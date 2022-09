Oroscopo di oggi giovedì 22 settembre 2022: Toro e Capricorno si godono la passione Oroscopo di oggi, giovedì 22 settembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Salutiamo il Sole in Vergine: da domani si troverà nel segno della Bilancia. C’è però un bel trigono con Plutone, che porta passione e comprensione profonda.

L'oroscopo di oggi, giovedì 22 settembre 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Il Sole si trova nell'ultimo grado del segno della Vergine, pronto a saltare in Bilancia.

Domani sarà equinozio di autunno! Oggi ci godiamo il trigono a Plutone, che è perfetto per portare grande e profonda comprensione di ciò che sentiamo e vogliamo.

Con la Luna ancora oggi nel segno del Leone, direi che il segno fortunato sia il Sagittario e il segno sfortunato il Cancro.

Ariete

Oggi hai tutta l’energia di Marte, che ti potrebbe permettere di scalare un grattacielo a mani nude, proprio come ‘l’uomo ragno’ francese Alain Robert di sessant’anni. Purtroppo per te, con Mercurio ancora in opposizione, faresti molta fatica a trovare gli appigli giusti per questo genere di imprese epocali. Posticipatele di qualche giorno, che è meglio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: hai sempre una voglia matta, ma non sai da che parte iniziare.

Lavoro: obiettivi poco chiari e difficilmente raggiungibili.

Salute: per calmarti la soluzione non è sbattere la testa contro uno spigolo.

Il consiglio del giorno: Evita di fare in questi giorni il test per misurare il tuo quoziente intellettivo. Il risultato potrebbe farti davvero arrabbiare. Tentalo tra qualche giorno, perché i tempi e gli astri saranno più propizii.

Voto 6 e mezzo

Toro

Questa Venere così a favore sarebbe da immortalare con foto o addirittura film, per ricordare a te stesso e ai posteri di quanto tu sia meraviglioso. Al regista e alla produzione che hanno deciso di dedicare una pellicola ad Amanda Lear, tu vorresti proporti come protagonista per interpretare la mitica icona di stile e musa ispiratrice del grande pittore Dalì. Sono certa che super Amanda non potrebbe far altro che approvare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: te lo gusti leccandoti pure le dita.

Lavoro: pronto a sedurre anche il capo durante la riunione.

Salute: felice di essere un vero splendore.

Il consiglio del giorno: per serate e cerimonie importanti segui lo stile della famiglia reale inglese indossando le perle. Un must ma solo per occasioni particolarmente seriose.

Voto 8

Gemelli

Sono anni che sostenete che giocare ai videogames abbia effetti benefici sulle capacità decisionali e le attività cerebrali, ma adesso c’è anche la scienza a darvi pienamente ragione. Con Mercurio a favore vi potrete scatenare con Tweet sull’argomento per far conoscere a tutti questa meravigliosa notizia. Occhio che probabilmente la scienza arriverà anche con qualche dimostrazione contraria. Voi però difendete le vostri opinioni a spada tratta.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete già con i pantaloni calati senza aspettare il via.

Lavoro: ottima proprietà linguistica che vi supporta su qualsiasi argomento.

Salute: avete sempre la battuta pronta per far ridere tutti.

Il consiglio del giorno: guardate le gang di Crozza sui politici e già che ci siete mandategli una letterina con qualche suggerimento, sono certa che il comico apprezzerà moltissimo.

Voto 7 +

Cancro

Ti senti come se stessi percorrendo un sentiero sul quale continui ad inciampare, proprio perché Mercurio puntualizza il fatto che tu in questo momento non ce la fai a prendere una decisione o a ricordarti qualsiasi cosa. Potresti addirittura immedesimarti nella mitica Ornella Vanoni che, durante l’ultimo show di Amadeus, si dimentica la base e le parole del suo grande successo "L’appuntamento". In aiuto della diva dalla chioma fulva è però arrivato il pubblico molto comprensivo per sostenerla durante la performance, nel tuo caso non sarai (forse) altrettanto fortunato.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: attenzione a fare troppo lo ‘zerbino’.

