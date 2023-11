Oroscopo di oggi 22 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, mercoledì 22 Novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Oltre all’ingresso del Sole in Sagittario troviamo anche una intensa luna in Pesci: il segno sfortunato è la Vergine mentre il segno fortunato l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 22 novembre 2023, segna un passaggio di segno: il Sole entra in Sagittario quadrandosi subito a Saturno. La ragione sembra cedere il passo all'intuito e alle emozioni, grazie anche alla Luna in Pesci. Ma guardiamo anche alla data: 22 e 11, due numeri maestri in numerologia. È un giorno perfetto per costruire sogni!

Ariete: ti focalizzi solo e unicamente sul lavoro, dove sei un vero asso con Mercurio che ti aiuta a dare il meglio. Sei parecchio bravo nel gestire e nel disporre delle tue finanze. Proprio come il comune di Arsiè, nel bellunese, che ha incassato una cifra astronomica con un autovelox, più di un milione di euro, e ora investe tutta la somma per sviluppare strade più sicure. Ogni tanto potresti anche condividere le tue competenze senza inviare, seduta stante, la fattura proforma per il pagamento. Amore: con te solo lunghi corteggiamenti. Lavoro: il tuo obiettivo è di sbaragliare tutti gli avversari. Fortuna: sai benissimo come creartela da solo. Il consiglio del giorno: organizza un torneo di burraco a casa. Voto: 6 e mezzo molto competitivo.

Toro: le tue reazioni sono imprevedibili e spesso rischiose, perché a causa di Marte contro si amplificano come l’eco in alta montagna. Quando ti inalberi sei come il leone fuggito dal Circo a Ladispoli che semina il panico in città e riesce ad essere catturato solo dopo una battuta di caccia di sette ore. Dovresti optare per tecniche di meditazione e concentrazione che ti possono aiutare quando senti che stai per ‘sbottare’ e la Luna di oggi in questo vi può proprio garantire una certa profondità. Amore: attenzione perché potresti divorartelo. Lavoro: hai l’impeto di fare una rivoluzione. Fortuna: come un omino tutto fare, aggiusta tutto. Il consiglio del giorno: pallina antistress da tenere sempre a portata di mano. Voto 6 – solo per non farti arrabbiare.

Gemelli: per convincervi a fare di tutto basta metterti come ‘carotina allettante’ l’amore, in tutte le sue forme e dimensioni, nonostante la Luna storta. Riuscireste addirittura a superare tutte le complicazioni tecnologiche di Mercurio contro pur di soddisfare o attirare la persona che vi interessa. Su questo punto fatevi consigliare da Dustin Ballard, un copywriter texano che con l’ausilio dell’AI sfrutta la suadente voce di Johnny Cash su canzoni ultra pop come ‘Barbie Girl’ degli Aqua. Lo so che l’esercizio non è dei più semplici o comunque si tratta di un terreno piuttosto nuovo, ma per amore potreste fare davvero di tutto. Amore: è un frutto proibito tutto da mordere. Lavoro: puntate tutto sul bonus di fine anno. Fortuna: colora le vostre notti di pura passione. Il consiglio del giorno: organizzate un weekendino fuori porta con la vostra dolce metà. Voto 6 – tutto sentimento.

Cancro: preparati a qualche sbalzo d’umore oggi a causa della Luna che da esserti amica, sostenitrice e animatrice di sentimenti, a partire dalla sera potrebbe far riemergere tutti i tuoi drammi da giovane Werther. Dovresti valutare questi passaggi con più attenzione perché, in fondo, la vita è proprio un susseguirsi di sali e scendi. Segna subito sul calendario la data del 27 Dicembre quando uscirà su Disney+ la docu-serie sulla regina indiscussa delle rivincite: la mitica Raffaella Carrà. Proprio come la Raffa nazionale anche tu puoi risorgere ogni volta, più platinato, energico e proiettato al futuro. Amore: come chiave e chiavistello, da incastro perfetto. Lavoro: ogni medaglia ha sempre due facce, a te l’opzione di scelta. Fortuna: perfetta per balletti e coreografie con luci stroboscopiche. Il consiglio del giorno: ascolta tutta la discografia di Raffaella Carrà. Voto 7 e fare l’amore da Trieste in giù.

Leone: ti sei trasformato in un vero secchione che conosce proprio tutto e non vede l’ora di farsi bello con gli amici. Tutto merito di Mercurio e anche di Venere che ti hanno trasformato nel dotto e sexy Alberto Angela dello zodiaco. Quando si ha qualche dubbio o perplessità bisogna proprio consultarti come Wikipedia. Hai una spiegazione logico scientifica per qualsiasi evento, anche per le acque del Nilo che si sono tinte di rosso, non per il sangue, ma per una reazione chimica dei componenti e la flora delle acque. Dopo aver espletato le tue funzioni di divulgatore ti rimetti subito a studiare. Amore: non vedi l’ora di applicare le tue nuove scoperte. Lavoro: sei l’esperto che arriva a risolvere tutti i problemi. Fortuna: l’aggiungi al caffè per studiare ancora di più. Il consiglio del giorno: condividi la tua saggezza con chi ne ha bisogno. Voto 7 e mezzo

Vergine: oggi la tua astrologa del cuore ti prescrive tanto svago e divertimento. Sei assolutamente autorizzata a passare ore su YouTube a guardare le avventure di piccoli, giovani e teneri gattini. Siccome hai bisogno di relax e attività poco impegnative con Mercurio e anche la Luna contro, ho io il video giusto per te. Riguarda l’intervista di Pilar Fogliati che a Radio Deejay propone tutti i ‘dialetti’ e i discorsi delle ragazze di Roma centro, ti assicuro che è da scompigliarsi dalle risate. Amore: tenerezze casuali. Lavoro: potresti proporre le prove generali per la tombola di Natale. Fortuna: ti passa la cartella giusta per fare tombola. Il consiglio del giorno: non pensare che la vita senza pensieri sia per sempre. Voto 5 e mezzo e un goccio di cazzeggio.

