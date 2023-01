Oroscopo di oggi 4 gennaio 2023: Gemelli e Acquario pronti a lottare per grandi valori Oroscopo di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna in Gemelli, insieme a Marte e la Venere in Acquario sestile a Giove, indicano la voglia di unirci per lottare insieme allo scopo di ottenere diritti e libertà.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Venere in Acquario è sestile a Giove in Ariete, mentre Marte resta retrogrado in Gemelli, e Mercurio retrogrado in Capricorno.

Quindi, anche chi ha voglia di esprimersi per scopi virtuosi, come l'indipendenza e i diritti di tutti, rischia di farlo in maniera troppo aggressiva e meno esplicativa.

Con la Luna in Gemelli che enfatizza il nostro bisogno di comunicare, ma anche di unirci in gruppi di supporto reciproco, il segno fortunato è l'Acquario e il segno sfortunato la Vergine.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Con Venere dalla tua, torni più buono e generoso della nonnina di ottantacinque anni che lascia un’eredità stratosferica a un’associazione per la ricerca di malattie rare infantili. Nelle priorità e tematiche importanti, tu ci metti subito il cuore.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: le temperature sono davvero bollenti.

Lavoro: i conti del commercialista non si discutono ma si pagano subito.

Salute: hai la stessa carica di Mick Jagger.

Il consiglio del giorno: organizza una serata per la proiezione dei gol più mitici di Pelé.

Voto 7 e mezzo

Toro

Dopo aver letto gli innumerevoli articoli sulle dieci donne più importanti del 2022, tra cui spicca super Samantha Cristoforetti, hai deciso che anche tu vorrai essere menzionato in una lista simile per le personalità di spicco del 2023. Inizia subito ad ingegnarti e sfruttare Mercurio dalla tua per iniziative geniali.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai ben altro a cui pensare.

Lavoro: vuoi tutti i riconoscimenti da primo della classe.

Salute: metti in risalto tutte le tue qualità da intellettuale.

Il consiglio del giorno: copia lo stile super cool di Timothée Chalamet.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Dovrete rassegnarvi e convincervi che il Binge Watching (cioè guardare la tv) non è il modo migliore per addormentarsi. Ora che avete anche Venere a favore, optate per avvinghiarvi teneramente al vostro partner in un intreccio di coccole e amore che vi aiuteranno a rilassarvi, e assicurano sogni d’oro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: finalmente puoi proprio concederti ai buoni sentimenti.

Lavoro: siete così buoni che vorrete addirittura condividere la schiscetta.

Salute: impegnate tutte le vostre energie in gesti pieni di generosità.

Il consiglio del giorno: assaggiate il Katsusando, il panino giapponese gustosissimo, per pause pranzo super instagrammabili.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Torni ad avere la lacrimuccia facile, perché con Venere che si è finalmente tolta dall’opposizione sei iper sensibile. Infatti, anche alle notizie che riguardano il calo di utilizzo dei mezzi pubblici tu reagisci con grande preoccupazione, e ti prometti addirittura di portare un pensierino all’autista dell’autobus verso l’ufficio, per fargli capire quanto tu tieni al suo servizio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: il tuo cuoricino torna gonfio e palpitante.

Lavoro: il massimo che puoi fare è il ‘groopie’ del capo.

Salute: sei anche disposto a condividere il tuo amatissimo piumone.

Il consiglio del giorno: acquista il miele d’acacia direttamente da un apicoltore, per rendere ancor più dolce la tisana della sera.

Voto 6 +

Leone

Le emozioni e il tuo cuoricino sono emigrati nel glamping in alta quota a Madonna di Campiglio a forma di Igloo, e realizzato con ghiaccio e neve. Venere ti è in opposizione, e il tuo partner o i tuoi spasimanti per stare con te dovranno armarsi di tuta da sci e adattarsi alle temperature rigide del tuo animo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai messo il tuo cuoricino nel frigorifero con gli avanzi del canone di capodanno.

Lavoro: parte subito in salita.

Salute: prova a stillare l’elenco dei buoni propositi, anche se non sei così buono da credere di poterli mantenere.

Il consiglio del giorno: prova una escape room per testare nervi e ingegno.

Voto 6 +

Vergine

Ti vedo già storcere il naso quando hai letto le nuove parole entrate nel vocabolario comune del 2022, come ‘nomadi digitali’ e ‘droppare’. Tu, che anche nel lessico linguistico sei iper tradizionalista, e oggi con la Luna storta e Venere che non ti è più a favore, non sei disposta ad accogliere tutta questa ‘modernità’ e vieni subito catalogata come una vera ‘boomer’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: per il momento lo ritiri, come le carte del Mercante in fiera che sfoderi solo durante le feste.

