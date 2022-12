Oroscopo di oggi 7 dicembre 2022: Capricorno e Toro rigorosissimi L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Se la Luna quasi piena in Gemelli porta grande tensione, possiamo affidarci a Mercurio in Capricorno per mantenere quel minimo necessario di lucidità.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Attendendo la Luna piena di domani mattina presto, parliamo di Mercurio entrato nel segno del Capricorno.

Il pianeta del pensiero si fa organizzato, selettivo e rigoroso, perfetto per il rush finale di lavoro prima della fine dell'anno.

Con la Luna in Gemelli iper sollecitata dalla quasi opposizione al Sole, il segno fortunato di oggi sarà l'Acquario e il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

Con grande probabilità il Social Media Manager che ha organizzato la festa dei giovani europei sul Metaverso, che è stata un vero flop, con la partecipazione di sole quattro persone, deve avere la tua stessa verve comunicativa. Infatti, da oggi potresti avere difficoltà nel trovare le parole ed esprimerti, propriamente perché hai Mercurio contro. Ma poco ti importa, perché tu hai dalla tua parte un’empatia fuori misura che ti permetterà di essere sempre ben compreso grazie anche al body language.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: fare all’amore è sempre il tuo chiodo fisso.

Lavoro: hai la stessa espressione viva e disponibile del buttafuori fuori dalla discoteca.

Salute: nessuno lo direbbe, ma sotto quella scorza ferrea e impenetrabile c’è un vero buontempone.

Il consiglio del giorno: impara uno scioglilingua in una lingua straniera, anche il dialetto di casa va benissimo, eh.

Voto 8 –

Toro

Hai ripreso totalmente tutte le caratteristiche della brava mammina che coglie qualsiasi occasione per sgridare la prole se non segue pedestremente i tuoi ordini. Mercurio a favore mette subito in chiaro tutto il lato economico e lavorativo, e gli sperperi non vengono assolutamente tollerati. Infatti, alla notizia che gli italiani durante il Black Friday hanno fatto spese folli da record ti preoccupa parecchio, e vorresti subito fare un video da mandare in onda durante il tg delle 20 e bacchettare tutti degli spreconi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è l’unico ambito in cui abbondi senza lamentarti.

Lavoro: hai già fatto il planning di tutte le mansioni per il 2023. Chi si ferma è perduto.

Salute: riesci ad incastrare tutto perfettamente, come un puzzle da diecimila pezzi.

Il consiglio del giorno: mangia le mele cotte, perché sono un dolce delizioso e rassicurante.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Se oggi per qualsiasi piccolo fastidio vi ritroverete a saltare in aria come dei petardi, la colpa la potete dare alla Luna, quasi piena, che si congiunge a Marte. Siete particolarmente sensibili, come le persone che hanno il sonno leggerissimo e si svegliano più volte di notte se passa per sbaglio un’auto a una decina di chilometri di distanza. Per cui respirate e provate a non implodere anche per un semplicissimo ‘come stai?’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: riuscireste a far arrossire anche rocco Siffredi.

Lavoro: siete inopportuni, come il fritto misto di pesce sulle piste da sci.

Salute: siete sempre caldi e vigorosi che potresti addirittura uscire direttamente in canotta in questi tempi gelidi.

Il consiglio del giorno: preparatevi ad accogliere la Luna piena nel vostro segno con un bel digiuno serale.

Voto 7 +

Cancro

Con la Luna che ti stimola, sei particolarmente protettivo e legato a tutto ciò che è storico e fa parte dei tuoi ricordi di gioventù. Potresti appassionarti alla questione del Tattoo Shop di Milano di Gian Maurizio Fercioni, che sta per essere sfrattato dalla sua storica location. Tu sei pronto ad esporti e anche a mettere a disposizione un quadratino della tua pelle per un ricordo indelebile da mostrare con grande orgoglio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: sei tutto abbracci stretti stretti.

Lavoro: richiedi sempre la prova del nove, anche dal commercialista.

Salute: un vero tenerone tutto rosa.

Il consiglio del giorno: ricordati questa sera di mettere fuori dalla finestra tutti i tuoi cristalli a ricaricarsi.

Voto 6

Leone

Reputi che all’annuncio del trio di presentatori di Sanremo manchi un nome molto importante: il tuo. Infatti, sei certo che potresti abbinarti perfettamente a Gianni Morandi, Amadeus e Chiara Ferragni, perché con Venere a favore sei il vero pezzo forte in qualsiasi situazione. Manda subito il curriculum per un’eventuale chiamata last minute.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai sempre grandi soddisfazioni.

Lavoro: le urgenze ti scivolano addosso come uno slittino sulla pista ghiacciata.

Salute: sei addirittura diventato molto paziente.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di scarpette con i brillantini da usare anche la mattina quando vai in ufficio.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Quando hai letto la notizia che nel 2030 la cucina in casa non esisterà più, o non verrà più utilizzata a favore di una massiccia offerta di delivery, ti sei alquanto indignata. Da un punto di vista economico, come ti suggerisce Mercurio, mettere in outsourcing alcune attività, permette di dedicare più tempo ad attività sociali ed intellettuali, dall’altra, però, perdere la manualità per fare i tortellini in casa ti scoccia parecchio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: accetti solo qualche abbraccio, ma unicamente dai parenti.

