Oroscopo di oggi giovedì 20 ottobre 2022: Ariete e Cancro si danno alla macchia Oroscopo di oggi, giovedì 20 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Venere e il Sole sono perfettamente in quadratura a Plutone. Quindi? Aspettiamoci qualche gaffe e qualche scandalo, soprattutto tra vip e politici.

L'oroscopo di oggi, giovedì 20 ottobre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. La quadratura perfetta tra Venere in Bilancia e Plutone, potrebbe far venire a galla scandali di tipo erotico o politico.

Insomma, se avete qualcosa da nascondere e siete di un segno cardinale (Bilancia, Capricorno, Cancro o Ariete) fate attenzione!

Con la Luna che ancora per buona parte della giornata si trova nel segno del Leone, direi che il segno fortunato di oggi sia la Bilancia e il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Forse avrai notato che ultimamente tutti i tuoi strumenti tecnologici e i tuoi social non funzionano perfettamente, e questo è proprio uno degli effetti di Mercurio in opposizione che, oltre ad essere il pianeta del pensiero è anche quello delle telecomunicazioni. Pare, infatti, che anche Luigi di Maio sia affetto dalla tua stessa ‘sventura’, tanto che è ‘scomparso’ da tutti i social e anche il suo sito personale ora rimanda a quello di un casinò online. Ormai il peggio per te è quasi passato, e hai ancora solo qualche giorno per restare ‘off line’. Ti assicuro che alla fine rimpiangerai questi giorni di detox digitale.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: è quell’irrefrenabile desiderio che, come la lampada solare, non riesci mai a spegnere.

Lavoro: sei tornato ad usare carta, penna e francobolli. Di sicuro le tue lettere arrivano prima delle tue email.

Salute: nonostante tutti quei muscoloni ben pompati non ti senti al tuo meglio.

Il consiglio del giorno: un bel trekking rilassante in pianura e in compagnia è sicuramente più piacevole che arrivare in cima alla montagna tutto solo.

Voto 6 e mezzo

Toro

So già che alla notizia della birra prodotta con l’acqua di mare, tu hai subito storto il naso perché, se sei pur sempre curioso di nuovi sapori, rimani sempre molto legato alla tradizionalità. Lasciati però incuriosire da una bella Luna a favore, che oggi potrebbe farti venire voglia di fare esperimenti come un alchimista. Tira subito fuori il kit del piccolo chimico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: occhio ai patatrac emotivi, perché ultimamente sei parecchio sensibile.

Lavoro: Appena senti profumo di discussioni, tu gira i tacchi e barricati subito in ufficio.

Salute: usa tutto il tuo sapere sul cibo per nutrire mente e anima. Anche se servono due chili di gelato.

Il consiglio del giorno: riscopri i vecchi sapori dei dolci, come la frutta secca. Perfetta per quei momenti in cui hai voglia di sgranocchiare qualcosa, ma tutto al naturale.

Voto 6 –

Gemelli

Dovreste proporvi ad Alfonso Signorini come nuovi ospiti della casa del grande fratello VIP. Infatti, con l’uscita di diversi personaggi, il programma avrebbe sicuramente bisogno di caratteri simpatici, arguti, dinamici, solari e soprattutto belli come voi. Nel vostro curriculum, dovete mettere in evidenza che Venere e Mercurio sono lì pronti a sostenervi in qualsiasi situazione, anche se si trattasse di una crisi di nervi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: imparate a memoria tutte le posizioni del kamasutra e mettete i like sotto quella che ritenete sia la vostra preferita.

Lavoro: vi sentite così VIP che vorreste la targhetta con il vostro nome sul parcheggio dell’ufficio.

Salute: più luminosi e frizzanti di un abito da sera ‘sparkling’.

Il consiglio del giorno: andate alla mostra mercato benefica “convivio”. Mi raccomando, presentatevi con un outfit impeccabile.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Oggi non lasciarti trascinare dal nervosismo e pessimismo cosmico dovuto alla quadratura di Urano e Saturno, perché il risultato sarebbe deludente quanto il litigio sulla televisione nazionale tra Lula e Bolsonaro, che si sono insultati a male parole. Tu punta tutto sull’empatia, a partire da questa sera, con l’appoggio della Luna (che entra in Vergine). Trasformati subito in una hippie che, rientrata da Woodstock, proclama ad alta voce ‘Peace and Love’.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: rileggi le poesie d’amore di Tagore e ti sentirai subito più compreso.

