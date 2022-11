Oroscopo di oggi 21 novembre 2022: Scorpione e Pesci oseranno Oroscopo di oggi, lunedì 21 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Il Sole è perfettamente trigono a Giove e sestile a Plutone. Quindi, vuole osare lo faccia subito o taccia per sempre (no, per sempre no, scherzavo). Comunque lo faccia subito!

L'oroscopo di oggi, lunedì 21 novembre 2022, e le previsioni astrali su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. La settimana inizia con grinta.

Il Sole in Scorpione è perfettamente trigono a Giove e in sestile a Plutone. Insomma, i segni d'acqua, soprattutto, possono osare!

Con la Luna nel segno della Bilancia, il segno fortunato oggi è il Sagittario, finalmente, se lo merita! Il segno sfortunato è il Cancro, ma solo per poco.

Ariete

Quest’anno potresti decidere di acquistare il calendario Pirelli del 2023, non tanto per gli splendidi ritratti di modelle e attrici, bensì per il significato intrinseco sull’empowerment femminile. Con Venere e Mercurio che sono congiunti, oggi hai la ferma convinzione che il benessere passi attraverso una consapevolezza di se stessi e un profondo rispetto e considerazione degli altri. Pare proprio che tu sia diventato decisamente saggio.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: decanti poesie d’amore di Alda Merini in qualsiasi momento della giornata.

Lavoro: ci tieni assolutamente a essere rispettato e considerato per quello che vali.

Salute: i tuoi obiettivi, lavorativi e fisici, riesci a raggiungerli con uno schioccare delle dita.

Il consiglio del giorno: organizza il primo weekend sulla neve con gli amici.

Voto 7 e mezzo

Toro

Hai la ferma convinzione che tu debba anticipare i problemi, invece di tamponarli all’ultimo minuto. Questa è proprio la lezione che stai imparando da Saturno contro. Proprio come Fabio Fazio, che redarguisce subito la Littizzetto durante l’ultima puntata a "Che tempo che fa" perché in prima fila c’è il suo giovane figlio (ormai diciottenne), per cui è meglio che Lucianina moderi i toni. Bravissimo, perché hai imparato a fare tu la prima mossa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: i baci rubati per te sono in assoluto quelli più preziosi.

Lavoro: stai già valutando tutta l’agenda del 2023 per prepararti a qualsiasi situazione.

Salute: esserti liberato da tutte le paturnie è già un’ottima notizia.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un bel corso da somelier.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Imparate ad accogliere i momenti belli della vita quando vi capitano, perché al momento tutti i vostri programmi sono totalmente saltati con Mercurio in opposizione. Prendete esempio dal coro delle voci bianche di Torino, che improvvisa una performance davanti al Teatro Regio quando incontra casualmente il grande maestro e direttore Riccardo Muti. Tirate fuori il vostro stile da imprevedibili fantasisti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: a volte dovreste lasciar decidere dal destino. Potrebbe aver più fiuto di voi al momento.

Lavoro: vi sentite come lo spaghetto allo scoglio sulle piste da sci. Totalmente fuori luogo.

Salute: dovreste imparare a rilassarvi un po’ sul divano. Stare fermi non è poi così male.

Il consiglio del giorno: guardate i cartoni di Titti e Silvestri per celebrare gli ottant’anni del canarino più irriverente al mondo.

Voto 6

Cancro

Sei abbarbicato sulle tue convinzioni, come uno stambecco su una irta parete in montagna. Sei riuscito ad adattarti all’habitat ostile che percepisci con la Luna storta di oggi, con tanto di zoccoli che si incastrano perfettamente in qualsiasi scanalatura della roccia. Va bene che gli antichi dicevano ‘ripetita iuvant’ (le cose ripetute aiutano), ma finisci per stupire tutti quanti per la tua poca cognizione della realtà. Come Donald Trump che si ricandida nuovamente per la Casa Bianca. Capito?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti eserciti in performance romantiche eccessivamente straordinarie.

Lavoro: dovresti riallineare i tuoi obiettivi alle tue capacità, non metterti in situazioni troppo stressanti.

Salute: fai di tutto per ricevere complimenti, emulando pose da far impallidire anche le influencer più incallite.

Il consiglio del giorno: per le feste dei bambini affidati al ‘Kinder Party Planner’ che sa già come soddisfare appieno i desideri dei più piccini.

Voto 6 –

Leone

Hai il semaforo verde per dire tutto quello che vuoi, senza alcun pelo sulla lingua, perché con Mercurio a favore sei irrefrenabile, e neppure la Luna a favore riuscirà ad addolcire la pillola (per gli altri). Sei diretto e tranchant, come Annamaria Bernardini De Pace durante l’intervista al programma ‘Belve’, che risponde in modo ‘tombale’ a tutte le domande, evitando sapientemente anche quelle dei recenti gossip con un secco ‘Totti chi?’. Ti fai rispettare con uno stile davvero notevole.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei buono solo con chi se lo merita.

Lavoro: confrontarsi con te vuol dire doversi preparare un’arringa finale con prove e buon senso per poterti convincere.

Salute: la piega rimane perfetta da mattina fino a sera.