Lavoro: hai ormai sovraffollato l’ufficio lamentele.

Salute: vuoi che tutto resti in un semplice e rassicurante status quo.

Il consiglio del giorno: acquista un mazzo di carte da gioco da tenere sempre in valigia.

Voto 6 –

Bilancia

Il luogo dove tu vorresti trascorrere i prossimi giorni di ponte è sicuramente il Museum of Dreamers di Milano, il luogo più instagrammabile di sempre. Infatti, con Venere che ti rende sempre meravigliosa, dovresti approfittare di questa location per selfie e foto pazzesche che immortalano tutta la tua bellezza, per fare incetta di like e di follower.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la vita a due ti calza davvero a pennello.

Lavoro: dedicati a mansioni semplici e di routine, anche se ti è difficilissimo.

Salute: non hai bisogno di alcun filtro bellezza, sei già perfetta così come sei.

Il consiglio del giorno: scarica l’app google translate, perché torna sempre molto utile.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Il tuo super cervello ha ripreso a divorare notizie scritte e online per essere iper informato sulle ultimissime novità. Con Mercurio nuovamente a favore, il tuo database nozionistico personale torna ad essere funzionante e pieno di sorprese. Infatti, non sei stato per nulla stupito dall’anniversario dei trent’anni dal primo sms della storia. Tu, ovviamente, lo hai segnato tra gli eventi importanti sul tuo calendario di Outlook.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: hai un programmino in testa pieno di posizioni sconcissime.

Lavoro: non ti perdi alcuna occasione per fare un minimo di appunto.

Salute: finalmente sei molto fiducioso sulle tue ottime capacità. Era ora!

Il consiglio del giorno: prova i ‘Baci di Cherasco’, dei cioccolatini con pezzi di nocciola pazzescamente buoni.

Voto 7 +

Sagittario

Ti senti già sfiancato, perché percepisci l’avvicinarsi della Luna piena al pianeta delle energie, Marte, che si trova in opposizione a te. Dovresti trovare tutti quegli escamotage per riuscire a sfruttare tutto il dinamismo che ti circonda. Prendi spunto dalla Scozia, che produce energia elettrica sfruttando il movimento delle onde del mare e delle mareggiate. Un ottimo esempio su come ti conviene procedere durante i prossimi giorni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti piace fare l’innamorato con poesie e serenate.

Lavoro: hai deciso di fare una pausa e scendi dalla cattedra del professore.

Salute: impara a sorridere di primo mattino, perché ti cambia proprio l’umore della giornata.

Il consiglio del giorno: questa sera fai una cena leggera e bevi un’ottima tisana digestiva per accogliere al meglio la Luna piena.

Voto 7 –

Capricorno

Ti piace avere tutto sotto controllo, infatti sei molto incuriosito dalla teoria per cui bisogna sempre annusare i propri peti per comprendere la propria salute e quella di chi ti sta intorno. Tu, che con Mercurio nel tuo segno, capisci perfettamente l’importanza di un flusso corporeo giornaliero, e lo declini a tuo favore. Ovviamente vorresti subito analizzare l’aroma di tutti i tuoi colleghi . Ti avverto subito che puoi creare un certo imbarazzo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: guai a dirti che sei un vero romanticone.

Lavoro: hai in mano la chiave per il successo.

Salute: ogni tanto prenditi cinque minuti per fare il simpatico raccontando una barzelletta sporca.

Il consiglio del giorno: svela ai tuoi cari la tua passione per i trenini elettrici, e chiedi se ti possono regalare la nuovissima locomotiva che tanto desideri.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Hai messo delle ottime basi sia lavorative che relazionali nelle ultime settimane grazie all’empatia di Venere, tanto che vedi già fruttare i tuoi investimenti meglio delle aspettative. Proprio come il comune di Milano, che dopo il grosso impiego di denaro sul progetto due ruote con Erike sharing e piste ciclabili, ha v sto crescere i numeri degli utenti in modo verticale. Bravo perché sai seguire i tuoi istinti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: accoppiamento selvaggio.

Lavoro: sei fiducioso e sempre molto positivo.

Salute: hai un buon umore davvero dilagante e inattaccabile.

Il consiglio del giorno: condividi il tuo panino alla Nutella con il tuo collega preferito.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Vi sentite pervasi da nuova linfa celebrare con Mercurio che ha smesso di confondervi le idee e avete quella spinta per iniziare a realizzare i progetti che sono rimasti per molto tempo fermi in cantiere. Prendete esempio da Matteo Tropasso che ha realizzato il panificio più piccolo di sempre, di soli 9 metri quadrati che vende tutti ciò che ha prodotto durante la giornata. Tornare a mettere mano ai conti del vostro business plan sarà un vero gioco da campioni della parole crociate.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lo chiedete nella letterina per Babbo Natale.

Lavoro: vi mettete attivamente all’azione.

Salute: il power nap di dieci minuti è un appuntamento immancabile.

Il consiglio del giorno: giocate al gioco dell’oca per tornare innocenti e sognanti bambini.

Voto 5 e mezzo