Lavoro: concentratissima sul business.

Salute: non ti scosti dal tuo programma nemmeno di una virgola, perché è fondamentale essere sempre comoda.

Il consiglio del giorno: segui fin da subito i buoni propositi di capodanno.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

L’amore, ora che ti sei guadagnata Venere a favore, lo vuoi tutto per te, e non deve assolutamente provare a lasciarsi distrarre da altro. Per raggiungere questo obiettivo lasciati ispirare dalla tecnica dei moscerini della frutta, che per non lasciare accoppiare il partner con altri pretendenti, emettono una sostanza soporifera per farlo dormire più a lungo del normale. Sono certa che hai già qualche ideuzza piccante per raggiungere l’obiettivo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore il tuo cuoricino torna a palpitare e sospirare.

Lavoro sei troppo concentrata sul ribaltabile.

Salute: sfoggi piume e paillettes già di prima mattina.

Il consiglio del giorno: prova il make-up ‘vegan’.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Dovrai iniziare a concentrarti su imprese e progetti memorabili per distrarti da Venere contro. Sfrutta al massimo Mercurio a favore, che fa lavorare al massimo le rotelline del tuo super cervello, ma non lasciarti prendere troppo la mano a ideare colpi, come il furto della della sfera d’acciaio in fondo al lago di Costanza per far invecchiare ben duecento trenta litri di un preziosissimo gin. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: lo metti in stand-by per precauzione.

Lavoro: con grande impegno proprio qui troverai le più grandi soddisfazioni.

Salute: non preoccuparti troppo per piccoli fastidi e formicolii.

Il consiglio del giorno: organizza subito con gli amici il ‘Fantasanrenmo’.

Voto 6 –

Sagittario

Hai sempre il pallino di essere la persona più interessante della stanza, quella che è sempre al centro della situazione perché sa intrattenere meglio di Pippo Baudo la sera di Capodanno. Ti assicuro che ora che hai Venere e Giove di certo non passi inosservato, anzi! Per cui non farti prendere dall’allodoxafobia, la paura di annoiare gli altri, perché con te non c’è assolutamente pericolo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: per il momento niente performance da contorsionista del circo.

Lavoro: il botta e risposta nelle contrattazioni non fa proprio per te.

Salute: la meditazione di prima mattina è per te fondamentale.

Il consiglio del giorno: alzati presto la mattina per ammirare l’alba.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Metti tutte le tue energie fisiche e celebrali per fare il famoso salto di qualità, e con Mercurio nel tuo segno sono certa che potrai raggiungere i tuoi obiettivi con un bel tuffo spettacolare doppio carpiato. In pratica, anche tu a breve potrai sentirti come Cristiano Ronaldo che approda, ricoperto d’oro e quindi molto soddisfatto, al club Al-Nassr.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei molto selettivo.

Lavoro: è la tua personale palestra per ringalluzzire il tuo ego.

Salute: presissimo a realizzare subito tutti i tuoi obiettivi.

Il consiglio del giorno: per rilassarti la sera, guarda le nuove puntate di Masterchef 12.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Ti sentiremo esprimerti pubblicamente con messaggi più dolci e sinceri di quelli di Aurora Ramazzotti nel post di Instagram la sera di Capodanno. Venere è nel tuo segno, e il tuo cuoricino è innondato da grandi sentimenti tanto che tu, che sei il segno che sfugge le relazioni stabili, potresti addirittura decidere di accasarti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti puoi innamorare a prima vista.

Lavoro buono e generoso in qualsiasi situazione.

Salute ti senti forte e figaccione come il dio Thor.

Il consiglio del giorno: assaggia la torta ‘karpatka’ che pare sarà il dolce dell’anno.

Voto 7 +

Pesci

Avete un gran bisogno di comodità, perché con Marte contro anche caricare la macchinetta del caffè la mattina vi sembra un’impresa titanica, e pianificate l’acquisto di quelle con le cialde di George Clooney. Se per caso vi venisse l’idea di un cambio di città, ma ne dubito, dovreste optare per trasferivi a Vienna, nominata capitale europea 2022 dove si vive meglio.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: per voi è ancora troppo impegnativo.

Lavoro: il vostro buon proposito è di posticipare tutto a lunedì.

Salute: avreste bisogno di un assistente per ricordarvi tutto quello che dovete fare.

Il consiglio del giorno: assaggiate le tisane che avete ricevuto a Natale.

Voto 7 –