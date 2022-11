Oroscopo di oggi 23 novembre 2022: Sagittario e Ariete fanno pensieri profondi Oroscopo di oggi, mercoledì 23 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi il Sole è ufficialmente entrato e stanziato nel segno del Sagittario, preparandosi alla Luna nuova.

L’oroscopo di oggi, mercoledì 23 novembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Oggi la Luna nuova in Sagittario è particolarmente introversa, e in sestile a Plutone: la profondità del pensiero è abissale!

Con la Luna nuova in Sagittario, il segno fortunato sarà lo Scorpione stesso e il segno sfortunato i Pesci, un po’ troppo emotivi.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Hai la grande fortuna di avere uno scudo protettivo che ti fornisce un cielo davvero sfavillante. Oggi, con la Luna nuova, puoi decisamente esagerare, e farti i selfie nei posti più assurdi e spericolati, senza il rischio di scombinarti la pettinatura con una caduta improvvisa. Se comunque dovessi perdere l’equilibrio, come una turista alla ricerca di ‘like’ sul Ponte di Rialto, tu riusciresti a fare un doppio carpiato meglio di Tania Cagnotto.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: te lo gusti come un cioccolatino Boero, quello con il cuore liquoroso.

Lavoro: vai diritto al punto, ovvero alla firma del contratto o al pagamento della fattura.

Salute: inarrestabile e fisicamente imbattibile, come Tamberi nel salto in alto.

Il consiglio del giorno: guarda i Mondiali in Qatar anche se quest’anno non gioca l’Italia.

Voto 9

Toro

Lo so che cerchi sempre qualche cosa di cui lamentarti, anche se ormai dovresti aver proprio fatto il callo a questo Saturno contro. Infatti, ti unisci alla folta schiera di persone che si stanno lamentando per l’assenza di alcolici ai Mondiali del Qatar. Tu però non dovrai rinunciare alla birretta durante la partita, perché nel pub sotto casa con gli amici ti potrai gustare un’ottima pinta in tutta tranquillità.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: vuoi dichiarazioni d’amore scritte e vidimate dal notaio.

Lavoro: segui pedestremente la tabella di marcia senza alcuna distrazione.

Salute: non hai nulla di cui lamentarti per cui smettila di cercare il pelo nell’uovo.

Il consiglio del giorno: porta sempre con te un paio di occhiali da sole ma scegli quelle con le lenti più chiare adatte al tenue sole autunnale.

Voto 6

Gemelli

Potete provare ad opporvi alla Luna nuova di oggi come i dipendenti di Twitter, che scrivono messaggi che screditano Elon Musk sulla facciata dell’head quarter a San Francisco. Miei cari, dovrete convincervi del fatto che non vi basteranno lunghe e sfiancanti sessioni in palestra o uscite con gli amici fino a notte fonda, per sfuggire a quel pensiero fisso che dovete sviluppare empatia e ascolto, perché vi accompagnerà anche nei vostri sogni. Quindi armatevi di coraggio, che con Marte nel segno proprio non vi manca, e affrontate a testa alta questo piccolo esame di coscienza.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: voi volete solo sesso ‘matto’.

Lavoro: discutere con voi è come convincere un bimbo che una mela grattuggiata è meglio dell’orsetto gommoso. Impossibile.

Salute: siete soddisfatti solo dopo una bella sudata rigenerante.

Il consiglio del giorno: assaggiate il peperoncino Carolina Reaper, quello più piccante al mondo, per dimostrare che siete dei veri duri.

Voto 5 e mezzo

Cancro

Concordi pienamente con il recente studio sull’intelligenza artificiale, che se dorme e socializza le sue performance sono migliori. Tu, che sei sempre particolarmente sensibile alla Luna, oggi recepisci immediatamente la necessità di convivialità a 360 gradi. Ti vedo già prendere l’aperitivo insieme ad Alexa, chiedendole i suoi desideri più reconditi o le cose che vorrebbe fare in compagnia. Sono certa che ti stupirà anche raccontandoti qualche barzelletta sporca. Provare per credere.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei come l’habitué del bar, sei sempre presente e molto disponibile.

