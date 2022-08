Oroscopo di oggi giovedì 25 agosto 2022: Vergine e Capricorno usano gli ultimi colpi di genio L’oroscopo di oggi, giovedì 25 agosto 2022 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mercurio si muove velocemente e saluterà il segno della Vergine: peccato, perché qui è stato saggio e molto accorto!

L'oroscopo di oggi, giovedì 25 agosto 2022, e le previsioni astrali su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. Godiamoci gli ultimi saggi consigli di Mercurio in Vergine, trigono a Plutone. Potrebbe esserci utile per limitare al minimo l'influenza di Venere, potentissima e folle in quadratura a Urano.

Con la Luna che oggi sarà per tutto il giorno nel focoso segno del Leone, il segno fortunato sarà l'Ariete mentre il segno sfortunato sarà l'Acquario.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ti senti proprio in piena stagione degli amori, grazie ai favori di Venere e anche di Marte. Proprio come Asia Argento che presenta via social il suo nuovo amore, Michele Martignoni. Dai post pare una coppia felice e piena di passione ardente. Proprio come piace a te, che oggi hai anche la Luna dalla tua.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: ti diverti come un bimbo con il suo gioco preferito.

Lavoro: non perdere questo momento d’oro e dateci sotto.

Salute: non siete mai stati meglio.

Il consiglio del giorno: Acquista subito i biglietti dei prossimi concerti dei Coldplay: si tratta della tournée del 2023 ma è meglio affrettarsi. Un bellissimo regalo da fare ovviamente alla tua dolce metà.

Voto 8 +

Toro

Oggi sei particolarmente preoccupato per la situazione di siccità che colpisce l’Italia. Proprio per la consapevolezza che ti sta dando Mercurio a favore. Infatti, la comparsa delle ‘pietre della fame’ nei corsi d’acqua, monito del passato dei periodi di carestia, sta solamente aumentando le tue già forti preoccupazioni. È giusto essere consapevoli ma non cadere nel vittimismo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: le coccole le tieni volentieri alla lontana.

Lavoro: mantieni le consegne con precisione al secondo.

Salute: vederti sorridere è come la pioggia durante quest’estate.

Il consiglio del giorno: Cerca online le ricette pratiche e veloci per l’estate. Siamo agli ultimi colpi di coda, ma viste le temperature insolite e sempre oltre la media, ci vuole anche un po’ di slancio e alternativa nei menu quotidiani. Vero?

Voto 7

Gemelli

Vi sentite degli eterni adolescenti, un po’ perché Mercurio contro ha abbassato tutte le vostre soglie inibitorie, e un po' a causa di Marte, che vi sta gasando alla grande. Potreste infatti anche voi fare la prova goliardica di andare in motorino in sei. A certe ragazzate voi di certo non vi tirate indietro.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete una vera sex machine.

Lavoro: esultate a ogni email che ricevete.

Salute: vincitori nati.

Il consiglio del giorno: Controllate i ponti delle vacanze per il prossimo autunno/inverno, così da organizzare divertenti weekendini fuori porta con i vostri cari amici. Le idee non vi mancano, ma potete sempre optare su un buon brainstorming di gruppo.

Voto 7 e mezzo

Cancro

La notizia del bimbo che si è perso in una piazza di Buenos Aires e ha coinvolto tutte le persone e i passanti per la ricerca del papà, ti ha certamente commosso. Tu che sei sempre pronto a dare una mano, e grazie a Mercurio anche in maniera consapevole, adori queste storie di aiuto comunitario. Da leggere prima di andare a dormire come una favola con lieto fine.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: lo tieni sempre stretto per non farlo fuggire da nessuna parte.

Lavoro: attento a qualsiasi richiesta del cliente, che sai soddisfare subito.

Salute: gli sforzi sono sempre misurati per evitare qualsiasi goccia di sudore.

Il consiglio del giorno: ti consiglio di leggere tutti quegli articoli che parlano di vacanze verso mete “slow”, per rallentare i ritmi frenetici di città e lavoro, e godersi appieno il tempo per se stessi.

Voto 6 +

Leone

Sono giorni particolarmente favorevoli e fortunati sotto ogni punto di vista: da Giove a Venere e Marte a favore, il cielo ti sta davvero sorridendo. Come per la società Eni, che ha appena scoperto un maxi giacimento a Cipro, che potrebbe così risolvere tutti i problemi per quanto riguarda gli approvvigionamenti di energia per il prossimo inverno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: il tuo bacio è come un rock!

Lavoro: il rientro in ufficio è una vera passeggiata.

Salute: pronto per qualsiasi impresa straordinaria.

Il consiglio del giorno: Andate in un glamping per le tue vacanze. Ovviamente, per i tuoi standard, cercane uno a cinque stelle: li puoi trovare in tutte le regioni italiane. A te la scelta, se nord o sud o centro.

Voto 8 e mezzo

Vergine

Vorresti tanto dare il tuo supporto su spese e rimborsi assicurativi allo sventurato madrileno che, preso da un raptus di frenesia, è riuscito a incidentare ben due Porsche di sua proprietà mentre cercava di parcheggiarle. Ha distrutto maldestramente anche il muro di una vicina. Tu, grazie a Mercurio che ti aiuta a immagazzinare tutte le informazioni necessarie, sei sempre pronta a dare una mano, soprattutto con la burocrazia.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sai perfettamente come farti amare da tutti, basta usare l’intelligenza.

