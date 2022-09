Oroscopo di oggi giovedì 29 settembre 2022: Pesci e Sagittario sono confusi Oroscopo di oggi, giovedì 29 settembre 2022, e previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Venere è ufficialmente entrata nel segno della Bilancia, mentre Mercurio in Vergine si sente confuso con Nettuno opposto e Plutone trigono. Crollano le certezze, ma se ne formano subito di nuove.

L'oroscopo di oggi, giovedì 29 settembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Venere è ufficialmente nel segno della Bilancia, dove porta amore ai segni d'aria.

Oggi però Mercurio, in Vergine ancora retrogrado, si trova contemporaneamente opposto a Nettuno e trigono a Plutone. Quindi confuso, perso nelle sue certezze, ma anche pronto a rifarsene delle nuove.

Con la Luna ancora nel segno dello Scorpione, il segno fortunato di oggi è la Vergine e il segno sfortunato ancora il Leone.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ormai metti da parte dolcezze e sentimenti (non che tu ne elargissi ultimamente in gran quantità), e ti poni in tutta la prestanza e fisicità che ti regala Marte. Il tuo punto di riferimento è Ibrahimovic che recita nella parte di un super legionario romano nell’ultimo film di Asterix e Obelix. Inizia ad esercitarti nella posa che il mitico campione sfoggia ogni volta che fa goal.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: ti piacerebbe molto avventurarti con qualche straniero.

Lavoro: hai solo l’attitudine al comando, ma pecchi nella sostanza.

Salute: qualsiasi scusa è buona per sfogare la tua vivacità, dallo sport al sesso matto.

Il consiglio del giorno: Non hai alcun bisogno di ricordarti di fare 5000 passi al giorno, che sono il minimo consigliato per il benessere quotidiano. Tu sei contento solo quando mandi il contapassi in tilt.

Voto 6 e mezzo

Toro

Punti solo alla qualità e non alla quantità, complice oggi Venere che suggerisce la buona misura. Non so se, però, potrai resistere al formaggio prezioso della Valtellina, che costa circa 300 € al chilo. La gola rimane sempre il tuo punto debole. Piuttosto che rimanere a bocca asciutta fai carte false per assaggiarne anche una fettina sottile sottile come una velina.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la voglia pare essersi leggermente attenuata, ma di pochissimo.

Lavoro: nel caso riemergessero scocciature tu sei pronto a schiacciarle, come le zanzare che sono ancora sopravvissute all’estate.

Salute: anche lo specchio ti suggerisce una bella maschera per rivitalizzare la pelle.

Il consiglio del giorno: la mattina regalati una piccola coccola, come il caffè con la moka, invece di prendere unicamente quello del bar. È un’ottima scusa per prendersi i tempi giusti e prepararsi alla giornata.

Voto 8 –

Gemelli

Ogni volta che aprite bocca vorreste che le vostre affermazioni avessero lo stesso effetto delle battute di Pio e Amedeo nel programma Emigratis. Purtroppo, il duo comico fa un programma di varietà, mentre voi uscite con sparate esagerate, proprio in ufficio col capo. Avere Mercurio contro è una vera scocciatura, ma voi dovete anche imparare a gestirvelo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: il vostro stile è coniglietto sprint. Aspettatevi qualche rimostranza dal partner.

Lavoro: dovreste scrivere un manuale con tutte le frasi fuori luogo in ufficio, ne verrebbe fuori un’edizione a più volumi.

Salute: tenete la camicia sbottonata stile Pablo Escobar, con tanto di catenazzo, solo per fare vedere l’addominale scolpito. La scelta è discutibile.

Il consiglio del giorno: bisognerebbe sempre rispondere al telefono anche se non si conosce il numero e si pensa sia un poco amato call center. Infatti qualcuno potrebbe cercarvi anche per darvi informazioni utili, tipo l’idraulico che viene a fare il controllo della caldaia.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Ti fa parecchia paura la descrizione del pianeta B fatto di BIP di Franco Ongiano, che promuove la ricerca per una realtà virtuale parallela ma identica a quella in cui viviamo. Tu, che hai perso i favori di Venere, temi di non poter mai più essere sfiorato da una carezza fisica. Quelle virtuali non sai neanche come immaginartele, o comunque non hai nessuna voglia di provarle. Tu sei un tradizionalista, e guai a lasciare la strada vecchia per quella nuova.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non riesci neppure a convincere il gatto a farti le fusa.

