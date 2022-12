Oroscopo di oggi 30 dicembre 2022: Ariete e Capricorno determinatissimi Oroscopo di oggi, 30 dicembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Siamo arrivati alla fine di quest’anno con tanto Marte che dona energie, vitalità e coraggio per iniziare al meglio un nuovo anno!

L'oroscopo di oggi, venerdì 30 dicembre, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi tutto sembra volerci dare la spinta a ricominciare, a iniziare con coraggio e determinazione: la Luna in Ariete, il Sole in Capricorno e Giove, in Ariete, che è in trigono a Lilith all'ultimo grado del segno del Cancro.

La Luna di oggi è ancora in Ariete e, insieme al Sole in Capricorno, fa di Marte il pianeta dominante della giornata. Il segno fortunato sarà proprio l'Ariete e il segno sfortunato il Cancro.

Ariete

Sei prontissimo a festeggiamenti sfrenati, di quelli che vengono segnati negli annali e che diventano aneddoti ‘mitici’ per anni e anni. Giove ti mette il turbo e Marte ti garantisce energie e resistenza oltre ogni immaginazione. Alzare il gomito per te è una questione di principio, e le temperature gelide sulle piste non sono assolutamente percepite, tanto che ti vedremo sfrecciare nudo alla fiaccolata con i maestri in pieno stile vacanze di Natale anni ottanta.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: pronto a fare i ‘botti di capodanno’.

Lavoro: la tua missione è il divertimento sfrenato e selvaggio.

Salute: sostenere i tuoi ritmi da maratoneta del divertimento è ‘quasi impossibile’.

Il consiglio del giorno: prepara le scarpette da ballo per scatenarti tutta la notte.

Voto 7 +

Toro

I tuoi principi e valori prevalgono su qualsiasi festa organizzata in piazza. Tu vuoi prepararti a festeggiare l’ultimo dell’anno solo con la tua cerchia ristretta di amici e parenti, perché i momenti speciali sono da condividere unicamente con la tua tribù, come ti consiglia un tradizionalissimo Mercurio. La tua casa è decorata a festa e la tua tavola è perfettamente imbandita con Venere che pretende non solo sostanza ma armonia ed estetica. Le cene luculliane che ti aspettano sapranno soddisfare pienamente il tuo palato, perché le emozioni e il voler bene a tutto e a tutti per te si esaltano appieno durante la digestione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: scalda i motori già da questa sera per arrivare a pieno ritmo al famoso detto: ‘chi fa all’amore a capodanno, lo fa per tutto l’anno’.

Lavoro: già alle otto di mattina sei agilissimo dietro ai fornelli.

Salute: attorniato dai tuoi affetti sei al settimo cielo.

Il consiglio del giorno: mostra a tutti le tue qualità da chef stellato.

Voto 8 e mezzo

Gemelli

Non state più nella pelle al pensiero del momento della notte di San Silvestro che preferite, che è quello che anticipa di una decina di minuti la mezzanotte, quando siete intenti a preparare i botti che avete acquistato. Con Giove a favore avete deciso di fare le cose in grande, andando addirittura ad acquistare i fuochi d’artificio direttamente in armeria per essere certi di un risultato assolutamente scoppiettante. Non temete il pericolo o il rischio con Marte sempre nel vostro segno, che vi fa un pochino perdere il senso di misura, tanto che maneggiare la celebre ‘Bomba di Maradona’ per voi è come accendere un mini cicciolo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: iniziate a limonare duro già dalle otto di mattina.

Lavoro: le commissioni all’ultimo minuto sono il vostro pane.

Salute: dinamici e scattanti come dei veri giaguari.