Bilancia: l’amore trionfa su tutto, questo è il tuo motto che ti fa sembrare più vitale e positiva della principessa Poppy del film Trolls. Con Venere nel tuo segno. Tu celebri qualsiasi anniversario, compleanno. alla notizia che Robert Pattison e Suki Waterhouse sono in dolce attesa, stai già organizzando un perfetto baby shower con tutto il parterre più cool di tutta Hollywood, vero? Amore: con il tuo cuoricino abbracci tutto il mondo. Lavoro: tu hai chiare idee su progetti a lungo termine. Fortuna: ti permette di realizzare con le tue manine una torta di pannolini di almeno dieci piani. Il consiglio del giorno: organizza una festa a casa con musica dance e palla disco. Voto 8 – sempre positiva

Scorpione: vincere sembra proprio essere una tua dote naturale grazie a Marte e anche alla Luna a favore. Sei il Novak Djokovic dello zodiaco che batte in finale Sinner e porta a casa il settimo successo al torneo dei ‘Maestri’. Non sai proprio arrenderti di fronte alle difficoltà, anzi tu proprio quando il gioco si fa duro, tiri fuori il meglio di te. Se senti a volte un po’ troppa pressione, ricorda che non sei obbligato a vincere sempre. Amore: potresti scrivere una nuova versione del Kamasutra. Lavoro: grande bisogno di riconoscimento. Fortuna: ti fa sempre arrivare in finale, poi te la devi giocare tu. Il consiglio del giorno: vai a vedere una partita di tennis di altissimo livello. Voto 8 + super sportivo

Sagittario: sarà colpa dell’influenza di Venere a favore che ti sprona ad essere sempre perfetto e a notare il bello e l’armonia o la Luna storta che ti rende un filino iper critico’, tanto da essere sempre pronto a dare consigli non richiesti come se fossi uno degli esperti del programma ‘Exteme Makeover’. Di certo non ti saranno sfuggite le basettone stile anni settanta del nuovo presidente argentino Javier Milei che pare siano preludio di un nuovo trend tra i paesi del Sud America. Sei già pronto per prendere il primo volo per Buenos Aires per diventare il nuovo consulente di immagine presidenziale. Amore: ai massimi livelli. Lavoro: l’apparenza è ancora più importante della sostanza. Fortuna: è come una toilette fornita con tutti i prodotti beauty più in trendy. Il consiglio del giorno: vai a fare un giro di shopping di prodotti beauty. Voto 7 e mezzo con trucco e parrucca perfetto

Capricorno: sei pronto a scendere in campo come difensore dei diritti dei più deboli grazie a Marte e anche alla Luna. La tua voglia di agire ti sprona a voler sensibilizzare su tematiche davvero importanti e contemporanee. Più che agire come un eroe della Marvel per le strade della città puoi promuovere iniziative come le scarpette rosse fuori dagli istituti di istruzione nelle maggiori città italiane che hanno come scopo mostrare questa necessità di consapevolezza sul rispetto reciproco. Certi gesti silenziosi e pacifici risuonano più dei boati di uno stadio. Amore: sai essere anche molto delicato. Lavoro: determinazione da caterpillar. Fortuna: ti regala sempre grandissimo buonsenso. Il consiglio del giorno: partecipa ad attività di volontariato. Voto 7

Acquario: secondo un nuovo studio pare che la pigrizia sia un segno di grande intelligenza e tu che hai Marte contro concordi totalmente come questa teoria. Avere dei momenti di svago e di sollazzo dai tuoi impegni per te è assolutamente fondamentale per poterti ricaricare. Quello che da fuori potrebbe sembrare un perfetto slalom dagli impegni in realtà ha una sua funzionalità. Infatti dopo esserti ben distratto tu torni ad applicarti con una più chiara visione e grandissima concentrazione. Non bisogna mai darti per scontato. Amore: fa parte dei tuoi momenti di relax. Lavoro: bisogna rispettare i tuoi tempi. Fortuna: è la tua compagna di merende preferita. Il consiglio del giorno: non esagerare con merendine, nutella e patatine nella tua dispensa. Voto 7 + in pantofole

Pesci: lo so che ora che avete Mercurio contro ogni volta che vedete numeri e calcoli la vostra testa inizia ad andare in tilt. Logica e concentrazione non fanno parte delle vostre competenze. Per avvicinarvi proprio alla matematica è stato studiato il programma Youcubed che aiuta i più piccoli a vivere in modo concreto la matematica con l’ausilio proprio di elementi fisici. In fondo quando vi trovate in difficoltà dovreste rivedere il processo con linguaggi più pratici che, in questo periodo, sono per voi più intuitivi ed immediati. Amore: quando vi lasciate andare siete irresistibili. Lavoro: ci sono chiavi di lettura alternative da applicare. Fortuna: vi garantisce sempre un certo intuito. Il consiglio del giorno: leggete bene le istruzioni per utilizzare al meglio una calcolatrice scientifica. Voto 6 e mezzo tutto da studiare.