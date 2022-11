Oroscopo di oggi 22 novembre 2022: Scorpione e Cancro super introspettivi Oroscopo di oggi, martedì 22 novembre 2022, e previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Il sole è trigono a Giove e le energie dello Scorpione si fanno sentire: c’è voglia di abbracciarsi e festeggiare!

L'oroscopo di oggi, martedì 22 novembre 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Il Sole sta per lasciare il segno dello Scorpione, e lo fa con un bel trigono a Giove.

Questo significa per tutti che le energie scorpioniche vengono alla luce, e intorno a noi c'è più voglia di festeggiare, abbracciarci e cercare conforto.

Con la Luna che oggi si troverà in fase balsamica, quindi debolissima, nel segno dello Scorpione, il segno fortunato è il Cancro, mentre il segno sfortunato il Toro (ma solo per oggi).

Ariete

Con Venere e Marte che ti appoggiano, sei pronto a cogliere ogni occasione amorosa e trasformarla in un piacere assoluto. Ti lanci in effusioni appassionate, proprio come Cesare Cremonini, che nel bel mezzo di un suo concerto scende dal palco per baciare una sua fan in mezzo al pubblico. Tu quando punti una preda non la lasci assolutamente scappare.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sprizzi energie erotiche da tutti i pori.

Lavoro: dinamico e determinato a fare più che del tuo meglio.

Salute: salute e bellezza sono proprio da dieci e lode.

Il consiglio del giorno: guarda la trilogia del ‘Padrino’ solo se, per questa sera, non hai nulla di meglio da fare.

Voto 8 e mezzo

Toro

Lo so che sei già in piena produzione per i regali di Natale, ma con la Luna storta che ti potrebbe indurre in strane tentazioni, rischi di esagerare. Potresti anche tu metterti a realizzare come Mike Tyson, dolcetti alla cannabis a forma di orecchio morsicato. Questo tipo di idee sono decisamente più adatte per il periodo di Halloween, capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi meglio non esagerare e puntare solo a calorosi abbracci.

Lavoro: studi tutte le possibili complicazioni in cui potresti incappare da qui fino a fine a anno.

Salute: ti senti proprio ringalluzzirò come se fosse totalmente scomparso un bel pesetto dallo stomaco.

Il consiglio del giorno: acquista già i biglietti del concerto dei Depeche Mode che si terrà a luglio dell’anno prossimo.

Voto 6

Gemelli

Avete bisogno di distrazioni leggere per ovviare l’opposizione di Mercurio e Venere. Dovreste provare a mettervi tranquilli, seduti sul divano a vedere la versione ‘felina’ del film Maverik (il sequel di Top Gun) di OwlKitty. Le risate, l’adrenalina e il buon umore sono assicurati, almeno per un paio di minuti. In più, con Marte nel segno, vorrete assolutamente provare l’ebrezza del volo iscrivendovi a un corso. Siete già in direzione velodromo, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non sapete assolutamente accettare un ‘no’, ma neppure sentirvi obbligati a dire sempre ‘si’. In entrambi i casi voi siete minacciosamente esplosivi.

Lavoro: se pensate che il vostro intervento sia di fondamentale importanza, vi sbagliate di grosso.

Salute: scaricare nervi e tensioni con una bella corsetta almeno tre volte al dì.

Il consiglio del giorno: evitate per il momento le canzoni natalizie di Frank Sinatra, tutto questo entusiasmo e buonismo vi potrebbe infastidire.

Voto 6 –

Cancro

In cuor tuo desideri avere lo stesso successo della cantante Alexia, che da quarant’anni calca le scene della ‘Dance’ internazionale con una serie infinita di successi. Purtroppo, però, con Venere e Mercurio che ti hanno salutato, per ottenere tutto quello che vuoi dovrai proprio sudartela, e non basta più fare gli occhi dolci da Sirenetta. Approfitta oggi della Luna a favore per osare oltre il limite, magari con un crop top anni novanta che potrebbe portarti fortuna.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei decisamente spudurato e vorrai mostrare questa tua voglia di osare proprio sotto alle coperte.

