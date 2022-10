Oroscopo di oggi giovedì 13 ottobre 2022: Bilancia e Acquario alla grande Oroscopo di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, e previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Con la curiosa Luna in Gemelli, abbiamo anche il Sole e Venere che si godono la benedizione di Saturno a favore. Insomma, determinazione ma applicata con una certa armonia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Il Sole continua ad essere congiunto a Venere, ma soprattutto in trigono a Saturno e a Marte. Come dire che la determinazione è forte ma i modi non aggressivi. La Bilancia è un segno dominato da Venere!

Con la Luna che oggi sarà nel segno dei Gemelli, direi che il segno fortunato sia l'Acquario, che si riprende subito da due giorni di Luna storta. Mentre il segno sfortunato è il Sagittario, ma tanto di questi tempi è abbastanza abituato.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Tu fai sempre affidamento su tuoi Santi in Paradiso con Giove che è proprio nel tuo segno. Ma stai molto attento, perché non può andarti sempre bene con Mercurio in opposizione. Praticamente potresti anche tu essere sul baratro della Champions, proprio come la Juve, ma purtroppo non te ne accorgi.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: I sentimenti sono per te un linguaggio assolutamente incomprensibile.

Lavoro: Ti metti sempre inconsciamente in situazioni imbarazzanti da cui è impossibile uscire.

Salute: Hai bisogno di un serio ripassino di eleganza e moderazione.

Il consiglio del giorno: È importante avere sempre cura di se stessi e sul proprio sorriso, visto che il tuo in questi giorni non è proprio smagliante. Porta sempre con te lo spazzolino da viaggio per rinfrescare un po’ lo smalto dei tuoi denti, anche quando sei in ufficio.

Voto 5

Toro

Lo so che tu sei tutto senso del dovere e porti avanti i tuoi obiettivi come uno sbandieratore lo stendardo. Oggi, però, la Luna ti consiglia di addolcirti un po’ e potresti addirittura avere idee strambe, come mollare tutto e occuparti unicamente dei tuoi figli. Pare che questo sia un trend accolto da molti professionisti che stanno rivalutando l’importanza della famiglia rispetto a carriere sfavillanti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: te lo gusti come una pasticceria mignon con piccoli bocconi.

Lavoro: il tuo desiderio proibito è mollare tutto e partire lontano.

Salute: ricorda che hai tutte le capacità per schivare tutti gli imprevisti.

Il consiglio del giorno: omaggia questa sera la mitica Angela Leinsbury, guardando almeno un paio di puntate della “Signora in giallo”.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

La vostra lingua si scatena in qualsiasi discussione e su qualsiasi argomento, con i favori di Mercurio. Proprio come quella di Roberto Parodi, che ha espresso in modo molto colorito l’arrivo di Salt Bae a Milano. La storica bistecca alla milanese della madonnina non teme rivali.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: Passione dominante.

Lavoro: Discutere con voi è come entrare in una morsa di un boa costrictor. Non c’è scampo.

Salute: vi sentite in grado di fare qualsiasi cosa, di intraprendere qualsiasi tipo di progetto, e raggiungere la cima degli 8000 vi sembra una semplice passeggiata.

Il consiglio del giorno: Andate a provare i visori per la realtà mista. Per voi sarà piacevolissimo perché vi sembrerà di entrare in prima persona nei vostri video giochi preferiti.

Voto 8

Cancro

La sfortuna ti perseguita, forse perché Giove è sempre pronto a metterti i bastoni tra le ruote. Proprio come è successo a un gruppo di italiani che sono andati nei boschi francesi e hanno raccolto ben 150 kg di funghi, ed ora rischiano una bella multa. Insomma, caro Cancro, per te adesso vale proprio il detto: mai una gioia.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: faresti carte false per un semplice abbraccio di cortesia.

Lavoro: oggi e per qualche tempo ancora, meglio non conclude nessun ‘affare’.

Salute: hai assolutamente bisogno di qualche cosa di dolce. Alla dieta puoi benissimo pensarci domani.

Il consiglio del giorno: concediti una merenda insieme alla tua cara mamma per sentirti protetto e coccolato. Ne hai proprio bisogno.

Voto 5 –

Leone

Lo so che ti senti in diritto di poter pretendere qualsiasi cosa con i favori di Mercurio, Marte e Venere tutti insieme, ma devi fare molta attenzione a Saturno contro, sempre pronto ad evidenziare che quello che stai per fare non è corretto. Proprio come è successo a Jean-Paul Gautier, che non avendo chiesto i diritti per l’utilizzo della Venere di Botticelli, ha fatto andare su tutte le furie il direttore degli Uffizi di Firenze. A volte, come diceva il caro Massimo Lopez nel celebre spot della Telecom: "una telefonata allunga la vita". Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: È un dolcissimo chiodo fisso.

Lavoro: Fai un ripassino sulle basi della cortesia e del rispetto verso gli altri.

Salute: Sei sempre assolutamente perfetto, dalla punta dei capelli a quella delle scarpe.

Il consiglio del giorno: Se pensi che utilizzando le ciglia finte, che pare siano un vero must, tu possa ottenere tutto quello che vuoi facendo gli occhi dolci come la Sirenetta, ti sbagli di grosso.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Scoprire che il cloud con i dark data ha un impatto ecologico giornaliero pari a tre volte il volo da Londra a New York, ti ha profondamente colpito. Nonostante tu sia sempre molto celebrale, e apprezzi tutto quello che riguarda il mondo della tecnologia, la Luna oggi ha decisamente intenerito il tuo cuoricino. Tanto che sei in preda al dubbio amletico se sia meglio il progresso tecnologico o il ritorno alla natura selvaggia. In pratica la risposta è dentro di te, ma tu al momento non la sai ascoltare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Puoi esplorare i piaceri reconditi.