Lavoro: hai la straordinaria capacità di viverti anche gli appuntamenti più stressanti con grande non-chalance e con la convinzione che tutto andrà per il meglio.

Salute: sei al livello di un maestro Zen, vivi in un ritmo pacato ma inesorabile.

Il consiglio del giorno: tu non hai bisogno di acquistare i dopo sci per l’inverno, ti basta tirarli fuori dall’armadio in cantina.

Voto 6 e mezzo

Leone

I tuoi riflessi sono più rapidi delle combo quando giochi a Pes, proprio grazie a Marte. Oggi, in più, con la Luna nuova a favore, cogli ogni occasione per promuovere le tue capacità, proprio come Alessandro Cattelan che prende in mano le redini del programma XFactor, ma solo per annunciare il suo imminente spettacolo teatrale ‘Salutava sempre’. Il protagonismo dilaga e ci sta tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: tutto quello che ricevi extra lo metti nella tua dispensa emotiva per i periodi di magra.

Lavoro: a volte è meglio accontentarsi che volere sempre il massimo.

Salute: già il fatto che il naso non cola ti sembra un ottimo risultato da celebrare con una bella spremuta.

Il consiglio del giorno: metti cristalli swarowski e paillettes sui tuoi jeans per sentirti sempre pronto alla festa.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Non ti risparmi assolutamente in commenti e frecciatine acide più del lime, perché con la Luna storta, e per giunta nuova, tutto quello che esce dalla tua boccuccia di rosa è peggio del raggio laser raggelante di Gru (il protagonista di Cattivissimo Me). Di certo al momento non è possibile farti discutere di cose importanti come il prezzo del gas, infatti al tuo posto è stato mandato Luigi di Maio, che nonostante le difficoltà, ha saputo sviluppare charme e capacità relazionali. Qui c’è proprio bisogno di lavorare sulla diplomazia.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il tuo cuoricino adora le temperature artiche del freezer.

Lavoro: non basta il cartello con su scritto non disturbare, tu chiudi proprio la porta dell’ufficio a doppia mandata.

Salute: il tuo sguardo scettico mette in dubbio tutto, anche la bontà della cioccolata con panna. Ho detto tutto.

Il consiglio del giorno: fai un bel bagno con una ‘bomba’ aromatica per distendere un po’ i tuoi nervi.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Il tuo sex appeal è capace di sedurre anche Robbie Williams che, dopo i fasti sotto e sopr le coperte in gioventù, pare sia diventato un orsacchiotto tutto pantofole e pigiamone di pile. Goditi al massimo questa Luna nuova, che enfatizza ancora di più il tuo animo godereccio, che passa da tutti i sensi e include anche la tua brillantissima testolina.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore te lo godi come il primo bagno nel caldo mare di un atollo.

Lavoro i problemi e le lamentele per te non esistono.

Salute: sei davvero fichissima.

Il consiglio del giorno: concediti solo godurie, come il gongorzola sul gambo di sedano.

Voto 9

Scorpione

Sei alla ricerca di pace perché, anche se non vuoi darlo a vedere, Saturno contro è comunque più scomodo del body troppo stretto che taglia sempre un po’ le chiappe. Potresti seguire le regole della felicità di Helen Mirren, secondo cui è sempre meglio non sposarsi troppo presto e non complicarti troppo la vita. Ecco quest’ultima fa proprio al caso tuo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti concedi solo se è puro sesso senza l’ombra di sentimento.

Lavoro: annoiato dagli inutili convenevoli e rituali lavorativi.

Salute: vorresti la bacchetta magica per portare la tua figaggine ai livelli di qualche settimana fa.

