Oroscopo di oggi 27 ottobre 2022: Vergine e Pesci sentono salire la tensione Oroscopo di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Si sente forte la confusione nel dialogo e nella comunicazione. Attenzione alle parole!

L'oroscopo di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna: oggi c'è un po' di confusione. Marte è a sfavore di Nettuno ma a favore di Mercurio. Mercurio, dal canto suo, è a favore di Marte ma a sfavore di Plutone.

Che significa? Che i pensieri sono confusi ma non ce li teniamo per noi. Abbiamo bisogno di dichiarare e fare, anche se sappiamo di non avere (ancora) certezze.

Anche la Luna sembra confusa: fino all'ora di pranzo starà ancora nel segno dello Scorpione, dove è stata recentemente fortissima, mentre dalle 13 passa in Sagittario. Il segno fortunato sarà quindi il segno dello Scorpione stesso, mentre il segno sfortunato sarà ancora il Toro.

Ariete

Non ti affannare troppo se le tue sinapsi sono andate in tilt, proprio come il servizio di messaggistica di Meta ‘WhatsApp’. Devi ancora resistere qualche giorno e sopportare l’opposizione di Mercurio, poi vedrai che le tue idee, ma soprattutto la grammatica delle tue frasi saranno comprensibili e corrette, come quelle degli esponenti dell’Accademia della Crusca. Sei in fase di riavvio del sistema.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: concentra qui tutte le tue energie e le tue più eccitanti voglie.

Lavoro: non basta la buona volontà, qui c’è bisogno di contenuto. In alternativa puoi sempre optare per la tua rinomata ‘paraculaggine’. Funziona sempre.

Salute: le performance fisiche sono al top.

Il consiglio del giorno: con tutta questa energia da impegnare, dovresti concederti una serata di balli sfrenati. Scegli tu se in discoteca o in una alternativa balera.

Voto 7

Toro

Inizi ad essere consapevole di una certa scarsità di sentimenti ed emozioni, proprio a causa di una Venere in opposizione. Ti senti come in fila ad uno dei rinomati ristoranti delle Langhe che all’ora di punta devono ‘rimbalzare’ i clienti perché i ‘famosi’ agnolotti sono finiti. Invece di incaponirti con qualcosa che evidentemente non provi, puoi benissimo trovare qualche soluzione alternativa, come un buon panino con salame e formaggio tipico. Forse ad attenderti c’è una bella alternativa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei fuori servizio.

Lavoro: sulla porta del tuo ufficio c’è scritto ‘non disturbare’.

Salute: ti alleni in stoccate verbali con espressione serissima, e devo dire che ti riesce piuttosto bene.

Il consiglio del giorno: acquista la guida Slowfood sulle Osterie italiane per la tua inesauribile voglia di scoprire nuovi gusti.

Voto 5 –

Gemelli

Solo voi che avete un certo livello di dark humor e un coraggio da vendere, grazie a Marte e a Mercurio che vi spalleggiano, potreste riuscire a guardare per ore la foto della faccia mostruosa di una formica catturata da un microscopio, che ha vinto il premio Nikon Small World e farvi un sacco di risate. Potreste addirittura pensare di farla diventare una maschera per le imminenti feste di Halloween.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete più sexy e dannati di Dylan di Beverly Hills.

Lavoro: le vostri arti oratorie sono più coinvolgenti di un venditore delle televendite.

Salute: così energici e multitasking che riuscite a lavorare a pieno ritmo anche mentre fate jogging.

Il consiglio del giorno: andate al Game Week di Milano per essere subito aggiornati sulle ultime novità in uscita.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Sei così accecato dall’amore e dai buoni sentimenti grazie a Venere, che rischi di confonderti nei momenti clou, proprio come Alfonso Signorini che nel tributo video a Daniele del Moro, durante l’ultima puntata del grande fratello VIP, si sbaglia inserendo una foto della sorella da piccola e scambiandola per il concorrente. Con Mercurio ancora contro, tu devi controllare almeno tre volte la veridicità delle tue fonti.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è proprio vero che per te l’amore trionfa su tutto.

Lavoro: devi stare molto attento perché sei ancora a rischio di black out tecnologici.

Salute: ti puoi permettere lustrini e paillette fin dal primo mattino e mettere nello sgabuzzino le tue pantofole bucate.

Il consiglio del giorno: inizia già a tirare fuori e controllare le decorazioni di Natale, perché da settimana prossima puoi già iniziare a preparare l’albero.

Voto 7 +

Leone

La tua verve linguistica diventa davvero piccata ora che hai Venere contro e non sei più disposto ad essere sempre buono con tutti. Infatti, come rimostranza e per toglierti qualche sassolino dalla scarpa, potresti scrivere delle letterine irriverenti stile Luciana Littizzetto, che sa ironizzare ma puntualizzare su temi importanti, come la legge 194, e rivolgersi direttamente a personaggi illustri senza alcuna remora o imbarazzo. Con Marte che ti appoggia ti senti come Davide contro Golia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: il tuo cuoricino si protegge come un riccio di castagna.

Lavoro: diretto e preciso in tutto quello che fai, peccato che sbuffi peggio di un ventilatore in pieno Agosto.

Salute: se il capello è ribelle, tu puoi sempre andare per una messa in piega dal parrucchiere.

Il consiglio del giorno: fai un bel bagno con i sali per rilassarti e rendere la tua pelle morbida e vellutata.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Se da una parte stai sconvolgendo tutte le tue abitudini e regole grazie alla Luna, dall’altra parte Mercurio ti mette sempre in carreggiata, perché su certi principi tu non puoi assolutamente transigere. Sei proprio come la giornalista Lilli Gruber, che pubblicamente comunica che chiamerà sempre Giorgia Meloni “La Presidente“. Impossibile smuoverti sulle regole ‘grammaticali’ di base.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sotto sotto, ma neanche poi così tanto, sei una vera porcellina.