Lavoro: le tue opinioni sono prese in considerazione come il colore della tappezzeria.

Salute: molla tutto e datti alla meditazione trascendentale.

Il consiglio del giorno: hai proprio bisogno di rilassarti un po’ e soprattutto lasciar perdere argomenti troppo impegnativi per cui segui su Instagram Mattia Stanga, le risate e su piccoli drammi quotidiani ti rotolare dalle risate.

Voto 6 –

Leone

Hai la capacità di fare proprio di tutto, esattamente come hai in mente. Ti basta soltanto pensare quale sia il tuo obiettivo e tu di certo sei capace di raggiungerlo, proprio grazie a Marte che ti dona grandissima determinazione. Anche la bellissima Elisabetta Gregoraci deve essere del tuo stesso avviso, infatti è diventata bravissima a farsi da sola il colore ai capelli pur di essere certa di ottenere il risultato che desidera. Praticamente mio caro Leone non ti può fermare nessuno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ricevere regali fa parte del rito di seduzione.

Lavoro: quando parli tu, tutti zitti please.

Salute: in piena forma per qualsiasi attività sportiva e intellettuale.

Il consiglio del giorno: se trovare un paio di scarpe Air Jordan di Nike pare sia un’impresa impossibile sono certa che tu tramite i tuoi canali riuscirai non solo ad avere quelle del tuo colore preferito, ma anche per i tuoi cari amici. Mi raccomando condividi sempre.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Ricerchi sempre la precisione, da vera pignola, perché con Venere pretendi che tutto sia perfetto e apprezzato. Dovresti unirti al team di Mara Venier, che appena sente un brusio tra il pubblico in diretta lo bacchetta come una brava maestrina. Tu saresti più che contenta di farlo al posto suo. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi vuoi essere una vera principessa dei sogni.

Lavoro: i riti formali, come la stretta di mano, sono per te fondamentali.

Salute: chiederti di fare la spesa fisicamente e non online equivale a farti un dispetto.

Il consiglio del giorno: attenta agli acquisti compulsivi online su Amazon, tipo la forchetta cucchiaio, perché se al momento ti sembra super utile alla fine vedrai che non saprai come utilizzarla.

Voto 7 –

Bilancia

Mercurio retrogrado fa riemergere parecchi punti che pensavi ormai totalmente acquisiti e sedimentati, ma ti si ripropongono tipo peperonata della cena quando dormi. Come te anche Alfonso Signorini pare voglia lavarsi il capo per aver pubblicato alcune notizie, tipo la gravidanza di Aurora Ramazzotti già dalle primissime settimane. Una buona presa di coscienza su quello che fai è una lezione da ascoltare con le orecchie ben aperte.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: rispolveri anche le foto del fidanzato delle medie.

Lavoro: se ti viene chiesto di rivedere le tue posizioni, valuta il consiglio.

Salute: frizzantina.

Il consiglio del giorno: Prova il facial yoga per eliminare il doppiomento, ma soprattutto perché avrai la scusa perfetta per fare le boccacce alla tua adorata suocera.

Voto 8

Scorpione

Sei sicuramente il segno di tutto lo zodiaco più informato sui fatti, ed ora che hai anche Marte dalla tua parte, il gossip per te è una passione ancor più viscerale. Se tutti si stanno chiedendo cosa stiano combinato Paola e Chiara di nuovo insieme in uno studio di registrazione, tu lo sai già, e il bello è che saprai mantenere il segreto assoluto. Al massimo lo spifferi solo ai tuoi più cari amici. Avvertili subito di stare attenti, perché stai misurando la loro fedeltà.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: maestro di gioco erotico.

Lavoro: sei più informato di un’agenzia di intelligence.

Salute: eviti volentieri scocciature e piagnistei, vuoi tutti su di giri.

