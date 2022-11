Oroscopo di oggi 30 novembre 2022: Gemelli e Vergine dovrebbero stare muti L’oroscopo di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: oggi occhio alla confusione. Se la Luna in Pesci confonde le emozioni, Marte opposto a Mercurio rende davvero difficile ogni genere di espressione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: oggi le emozioni saranno tante, grazie alla Luna nel segno dei Pesci.

Ma sarà difficile esprimere tutte queste emozioni come vorremmo, dato che Mercurio, pianeta del dialogo, è perfettamente opposto a Marte, pianeta delle tensioni.

Con la Luna in Pesci di oggi ci sono pochi dubbi nel dire che il segno sfortunato sia la Vergine, mentre il segno fortunato il Cancro.

Leggi anche Oroscopo del 28 novembre 2022: con Bilancia e Acquario non si scherza

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Le regole per te sono solo una traccia, come nel codice dei pirati di Jack Sparrow. Perché ti piace moltissimo spingerti al limite e sfidare i divieti, con Marte e Mercurio sempre a favore. Infatti, tu non ti faresti nessun problema a vestirti come un arcobaleno, simbolo che è stato assolutamente vietato durante i mondiali del Qatar. Anzi, un po' per sfida, ti presenteresti all’ingresso dello stadio con sorrisone stampato e simbolo della pace disegnato sul petto. Qui non si tratta solo di coraggio ma la volontà di essere sempre allineato con la tua etica.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: il gioco per te parte da due fino a un numero infinito di giocatori. Sei un vero porcellino.

Lavoro: fai il ‘picchetto’ di fronte all’ufficio per ottenere il prima possibile la settimana corta di quattro giorni.

Salute: hai sempre entusiasmo e inventiva, praticamente sei come il turista a Roma che dopo aver macinato chilometri ammirando la città eterna, decide di andarsi a sgranchire le gambe nel parco di villa Borghese.

Il consiglio del giorno: ascolta le canzoni dei Queen che sono sempre un classico intramontabile.

Voto 8 +

Toro

Con la Luna a favore di oggi ti senti proprio alleggerito, sorridente e vuoi assolutamente fare il carico di coccole e risate. Anche Russel Crow è allineato a questo tuo stato d’animo ogni volta che visita la nostra capitale: Roma. L’eterno gladiatore, infatti, si definisce come uno zio in questa città, dove viene accolto sempre calorosamente e lui corrisponde con piacere questo sentimento. Quindi caro Toro, allena i bicipiti che oggi avrai il tuo bel da fare per abbracciare tutti quelli che incontri per strada.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei un distributore automatico di coccole.

Lavoro: sei così preso bene che se anche tutto il sistema operativo dell’ufficio e il server andassero totalmente in blocco, tu cogli l’occasione al balzo e posticipare serenamente tutto a domani.

Salute: abbandoni tutte le tue integerrime abitudini pur di concerti un bel massaggio rigenerante. Ai piaceri e al relax non sai proprio dire di no.

Il consiglio del giorno: porta un po’ di creatività in cucina e prova la zuppa Hawaiana per scoprire nuovi gusti e portare in viaggio le tue papille gustative.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Con grande probabilità tutte le grandi personalità che hanno partecipato alla Cop27 devono avere Mercurio contro e la Luna storta, proprio come voi. Infatti, quando il pianeta del pensiero si trova in opposizione, prendere importanti decisioni e avere una chiara visione sul da farsi è come capire il significato del finale del film ‘Inception’: assolutamente impossibile. In pratica, miei cari, se oggi fossimo nelle vostre mani per salvare il mondo porrebbero esserci dei problemi. Volete solo cercare l’adrenalina nei videogiochi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: la seduzione deve essere un gioco, altrimenti vi annoia da morire.

Lavoro: la parte più produttiva della giornata lavorativa è l’aperitivo con i colleghi.

Salute: la palestra ormai è la vostra seconda casa visto che ogni momento è buono per fare due flessioni.

Il consiglio del giorno: ogni tanto dovreste consultare un planisfero geopolitico per studiare le distanze da casa vostra alle mete che volete raggiungere il week end.

