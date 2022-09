Oroscopo di oggi giovedì 1 settembre 2022: Scorpione e Vergine hanno tutto sotto controllo Oroscopo di oggi, giovedì 1 settembre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Possiamo concentrarci sul perfezionismo e trattenerne solo il buono, lasciando andare il freno inevitabile che pone. Il Sole, infatti, è nel segno perfezionista per eccellenza: la Vergine.

L'oroscopo di oggi, giovedì 1 settembre, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Se è vero che la posizione delle stelle ci deve servire a ragionare su alcuni aspetti dell'esistenza, oggi potremmo soffermarci sul ruolo del perfezionismo nella nostra vita.

Che si tratti di uno stimolo a fare sempre meglio o di un freno alla nostra sicurezza in noi stessi, è sempre bene mantenerlo in equilibrio. Oggi con Mercurio opposto a Giove in Bilancia, questo aspetto si fa sentire forte.

Con la Luna in Scorpione oggi direi che il segno fortunato sia il Cancro mentre il segno sfortunato il Toro, alle prese con Saturno.

Ariete

Sei ardito come il rapper Frah Quintale che ha postato una foto dei carabinieri su cui ha aggiunto delle faccine di maiale. Marte ti dà una grande spinta ad essere coraggioso. Dovresti ponderare le tue azioni, ma con Mercurio contro è assolutamente impossibile. Non farti prendere da idee stravaganti.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: ti piace fare il bello e dannato.

Lavoro: rileggi sempre almeno tre volte.

Salute: allenare i bicipiti è un vero piacere.

Il consiglio del giorno: Per la tua voglia di dinamicità segui il nostro campione Berrettini, che sta partecipando al torneo US Open. Il tuo tifo sarà sicuramente sfrenato.

Voto 6 e mezzo

Toro

Sei piombato nei panni del freddo calcolatore, con Venere a cui si aggiunge oggi anche la Luna contro. Infatti, trovi assolutamente appropriato evidenziare nello scontrino della pizza il prezzo del gas per giustificarne l’aumento del prezzo applicato anche a Napoli, la patria del piatto italiano più famoso al mondo. Per fortuna il conto arriva sempre a fine pasto, altrimenti l’ultimo boccone potrebbe andare di traverso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sempre insoddisfatto.

Lavoro: su di te si può sempre contare.

Salute: luna storta alert! Meglio starti lontano.

Il consiglio del giorno: Sono gli ultimi giorni in cui bisogna dare il massimo per finire i compiti delle vacanz, o prepararsi agli esami e al rientro a scuola. Non stressarti troppo, ma fai un pezzettino alla volta.

Voto 6

Gemelli

Siete pieni di risorse e di idee che saprete sfruttare nei momenti più impensati. Marte e Mercurio sono sempre pronti a darvi ottimi suggerimenti, come illuminare lo stadio di Brescia con iPhone, accendini e fumogeni per rispondere a un black out. Il vostro motto è: pronti a tutto pur di ottenere il risultato.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la sex machine voi la mandate in tilt.

Lavoro: avanti tutta verso ottimi profitti.

Salute: siete sempre i più fighi della stanza.

Il consiglio del giorno: provate le mini moto in Emilia-Romagna. Sono il primo step per diventare dei veri campioni, proprio come Valentino Rossi. Così potete testare subito il vostro talento.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Mercurio ti manda in tilt, proprio come è successo di recente a Twitter che, per problemi di connessione, in alcuni paesi europei ha sospeso il servizio per alcune ore. Per fortuna questo patatrac è accaduto durante la notte. Ma non credo che tu, con Giove contro, possa facilmente mascherare le tue lacune.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: hai la sensazione che ti scivoli via dalle mani.

Lavoro: sempre un po’ troppo preoccupato.

Salute: rafforzare i bicipiti non è una priorità.

Il consiglio del giorno: Laurearsi nel Metaverso ti sembra una cosa bizzarra e impossibile. Prova a dare una chance alla realtà aumentata, perché sono certa che in futuro anche tu, in un modo o nell’altro, ne farete sicuramente parte.

Voto 5 e mezzo

Leone

Oltre a essere parecchio bello e irresistibile sei anche buono, sempre grazie a Venere, un lato che ti piace mostrare soprattutto in privato. Ti senti così benevolo che comprendi perfettamente l’approccio del divo di Keanu Reeves con i suoi ammiratori, tanto da essere sempre sorridente e disponibile anche a partecipare ad un matrimonio last minute. Questo modo zen di affrontare la vita ti dona parecchio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: è assolutamente Meraviglioso! (Come cantano i Negramaro).

Lavoro: chiedi un bell’aumento!

Salute: brilli di giorno e di notte.

Il consiglio del giorno: Inizia già a pensare al cambio di stagione, perché con l’autunno che si avvicina sarà meglio avere già blazer, sciarpe e maglioncini a portata di mano.

Voto 9

Vergine

Non farti prendere troppo dall’ansia leggendo lo studio in cui viene dichiarato in quanto tempo si spegnerà il sole. Sei ancora molto stimolata dalla luna che ti ha resa iper sensibile a qualsiasi cosa, ma devi accettare di non poter avere tutto sotto controllo. È una lezione da imparare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ponderi e rivaluti un po’ troppo.