Il consiglio del giorno: stanno tutti cercando di capire quale sia il modo per risparmiare sul gas durante l’inverno, tu ovviamente che hai confrontato di tutto tra rinnovabili e biomasse, ha deciso che la soluzione migliore sarà rotolarsi sotto le coperte di fronte un bel camino scoppiettante. Un classico intramontabile.

Voto 7 +

Sagittario

La lezione delle stelle in questo periodo è che tu devi imparare a rinunciare a voler fare sempre di tutto e di più, a discapito di un risultato mediocre. Venere, infatti, pretende precisione e approfondimenti invece di pressappochismo. Se anche l’artista Mika ha dovuto rinunciare a una data del suo ‘Magic piano Tour’ perché non avrebbe potuto garantire i suoi standard di performance, puoi di certo farlo anche tu. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: scegli solo un fronte su cui applicarti.

Lavoro: impara a studiare bene tutti i particolari.

Salute: prenditi le giuste pause, altrimenti non arrivi a fine giornata.

Il consiglio del giorno: Fai un giro al FeST, il festival delle serie a Milano, per essere aggiornato sulle novità che ti accompagneranno durante un lungo e rigido inverno. Così saprai subito su quale piattaforma ti dovrai abbonare.

Voto 6 +

Capricorno

Avresti bisogno di qualcuno che realizzasse delle canzoni simpatiche per tutte le cose che ti devi ricordare, come il pezzo ‘Ripassing’ di Lorenzo Baglioni per aiutare tutti gli studenti a studiare geografia. Quasi quasi potresti commissionargliene un paio con gli appuntamenti quotidiani, tipo palestra o attività dei piccoli, che proprio non ti entrano in testa. Farti stare con i piedi per terra è davvero difficilissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: oggi pensi solo all’amore.

Lavoro: sei veramente poco interessato. Non pare vero.

Salute: bocciato per qualsiasi comprensione del testo.

Il consiglio del giorno: non impelagarti nella difficilissima documentazione per ottenere il bonus depuratore. Già fatichi sola a compilare i tuoi dati personali, figuriamoci trovare o peggio ricordarsi quelli dell’accatastamento dell’immobile. Non sapresti assolutamente dove andare a pescarlo.

Voto 7 –

Acquario

Di certo con questo cielo sei più scatenato di Enrique Iglesias che, preso dalla foga, prende una fan dal pubblico e la bacia appassionatamente sul palco. Marte ti sta dando decisamente alla testa lanciandoti in situazioni ardite che tu fortunatamente riesci a gestire perfettamente grazie ad una simpatia devastante. Con un sorriso ti fai già subito perdonare qualsiasi marachella.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la canzone ‘Dieci ragazze per me’, ti casca a pennello.

Lavoro: un vero business iperattivo.

Salute: ti muovi come l’ascensore di Willy Wonka, in tutte le direzioni anche in quelle inimmaginabili.

Il consiglio del giorno: qualche giorno fa c’è stata la giornata mondiale per parlare come un pirata, se per caso te la fossi persa e però volessi ‘recuperarla’ puoi assolutamente concederlo perché ti renderà ancora più simpatico.

Voto 8 –

Pesci

Conoscendovi quando avete visto i nuovissimi tatuaggi di Blanco sugli avambracci e sulle mani, che sono una dedica d’amore ai suoi genitori, vi è scesa una lacrimuccia in un mix di dolcezza e invidia. Con Venere sempre in opposizione, l’amore per voi continua ad essere un vero cruccio, ma mai rassegnarvi. Voi non lo sapete ma qualcuno di certo ha una dedica per voi indelebile sulla pelle, probabilmente non ve l’ha fatta ancora vedere. Va già meglio, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: cercate di essere un po’ più convincenti nel vostro approccio.

Lavoro: provate a pescare anche solo una tra le vostre mille idee.

Salute: le pantofole sono in assoluto le scarpe più comode al mondo.

Il consiglio del giorno: imparate a gestire la frenesia quotidiana ascoltando i consigli di Florencia Di Stefano su Abichain. In questo periodo vi saranno utilissimi.

Voto 6 –