Lavoro: prima di qualsiasi consegna, leggi quello che hai scritto almeno due volte, e già che ci sei, taglia alcuni punti ridondanti.

Salute: per evitare la perdita di capelli durante il cambio di stagione, fai degli impacchi nutrienti da tenere su anche tutta la notte.

Il consiglio del giorno: organizza un bel pranzo con le tue amiche del cuore. Vedrai che ti sentirai subito più alleggerito.

Voto 5 e mezzo

Leone

Hai tantissima carica ed energia e potresti addirittura scoprire delle tue qualità nascoste, proprio grazie a Venere e Marte che enfatizzano ancora di più le tue capacità. Proprio come è successo a Giampiero Mughini, che sfoggia un senso del ritmo pazzesco e un’attitudine al ballo che nessuno si sarebbe aspettato di vedere nel programma ‘Ballando con le stelle’. Puoi iniziare ad emozionarti per quanto tu sia bravo a fare di tutto e di più.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: pretendi di essere adorato in qualsiasi situazione e momento della giornata.

Lavoro: ti stupisci da solo per quanto tutto riesca a venirti perfettamente bene, e il successo sia per te una caratteristica assolutamente ‘naturale’.

Salute: puoi permetterti di uscire con una gonna di lustrini e paillettes anche di prima mattina.

Il consiglio del giorno: scrivi i tuoi segreti dentro ad un diario con tanto di lucchetto. Sì, proprio quello che avevi durante la tua adolescenza.

Voto 8 –

Vergine

In questi giorni in cui ti senti impantanata in molte situazioni, avresti bisogno della nuovissima R4, la macchina anfibia, ideata per uscite estreme su sentieri irti e fuori dai classici itinerari. Ti ricordo, però, che da questa sera la tua R4 personale sarà proprio la Luna, che sarà in grado di risollevare il tuo animo, e soprattutto di aiutarti a schivare pozzanghere e stagni che intrappolano la tua mente e anche il tuo corpo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non sei di certo snodata come un’acrobata del circo. Pazienza.

Lavoro: sei in preda a troppi dubbi, e per tutto desideri profondamente la prova del nove.

Salute: ti basta un bel rossetto color pesca per svoltare la giornata.

Il consiglio del giorno: mentre cucini ascolta i tuoi podcast preferiti. A tutte quelle azioni meccaniche e un po’ noiose puoi benissimo abbinare l’ascolto su argomenti per te più interessanti.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Inutile star qui a cincischiare e girarti intorno, perché anche oggi sei tu il segno che in assoluto trionfa su tutto lo zodiaco, con un tripudio di pianeti favorevoli. Sei come il giocatore Karim Benzema, che è stato premiato con il Pallone d’Oro. Se ci fosse un premio analogo per il segno più splendente, di certo saresti proprio tu a riceverlo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ne sei immersa da testa a piedi, come una verdura sott’olio.

Lavoro: in tutte le situazioni in cui bisogna spuntare la meglio, tu sei l’arma segreta da sfoderare.

Salute: anche quando alzi un sopracciglio di disappunto sei assolutamente adorabile.

Il consiglio del giorno: studia il trucco di Halloween per stupire tutti quanti alla festa più paurosa dell’anno.

Voto 9

Scorpione

Pare proprio che il tuo futuro si prospetti molto roseo, spoiler. A breve tutti i pianeti saranno non solo dalla tua parte, ma proprio nel tuo segno. Oggi, però, goditi la Luna a favore, a partire da questa sera, e tranquillizza le tue ansie sul futuro, anche perché pare che dal mese di novembre anche il prezzo del gas e le bollette tornerà a valori più ‘normali’. Pian piano tutto sembra incasellarsi nel posto giusto.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti concedi solo dopo un’attenta riflessione, anello al dito e comunione dei beni.

Lavoro: per una volta vedi anche tu il cielo sereno all’orizzonte.