Lavoro: rifugiati sempre nella tua adorata routine.

Salute: non pretendere troppo da te stessa.

Il consiglio del giorno: per dare sfogo al tuo bisogno di controllo puoi fare sempre le pulizie estive. Quelle a fondo per preparare il tuo bel nido a un inverno pieno di emozioni.

Voto 6 –

Bilancia

Lavorare sodo e senza pausa è il tuo nuovo motto. Con Marte, e soprattutto Mercurio nel tuo segno, potresti anche tu ricostruire tutta Hogwarts dentro Minecraft, un lavoro lungo sette anni che tu, però, con la tua determinazione e resistenza, potresti realizzare in molto meno tempo. Ne sono certa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: abbandonati a tutte le tue voglie.

Lavoro hai in testa tutte le soluzioni.

Salute: fai i selfie in ascensore come una vera influencer.

Il consiglio del giorno: Guarda la serie ‘Il Signore degli Anelli – gli anelli del potere’ che regala ai fans di Tolkien ben 50 ore nella terra di mezzo. Occhio che tu potresti consumarla soli due giorni. Non esagerare.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

La notizia che a Parigi i motorini non elettrici pagheranno i parcheggi ha smosso l’opinione pubblica, ma di certo non la tua, perché con i suggerimenti strategici di Marte di sicuro ti sei già prodigato a trovare una soluzione per fare una piccola ‘modifica’ sul tuo vecchio Booster, e iniziare così un nuovo business. Sai cogliere tutte le occasioni al balzo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti accendi solo se si parla di sesso.

Lavoro: pronto a battere tutti sul piano strategico.

Salute: un vero rompiscatole instancabile.

Il consiglio del giorno: Il cliché delle coppie felici ad agosto che si lasciano dopo le vacanze non fa proprio al caso tuo, al massimo tu ti puoi fare lo spettatore sul divano con tanto di pop corn.

Voto 6 +

Sagittario

Ti piacerebbe molto iscriverti alla scuola di barchini, tutta al femminile, nata di recente a Venezia. Non credo che sia per una necessità di imparare a portare un’imbarcazione, ma piuttosto per tacchinare. Con Venere che risplende tu sei sempre alla ricerca dell’amore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: dolcezze e cuoricini sono le tue armi di conquista.

Lavoro: vuoi sempre avere l’ultima parola.

Salute: opta per almeno otto ore di sonno.

Il consiglio del giorno: affitta un multivan della Volkswagen, quelli che sono dei piccoli camper per intenderci, e fai una gitarella anche a pochi chilometri da casa. Ti basterà dormire anche solo una notte da vero camperista per sentirti già un grande avventuriero.

Voto 7 –

Capricorno

Siccome hai capito che non riesci a raggiungere certi livelli, come ti sta suggerendo la quadratura di Mercurio, vorresti trovare un modo per abbassare quelli degli altri. Infatti, appoggi anche tu la proposta dei Rosso-Verdi di abolire i jet privati. Così non potrai più rosicare appena vedi le foto sui social di chi parte sui quei piccoli trabiccoli.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: vorresti sentirti adorato e ammirato.

Lavoro: lanciarti in nuove iniziative potrebbe essere un vero flop.

Salute: il tuo obiettivo è la flessibilità.

Il consiglio del giorno: Se dovessi assaggiare il menù di Francesco Apreda a base di San Daniele, dall’antipasto al dolce, tu probabilmente non coglieresti le sfumature di questa scelta sofisticata. Prova ad andare un po’ più in là del panino con il prosciutto.

Voto 6 –

Acquario

Da oggi potrai iscriverti a due corsi di laurea contemporaneamente. Con la grande grinta e energie che hai grazie all’appoggio di Mercurio, sono certa che in poco tempo riusciresti a dare velocemente tutti gli esami. E forse addirittura a laureati con grande anticipo in entrambe le facoltà, come i veri cervelloni.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: l’hai inserito nelle cose da fare tutti i giorni.

Lavoro: guardi sempre al futuro, tu vivi già il domani.

Salute: stare fermo anche quando sei seduto ti è assolutamente impossibile.

Il consiglio del giorno: Leggi l’ultimo libro di Bob Dylan dove è inserita anche la canzone ‘Volare’. Un vero piacere per sofisticati e intellettuali.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Vi dovete rassegnare ad entrare in modalità "risparmio energetico", a causa di Marte avverso. Seguite l’approccio della città di Shanghai che, per far fronte allo spreco energetico, ha deciso di spegnere le luci del Bund, il famosissimo Skyline celebre in tutto il mondo, per ben due volte a settimana. A qualcosa bisognerà pur rinunciare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: fantasie romantiche da principesse sul pisello.

Lavoro: è un buon momento per fare ordine. Approfittatene.

Salute: la vostra posizione preferita è quella orizzontale, ma solo per riposarvi.

Il consiglio del giorno: Cercate di allungare il più possibile le vostre vacanze estive al mare facendo smart working. Tenetevi stretto qualche giorno in più di relax.

Voto 5 e mezzo