Oroscopo di oggi 24 novembre 2022: Gemelli e Pesci ancora sottosopra Oroscopo di oggi, giovedì 24 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Si sente ancora la forza della Luna nuova, che rappresenta un momento di chiusura e di ascolto. Sono tanti i pianeti in Sagittario, così la giornata assumerà i valori di questo segno zodiacale: ricerca della felicità e spiccata spiritualità.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 24 novembre 2022, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. C'è stata la Luna nuova poco prima della mezzanotte di ieri. Per questo l'influenza di questa fase lunare si sentirà per tutta la giornata.

La Luna nuova è un momento di raccoglimento che qui però ha il sapore della ricerca mistica e spirituale, tipica del segno del Sagittario.

Con la Luna fortissima nel segno del Sagittario, il segno sfortunato di oggi è il segno dei Gemelli e il segno fortunato l'Ariete.

Leggi anche Oroscopo della settimana dal 21 al 27 novembre 2022: Vergine e Pesci in panchina

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Quando hai visto la splendida foto di Annie Leibovitz, che ha ritratto i due super campioni Cristiano Ronaldo e Leo Messi mentre si sfidano ad una partita di scacchi, simbolo di una contesa ventennale che quest’anno con i mondiali in Qatar potrebbe finalmente avere un epilogo, tu hai pensato che il tuo posto sarebbe proprio lì, a competere strategicamente con entrambi. Il tuo ego è ancora più esaltato da tutto un cielo a favore che ti vuole invincibile in tutti i campi. Tu pretendi il primo posto, la coppa più grande e la festa con tanto di bagno nelle fontane per celebrare la tua grandezza.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: è proprio il tuo chiodo fisso.

Lavoro: quando le situazioni sono difficili, arrivi tu a spalancare le occasioni come un Ariete da sfondamento.

Salute: sei esuberante e esplosivo, stare dietro a tuoi ritmi è una vera faticaccia.

Il consiglio del giorno: prepara gli sci con lamine e sciolina per l’imminente stagione sulla neve.

Voto 9

Toro

Sei sempre alla ricerca delle tue sicurezze, della tua routine e della tua comfort zone. Infatti a certe abitudini, anche di stile, tu non puoi proprio rinunciare, proprio come la Regina Elisabetta che durante tutto il suo periodo di reggenza ha sempre optato per l’iconica borsetta al braccio, rigorosamente in vernice nera, del marchio super british Launer. Non ti lasci neppure convincere da Luna e Venere in Sagittario, che vorrebbero vederti più audace con un ‘esotico’ e pratico marsupio super fashion. A certi tuoi rituali non si può rinunciare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: fai la lista di tutte quello che ti aspetti dal partner, come se fosse quella della spesa del supermercato.

Lavoro: sei in assoluto il maestro delle procedure standard.

Salute: visto che l’approsimazione ti infastidisce parecchio, dovresti fare tu da metro di misura con uno scarto pari a zero.

Il consiglio del giorno: insegna a tutte le persone che frequenti l’importanze di disdire le prenotazioni, che è un gesto di rispetto spesso molto sottovalutato.

Voto 6

Gemelli

Essere padroni di voi stessi, di tutte le vostre espressioni facciali e corporali, come occhi al cielo anche quando siete al tavolo con il mega presidente per discutere della promozione, pare essere davvero impossibile. Colpa di Mercurio e della Luna in opposizione. Siete così impacciati e fuori luogo, che ogni vostra azione potrebbe diventare un meme estremamente divertente, ma di certo non per voi. Potreste addirittura competere con Luigi di Maio, che è stato eletto il personaggio più memato del 2022. A questo punto vi conviene cavalcare quest’onda di celebrità, non proprio richiesta.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi piace giocare a ‘Acqua, fuochino, fuoco’ ovviamente in versione sexy.

Lavoro: siete troppo trasparenti, e non riuscite assolutamente a trattenere il body language che dopo due minuti di riunione esprime chiaramente la necessità di una pausa.

Salute: il movimento quotidiano per voi è indispensabile. Le scarpette da corsa sono sempre pronte nello zainetto in macchina.

Il consiglio del giorno: scegliete la squadra del cuore da tifare ai Mondiali del Qatar.