Il consiglio del giorno: ricordatevi di prendere anche le ‘stelline magiche’ per i più piccini.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Mio caro, lo so che questo è un momento decisamente impegnativo con Venere e Mercurio in opposizione e con Giove, il pianeta del godimenti che ti si è messo di traverso. Invece di lamentarti sul fatto che tutto sta andando storto e pensi di risolvere tutto acquistando un blocchetto intero di biglietti della ‘lotteria di capodanno’ nella speranza di in un improbabile colpo di fortuna, sarebbe meglio che tu investisti tempo e denaro nella ricerca di un last minute ai Caraibi. Così potrai trascorrere l’ultimo dell’anno al caldo, con un bel Mohito in mano guardando il mare e con una buona dose di sole, serotonina e una bella musichetta caraibica: sono certa che vedrai il tuo prossimo futuro addirittura roseo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: lo osservi incuriosito come un coloratissimo fiore tropicale, ma da lontano eh.

Lavoro: da oggi scatta il mood: no stress. Mantienilo per almeno un paio di giorni.

Salute: la culotte contenitiva potrebbe essere una buona soluzione per i chiletti di troppo.

Il consiglio del giorno: fai una bella maschera per purificare la pelle e prepararti al meglio per domani.

Voto 5 –

Leone

Che sia chiaro a tutti che dovrai essere solamente tu a risplendere in questi giorni. Vorresti fare un rush e acquistare tutti i capi super paillettati che sbrilluccicano nelle vetrine del centro, per non avere assolutamente rivali. Marte ti rende così competitiva che opti addirittura per una mise che ti possa illuminare come un albero di Natale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei sempre molto esigente.

Lavoro: chiedi al capo di prestarti la sua sedia super imbottita e molto comoda.

Salute: abbagli tutti con rossetti rosso fuoco con i brillantini.

Il consiglio del giorno: ricordati di preparare le lenticchie per il cenone, perché portano soldi e fortuna per il prossimo anno.

Voto 7 +

Vergine

Arrivi decisamente carica a questo fine 2022, proprio grazie all’appoggio di Mercurio e Venere che ti permettono di fare grande autocritica e un bel resoconto annuale, ma senza essere troppo severa. Sfrutta le tue energie e il tuo ingegno per organizzare la festa più pazza di sempre, per i tuoi canoni, che sarà piena di stelle filanti, cappellini e trombette e con una playlist brasilera per poter fare ore e ore di trenini intorno al tavolo con gli amici.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: è tutto in tripudio di coccole accudenti.

Lavoro: hai in mano le chiavi dell’ufficio per entrare e uscire come fosse casa tua.

Salute: regalati un massaggio per arrivare in formissima ai balli sfrenati di domani sera.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di bei grappoli d’uva per mangiare i famosi 12 acini allo scoccare della mezzanotte del capodanno.

Voto 8

Bilancia

La tua voglia di stare in mezzo agli altri è come la stessa del vicino rompiscatole che la sera di San Silvestro è già in pigiama alle dieci di sera, e fa telefonate minacciose per gli schiamazzi del cenone. Insomma, se Venere e Mercurio ti stanno mettendo al momento in ko tecnico, e vorresti unicamente fare l’eremita nell’eremo, ti assicuro che con il tuo sex appeal sempre infuocato, grazie a Marte, tu saresti capace di trovare nel luogo più isolato al mondo qualcuno con cui darci dentro sotto le coperte. Quando si parla di sesso tu sei una vera calamita.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore scopri grande piacere in tutte quelle posizioni che non si dicono ma che fanno volare la fantasia.

Lavoro chiudi il 2022 così com’è e non ci pensi più.

Salute: sei in vero look dark alla Mercoledì Addams.

Il consiglio del giorno: ricorda di rinfrescare il completino rosso per capodanno.

Voto 5 +

Scorpione

Sei in pieno positive mood, proprio grazie a Mercurio e Venere che hanno tolto tutta la pesantezza di Saturno contro, e ti hanno fatto inforcare i famosi occhiali rosa che aiutano a godersi ancor di più la vita. Sei prontissimo a lanciarti in feste, aperitivi e cenoni, ed il tuo entusiasmo è così irrefrenabile che sei disposto a occupare la piazza del paese con la tua macchina, mettendo casse e subwoofer al massimo per improvvisare una festa con tutte le persone nel raggio di cento metri. Sei anche prontissimo ad esagerare.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: pronto a dichiarazioni d’amore.