Voto 5 +

Cancro

Adori le sorprese, e oggi ti devi preparare, perché con la Luna nel segno dei Pesci è facile che possano riemergere situazioni e oggetti dal passato. Per farti capire, potresti anche tu trovare una bottiglia nascosta sotto il pavimento contenente il più vecchio messaggio in bottiglia al mondo, come di recente è successo ad Edimburgo. Quindi, tieni antenne e occhi bene all’erta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: il bacio è l’ultima cosa che fai prima di andare a dormire e la prima quando apri gli occhi.

Lavoro: è un buon momento per fare investimenti o giocare alla lotteria (se sei della terza decade con Giove a favore).

Salute: il mondo per te è un luogo meraviglioso che guardi con gli occhi grandi e spalancati come un bambino.

Il consiglio del giorno: se decidi di andare piano in macchina per rispettare i limiti e non stressarti troppo, ti dovrai rassegnare al clacson e le lamentele degli altri automobilisti.

Voto 6 e mezzo

Leone

Ti scoccia parecchio la totale attenzione dei media sui mondiali del Qatar, infatti appena si apre un qualsiasi quotidiano, non si parla d’altro. Tu, che sei particolarmente curioso e hai sempre voglia di imparare proprio grazie a Mercurio, che la stampa mondiale sprechi pagine e inchiostro su un solo argomento ti pare proprio inutile. Non ti agitare troppo, perché i mondiali durano solo un mesetto e poi si parlerà del Natale. Rassegnati.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: in certi casi avere qualche minuto di recupero in più può davvero servire per chiudere alla grande la partita. Vero?

Lavoro: sei un’attento osservatore che nota subito le pecche degli altri. Ecco mi raccomando però non snervare tutti.

Salute: ti piace stuzzicare sia mentalmente che fisicamente. Tu vuoi sempre un po’ di pepe nella vita, anche in quella degli altri.

Il consiglio del giorno: prendi spunto dallo stile di Victoria De Angelis per essere sempre sexy rock.

Voto 7 e mezzo

Vergine

La tua voglia di impegnarti su argomenti rilevanti è partita con Mercurio, verso una meta lontana ed esotica. Quindi tu puoi tranquillamente dedicarti all’approfondito studio del gossip amoroso che compensa Venere contro. Puoi facilmente diventare la massima esperta su Totti e Noemi Bocchi, ormai tema principale nelle testate nazionali. Attenta, che con la Luna in opposizione prendi subito delle paraboliche mentali, tanto che appena intravedi un brillocco gigante senti profumo di fiori d’arancio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il tema ti affascina parecchio, ma preferisci i documentari scientifici di Alberto Angela.

Lavoro: hai proprio la testa tra le nuvole.

Salute: la tua attività preferita è sognare a occhi aperti.

Il consiglio del giorno: impara a fare il panettone con le dritte dello chef Iginio Massari. Mi raccomando pesa bene tutti gli ingredienti, non provare a fare tutto ad occhio.

Voto 5 +

Bilancia

Non bisogna farsi confondere dalla tua gentilezza e buone maniere, enfatizzate dall’appoggio di Venere, e pensare che ci si possa approfittare di questo tuo perenne stato d’animo. Infatti, quando si parla di lavoro e dei progetti dove ci metti la faccia, tu pretendi sempre da tutti il massimo rispetto. Sono certa che approvi totalmente le rimostranze dell’artista/fumettista Milo Manara, che è stato parecchio contrariato quando Elon Musk ha deciso di usare una delle sue opere per fare un commento sarcastico a Trump. Ti vedo già bacchettare, sempre con un certo stile, tutti in ufficio perché ti hanno fregato una penna dal porta matite.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore ogni tanto anche tu adori stare a guardare un bel film sul divano con il partner.

Lavoro i giochetti e i secondi fini che spesso si incontrano nel business ti fanno davvero infuriare.

Salute: anche le modelle delle passerelle invidiano la tua silhouette perfetta.

Il consiglio del giorno: la gonna a matita è un capo che non tutti si possono permettere, ma tu lo sai portare perfettamente in tutte le salse e i momenti della giornata. Forse l’abbandoni solo quando vai in palestra.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Sono certa che il nuovissimo parco della Pantella di Milano, costruito ispirandosi al rapporto tra terra, sole e luna, diventerà il tuo posto preferito. Tu, che sei sempre alla ricerca di luoghi che portano pace ed equilibrio, e oggi ancor più stimolato da una Luna aperta a nuove esperienze, dovresti proprio fare una passeggiata all’aria aperta e goderti questo luogo dove regna l’armonia.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: ti lasci trascinare da romantiche fantasie.