Salute: la parte più bella di ogni allenamento è la sauna prima della doccia.

Il consiglio del giorno: Concentra le tue prossime letture sui libri e fumetti Fantasy. Oltre ad essere in vero trend, riusciranno a distrarti da tutte le tue paturnie.

Voto 7 +

Sagittario

Sei ostinatamente convinto di sapere sempre di tutto e di più, proprio perché hai Mercurio a favore. Dovresti, invece, essere un pochino più umile e concreto. E per imparare soprattutto le notizie d'avanguardia su temi come tecnologia e commercio, inizia a seguire il corso di Vittorio D’Onofrio per imparare a fare in maniera professionale il Dropshipper, ovvero colui che acquista beni su una piattaforma online e li rivende su un’altra. Ti assicuro che è più difficile di quello che sembra.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei sempre fermo ai preliminari.

Lavoro: hai bisogno di un corso di aggiornamento, più per il tuo ego che per i concetti che verranno approfonditi.

Salute: goditi quei momenti di pace con plaid e tisanina, sono più preziosi di quello che credi.

Il consiglio del giorno: Vai a visitare la libreria infinita, un’opera d’arte che si trova a Praga, per soddisfare la tua voglia di viaggi e di sapere.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

La Luna di oggi ti suggerisce che devi stare molto attento e puntare ai dettagli, perché rischi di essere colto in fallo. Proprio come è successo a Chicco Testa, che durante un collegamento da casa sua nel programma ‘Omnibus’, fa cadere la telecamera mostrando al pubblico a casa che sotto la camicia indossava un bel paio di boxer e basta. Cerca di farti trovare sempre preparato o almeno totalmente vestito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: esercitati a pronunciare frasi di apprezzamento anche solo a te stesso.

Lavoro: il lancio del telefonino perché non c’è campo, potrebbe diventare il tuo sport preferito, anche se molto costoso.

Salute: oggi regalati una bella giornata alla spa.

Il consiglio del giorno: iscriviti ad un bel corso di Pilates per allungamento ed elasticità fisica e mentale.

Voto 6 –

Acquario

Sei un vero prezzemolino, perché con la tua dinamicità, simpatia, e grandissimo sex appeal, sei il personaggio perfetto in qualsiasi situazione. Proprio grazie ai benefici influssi di Mercurio, Marte e Venere, hai le stesse caratteristiche di Harrison Ford, che entrerà a far parte nel mitico mondo della Marvel nel prossimo film su Capitan America. Praticamente tu riesci a dare quel ‘je ne sais quoi’ in qualsiasi situazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la tua rubrica di conquiste è invidiatissima da tutti i tuoi amici.

Lavoro: sei in assoluto la chiave per un successo assicurato.

Salute: fonte di energie e di entusiasmo che coinvolgono tutti quelli che ti stanno intorno.

Il consiglio del giorno: è possibile organizzare vacanze totalmente vegane e eco friendly in mete lontane. Da provare assolutamente, perché pare siano itinerari lontani dai soliti tour iper turistici.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Miei cari Pesci, sarebbe proprio ora di concedervi un periodo di pausa da tutta la frenesia metropolitana. Avete decisamente bisogno di relax, in modo da contrastare Marte che è sempre pronto a farvi innervosire e saltare su tutte le furie. In fondo, anche le strutture più efficienti, come il traforo del Monte Bianco, che resterà chiuso per lavori per ben tre mesi, hanno bisogno di manutenzione ogni tanto. Se qualcuno dovesse sottolinearvi che passate troppe ore sul divano, voi potete tranquillamente affermare che questo è il momento e il modo in cui ricaricate le vostre batterie.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: l’idea di baci appassionati vi sfinisce.

Lavoro: per ricaricare la vostra grande creatività, c’è bisogno di tempo e di svuotare la testa.

Salute: lasciatevi piacevolmente cullare dal dondolio di un'amaca.

Il consiglio del giorno: ascoltate il rumore “bianco“, quel ronzio monotono, perché pare essere perfetto per conciliare il sonno, svuotare la mente e garantire sogni e sonni meravigliosi.

Voto 6 e mezzo