Lavoro: aggrappati a quelle poche certezze, tipo la scrivania nel tuo ufficio, per te come la scialuppa di salvataggio quando si è in piena tempesta.

Salute: abbuffarti su un vassoio di pasticcini aumenta unicamente il senso di colpa.

Il consiglio del giorno: bevi più di un caffè al giorno, perché pare sia un ottimo rimedio per proteggere il cuore. Tu di sicuro ne hai bisogno, non solo per quello fisico, ma anche per quello emotivo.

Voto 6 e mezzo

Leone

Sei disposto ad andare contro tutto e tutti, e anche contro la Luna avversa. Proprio come Vittorio Borgia, il gestore di una catena di pasticcerie di Milano, che ha deciso di non accettare più i contanti. Non ti importa nulla se ti diranno che sei uno schiavo delle banche. Tu segui unicamente i tuoi principii.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai imparato a dire di no quando non ne hai voglia. Bravissimo!

Lavoro: ti adegui mal volentieri, come il mocassino quando piove a dirotto.

Salute: puoi smettere di far finta che vada sempre tutto bene.

Il consiglio del giorno: punta tutto sull’estetica e opta per un’acconciatura sta da star. Ti suggerisco quella di Lady D anni '90, per dare quel tocco di sicurezza e spavalderia di cui al momento hai proprio bisogno.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Ti puoi finalmente concentrare pienamente sui tuoi obiettivi e lasciare da parte il romanticismo di Venere, che da oggi ti saluta. Nel tuo lavoro, come in tutte le situazioni, sei esattamente come la sonda Dart, che centra l’asteroide Dimorphos al primo colpo. Mercurio enfatizza la precisione con uno scarto pari allo zero virgola zero. Spacchi il millimetro.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti concedi solo se hai ancora tempo e energie, ma preferisci di gran lunga guardare Porta a Porta.

Lavoro: correggi la punteggiatura anche sul dizionario.

Salute: per muoverti velocemente usa tutti i mezzi a disposizione, dallo scooter alla bici elettrica. L’importante è non sudare.

Il consiglio del giorno: alla notizia che è stata riscoperta al Salone del gusto l’alga che si mangia in Sicilia, tu più che alle ricette, sei interessata a questo tipo di vegetale marino. Tanto che ti metteresti volentieri a studiare su qualche libro di biologia marina. Ti perdi sempre il più bello.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Ti senti pervasa da una nuova linfa vitale ora che Venere è entrata nel tuo segno. Sei bella, ribelle e rigogliosa, come l’olmo di via Bonghi a Milano che nell’arida giungla d’asfalto è sbocciato e cresciuto con un alto fusto, e ora verdeggia pimpante sulla strada. Niente ti può oscurare, neppure un eccesso di CO2.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore perdi la testa per il primo straniero che passa.

Lavoro le passioni sono quello che contano, altro che il fatturato… vedrai che approvano anche i colleghi.

Salute: tutte le mattine fai grandi sorrisoni allo specchio per preparare bene le tue labbra ai baci appassionati.

Il consiglio del giorno: il rossetto rosso, come suggerito dalla Milano fashion Week, è un diktat a cui proprio non ti puoi sottrarre. Scegli la sfumatura che meglio si intona con il tuo incarnato.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Dovresti sbottonarti un pochino di più, invece di rimanere sempre su quelle sfumature del grigio che ti suggerisce Mercurio. Perché la tua è una simpatia dilagante, tipo quella di Fiorello che, sul palco dell’auditorium di Roma, ironizza sulla politica e le sue esagerazioni, dichiarando che da domani ci saranno ben tre ponti sullo stretto di Messina. Con il tuo solito dark humour tira un po’ su questo periodo critico per tutti.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: tutto serioso ma appena si spengono le luci esce fuori la sorpresa.

Lavoro: alleggerisci tensioni e momento di stasi mettendoci un po’ di pepe e arguzia. Funziona sempre.