Lavoro: non ti basta più quel sorriso da micione per ottenere tutto quello che vuoi, dovrai portare i risultati.

Salute: per mantenere i tuoi alti standard di beauty ci vuole più tempo del previsto.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il film animato dello ‘Schiaccianoci’ per la tua voglia di poesia.

Voto 7 e mezzo

Leone

Ti senti splendido e pronto a grandi occasioni, perché vuoi assolutamente mettere in mostra la Venere a favore. Vorresti anche tu sfilare con l’abito lungo e tempestato di pietre preziose sul Red Carpet di Dubai, dove di recente si è presentata la coppia regina del gossip: Totti e Noemi Bocchi. Ti assicuro che senza troppi fronzoli fai comunque la tua un gran bella figura.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: impossibile resisterti anche quando hai il broncio.

Lavoro: cogli occasioni propizie meglio degli affaroni del Black Friday.

Salute: anche lo specchio questa mattina ti fa grandi complimenti.

Il consiglio del giorno: vai a vedere Babbo Natale al villaggio delle Meraviglie di Milano.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Sei davvero più puntigliosa del solito, perché vuoi assolutamente trovare il modo di contrastare Mercurio. Infatti, sei particolarmente interessata al recente studio realizzato in scala mondiale, per dimostrare se i soldi possano realmente comprare la felicità. Il risultato è stato uno schiacciante ‘sì’, ma già dalle premesse non c’erano dubbi a riguardo. Ma tu comunque ti sei letta tutti gli articoli per esserne certa al cento per cento.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti impegni solo a scrivere l’elenco dei difetti del partner.

Lavoro: non riesci proprio a trattenere commenti e frecciatine durante le riunioni, ma neppure quando tutti sono più rilassati in pausa pranzo.

Salute: sbuffare è il tuo modo per esercitare e elasticizzare tutti i muscoli del tuo viso. Potrebbe essere il tuo nuovo metodo anti-aging.

Il consiglio del giorno: prima di fare gli acquisti al Black Friday controllate che i prezzi siano realmente vantaggiosi.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Le tue nottate sono a luci rosse, come quelle di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Sei sempre infuocata da Marte, e oggi sarai ispirata da una Luna alquanto audace, tanto da pensare di continuo a luoghi insoliti dove scoprire nuove posizioni e piaceri.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei una vera bomba sexy.

Lavoro viaggi su una corsia preferenziale in cui sei comodamente seduta in prima classe.

Salute: sei sempre pronta per il selfie perfetto senza alcun filtro bellezza.

Il consiglio del giorno: come calendario dell’avvento, scegli quello di Sephora con perfetti trucchi e scintillanti per il periodo delle feste.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Studi rimedi scientifici e olistici per ottenere una bellezza e un benessere da spa a cinque stelle. Infatti, la Luna di oggi ti spinge alla ricerca della tua versione migliore di sempre. Però, più che dalle canoniche diete e allenamenti funzionali, potresti lasciarti convincere da studi alternativi, come quello che afferma che bere un bicchiere di vino prima di andare a dormire porti risultati miracolosi, meglio di una sessione sfiancante in palestra. Ricorda che spesso non è ‘tutt’oro’ quello che luccica, o ti piace.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: metti una x sulle tue zone erogene per dare chiare indicazioni al partner.

Lavoro: pretendi le performance degli altri con una certa impazienza e batti pure il piedino.

Salute: cerchi rimedi miracolosi e rapidi per togliere tutte le rugherete, anche quelle di espressione come i filtri bellezza di Instagram.

Il consiglio del giorno: fai incetta di vitamine e integratori contro l’influenza dalla tua farmacista di fiducia.

