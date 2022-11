Oroscopo di oggi 29 novembre 2022: Acquario e Bilancia fanno grandi progetti Oroscopo di oggi, martedì 29 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi troviamo una Luna molto determinata, perché in Acquario e congiunta a Saturno. Le emozioni, però, faticano a trovare una direzione!

L'oroscopo di oggi, martedì 29 novembre 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Venere e Mercurio in Sagittario iniziano ad opporsi a Marte in Gemelli.

Che significa questo? Che i sentimenti fanno fatica a trovare una direzione e, soprattutto, ad essere dichiarati.

La Luna nel segno dell'Acquario gironzola oggi attorno a Saturno, così il segno fortunato di oggi è la Bilancia e il segno sfortunato è il Toro.

Ariete

Il tuo ego è sempre pronto a bussare alla porta, e far sentire che c’è e che il suo posto è sul gradino più alto di tutti. Oggi in particolare, sarai piuttosto pressato perché con la Luna e Saturno congiunti, hai l’impellente necessità di sentirti come Marilyn nella mitica scena quando canta ‘Diamonds are a girl's best friends’. Infatti, tu non ti accontenteresti neppure del terzo posto dato a via Monte Napoleone come via più lussuosa al mondo. Anche se ti assicuro che questa nomina è di tutto rispetto.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: pretendi che il tuo partner sia come il genio della lampada, e assecondi ogni tuo più recondito desiderio.

Lavoro: chiedi l’aumento al capo, ma cerca di esprimerti con un goccio di diplomazia.

Salute: le ventiquattro ore della giornata per te sono troppo poche, ne vorresti almeno una decina in più.

Il consiglio del giorno: allenati di prima mattina così chiudi subito la ‘pratica’ attività sportiva della giornata.

Voto 8 e mezzo

Toro

Ogni volta che leggi articoli strampalati che propongono varianti ai piatti della tradizione, ti infervori contrariato. In particolare oggi, che hai una Luna davvero storta, vorrai subito fare una pubblica mozione agli scienziati che vorrebbero sostituire la carne con prodotti a base di funghi. Tu, al massimo te li gusti trifolati con una buona tagliatella, la variante autunnale al tuo amato ragù, ma non vuoi assolutamente che diventi una consuetudine. Il cibo e le ricette della tradizione per te sono praticamente patrimonio dell’Unesco.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti bastano due moine per addolcirti subito.

Lavoro: tu credi a tutto quello che si tocca con mano e diffidi profondamente degli acquisti online, anche se dovrai prima o poi farci il callo.

Salute: che nessuno si intrometta con i tuoi rituali giornalieri. Tu sei un perfetto orologio svizzero, e non puoi tardare nemmeno di un minuto i canonici tre pasti al giorno.

Il consiglio del giorno: leggi come fare ricette e unguenti con il fico d’india, che pare essere un vero elisir di lunga vita.

Voto 6 –

Gemelli

Dovete puntare tutto sulle performance fisiche che, con Marte nel vostro segno, possono farvi raggiungere risultati davvero sorprendenti. Con la vostra voglia di sentirvi degli eterni Peter Pan, potreste darvi alla break dance, il famoso ballo di strada nato negli USA e che pare diventerà una nuova disciplina olimpica. Sono certa che potreste diventare così bravi da vedervi sfilare con la nazionale alle prossime Olimpiadi di Parigi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: provate l’arte delle seduzione in un ballo a due.

Lavoro: potete rendervi utili a tutto l’ufficio, offrendovi per cambiare tutti i giorni il boccione dell’acqua che pesa cinque chili. Vedrete che tutti i colleghi vi ringrazieranno.

Salute: concentratevi sul benessere fisico, perché di certo aiuta a schiarivi le idee.

Il consiglio del giorno: leggete ‘Il pericolosissimo Libro delle cose da veri uomini’ è di sicuro una lettura che si allinea al vostro animo ‘ruvido’.