Salute: prova a essere meno ipercritico con te stesso.

Il consiglio del giorno: partecipa alla notte dei ricercatori, ci sono più di 1000 eventi in tutta Italia per avvicinarsi in modo dinamico e simpatico alla scienza. Sarai pienamente soddisfatto.

Voto 8

Sagittario

Venere finalmente è tornata ad appoggiarti, e tu sei pronto ad alzare le tue chiappette dal divano per fare qualche uscita con i tuoi amici. Peccato, però, che tu non possa essere trascinato ai mondiali di equitazione di attacchi a quattro ai Pratoni del Vivaro, a vedere dei capi di razza nobile che servivano gli imperatori. Mercurio è ancora contro, quindi tu sei pronto solo per eventi ‘leggeri’, tipo una bella bevuta, e non per apprezzare così tanta sofisticatezza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: le emozioni iniziano ad essere a temperatura ambiente.

Lavoro: con la buona volontà non si va molto lontano. Ci vorrebbe è un po’ di mordente, che tu, ovviamente, non hai.

Salute: lo specchio è il primo a farti i complimenti questa mattina.

Il consiglio del giorno: il Giappone sta finalmente per aprire le frontiere ai turisti. Prenota subito il volo per andare nel paese del sol levante e soddisfare la tua grandissima voglia di viaggi e di scoperte. Ne avresti proprio bisogno.

Voto 6 +

Capricorno

Ti imponi come un vero bulletto della scuola, proprio ora che Venere non è più lì per addolcire ogni tuo movimento e risulti esattamente come Giorgia Meloni, che utilizza le canzoni di Rino Gaetano senza aver chiesto prima il permesso alla famiglia. Capisco che la bontà sia finita un po’ agli ultimi posti della tua scala dei valori, ma restano sempre valide le buone regole di comportamento a cui bisognerebbe attenersi. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: vuoi essere interpellato solo per la pura riproduzione.

Lavoro: hai un sacco di lavoro arretrato da recuperare, tanto da mettere la tenda in ufficio.

Salute: denti affilati per mordere chiunque ti obietti.

Il consiglio del giorno: tu vuoi solo prodotti con il marchio slow food per te la tua dieta. Cerchi sempre il meglio e non badi assolutamente a spese. Guai offrirti qualcosa che non sia iper certificata.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Le stampe e i peluches con i Gremlins sono la vera sorpresa della Fashion week di Milano, e tu adesso che hai Venere a favore, riusciresti a portarli perfettamente con grande slancio, anche durante le riunioni con il super mega presidente. Nessuno le noterebbe, perché abbagliati dal tuo sorriso smagliante e irresistibile. Credo proprio che Alessandro Michele, quando ha realizzato questa collezione, abbia pensato che potesse essere indossata solo da tipi come te. Occhio a non sbilanciarti con un lussuosissimo shopping sfrenato.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: i tuoi occhi sono fari abbaglianti.

Lavoro: schiocchi le dita come Mary Poppins e tutti fanno quello che dici.

Salute: ti posso descrivere unicamente così: Figo stratosferico!

Il consiglio del giorno: presentati al Sardigna film Festival direttamente sul Red Carpet. Verrai paparazzato come un vero vip e scambiato per una nuova star emergente. Provare per credere.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Sembra proprio che l’ironico comunicato dell’agenzia di comunicazione romana, che vorrebbe fare satira scambiando il successo della Meloni con quello di Gualtieri, esca proprio dalla vostra penna, perché ha confuso le idee a mezza capitale. Tutto quello che riguarda il linguaggio e la comunicazione lo dovete lasciare perdere con Mercurio in opposizione. Piuttosto, cercate un buon amico che faccia da traduttore simultaneo tra quelle che sono le vostre idee strampalate e tutto il resto del mondo. Ne avete assolutamente bisogno.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: fare la mano morta non è assolutamente gradito.

Lavoro: non ne imbroccate una giusta.

Salute: con la scusa del cerchio alla testa siete sempre divanati.

Il consiglio del giorno: è importante leggere i libri, perché aiutano sia il linguaggio verbale che quello scritto, e voi in questo periodo ne avete molto bisogno.

Voto 5 e mezzo