Il consiglio del giorno: acquista in prevendita l’ultima puntata della saga di Monsieur Malaussène di Pennac. Il libro è in uscita nel 2023.

Voto 7

Sagittario

La Luna di oggi ti chiederà una certa dose di introspezione e tu che adori il movimento, anche se sei sempre sfiancato da Marte, dovresti fare proprio come Amadeus. Lo sai come fa il celebre presentatore a scegliere le canzoni di San Remo? Si mette in macchina e ascolta tutti i demo che gli arrivano così, macinando chilometri, si può concentrare per prendere decisioni importanti. Sono certa che questo approccio faccia proprio al caso tuo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il tuo cuoricino sta fisicamente esplodendo di gioia.

Lavoro: discutere con te è come uno scontro vis à vis con la suocera.

Salute: alla fine di ogni argomentazione aggiungi sempre il tuo sorriso smagliante per indorare un po’ la pillola, agli altri.

Il consiglio del giorno: fai la spesa consapevole con filiera controllata, così non borbotterai più per i mandarini e le arance che non sanno di niente.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Puoi tranquillamente aspettare un po’ e mettere da parte tutta la tua grinta lavorativa, e seguire i consigli della Luna che ti suggeriscono di essere un bravo epicureo. Godersi la vita e i propri tempi non inficerà troppo sul risultato finale dei tuoi successi. Il tuo nuovo mito, infatti, è Angela Alvarez che, a 95 anni, ha appena vinto il premio Grammy Latin come nuova artista. Espandi il tempo seguendo i tuoi tempi e il destino.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: tu fai solo assaggini, perché non hai proprio una gran fame.

Lavoro: sei in risparmio energetico lavorativo.

Salute: puoi indossare felicemente le ciabattine friulane per far capire a tutti che tu oggi hai solo voglia del ‘dolce far niente’.

Il consiglio del giorno: fai una maschera ai piedi, tipo quelle che trovi da Sephora, che sono delle calzette da indossare comodamente sulla chaise long e non ti puoi nemmeno altare quando suona il citofono.

Voto 7

Acquario

L’importanza della sfera etica per te è assolutamente fondamentale, perché spinto sia da Mercurio che da Venere. Oggi in più c’è anche la Luna che ti da quella spintarella per farti fare il salto di qualità. Come lo Chef stellato Carlo Mazzola, che ha scelto di lavorare in una mensa dei poveri, abbandonando clienti e guadagni. Non c’è cosa più preziosa al mondo che aiutare la comunità.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: tira fuori tutte le tue qualità da sex machine.

Lavoro: iperattivo tanto che fai anche il lavoro di tutti i tuoi colleghi.

Salute: sei il re della festa pronto a fare l’alba in ogni momento

Il consiglio del giorno: ispirati ai look di Beatrice Borromeo per essere sempre impeccabile in qualsiasi situazione.

Voto 8

Pesci

Oggi fate particolarmente attenzione agli specchietti delle allodole, perché con tutto un cielo che vi offusca muscoli, mente e cuore e a cui si aggiunge anche la Luna nuova, pure storta, siete proprio come Pinocchio che si fa intortare dal gatto e la volpe. Riuscireste anche a credere a Fabrizio Corona che afferma con tanta sicurezza che i tradimenti di Totti, nei quasi vent’anni di matrimonio con Ilary, ammontano a più di diecimila adulteri. Visto che al momento fate fatica a fare il conto vi assicuro che si tratta davvero di un numero di mera fantasia.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: appena lo sentite accennare, fuggite in un’altra galassia.

Lavoro: più che un pesciolino rosso oggi siete uno squalo bianco pronto a sbranare.

Salute: vi rinchiudete nel vostro acquario e non volete parlare con nessuno.

Il consiglio del giorno: seguite i consigli di @dario.bressanoni per pulire casa. Certi trucchetti possono sempre tornare utili.

Voto 5