Voto 5 e mezzo

Cancro

La tua casa è così accogliente che emana ottimi e golosi profumini, che potrebbero attirare particolari avventori. Anche tu potresti trovare un cinghiale addormentato sull’uscio della porta, come di recente è successo in un palazzo a Genova. Infatti, con l’inventiva che ti regala Giove, tu sei sempre pronto a studiare nuove ricette e modi per mettere a proprio agio i tuoi ospiti. Per te più si è, meglio è.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: ti piace gustarlo come un cannolo appena farcito di ricotta fresca.

Lavoro: la fortuna e Giove sono sempre pronti a darti una mano, o una bella spintarella per l’aumento.

Salute: vivi placidamente con il pensiero positivo stampato sul viso.

Il consiglio del giorno: inizia a riempire la dispensa di frutta secca, come noci e spagnolette, perfette come stuzzichino per le imminenti cene con gli amici.

Voto 6 +

Leone

Se da una parte la congiunzione di Saturno e della Luna vorrebbe farti tremare, come sta facendo Alessandro Michele con il brand Gucci, dall'altra mostri un atteggiamento di superiorità grazie alla capacità di logica che ti dona Mercurio. Infatti, già in passato con la dipartita di Tom Ford, in molti avevano dato il brand per spacciato, eppure non è stato così.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lo vuoi provare anche con uno ‘stile’ diverso da quello che di solito pratichi.

Lavoro: i cambi di direzione non ti spaventano più, perché tu sei sulla tua barchetta personale che timoni perfettamente anche in piena tempesta.

Salute: sei un perfetto equilibrista tra benessere fisico e quello psichico.

Il consiglio del giorno: informati come si possono vendere e acquistare telefoni ricondizionati, potresti aver voglia di cambiare il tuo smartphone ma non spendere una fortuna.

Voto 7 e mezzo

Vergine

La recente notizia che sia possibile utilizzare le vecchie agende del 2017 invendute, perché i giorni combaciano perfettamente con quelli del 2023, pur avendola riletta diverse volte, non ti è assolutamente chiara. Con Mercurio contro, tu hai bisogno di concretezza, certezza e nessun pensiero arzigogolato. Prendi una semplicissima agenda del 2023 e non pensarci più.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lo guardi come se fosse un animale esotico che non hai mai visto in vita tua.

Lavoro: segnati tutti gli appuntamenti sull’agenda e se non basta, tappezza il tuo ufficio di post-it con tutte le informazioni che dovresti tenere a mente.

Salute: ti prepari al letargo giornaliero con calzettoni, pigiamone e mascherina. E dalle otto spegni tutte le luci.

Il consiglio del giorno: se per caso fossi presa da un’irrefrenabile voglia di ciliegie, ti informo subito che non è la stagione giusta.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

La notizia dei peni più strani in natura ha sicuramente attirato la tua attenzione, perché sempre pronta a conoscere qualche cosa di nuovo sul tema, visto che sei stuzzicata da Marte e Mercurio. Di certo, sarai rimasta molto affascinata da quello a cavatappi dell’anatra, o quello a quattro teste dell’echidna. Anche se pensavi di essere ormai diventata una vera maestra in materia, devi ammettere che c’è sempre qualche cosa di nuovo da imparare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore studi curiosità insolite da proporre al partner. Ma non esagerare, eh!

Lavoro sei un vulcano energico irrefrenabile, e non ti pesa assolutamente fare buona parte del lavoro dei colleghi. Desidereremmo tutti una collega proprio come te!

Salute: sei sempre perfetta e impeccabile dalla mattina fino a notte fonda, e non hai neppure bisogno di rifarti il trucco.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra Recycling Beauty presso la Fondazione Prada. Poi fermati per un drink nel bar Luce che è uno dei miei posti preferiti in assoluto.

Voto 9

Scorpione

Tu e il gatto randagio che va a farsi curare al Pronto Soccorso in un ospedale in Turchia avete una cosa molto importante in comune. Infatti, entrambi avete imparato che quando si ha bisogno di essere sostenuti e rifocillati emotivamente, basta alzare la mano e lasciare che chi vi sta intorno vi accolga in un caldo abbraccio. Bravissimi, perché avete imparato che potete liberamente esprimere tutto quello che solitamente amate tenere nascosto, anche se si tratta della Luna storta.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: pronto ad accogliere goduriose coccole che partono dai grattini sulla testa e finiscono dove più ti piace.