Voto 5 e mezzo

Cancro

Sei sempre disposto a fare di tutto per soddisfare le persone che ti stanno vicino, appoggiando incondizionatamente tutti i loro desideri, proprio perché ispirato da Venere e dalla Luna che ti chiedono di investire sulla tua comunità. Forse è del tuo stesso avviso la nonna più amata di Tik Tok Anastasia De Felice, che festeggia i suoi 109 anni sia con i parenti che con tutti i suoi follower. Condividere i momenti con gli altri per te è sempre un piacere che si tratti di un semplice pranzo o di una ricorrenza più importante.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: sei come il fedele amico a quattro zampe, sempre pronto per due scodinzolate e slinguacciate sulla faccia.

Lavoro: tutto, ma proprio tutto, va sempre bene e se non andasse bene, va bene lo stesso. Quanto invidio questa tua filosofia.

Salute: anche senza darti troppo da fare, tu comunque ti aggiudichi sempre un bell’otto per presenza e entusiasmo.

Il consiglio del giorno: recupera la vecchia reflex con i rullini in soffitta per foto spettacolari dal sapore vintage.

Voto 6 e mezzo

Leone

Ti sembra proprio giusto prenderti qualche pausa da Saturno contro e goderti la vita sfruttando i favori di Mercurio, Venere e Marte. Infatti, quando decidi di mettere da parte tutti gli attriti e paranoie, tu ti lasci trascinare dai fasti e dal lusso. Probabilmente sei stato proprio tu a dare dei consigli agli organizzatori dei Mondiali in Qatar, perché sono i più costosi di sempre con una spesa di 210 miliardi di dollari. Per te e per le persone a cui vuoi bene non badi proprio a spese.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: è il tuo integratore di felicità quotidiano.

Lavoro: hai sempre quella sensazione che si possa fare di più ma spesso non serve. Te lo assicuro.

Salute: sei davvero in grande spolvero.

Il consiglio del giorno: non farti travolgere dallo shopping sfrenato del black friday.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Di certo, al momento, non sei la persona più logica per poter dare una spiegazione al gregge di pecore che si muove in cerchio da dodici giorni ininterrottamente in Mongolia. Purtroppo con Mercurio contro e pure la Luna, le tue sinapsi sono corse a L’Havana a bersi un bel Mohito con Mr. Hemingway. Ecco, fai come loro e perditi in discorsi leggeri, meglio se in compagnia di amici, dove le tue freddure all’inglese sono ben accette e inebriate da un buon cocktail.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: farti innamorare è come una delle dodici fatiche di Ercole.

Lavoro: oggi puoi tranquillamente chiedere una pausa. Ci sta!

Salute: arrovellarti in questioni di routine quotidiana è come risolvere il cubo di rubik.

Il consiglio del giorno: vai con gli amici al pub sotto casa, che è sempre una buona idea.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Ascoltare il tuo cuoricino e le tue emozioni è come sentire a ripetizione la canzone di Right Said Fred ‘I’m too sexy’. Eh sì, perché con Venere e Marte che ti appoggiano il tuo charme è un vero richiamo d’amore, tipo un profumo a base di ossitocina e feromoni. Di certo un po’ più pacata è l’ex suor Cristina che ha abbandonato la tonaca per poter seguire le sue passioni e il suo cuore. Quando l’istinto e il destino chiamano, bisogna sempre rispondere.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore è in assoluto l’attività preferita della giornata.

Lavoro sei sempre la persona giusta al momento giusto.

Salute: meravigliosamente perfetta proprio da copertina patinata.

Il consiglio del giorno: per il freddo acquista sciarpa, guanti e cappello in pendant.

Voto 9

Scorpione

Lo so che al momento lasciarti andare alle passioni ti risulta alquanto difficile, e prediligi tenere i tuoi sentimenti stretti per paura che vengano messi in discussione da Saturno. Tu però dovresti proprio fare l’opposto, e buttarti sui piaceri della vita, come suggerisce la Luna di oggi e anche la mitica Sofia Loren che dice che qualsiasi momento, dai più difficili ai più felici, deve comunque essere celebrato. Meglio se attorno ad un tavolo e con un piatto di spaghetti fumanti, perché a panza piena alla fine si ragiona sempre meglio. Indossa il grembiule da massaia e preparati un buon manicaretto.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: oggi scorpacciata di coccole e baci, mi raccomando.

