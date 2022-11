Oroscopo di oggi 28 novembre 2022: con Bilancia e Acquario non si scherza Oroscopo di oggi, lunedì 28 novembre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi proprio non si scherza: la Luna in Acquario e Saturno rinforzato da Marte ci dicono che quello che è deciso diventa indissolubile!

L'oroscopo di oggi, lunedì 28 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mentre la Luna si trova nel segno dell'Acquario, Marte è in perfetto trigono con Saturno.

Saturno è molto forte anche in Acquario, quindi sappiate che oggi le decisioni prese diventano obiettivi che non si possono mancare.

Con la Luna in Acquario, il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

L’irrefrenabile energia che ti sta regalando Marte ti permette di fare notti brave, saltellando allegramente tra un locale e l’altro. Per la tua voglia di clubbing, la città di Milano fa proprio al caso tuo, perché stanno organizzando serate con i dj underground più famosi al mondo, da Mysie a Katatonic Silentio. Indossa le scarpette da ballo e scatenati in pista!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti piace limonare nei bagni, perché ti senti subito un giovincello arrapatissimo.

Lavoro: alla monotona routine tu aggiungi azione esasperata, come Tom Cruise in Mission Impossible. Ti vedremo indossare un’imbracatura per scendere dal secondo al primo piano invece di usare le scale.

Salute: sei già tutto elettrizzato, anche se è lunedì, perché hai un milione di cose in agenda che vuoi assolutamente fare.

Il consiglio del giorno: acquista un vinile per rimpolpare la tua collezione, ma scegli ovviamente quello dei Måneskin.

Voto 8 e mezzo

Toro

Ti vorresti liberare da questa Luna storta, proprio come Cristiano Ronaldo che ha sciolto il contratto con il Manchester United. Dopo una faticosa stagione dello Scorpione, che ti ha dato fastidio, tu vuoi lasciare il tuo cuoricino leggero e rilassato, come fosse su una spiaggia caraibica. Gli attriti e le complicazioni proprio non le sopporti. Sappi che io sono assolutamente d’accordo con te!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: fai gli occhioni da tenero Labrador alla ricerca di coccole.

Lavoro: meglio che le richieste improvvise e indesiderate se ne stiano alla larga.

Salute: lisci il tuo giardinetto zen sulla scrivania con la livella del mutatore, e la cosa ti rilassa parecchio.

Il consiglio del giorno: fai il trattamento alla paraffina per mani morbide e vellutate anche durante l’inverno. Ideale per te che sei sempre con le mani nella terra a far giardinaggio o in officina per il bricolage.

Voto 6 –

Gemelli

La notizia che in galleria Vittorio Emanuele a Milano due brand di lusso, Chanel e Tod’s, si siano scambiati di posto vi confonde parecchio, per colpa di Mercurio in opposizione. Ormai vi siete abituati a usare Google Maps anche per raggiungere la sala riunioni in ufficio, quindi per lo shopping natalizio mettetevi comodi e fatevi aiutare dalla tecnologia, così non avrete il rischio di sentirvi spaesati in mezzo ad una folla caotica alla ricerca dell’ultimo regalo. Ok?

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: puntate tutto sulla complicità e il divertimento per fare le vostre conquiste.

Lavoro: ogni volta che pensate di avere un’idea geniale, contate fino a dieci e poi riponetela nel vostro database personale, da tirare fuori come un coniglio dal cilindro in periodi più propizi.

Salute: provate gli esercizi di mindfulness per uscire dalla vostra visione unicamente personale.

Il consiglio del giorno: ascoltate la musica classica in casa per creare un’atmosfera pacata e rilassante.

Voto 5 e mezzo

Cancro

Sprizzi gioia da tutti i pori guardando le immagini delle Alpi ben innevate che fanno auspicare un classicissimo e magnifico bianco Natale. Con Giove e Nettuno che ti appoggiano, tu ti stai già immaginando il momento in cui scarterai i regali, e la gioia di trascorrere intere giornate in casa con camino scoppiettante, cioccolata con panna e tutta la tua meravigliosa famiglia riunita a giocare al mercante in fiera. Spero di essere riuscita ad elencare tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: scrivi poesie d’amore da far scivolare nella tasca del cappotto del tuo partner.

