Oroscopo di oggi 9 gennaio 2023, le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, e previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna: Lilith che entra nel segno del Leone. Lilith è il simbolo di chi rinuncia alla sua comfort zone per andarsi a prendere soddisfazioni personali e realizzazione dei propri bisogni. Il Leone è un segno forte, indipendente e molto esigente.

L'oroscopo di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi iniziamo la prima settimana ufficiale del nuovo anno, con Lilith che entra nel segno del Leone.

Lilith è una posizione, non un pianeta, quindi un simbolo meno forte degli altri, ma quando cambia segno ed entra in un segno forte come il Leone, indica proprio il desiderio di essere visti, rispettati e valorizzati di tutti noi.

Anche la Luna in Leone oggi non scherza quanto a grinta: il segno fortunato sarà l'Ariete e il segno sfortunato lo Scorpione.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Hai la capacità di poter dominare tutti gli eccessi, anche quando vieni messo alla prova, grazie a Marte che ti rende più reattivo di un ninja. Infatti, anche se avessi alzato un po’ troppo il gomito all’aperitivo, riusciresti a passare tranquillamente la prova di riflessi per attivare i monopattini in sharing a Rimini. Ricorda, però, che quando si è alticci è sempre meglio non guidare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei un amante focosissimo.

Lavoro: le discussioni per te si affrontano sempre su un ring.

Salute: dinamico come una molla.

Il consiglio del giorno: ricorda di usare sempre lo spazzolino che hai messo in borsa.

Voto 7 +

Toro

Sei sempre poco disposto a scostarti dalle tue abitudini, e oggi con la Luna storta, appena sentirai notizie tipo che i vecchi Black Berry e IPod sono ufficialmente dismessi, e l’unico utilizzo che potranno avere è da ferma-carte, ti dovremo censurare con una serie infinita di bip per non udire una serie infinita di improperi. Mi raccomando, cerca di tenere i nervi ben saldi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: le tue serenate sono hard rock.

Lavoro: meglio evitare discussioni inutili.

Salute: conosci perfettamente tutte le parole del dizionario, e la cosa di fa stare benissimo.

Il consiglio del giorno: oggi è la giornata giusta per riprendere la palestra.

Voto 7 –

Gemelli

Amate follemente le novità, perché da sempre la vostra indole è super curiosa. Con Marte nel vostro segno avete voglia di nuove scoperte, ma non dovreste lanciarvi troppo in facili cambiamenti. Infatti, potreste seguire il consiglio di Lorella Cuccarini, in particolare a riguardo delle relazioni, perché le soddisfazioni più grandi arrivano con costanza e impegno, invece di lasciarvi rapire dai colpi di fulmine, che con Venere a favore sono all’ordine del giorno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: apprezzate i piccoli gesti del vostro partner.

Lavoro: il new business per voi è super eccitante.

Salute: siete dei veri figaccioni, mettevi subito in mostra.

Il consiglio del giorno: andate ai cineforum del Cinema Troisi di Roma.

Voto 8

Cancro

Con Venere che si è tolta dall’opposizione, puoi finalmente riprendere a sognare un futuro con tanto di fiori d’arancio con il tuo partner. Per le bomboniere potresti prendere spunto dall’idea di due novelli sposini, che hanno deciso di regalare un albero piantato nella provincia di Treviso. Una scelta alternativa e molto ecologica.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: vorresti grandi dichiarazioni d’amore.

Lavoro: fidati dei conti che fa la calcolatrice.

Salute: hai bisogno di qualche giorno di dieta liquida per tornare subito informa.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di scarpe con i tacchi vertiginosi per sollevare corpo e spirito.

Voto 6

Leone

Sei assolutamente allineato alla reazione del rapper Bad Bunny, che scaglia in acqua il telefono di una fan che voleva rubargli un selfie senza chiedere il permesso. Infatti, tu con Venere contro, non ti senti pronto a scatti appena sveglio nel letto, perché prima necessiti un passaggio in bagno per una spazzolata alla tua folta criniera.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: te lo sei dimenticato sullo chalet in montagna insieme alla maschera da sci.

Lavoro: gli imprevisti non sono assolutamente calcolati.

Salute: segui i tutorial di Clio make-up per valorizzare il tuo incarnato.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Posaman’ per rilassarti con qualche risata.

Voto 6

Vergine

La tua capacità analitica è decisamente puntuale e esaltata con Mercurio che è sempre pronto a darti una mano. Infatti, i produttori della Warner Bros dovrebbero consultarti prima di prendere la decisione definitiva sul reboot della saga di Harry Potter. Sono certa che tu troveresti svariati motivi per dissuaderli, senza ovviamente menzionare il fatto più evidente che sono passati ‘appena’ vent’anni dall’uscita del primo episodio: ‘La pietra filosofale’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti piacciono le relazioni platoniche.

Lavoro: spremere le tue meningi per te è una vero piacere.

Salute: trova il giusto equilibrio tra sforzo e riposo.

