mezzo

Toro

Nel suo ultimo video virale, Anonymous dichiara di voler hackerare tutto quello che c’è di solido. Non farti prendere dal panico alzando barricate fisiche su tutto il perimetro della tua casa. Non chiudere la tua visione in una trincea, ma lascia lavorare gli ottimi influssi di Mercurio. Lascia almeno un piccolo spiraglio per far entrare un po’ di luce.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la tua testa è troppo impegnata in altro. Peccato.

Lavoro: Sei iper protettivo. Guai a chi si avvicina anche soltanto di mezzo metro alla tua scrivania. Si sa mai che ti freghino la penna.

Salute: per farti rispettare non serve alzare la voce o gonfiare il petto. Ci sono altri modi che tu dovresti conoscer benissimo.

Il consiglio del giorno: studia le piante officinali per curare la tua ansia e il tuo nervosismo. Una tisanina con con un mix di erbe è proprio quello di cui hai bisogno.

Voto 7 –

Gemelli

Avete bisogno di dare una spiegazione logica al fatto che il vostro cervello al momento non riesca a formulare pensieri di senso compiuto come d’abitudine, e non vi basta la motivazione di avere Mercurio contro. Potreste trovare molto interessante il video di Barbascura sulle orche, dove dichiara che siano più intelligenti degli uomini perché hanno molti più circonvoluzioni nel loro cervello rispetto agli uomini. Questo vi pare già più sensato.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sempre prontissimi all’azione.

Lavoro: imparate a conoscere ed accettare i vostri limiti.

Salute: il vostro sorriso è stile rockstar da far impallidire e svenire tutte le vostre fans.

Il consiglio del giorno: riguardate i vecchi film di Franco e Ciccio per grasse risate assicurate. Un vero toccasana che per alleggerire le vostre stanche sinapsi.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Oggi sarebbe meglio non rivolgerti parola, perché dopo tutto il terremoto della Luna piena di ieri, tu hai la lingua più avvelenata di Sonia Bruganelli, sempre pronta a stoccate verso i concorrenti del Grande Fratello. Per proteggere il tuo cuoricino affranto, invece di chiedere aiuto, tiri fuori la sciabola per tenere tutti quanti alla larga.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti sei razionalmente convinto che essere single non è poi così tanto male.

Lavoro: bacchetti tutti su tutto… Non è proprio da te.

Salute: una corsettina al parco è l’unica soluzione per liberare un po’ la tua mente carica di emozioni.

Il consiglio del giorno: visto il trend amoroso dovresti prenderti un animale da compagnia. Magari un bel gattone che ti fa le fusa la sera sul divano.

Voto 5

Leone

L’amore è sempre nell’aria grazie alla combo Venere, Luna piena e Marte. Di sicuro avrai passato una nottata di quelle indimenticabili scatenandoti sotto le coperte. Forse anche la coppia Hunziker – Trussardi si è lasciata nuovamente travolgere da amore e passione. Infatti pare (pare!) ci sia un ritorno di fiamma. Per te l’amore vince su tutto, anche sulle piccole e grandi incomprensioni del passato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei più scatenato delle lottatrici nel fango.

Lavoro: avere un atteggiamento positivo come il tuo è la chiave per il successo garantito.

Salute: sei sempre una meravigliosa rosellina, anche dopo una nottata di sesso sfrenato.

Il consiglio del giorno: ascolta il disco dei Genesis ‘Foxtrot’ che ha compiuto cinquant’anni. Le atmosfere rock duro sono assolutamente allineate al tuo animo passionale e un po’ ribelle.

Voto 7

Vergine

Abbiamo tutti bisogno di un’amica come te, che sappia avvisarci delle ‘sole’ in arrivo, tipo la falsa email dell’Inps che annuncia degli (improbabili) rimborsi. Tu, che sei sempre stimolata da Mercurio (e sotto sotto sei sempre molto buona), sentì proprio il dovere di informare tutti della fake news affinché nessuno “ci caschi“.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: le passioni sfrenate e irruente non fanno proprio per te al momento.

Lavoro: condividi sempre le tue informazioni.

Salute: anche oggi resti la campionessa indiscussa della settimana enigmistica.

Il consiglio del giorno: Lo smoking eyes è uno dei consigli beauty di stagione. Meglio però non esagerare per evitare l’effetto “panda”.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

La Luna piena di ieri continua ad avere un certo impatto, che tu senti come l’attacco di uno squalo a un surfista. Per fortuna, però, con Venere dalla tua, riesci a far allontanare il pesce cane grazie ad un branco di delfini amici. I sentimenti e l’amore per te sono davvero protettissimi, e non devi avere assolutamente alcun dubbio a riguardo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore non si smuove neppure con uno tsunami.

Lavoro metti tutte le se le tue insicurezze emotive da parte.

Salute: potresti tranquillamente camminare tutto il giorno con un libro in testa, perché la tua postura è assolutamente perfetta.