Lavoro: hai riscoperto i benefici del team work.

Salute: oggi una puntatina alla spa è d’obbligo.

Il consiglio del giorno: prova il nuovo social Mastodon che sta sostituendo Twitter.

Voto 7 –

Sagittario

L’idea del comune di Milano che vuole piantare girasoli, piante che assorbono i metalli pesanti, per bonificare alcune zone inquinate della città, ti piace moltissimo. Vorresti, però, essere stato proprio tu ad avere questa brillante idea perché, in fondo, con Mercurio dalla tua hai il cervello che funziona a razzo. Lascia stare gli atteggiamenti da professorone, perché sei decisamente più amato quando ti scateni come il mattatore della festa. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo decanti con parole e gesti eclatanti d’amore, e pretendi di essere altrettanto ricambiato.

Lavoro: pensi sia giusto che il capo ti presti ogni tanto il suo ufficio per le telefonate importanti. Sei un filino eccessivo.

Salute: ti metti giù da gara ma solo per far incetta di complimenti.

Il consiglio del giorno: dopo le sei del pomeriggio concediti un goccio di rum, per trasformarti subito nel divertente pirata Jack Sparrow e fare baldoria tutta la notte.

Voto 8 –

Capricorno

Sei totalmente allineato all’iniziativa dell’ateneo universitario di Padova, che ha istallato distributori automatici gratuiti di assorbenti. Con l’appoggio di Venere e Mercurio, sei sempre pronto a sostenere iniziative nobili ed etiche, e per una volta non pensi neppure a fare i calcoli per il tornaconto. Ti vedo veramente trasformato mio caro Capricorno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la prima cosa che fai la mattina è portare il caffè a letto al tuo partner.

Lavoro: tu che da sempre sei super tradizionale, ora sei apertissimo a progetti allineati con lo spirito dell’era dell’Acquario.

Salute: sei così certo che la sostanza valga di più della forma, che ti sei preso anche le Birkenstock modello ‘Boston’ da vero alternativo.

Il consiglio del giorno: siediti su una panchina a osservare la gente che passa senza sentirti in colpa per tutte le cose che stai procrastinando.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Ti piace moltissimo partecipare ad eventi che coinvolgano tutta la comunità. Oggi, che sei ispirato da Venere e dalla Luna, sono certa che vorresti far parte dell’organizzazione di ‘La Prima Diffusa’, dove il comune di Milano mette a disposizione dei cittadini diecimila posti seduti in vari teatri della città, e nei quali vengono proiettati gli spettacoli del teatro alla Scala. Questi progetti super coinvolgenti ti fanno davvero ‘sbiellare’.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei in modalità tacchinaggio estremo.

Lavoro: per te quello che conta è il successo del gruppo, anche se l’aumento dello stipendio non lo disdegni per nulla.

Salute: ogni volta che ti sposti bisogna geolocalizzarti con google maps per starti dietro.

Il consiglio del giorno: fai un giro sulla giostra con i cavali bianchi perché è sempre molto divertente.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Se pensavate di sognare quando avete visto la foto del pesce rosso gigante da 30 chili, vi assicuro che questo pesciolone abnorme esiste proprio nella realtà. Ultimamente siete in piena fuga nelle vostre fantasie, perché con Mercurio e Venere contro, tutto, ma proprio tutto, vi sta più stretto della muta da sommozzatore. A volte, però, lasciatevi incuriosire dalla realtà perché spesso è decisamente più affascinante della vostra immaginazione. Provare per credere.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il vostro livello di relazione al momento è fermo alla prima elementare. Molto innocente.

Lavoro: lo so che vorreste fuggire, ma alla riunione del budget del 2023 non potete proprio mancare.

Salute: ricordatevi la mattina di indossare sempre il vostro sorriso preferito, perché vi sta d’incanto.

Il consiglio del giorno: non c’è cosa più divina da fare la sera che cazzeggiare sui social. Da fare una tantum.

Voto 5 +