Lavoro: i calcoli mentali sono più precisi di una calcolatrice.

Salute: puoi affrontare tutto, ma con una buona strategia iniziale.

Il consiglio del giorno: leggi le tendenze della moda spiegate dalla guru Libby Page, per essere subito aggiornata su quello che dovrai indossare nei prossimi mesi. Da seguire a menadito.

Voto 7 +

Bilancia

Adesso che hai Marte dalla tua, sei pronta anche tu a fare un’impennata spettacolare in sella a una super motard sul bagnasciuga, come di recente è successo a Castelvolturno. Dobbiamo iniziare a prepararci a queste tue bravate insolite.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai nuovamente la fila di ammiratori sotto casa.

Lavoro inciti tutti come il coach a bordo campo.

Salute: agguerrita come Elisabetta Canalis sul ring.

Il consiglio del giorno: Organizza una bella serata al Singita di Fregene, per un aperitivo con tanto di tramonto in un'atmosfera hippy chic. Sono certa ti piacerà moltissimo.

Voto 8 –

Scorpione

Oggi sei molto fiero della reazione dei giapponesi derubati nel centro di Roma. Sono riusciti a fotografare i malviventi in modo da poterli far arrestare in brevissimo tempo. Con Mercurio e Marte dalla tua, adori quando la strategia e un briciolo di freddezza vincono su qualsiasi tipo di emozione.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: come le ostriche, non si deve approcciare nei mesi che non contengono la lettera ‘R’, tra cui ovviamente anche Agosto.

Lavoro: potresti trovare la formula per l’investimento perfetto. Poi dilla a tutti ok?

Salute: ora che ti senti così bene, chi ti ferma più?

Il consiglio del giorno: se da una parte tutti potrebbero considerarti sempre molto scettico, dall’altra tutto quello che è mistico e magico ti attrae tantissimo. Dovresti andare alla ricerca del majare di Sicilia, per cercare di carpire i loro segreti, o semplicemente fare alcune domande sul tuo futuro. Sei già pronto col biglietto in mano vero?

Voto 7

Sagittario

Il tuo pianeta di riferimento in questo periodo, in cui sei infastidito sia da Marte che Mercurio, è sicuramente Giove. Ammiralo nelle meravigliose foto del telescopio Webb, e già che ci sei, mettilo come santino di fianco al tuo letto. Vedrai che funziona meglio di un quadrifoglio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: poche occasioni e non molto convincenti.

Lavoro: sei come una spillatrice senza punti.

Salute: avresti bisogno di una pompatina, come una gomma della bici sgonfia.

Il consiglio del giorno: sono anni che tu segui già il trend folk, ma pare che quest’inverno sarà assolutamente un must di stagione. Sei così fortunato che non dovrai fare alcuno shopping, ma solo il cambio di stagione degli armadi. Fantastico!

Voto 6 –

Capricorno

Sei sempre un po’ preoccupato per le tue finanze, visto che Mercurio ti rende molto consapevole delle piccole e grandi spese degli ultimi periodi. Se ti dovrai riadattare con un downshifting, tu vorresti che fosse come quello di William e Kate che, per avvicinarsi a Windsor, dovranno accontentarsi di un “modesto“ Cottage all’interno della proprietà della Regina. Forse stai sognando un po’ troppo in grande.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: oggi ti dedichi il minimo sindacale alle questioni sentimentali.

Lavoro: ti piace contare i soldi come Paperon de Paperoni.

Salute: fai unicamente lo stretto indispensabile.

Il consiglio del giorno: vai al salone nautico di Genova a vedere i mega lussuosissimi yacht realizzati ad hoc per i magnati del mondo. Un tuffo nel lusso sfrenato ti piacerà moltissimo.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Il tuo cuoricino, con Venere sempre in opposizione, si è ristretto di quasi 40 m, proprio come il ghiacciaio del Monte Rosa nell’ultimo anno. A questo punto è più importante preoccuparsi per le sorti del pianeta che per qualche due di picche ricevuto durante le tue vacanze estive. Fai una bella lista delle priorità e vedrai che l’amore, al momento, non è proprio in testa alla classifica.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai un grande potenziale, ma non hai alcuna voglia di applicarti.

Lavoro: ti piace pensare in grande. Stai già valutando la conquista del mondo, vero?

Salute: sport estremi sì, ma sempre con il casco.

Il consiglio del giorno: guarda i video della trimarano kite che viaggia a 150 km all’ora. Sono certa che vorrai subito provarlo, imbucandoti in un equipaggio di disperati spericolati come te.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Siete come la ragazza che percorre l’autostrada A10 con i pattini a rotelle, perché seguiva le indicazioni di Google Maps. Con Mercurio che è ancora in opposizione, non potete assolutamente fare affidamento su alcuna forma di tecnologia, perché anche le indicazioni saranno da voi mal comprese. Attenzione a non mettervi nei guai.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non riuscite a trovarlo nemmeno nei vostri sogni.

Lavoro: rispondere a un semplice whatsapp richiede la massima concentrazione, anche se si tratta semplicemente del pranzo.

Salute: applichi tutte le tecniche di mimetizzazione per restare sul tuo adorato divano.

Il consiglio del giorno: acquistate la pallina adesiva per tenere la borsa sempre in ordine e profumata. Un prodotto adatto proprio a voi, che siete dei veri disordinati.

Voto 5 e mezzo