Lavoro: Oggi fare la scelta se sia meglio la pillola rossa o quella blu ti è davvero impossibile.

Salute: prenota il tuo check-up annuale per essere certa che tu sia in splendida forma.

Il consiglio del giorno: Per la tua gioia torna Amazon Prime, potrai passare tutta la tua serata a scorrere il catalogo sulle novità scontatissime. Il frullatore con 10 velocità potrebbe essere il tuo prossimo acquisto.

Voto 6

Bilancia

Si stanno facendo le selezioni per il prossimo James Bond, e pare che in futuro potrebbe addirittura essere una donna. Tu, con tutti i pianeti a tuo favore, hai tutte le carte per poterti candidare al ruolo della spia della corona inglese più famosa al mondo. Preparati allo specchio a ripetere la famosa frase: “Io sono Bond, James Bond”.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: Sei più bollente di Marylin Monroe.

Lavoro: puoi accettare qualsiasi sfida. Ma prima chiedi l’aumento al capo.

Salute: perfetta in qualsiasi situazione.

Il consiglio del giorno: Organizza una bella gitarella con gli amici per andare a vedere i monumenti del FAI. Proprio in questa domenica in Piemonte, in diversi comuni, ci sono parecchi di luoghi interessanti da scoprire.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

La Luna ancora storta, ma solo nelle primissime ore della mattina, ti ha colpito in modo categorico. Infatti, pur di non dare soddisfazione a nessuno, sei disposto a fare come Damien Hirst, che brucia le sue opere per non farle diventare degli NFT. Quando sei di questo mood, meglio lasciar passare qualche ora e poi riprovare con la ‘contrattazione’.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti sei rintanato nel fondo della tua tana scorpionica.

Lavoro: Discutere con te oggi sarebbe come farlo con il nervosissimo Mike Tyson.

Salute: Prenderti i tuoi spazi e i tuoi tempi per te è fondamentale.

Il consiglio del giorno: Per distrarti buttati sulla tua amata filosofia, e riprendi i tanto cari libri di Jung che parlano di archetipi e psicanalisi.

Voto 7 –

Sagittario

La tua curiosità, ora che sei tornato tra i favoriti di Mercurio, è ai suoi massimi livelli. Infatti ti piacerebbe tantissimo essere una mosca e fare un giro nel guardaroba di Hilary Blasi, ovviamente prima di essere saccheggiato da Totti. Sei all’assoluta ricerca del bello complice la Venere che ti illumina.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Non è sempre fondamentale avere delle performance indimenticabili.

Lavoro: Tenere a freno la tua lingua è impossibile. Ora che dici cose sensate chi ti ferma più?

Salute: Punta sull’attività sotto le coperte. In fondo anche lì si consumano un po’ di calorie.

Il consiglio del giorno: Per la tua insaziabile voglia di curiosità vai a Palazzo Strozzi a vedere la mostra visionaria di Ólafur Eliasson. Sono certa che soddisferà le tue aspettative.

Voto 7

Capricorno

Pare proprio che faccia al caso tuo l’app per trovare il compagno perfetto, ma solo per la procreazione. Nulla di più. A te che non vuoi assolutamente sentir parlare di sentimenti a causa di Venere contro, questa app pare proprio la soluzione perfetta per soddisfare il bisogno di continuità della specie.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: È un atto puramente fisico.

Lavoro: non sei un vero genio della finanza, per cui occhio a investimenti azzardati.

Salute: Sei sempre pronto a dire la tua, soprattutto se è un commento acido e se nessuno te l’ha chiesto.

Il consiglio del giorno: per essere informati, non è necessario affidarsi a quello che trovi sui social, bensì apri un bel giornale quotidiano e prenditi una buona mezz’ora per leggertelo in santa pace.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Con te in questi giorni si può veramente sognare, perché con l’appoggio di Venere, Marte e di Giove sei davvero un figo pazzesco. Praticamente sei l’Ibrahimović dello zodiaco, che sbarca su tik tok e crea subito un blocco sulla piattaforma per il numero dei like raggiunti. Non puoi desiderare altro.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sempre più spudorato ed estremo.

Lavoro: sei salito sul treno con destinazione: Successo.

Salute: La forma è perfetta, il sorriso smagliante, le energie sono al top. Vado avanti o posso fermarmi qua?

Il consiglio del giorno: i social e in particolare la piattaforma tik tok sono ormai luoghi dove è possibile esprimere la propria opinione su tutto, anche le proteste. Tu puoi aprire il tuo account e decidere per quale delle tue innumerevoli battaglie vuoi combattere.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Avete voglia di sentirvi comodi e coccolati soprattutto da questa bella Luna a vostro favore, anche se solo per questa mattina (presto). Potreste optare per un’esperienza nel ristorante dedicato alla meravigliosa Sofia Loren. Ovviamente il massimo per voi sarebbe poter condividere il pasto con il mitico premio Oscar. Su quest'ultimo punto potrete continuare a far galoppare la fantasia.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: accettate coccole da chiunque.

Lavoro: c’è bisogno di aria nuova, progetti nuovi, perché ormai quelli vecchi ristagnano da troppo tempo.

Salute: una bella nuotata nel vostro elemento, ‘l’acqua’, è quello di cui avete proprio bisogno.

Il consiglio del giorno: informatevi sui rituali spirituali nella foresta amazzonica, perché potreste a breve decidere di unirvi a questi percorsi meravigliosi in luoghi remoti agli angoli più estremi del mondo.

Voto 6 e mezzo