Voto 7 +

Sagittario

Ti lasci travolgere dai favori di Venere nel tuo segno, e l’amore per te può sbocciare travolgente in qualsiasi situazione. Proprio come Rkomi, che durante il programma XFactor fatica a trattenere i suoi sentimenti per Beatrice. Riesci a stare attento e concentrato solo se ad ogni ora hai una ricarica di cinque minuti di baci e coccole.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei un vero esperto di coccole.

Lavoro: sei come lo studente che ha grandi potenzialità ma non si applica, questo perché hai anche il lato sentimentale che ti tiene molto occupato. Trova il giusto equilibrio.

Salute: per fortuna lo stile sport chic ti autorizza a stare sempre comodo con i pantaloni della tuta, anche quando sei all’aperitivo con gli amici.

Il consiglio del giorno: regalati uno stivaletto anni sessanta ‘pitonato’ per essere sempre molto cool.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Ti sei decisamente ammorbidito, e sei disposto a concederti di andare anche fuori dal seminato, proprio perché ispirato dalla Luna. Infatti, se per logica avresti considerato un vero spreco la pista di sci in centro a Milano realizzata dal Centro del Turismo Svizzero, adesso non vedi l’ora di andare a fare un giretto, anche se si tratta unicamente di una ventina di metri di discesa. Per il panorama montano, però, dovrai costringerti a prenderti qualche giorno di ferie per andare in montagna.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai bisogno di sicurezze, come la torta di mele a casa della mamma e il bacio della buona notte per fare sogni d’oro.

Lavoro: la tua granitica sicurezza è già partita per il ponte dell’immacolata…

Salute: tu vuoi solo dolcezze e dolcetti, non importa se poi avrai un paio di chiletti in più.

Il consiglio del giorno: concediti una cioccolata calda con panna più volte al giorno se ne senti la necessità.

Voto 7

Acquario

Sei tornato il genietto dinamico che tutti adoriamo, e sei il perfetto compagno per avventurarsi nel mondo, con la ferma sicurezza che tu sappia esattamente dove andare. Infatti, con Mercurio a favore, potresti anche tu aver memorizzato tutte le strade del globo, proprio come l’influencer Georainbolt, che riconosce qualsiasi angolo del globo guardando per pochissimi secondi una foto di Google Maps. Se volessi organizzare un tour mondiale su un pulmino, sappi che io faccio sicuramente parte della ‘truppa’.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti senti messo alla prova e quindi darai proprio il massimo.

Lavoro: vuoi raggiungere subito grandi risultati per ottenere complimenti e la tanto agognata pacca sulla spalla dal capo.

Salute: metterti in mostra tutto sorridente e dinamico è per te una cosa del tutto naturale.

Il consiglio del giorno: regalati la raccolta completa delle guide Lonely Planet per programmare i tuoi prossimi viaggi.

Voto 8

Pesci

La creatività di certo non vi manca, perché avete sempre Nettuno nel vostro segno, e oggi con la Luna a favore avete ancor più fervore e inventiva. Attenti, perché potreste prendere una piega fuorviante, tipo usare la vostra fervida inventiva in situazioni borderline a causa di Mercurio contro. Come la coppia di amici che tenta un furto di alcolici con la muta da sub, che pare non faccia scattare l’anti taccheggio. Va bene lasciarsi trascinare dalla fantasia ma non esagerate, eh!?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lo sbirci da lontano, come fanno le adolescenti quando spiano il tipo più figo della scuola e poi scappano in preda alle eccessive emozioni.

Lavoro: vi piace fare gossip tra colleghi e tentare accoppiamenti improbabili, tipo tra l’ufficio contabilità e il commerciale.

Salute: l’unica cosa che vi tiene svegli è la lettura di riviste di cronaca ‘rosa’.

Il consiglio del giorno: regalatevi il peluche cuscino da abbracciare prima di andare a dormire.

Voto 5 e mezzo