Lavoro: sei tu ad organizzare l’aperitivo di chiusura per tutti i colleghi.

Salute: sei decisamente soddisfatto e non potresti chieder di più.

Il consiglio del giorno: metti già in fresco le bottiglie da stappare alla mezzanotte di domani.

Voto 7

Sagittario

Il rush finale di queste feste ti ha davvero affaticato tanto che, se di solito siamo pronti a vederti ballare scatenato su un palchetto improvvisato, con la tutina di Jane Fonda per essere comodo e atletico per tutta la notte di bagordi, quest’anno con Marte in opposizione sei come l’umarell che guarda i lavori del cantiere. Non hai intenzione di sporcarti troppo le mani e ai tacchi alti tu preferisci comode ciabattine bon ton.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei prontissimo a ricevere vagonate di coccole.

Lavoro: puoi incrociare le braccia e dedicarti subito al riposo delle ferie.

Salute: la pigrizia fa così da padrona, che sei disposto a sbocciare ma solo comodamente seduto a tavola.

Il consiglio del giorno: controlla in dispensa se hai tutto l’occorrente per domani.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Non c’è cosa migliore che festeggiare alla grande, vero caro Capricorno? Tu, che hai Mercurio e Venere nel tuo segno, sei certo che tutto sia possibile, infatti ti senti come su un aereo con direzione New York, dove ti aspetta una serata pazzesca al ristorante Rainbow Room al sessantacinquesimo piano del Comcast building con cena stellata, orchestra live e la pista del dance floor che ruota come un giradischi. Tu vuoi sempre e solo il meglio, e puoi star pur certo di poterlo ottenere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei buono e bono, e soprattutto tutto da mangiare.

Lavoro: va tutto a gonfissime vele.

Salute: più fico così non si può.

Il consiglio del giorno: offri da bere a tutti perché, come si sa, già dalla sera prima di capodanno iniziano i festeggiamenti.

Voto 8 e mezzo

Acquario

Il tuo entusiasmo è davvero leggendario, sai coinvolgere tutti per i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, anche quelli che hanno per le feste lo spirito più verde e malmostoso del Grinch. Con Marte a favore la tua voglia di far festa con tutte le persone che conosci, ma anche quelle che passano per caso davanti alla porta di casa, è così avvolgente che ti fai prestare un centinaio di sedute dalla sede degli alpini dietro casa. Per te c’è sempre posto perché più si è, meglio è!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai sempre voglia di darci dentro.

Lavoro: la tua voglia di fare è davvero coinvolgente, come il trenino di capodanno.

Salute pronto a battere anche il Dio Ercole a braccio di ferro.

Il consiglio del giorno: inizia ad allungare il tavolo della sala da pranzo al massimo, per essere certo di farci entrare tutti i tuoi invitati.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Cercate di non essere troppo nostalgici o lamentosi perché Giove vi ha salutato, ma piuttosto puntate tutto su Venere che vi rende splendidi, meravigliosi e soprattutto dei veri bonazzi. Lo so che le energie per performance spettacolari sotto alle coperte vi mancano, per cui optate per l’amore cosmico, quello che avvolge tutto e tutti, che connette mente e corpo e che soprattutto chiede in cambio unicamente la vostra bella presenza. Sono certa che ce la potete benissimo fare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: le grandi performance da contorsionista russa non fanno proprio per voi.

Lavoro: le scocciature possono ben aspettare la metà del prossimo mese.

Salute: per voi termos di caffè per raggiungere la mezzanotte.

Il consiglio del giorno: se non avete ancora ricevuto un invito alla festa di capodanno, imbucatevi subito a quella della vostra vicina.

Voto 7