Il consiglio del giorno: organizza una gita culturale per andare a vedere un importante monumento come il Colosseo a Roma.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Tutte le tue certezze ti hanno salutato, con Mercurio che da esserti fidato amico ora ti spiazza. Come la notizia che Rocco Siffredi ha deciso di abbandonare il business del porto. Tu, che sei solita affidarti alla razionalità e all’abitudine, dovrai imparare ad adattarti a nuove situazioni e cliché. Sono certa che in breve tempo diventerai bravissima.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il tuo sex appeal al momento è in pre-pensionamento.

Lavoro: chiederti di cambiare font dal classicissimo Arial in Helvetica Neue è una vera eresia.

Salute: dedica dieci minuti in più ogni mattina alla tua beauty routine.

Il consiglio del giorno: regalati un bel rullo di cristalli o pietre dure per fare il liftino alla pelle.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Puoi vantare una bellezza, un’energia e una lucidità di intenti, come quella della signora Michela, la nuova Dama del trono ‘over’ di Uomini e Donne che ha ottant’anni suonati, ma ne dimostra almeno una ventina in meno, ed è tutta natura. Grazie al favore dei pianeti veloci Mercurio, Venere e Marte, tu sei davvero al top e non devi neppure valutare le rimpolpatine o stiratine ai segni del tempo sul tuo viso.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei pronta a riscrivere nuove pagine del kamasutra.

Lavoro: sai già la risposta, prima ancora che ti venga posta la domanda. Come una vera magia.

Salute: pare che tu sia sempre appena uscita dal salone di bellezza, anche quando sei in ritardo e fuori piove.

Il consiglio del giorno: condividi gli spuntini di frutta che ti prepari durante la giornata e che sono parte del tuo segreto di bellezza.

Voto 8

Scorpione

Lo so che spesso sottovaluti le difficoltà perché hai la grande capacità di saperti muovere nelle zone più ‘dirty’ della psiche umana, ma con Saturno contro dovresti stare all’erta, perché potresti anche tu incappare nell’errore madornale della maggior parte degli italiani, di utilizzare password banali e facilmente ‘sgamabili’ come la classica sequenza 123456. Tu devi sempre proteggere i tuoi segreti con codici che neppure l’haker più esperto possa decriptare, così ti sentirai soddisfatto.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: come ogni duro ti sciogli con qualche grattino sulla testa.

Lavoro: hai proprio bisogno di sentirti apprezzato. Scaricati l’app Do It per ricevere messaggi motivazionali.

Salute: vestiti come se avessi un’appuntamento importante, per sentirti al top.

Il consiglio del giorno: ascolta l’album di Michael Jacson ‘Triller’ che ha appena compiuto quarant’anni.

Voto 7 –

Sagittario

Sono certa che sei pienamente favorevole alla proposta di legge in Veneto di insegnare il dialetto nelle scuole. Tutto quello che riguarda il linguaggio ti affascina tantissimo con Mercurio nel tuo segno, anche se non si tratta di un idioma esotico. Infatti, per te è importantissimo saper comunicare e comprendere la lingua e i costumi di ogni angolo del pianeta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo sai pronunciare in tutte le lingue del mondo.

Lavoro: se per caso non conosci un argomento, tu comunque attraverso la logica vorrai comunque dire la tua.

Salute: ti alleni a fare almeno diecimila passi al giorno per il tuo prossimo trekking in giro per il mondo.

Il consiglio del giorno: impara un’arte marziale per la tua voglia di oriente.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

L’idea di regalare per Natale la Tour Eiffel della Lego alta 149 centimetri con diecimila pezzi, è l’ideale per essere sicuro che tutti i tuoi parenti stiano con te durante le feste, per realizzare quest’impresa. Con la Luna storta tu, invece di irrigidirti e pensare solo al lavoro, senti che l’unica cosa che desideri profondamente è il caldo e rassicurante abbraccio dei tuoi cari.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti proponi come scaldotto per stare tutto il tempo abbracciato al partner.

Lavoro: smetti volentieri i panni del capo integerrimo.

Salute: porti il caffè a letto per svegliare dolcemente tutta la famiglia.

Il consiglio del giorno: organizza una riffa a casa anche se manca ancora un mese alle feste.

Voto 7 –

Acquario

Con la ritrovata capacità comunicativa e di orientamento, potresti partecipare al progetto dello psicologo ‘On the road’ su un camper in Toscana, se non come dottore almeno come autista. Adesso che hai sia Mercurio che Venere a favore sei prontissimo a riprendere a viaggiare con scopi che abbiano alti standard di valori ed etica.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: il tuo sex appeal è tornato ai massimi livelli.

Lavoro: organizzi, fai e disfi. Una vera macchina da guerra lavorativa.

Salute: sei entusiasta anche quando scendi a portare la spazzatura.

Il consiglio del giorno: partecipa a tutti gli eventi della Music Week a Milano.

Voto 8

Pesci

Sono certa che anche voi, come il 78% degli americani, credete fermamente nell’esistenza degli alieni. Immergervi in filmati e documentari che trattano questa tematica è sempre un vero piacere, anche perché con Marte e Venere contro, le relazioni con chi vi sta intorno sono ridotte al minimo, e preferireste di gran lunga incontri ravvicinati del terzo tipo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lo mettete nella wishlist come regalo di Natale.

Lavoro: siete dei liberi professionisti che possono permettersi di lavorare seguendo i loro tempi.

Salute: a mezzogiorno siete solo alla colazione. Prendete tutto con molta calma.

Il consiglio del giorno: imparate a cucinare quello che trovate nel frigorifero. Con la vostra fantasia ne usciranno ricette innovative.

Voto 5