Lavoro: metti quel pizzico di inventiva creativa che aggiusta qualsiasi situazione. Tipo l’ispettore Gadget.

Salute: il tuo mantra è in assoluto: No stress!

Il consiglio del giorno: guarda un cartone animato sul divano con i bambini. Ti assicuro che è una vera gioia!

Voto 6 +

Leone

Sei dotato di grandissima forza di volontà, grazie a Marte, e sei in grado di affrontare qualsiasi situazione, anche la Luna storta di oggi. Praticamente tu fai come il ‘Mose’ di Venezia, ogni volta che vedi l’acqua che si alza o qualche scocciatura in attivo, tu tiri su tutte le paratie con i tuoi modi diplomatici che ti conferisce Mercurio, bloccando anche il minimo disturbo. Mi pare un’ottima strategia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti sei guadagnato il titolo di grande ‘amatore’ dell’anno.

Lavoro: con nonchalance puoi passare tutte le grane al tuo collega di fianco, basterà fare un bel sorriso e gli occhioni da micione.

Salute: sei molto soddisfatto dei tuoi sforzi atletici che ti donano una linea davvero invidiabile.

Il consiglio del giorno: acquista il mio libro ‘L’era dell’Aquario’ per avere delle imbeccate su cosa succederà nei prossimi anni. Poi fammi una bella recensione, eh!

Voto 7 e mezzo

Vergine

La confusione domina imperterrita nella tua testolina, ma tu non ti sforzare troppo per provare a mettere ordine: impila tutte le nozioni che stai acquisendo per catalogarle quando Mercurio si sarà tolto dall’opposizione. Infatti, se per caso sei incappata negli articoli che parlano delle diete di Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, e non hai idea di quale faccia al caso tuo, tu pensa che adesso, che inizia il periodo delle feste, puoi ignorarle e darti alla pazza gioia. Il regime dietetico può aspettare fino a dopo la Befana.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non è assolutamente contemplato nella tua agenda giornaliera.

Lavoro: il massimo che puoi organizzare senza ausilio della tecnologia è la pausa pranzo con i colleghi.

Salute: accetta la pigrizia come una delle tue nuove peculiarità. Non c’è nulla di cui vergognarsi.

Il consiglio del giorno: se avessi voglia di decorare la tua casa con un acquario con i pesci tropicali affidati ad una società che li affitta e viene pure a casa per fare tutta la pulizia.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Sono certa che hai particolarmente apprezzato l’intervista in cui Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo hanno raccontato di come sia facile tenere viva la loro relazione, inviandosi quotidianamente dei ‘bigliettini’ d’amore. Tu hai solo l’imbarazzo della scelta, se scriverne di piccantissimi, come ti suggerisce Marte, o romantici e sognanti, come invece desidera Venere. L’importante è far sempre ardere la fiamma dei sentimenti e della relazione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore ti lasci trascinare da pratiche fuori dai tuoi soliti standard. Super audace!

Lavoro gestisci perfettamente tutte le tue scadenze con la massima concentrazione, trovando anche il tempo per una manicure al nail bar sotto l’ufficio.

Salute: la più grande soddisfazione è entrare senza trattenere la pancia nei jeans del liceo.

Il consiglio del giorno: scarica il social Tik Tok e fai il tipico balletto delle influencer se non lo hai ancora provato.

Voto 9

Scorpione

C’è un urgente bisogno di dolcezza, che puoi tranquillamente sfogare con del comfort food di qualità, perché un po’ sfiancato dalla Luna storta. Io, se fossi in te, andrei in Piemonte a gustare tutte le delizie della pasticceria Dalmasso d’Avigliana, nominata dalla guida Gambero Rosso la più buona d’Italia. Se proprio bisogna prendere qualche chiletto, meglio soddisfare il palato con qualche cosa per cui ne valga davvero la pena. Già che ci sei passa a prendermi che ti accompagno molto volentieri!

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: hai bisogno di concretezza in questa materia, e tieni volentieri alla larga i millantatori.

Lavoro: una delle tue più grandi soddisfazioni è veder lievitare il tuo conto in banca. Per quello fai proprio di tutto.

Salute: tu credi di essere delicato come una rosa, in realtà sei più forte e temprato di una roccia.