Lavoro: mantenere una buona routine aiuta a far procedere costantemente tutti i progetti.

Salute: mettiti un bel rossetto rosso che mette subito in risalto il tuo sorriso, anche quando è storto.

Il consiglio del giorno: rileggi il libercolo ‘Lettera sulla felicità’ di Epicuro.

Voto 7

Sagittario

Il tuo pallino fisso è sempre il viaggio, ma con Marte in opposizione al momento gli spostamenti fisici hanno qualche impedimento. Puoi comunque lasciarti ispirare da Mercurio e dalla Luna nel tuo segno, per fare viaggi mentali pazzeschi e, come la cartografa fantasy Francesca Baerald, immaginare nuovi mondi con insenature e catene montuose mai viste su questo pianeta. Mettiti comodo sul divano è parti per il tuo vagabondaggio ‘like a Rolling Stones’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il tuo motto è senza alcun dubbio: ‘nella ciccia si pasticcia’.

Lavoro: meglio darti subito carta bianca.

Salute: ti piace fare il micione con tanto di fusa e grattini sulla testa.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra a Roma di Pasolini perché fare gli impegnati fa sempre molto figo.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Vorresti ridurre ai minimi termini tutti i tuoi impegni professionali e domestici, per concentrarti unicamente su quelli sentimentali come ti stanno consigliando Venere e la Luna. Infatti vorresti farti anche tu impiantare un microchip sotto la pelle come stanno facendo i cugini ricchi d’oltralpe: gli Svizzeri. Così il pagamento alla cassa automatica al super mercato sarà davvero rapidissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: più che essere un ardente amatore ti piace prenderti cura del tuo partner con manicaretti da chef stellato.

Lavoro: fai unicamente lo stretto indispensabile.

Salute: vuoi stare così comodo che chiedi lo smartworking fino a fine anno.

Il consiglio del giorno: preparati una bella tisanina con miele d’acacia da gustare sotto al plaid mentre guardi il tuo film preferito.

Voto 7

Acquario

La tua curiosità verso il mondo e quello che non conosci è davvero sconfinata, perché stimolata da Mercurio e Marte. Immergerti nelle culture per te è un divertimento che passa dallo scoprire usi, costumi e lingua dei luoghi in cui viaggi. Proprio come Papa Francesco che durante la sua ultima visita ad Asti saluta la folla con un simpaticissimo e piemontesissimo ‘ch’a staga bin’ (sto molto bene). Ecco, tu proprio come lui… Ma solo per la frase in dialetto, eh!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: vorresti sostituirlo ai canonici tre pasti al giorno e vivere solo di quello.

Lavoro: la tua curiosità e intuito ti guidano verso prospettive nuove e ingegnose. Sei un vero asso nella manica.

Salute: energico e esuberante anche quando devi fare gli straordinari.

Il consiglio del giorno: prendi i biglietti per l’Harlem Gospel Choir e fatti trascinare dal ritmo soul!

Voto 8

Pesci

Siete perfettamente allineati con l’affermazione che per avere idee creative bisogna rallentare e andare piano. Lo stress di questa vita moderna con Marte contro non fa proprio per voi, che siete dei veri casalinghi che si aggirano per casa in tutone, plaid sulle spalle e tisanone alla mano, pronti per la siesta in qualsiasi momento della giornata. Sfruttate questa grande necessità di riposo per ricaricare il vostro fantastico database creativo, da sfoggiare proprio prima del Natale (spoiler). E già che ci siete fate anche del buon shopping on line per arrivare pronti con regalini e pensierini per tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è una materia da ripassare bene prima di poterla praticare.

Lavoro: evitate i problemi con la strategia difensiva usata dagli animali ‘tanatosi’, ovvero fingersi morti.

Salute: avete creato il vostro paradiso tra le vostre mura domestiche per oggi potete stare tranquilli a casa a godervelo.

Il consiglio del giorno: anche se è un po’ prestino fate l’albero di Natale, per accendere tutte le lucine a Led, ovviamente, e creare subito un’atmosfera davvero magica.

Voto 5