Il consiglio del giorno: inizia a studiare astronomia per alzare lo sguardo dai libri e ammirare le stelle.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Gli entusiasmi e le tue emozioni, con Venere e Marte a favore, catturano tutta la tua attenzione e spengono anche il tuo rinomato senso del dovere. Con Mercurio contro poi, rischi proprio di distrarti facilmente. Infatti, potrebbe succedere anche a te di dimenticare per strada il partner mentre ti dirigi ad una festa imperdibile con i tuoi amici. Proprio come è successo a un signore thailandese, che ha dimenticato la moglie in una piazzola di sosta e se n’è accorto dopo circa 160 chilometri. Metti le mani avanti, e avvisa il tuo partner che in questi giorni sei parecchio svampita.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore ti senti come una regina del burlesque.

Lavoro chiedi al tuo collega dell’amministrazione di dare un’occhiata ai pagamenti che stai per inviare, non si sa mai.

Salute: ti basta un rossetto rosso per essere pronta ad uscire di casa, anche se sei senza vestiti.

Il consiglio del giorno: lanciati in acquisti matti durante i saldi con la busta che ti ha dato la zia.

Voto 6 +

Scorpione

Parte la settimana di rientro, e tu sei in un vero subbuglio emotivo. Tra Venere e la Luna contro ti senti come un fuoco d’artificio a Capodanno, pronto ad esplodere. Ti spoilero già che questa stessa sensazione si ripeterà durante quest’anno, in particolare con le eclissi sia di Sole che di Luna che ti coinvolgono in primo piano. Segnati subito questi momenti sulla tua nuovissima agenda cartacea.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: segui le indicazioni della prima metà della canzone ‘Teorema’ di Marco Ferradini.

Lavoro: tutto ma proprio tutto viene messo in discussione.

Salute: ti vesti di due taglie in più per stare bello comodo.

Il consiglio del giorno: stampa le foto delle tue bellissime vacanze di Natale.

Voto 6 –

Sagittario

Sfrutta questo periodo di Giove a favore che ti da grandissimo entusiasmo e qualche spintarella, per andare incontro al tuo destino a braccia aperte. Se ti dovessi trovare in un'empasse, leggi storie di successo come quella di Nicole Cavallo, influencer di abiti da sposa ed erede del brand Nicole Milano. Di recente ha vestito star come Federica Pellegrini, per capire che non serve cercare la propria strada chissà dove, perché spesso è proprio sotto il tuo naso o addirittura in casa.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: per amare non serve avere la passione di un vero latin lover.

Lavoro: mostra a tutti la tua perseveranza e dedizione.

Salute: prima di qualsiasi performance hai bisogno dei canonici venti minuti di stretching.

Il consiglio del giorno: leggi uno dei testi scritti da Osho per arricchire la tua spiritualità.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Tra i vari obiettivi del 2023 ti consiglio di aggiungere quello di diminuire lo stress. Anche se pensi sempre di poter fronteggiare con grande slancio qualsiasi situazione con Mercurio dalla tua, spesso sottovaluti il carico emotivo e mentale che pensi di saper reggere meglio di un alpino i giri di grappetta. Ricorda che a volte è bello concedersi dei momenti in cui il ritmo cala di qualche giro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: gli concedi qualche minuto dopo la pausa pranzo.

Lavoro: punti tutto su questo cavallo vincente.

Salute: sei controllato come le calorie nella dieta.

Il consiglio del giorno: vai a fare la spesa al mercato rionale per acquistare prodotti di agricoltori locali.

Voto 7

Acquario

Sono certa che ti hanno davvero stufato tutti quei profili Instagram sul tema della parola guida del 2023. Tu preferisci di gran lunga lasciarti ispirare dagli istinti di Venere e Marte, perché la vita per te è in continuo movimento ed evoluzione, e fermarti ad una semplice definizione ti pare un vero spreco di tempo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: potresti fare corsi per latin lover professionisti.

Lavoro ti impegni per raggiungere il massimo in qualsiasi situazione.

Salute con tutta questa carica di energia sei perfetto per fare da sveglia personale ai più stanchi e svogliati.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di ritirare l’albero di Natale.

Voto 7 –

Pesci

Sono certa che siete perfettamente allineati con la recente dichiarazione di Shakira sul tempo, che la super star della musica considera un bravissimo ‘chirurgo’ che sa sistemare qualsiasi situazione, anche la grandissima delusione per la fine del matrimonio con Piqué. Per ostacolare fermamente il transito avverso di Marte optate per la temperanza, tisana rilassante e lasciarvi scivolare tutto addosso. Avete dalla vostra la grande razionalità di Mercurio, quindi potete opporvi all’istinto e all’irruenza con calma e ragione.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi piace molto romantico e in via epistolare.

Lavoro: con un passo dietro l’altro è possibile scalare la montagna più alta.

Salute: per poter inforcare le scarpe con il tacco dieci dovete allenarvi tutti i giorni a stare sulle punte.

Il consiglio del giorno: seguite il profilo @womanonthewind la cronistoria di tre ragazze che solcano i mari su una barca in giro per il mondo.

Voto 7 +