Il consiglio del giorno: investi in una borsa di lusso e vedrai che in soli sei mesi il valore sarà incredibilmente aumentato.

Voto 7

Sagittario

Sei tutto focalizzato sui festeggiamenti, con una Luna favorevole che ti vuole più prezzemolino che mai. Sarà il periodo del tuo compleanno o l’imminente inizio dell’Avvento, ma tu vuoi ascoltare solo musica super positiva, tanto che potresti ripassare tutte le canzoni di Natale di Radio Deejay e decretare finalmente qual è la tua preferita. La mia è ‘Natale allo Zenzero’ ormai diventato un super classicone.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: distribuisci baci ed effusioni d’amore come il lancio dei coriandoli al carnevale di Viareggio.

Lavoro: giustifichi la tua assenza e la tua nota spese come attività di PR e spese di rappresentanza. L’idea è buona ma non esagerare.

Salute: per stare dietro a tutti i tuoi impegni, ogni tanto ricordati di fare una pausa con annesso cambio scarpe e bere un bel gingseng in tazza grande.

Il consiglio del giorno: tra i tuoi vari impegni includi anche la visita a Trieste della mostra di Bansky, vedrai che non te ne penti!

Voto 8 –

Capricorno

La qualità che sta emergendo in te è certamente la bontà, e dietro a quella rigidezza granitica si nasconde un cuore davvero morbido, proprio come il Tronky. Devi ringraziare Venere che sta mettendo in evidenza questo tuo lato più ‘esotico’. Infatti, non ti stupisce affatto il gesto del pilota dell’aereo che recupera dal finestrino il telefonino che un passeggero aveva dimenticato in aeroporto. Essere molto disponibile e flessibile non ti pesa affatto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti dedichi al partner come mai prima d’ora.

Lavoro: ti adatti a fare di tutto, anche portare il caffè in sala riunioni quando sei il capo e dovresti comandare tutti a bacchetta.

Salute: quest’aria di bontà e benessere si manifesta a tutto tondo e sei come illuminato dalla luce di una vetrofania.

Il consiglio del giorno: fai le decorazioni di pasta di sale con tutta la famiglia da appendere sull’albero di Natale.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Sei sempre un vero fuoriclasse, perché sai ben sfruttare tutti i pianeti che ti appoggiano e oggi sono particolarmente enfatizzati dalla Luna nel tuo segno. Infatti, potresti essere proprio tu l’ideatore e il performer che ha fatto impazzire il pubblico e i giudici all’American’s got Talent. La ballerina di pole dance Kristy Sellars ha unito capacità fisiche, innovazione tecnologia e tantissima poesia: un cocktail che tu sai shakerare benissimo! Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: il mix fantasia e passione è sempre vincente in questo campo.

Lavoro: hai una quantità di competenze che potresti fare tranquillamente il ‘one man band’. Ma ti piace di più collaborare con gli altri.

Salute: potresti sfidare un computer quantistico per la velocità e la precisione dei tuoi riflessi.

Il consiglio del giorno: impara una cosa nuova come fare i nodini di mozzarella per esercitare le tue capacità manuali.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Le immagini dell’attico in cima al Burj Bigatti vi hanno fatto davvero sognare, tanto che Nettuno, nel vostro segno, vi ha fatto partire con un meraviglioso trip mentale, immaginandovi sciallati sulla terrazza con cocktail con l’ombrellino a godervi la vita in panciolle. Peccato che con Mercurio contro stiate totalmente sviando la realtà, perché a quell’incredibile altezza tira un vento così forte che per stare sul terrazzo bisogna come minimo mettersi la giacca a vento. Sono certa che però voi continuerete con il vostro viaggio, tanto non costa nulla e sotto il vostro plaid sul divano state al calduccio.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: accettate qualche timido approccio, basta che non vi dobbiate scomodare troppo.

Lavoro: vi offrite volentieri per provare le ultime realtà virtuali. Quello vi viene benissimo.

Salute: puntate almeno tre sveglie la mattina in tre angoli diversi della casa. Prima o poi sarete obbligati ad alzarvi dal letto.

Il consiglio del giorno: per le serate invernali preparatevi un’ottima zucca casereccia.

Voto 5 +