Lavoro: massima esperta di estetica verbale.

Salute: giri tutta sorridente e tronfia al pensiero che il tuo intimo è ‘spaiato’. Per te il massimo della ribellione.

Il consiglio del giorno: fai una ‘mattata’ e acquista formati di pasta diversi dal solito spaghetto.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

La logica regna sovrana insieme a decisioni strategiche, perché con Mercurio e Marte dalla tua sei più scaltra del generale Rommel, anche meglio conosciuto come ‘la volpe del deserto’. Infatti, la decisione di Totti di restituire le borse a Ilary come calumet della pace potrebbe essere frutto della tua meravigliosa testolina. Sei un vero asso nello sparigliare le carte come si fa nel gioco della scopa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei sempre pronta ad evoluzioni impegnative che sfidano immaginazione e gravità.

Lavoro da brava giocatrice di scacchi ogni tua mossa, anche quella difensiva, in realtà è un attacco.

Salute: corpo e mente funzionano in un meccanismo perfetto.

Il consiglio del giorno: scrivi i tuoi appuntamenti sull’agenda cartacea che fa sempre molto figo.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Ti senti l’uomo giusto al momento giusto ora che hai guadagnato i favori di Venere e che Marte supporta sempre ogni tua azione, che sia bellicosa o amichevole. Ti si potrebbe facilmente confondere con il nuovo primo ministro inglese Rishi Sunak che, oltre a un sorriso avvenente, ha anche grandi capacità strategiche. Infatti è anche soprannominato Slippery Sunak (scivoloso Sunak), che sa perfettamente come schivare gli intoppi che nella vita politica sono proprio all’ordine del giorno, una delle tante caratteristiche che avete in comune.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei tutto un fremito di passioni.

Lavoro: senza un tuo consenso, in campo, non si muove pallino.

Salute: fare stretching tutti è giorni è assolutamente funzionale alle performance piccanti sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: fai uno delicato scrub alle labbra per averle sempre morbide e voluminose.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Non vedi proprio l’ora che il progetto dei taxi volanti a Milano venga messo in opera. Tu, che sei sempre sfiancato da Marte, trovi assolutamente geniale poterti muovere agilmente e allo stesso tempo ottimizzare i tempi senza rimanere imbottigliato tra le macchine. Tu credi profondamente alla frase ‘time is money’, e non vuoi assolutamente vada stupidamente sprecato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti piace moltissimo stare in coppia, ma ognuno a casa sua.

Lavoro: ti esalti subito su progetti estremamente interessanti, ma poi per realizzarli non ti applicherai mai.

Salute: il massimo dell’esercizio è camminare fino alla cucina per il caffé.

Il consiglio del giorno: fare una lezione di canto per imparare a usare tutti quei muscoli che possono addirittura migliorare il timbro della tua voce.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Potresti avere ormai preso l’abitudine di sentirti dire che sei un’adorabile svampitone, proprio perché Mercurio ti è ancora contro. Ricordati però che quando si tratta di lavoro, le citazioni devono essere precise e complete ed eviterei di fare come Giorgia Meloni durante il suo discorso per la fiducia, che ha dimenticato, appositamente, di pronunciare tutti i cognomi delle donne che l’hanno ispirata in tutti questi anni di carriera politica.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti fai travolgere molto volentieri da tutta questa ondata di buoni sentimenti.

Lavoro: le parole ti sfuggono dalla bocca, come al gioco delle freccerete quando non hai assolutamente la mira.

Salute: allenare la mente è altrettanto impegnativo che farlo con il corpo. Bisogna sempre iniziare a gradi, tipo 5 minuti al giorno.

Il consiglio del giorno: impara a pianificare la tua spesa e i tuoi pasti per non trovarti ogni volta a dire: ‘cosa mangio oggi?’.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Se pensi che il tuo entusiasmo si sia smorzato con questa Venere contro, ti sbagli di grosso. Tu ‘sbielli’ di brutto con tutto quello che ha a che vedere con concetti importanti che vanno a sconquassare il vecchio regime tradizionalista. Come la notizia che i bagni del liceo artistico di Brera diventano generici, ovvero sopra le porte appariranno più simboli: l’omino, la donnina e l’unicorno. Ti vedo già così eccitato che non stai più nella pelle per la gioia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: tu sei pronto a ‘sciupare’ tutti, maschi, femmine e unicorni.

Lavoro: sei sempre un genietto pronto a risolvere anche gli schemi più difficili dei video games.

Salute: sei in modalità ‘cellula impazzita’ quella che ovunque sia diretta crea un vero caos.

Il consiglio del giorno: guarda le nuove puntate di Boris 4.

Voto 5 mezzo

Pesci

Senza neanche saperlo siete stati dei veri trend setter per parecchio tempo. Pare infatti che il ‘Crying Make up’, quell’effetto di arrossamento con tanto di occhi lucidi per le lacrime, stia impazzando dopo che star come Kendall Jenner si sono mostrate fragili e emotivamente vulnerabili sui social. Voi per una volta potete affermare che su questo punto ‘avete già dato’. Ora vi tocca godervi tutta la Venere a favore, che vi da un grande tocco di erotismo e fare una bella pernacchia a questa tendenza da bimba piagnucolosa.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: preparate già lo champagnino.

Lavoro: l’immagine è quella del fiero e serio capitano d’azienda.

Salute: le vostre doti risplendono come gli occhioni civettuoli della ‘Sirenetta’.

Il consiglio del giorno: limitate l’utilizzo di tecnologia e smartphone a qualche ora al giorno. Così da potervi anche godere la classica realtà.

Voto 7 e mezzo