Lavoro: non sopporti gli attriti, per cui tieni felicemente ogni pianta grane a debita distanza.

Salute: sei felicemente assorto nelle tue fantasie più recondite e rilassanti.

Il consiglio del giorno: fai l’albero di Natale per diffondere quello spirito di attesa e sorpresa in tutta la casa.

Voto 7 +

Sagittario

Potresti lasciarti trascinare da imprese titaniche, proprio come il regista James Cameron, che ha superato il record finanziario di tutti i film mai prodotti al mondo con il suo ‘Avatar: La via dell’acqua’. Oggi dovrai stare molto attento alla Luna ‘storta’, che ti potrebbe indurre a perseguire obiettivi troppo audaci, perché con Marte in opposizione rischi di non poterli realizzare come vorresti. Impara a calcolare bene le tue energie in relazione alle tue visioni grandiose.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: vuoi tutto subito e salti a piè pari tutti i preliminari. Peccato (per te ovviamente).

Lavoro: le tue idee grandiose potrebbero risultare come un buco nell’acqua. Studia bene tutti i pro e i contro.

Salute: ti infiammi appena qualcuno ti dice di ‘no’. Impara ad ascoltare anche altri punti di vista.

Il consiglio del giorno: leggi le ‘30 mete imperdibili’ redatte dalla Lonely Planet per programmare i tuoi prossimi viaggetti.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Oggi sarà proprio difficile tenere a bada le tue emozioni, perché emergeranno come le rimostranze di Bolsonaro contro le recenti elezioni in Brasile vinte da Lula. Pretendi attenzioni come una fidanzata gelosa che tampina di messaggini il partner se non risponde dopo pochi minuti. Sei un vero rompiscatole, anche se lo fai per una giusta causa, ma potrebbe esserlo solo per te!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo vorresti tenere stretto a te tutto il giorno, come il peluche quando vai a dormire.

Lavoro: i buoni spunti e consigli arrivano anche quando dormi.

Salute: i tuoi bisogni primari devono essere sempre soddisfatti da tutti i cinque sensi, e oggi metti in campo anche la tua straordinaria immaginazione.

Il consiglio del giorno: vai a vedere gli Art Days organizzati dalla regione Campania per dare nuovi spunti alla tua fantasia.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Sei un vero asso in tutto quello che fai, perché i pianeti veloci (Mercurio, Venere e Marte) stanno enfatizzando tutte le tue grandi capacità. Lavorando appassionatamente puoi raggiungere grandi traguardi, proprio come Ambrogio Beccaria che con la sua imbarcazione ‘Allagrande’ è arrivato secondo alla traversata in solitaria denominata la ‘Route du Rhum’ che percorre tutto l’oceano Atlantico e ha come traguardo la meravigliosa isola di Guadalupe. Ovviamente poi puoi festeggiare, proprio come solo tu sei in grado di fare: alla grandissima.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei un vero marinaio che ha l’amore in ogni porto.

Lavoro: più il progetto è grande e ambizioso, più tu sei deciso a raggiungere la meta.

Salute: hai una resistenza straordinaria come gli atleti delle ultra maratone. Macinare chilometri con le tue gambette ti fa sentire vivo più che mai.

Il consiglio del giorno: organizza una serata karaoke con gli amici come intervallo leggero a tutti gli impegni della tua foltissima agenda.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Approfittate della Luna nel vostro segno per portare un po’ di leggerezza e spensieratezza, e accantonare un po’ le preoccupazioni e le paranoie causate da Mercurio contro. Per voi l’ideale è vedere l’ultimo film della Disney ‘Strange World: un mondo misterioso’. Immergervi in luogo fantastico per voi è decisamente più rigenerante di qualsiasi spa, massaggio o meditazione. Voi adorate far viaggiare la vostra fantasia tra unicorni e arcobaleni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lo vivete come una favola fantastica.

Lavoro: vi applicate solo se si parla di new business dove le regole sono ancora da scrivere.

Salute: vi muovete come il bradipo, lentamente ma inesorabilmente così vi tenete ben lontani dallo stress.

Il consiglio del giorno: andate al Planetario di Milano a scoprire le costellazioni, le stelle e le galassie del nostro firmamento.

Voto 5 +