Il consiglio del giorno: durante la sera di luna piena e anche nei giorni successivi è consigliato mangiare leggero. Una bella tisana o un finocchio crudo aiuteranno la tua emotività e anche la tua linea.

Voto 8 –

Scorpione

Apprezzi profondamente tutto quello che riguarda la strategia, proprio perché con Marte a favore sei un vero campione di Risiko. In alcuni casi, però, la tecnica di abbandonare la nave quando affonda non è azzeccatissima. Infatti, avresti qualcosa da ridire a Sara Monfuso, che si è appena ritirata dal Grande Fratello. Ogni piano per funzionare deve avere sempre un po’ di astuzia, altrimenti ha come risultato di sembrare unicamente un capriccio.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: al momento sei troppo impegnato in altri lidi.

Lavoro: la pianificazione per te è un vero piacere, che prendi tutte le mattine insieme al tuo caffè nero con un paio di cucchiaini di zucchero.

Salute: sei sempre un po’ troppo sull’allerta, manco un cane da pastore con il con il gregge. Rilassarti dovrebbe essere il tuo nuovo obiettivo da raggiungere.

Il consiglio del giorno: le castagne sono il frutto dell’autunno, che si apprezza maggiormente se personalmente raccolto nei boschi. Una scampagnata nella natura è un buon intervallo dalla tua routine.

Voto 7

Sagittario

Ti sei davvero infuocato con la Luna piena di ieri, e senti ancora oggi i tutti i benefici che ti ha portato. Proprio come il barboncino che giocando con il telecomando ha acquistato ben 70 euro di film pornografici. Ti basta una piccola spintarella e il tuo sex appeal va da zero a cento in pochissimi secondi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: determinatissimo a quagliare. Puoi recuperare tutto il tempo perso.

Lavoro: ascolti unicamente se si parla di performance sotto le coperte, o al massimo se ti raccontano una barzelletta sporca.

Salute: per seguire il tuo istinto sei pronto a ti prepari un bel litrozzo di polase da consumare più volte al giorno.

Il consiglio del giorno: sei così preso dall’entusiasmo, che nella spesa settimanale al mercato potresti anche acquistare i topinanbur. Probabilmente non sai neppure che cosa siano, però ti danno un’idea di esotico.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Soffri di estrema rigidità, proprio a causa della Luna piena che c'è appena stata. Il rischio, però, è che tu possa esagerare, restando fermo nelle tue posizioni e proprio per questo, essere “segato“, come è accaduto di recente all’insegnante della New York University, Maitland Jones, rimosso perché troppo severo. A volte piegarsi invece di spezzarsi è un ottimo compromesso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: purtroppo sei un vero “cuore di pietra”.

Lavoro: impara le tecniche di empatia e di mirroring per migliorare le relazioni con i tuoi colleghi. Ti assicuro che funziona meglio delle bacchettate.

Salute: devi iniziare ad ammettere a te stessa che non sei perfetto come un orologio svizzero.

Il consiglio del giorno: non farti tirare troppo in mezzo dalla foga di dovere fare di tutto e di più. Ricorda che spesso è meglio fare meno, ma meglio. Alla fine vedrai che senza agitarti troppo sarai altrettanto performante.

Voto 5 e mezzo

Acquario

La notizia che l’aeroporto di Fiumicino sarà il primo Hub italiano dei velocopter, i taxi volanti, ti esalta parecchio. La Luna di oggi ti rende davvero entusiasta per qualsiasi progetto, soprattutto se apre un panorama futuristico dove ci si sposta volando per la città. Tu sei sempre proiettato nel futuro.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: pronto a distribuire amore a tutte le tue conquiste, un po’ come fossero delle dolcissime caramelle.

Lavoro: la tua mente è aperta per visioni futuristiche.

Salute: energia e entusiasmo sprizzano da tutti i pori, e non sai veramente più dove metterla.

Il consiglio del giorno: opta per una fuga al mare per praticare windsurf. Ideale per sfruttare tutte le energie che hai in questo momento.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Le storie a lieto fine sono per voi fonte di grande ispirazione, soprattutto perché vi danno molta speranza sul fatto che, superando questo periodo, possiate ricominciare a perseguire i vostri sogni. Come il racconto del nigeriano Edwin Pune che, sette anni dopo essere sbarcato in Italia, si laurea in scienze politiche per poter migliorare le relazioni internazionali tra l’Europa e l’Africa. Non importa che voi abbiate ancora Mercurio, per oggi in opposizione, la vostra fantasia non verrà intaccata in alcun modo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: appena si parla di sentimenti il vostro vostro cuore inizia a sobbalzare fuori dal petto.

Lavoro: continuate a perseguire i vostri sogni. La parola impossibile non fa parte del vostro dizionario.

Salute: vi ricordate la storia della cicala e della formichina? Voi fate come la formichina lavorando piano piano, ma tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: provate un piatto di vera cucina vegana. Sono certa che vi darà una nuova prospettiva su questo tipo di nutrizione che non è solo fatto di insalate e verdure crude.

Voto 6 +