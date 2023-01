Oroscopo di oggi 2 gennaio 2023: Capricorno e Toro si godono l’ultimo giorno d’amore Oroscopo di oggi, lunedì 2 gennaio 2023, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Il cielo è esplosivo con Marte in Gemelli e Giove in Ariete: ma attenzione a Mercurio retrogrado!

L'oroscopo di oggi, 2 gennaio 2023, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle per amore, lavoro e fortuna. Venere percorre l'ultimo grado del segno del Capricorno, e si prepara ad entrare in Acquario.

Mercurio, invece, è oramai retrogrado da qualche giorno: in un cielo intenso, esplosivo e incontrollato (con Marte in Gemelli e Giove in Ariete), Mercurio retrogrado potrebbe addirittura essere utile per farci valutare, soppesare e ripensare a qualcosa prima di agire.

Con la luna nel segno del Toro il segno fortunato per oggi sarà il Capricorno, mentre il segno sfortunato sarà il Leone.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Tenere a freno la tua lingua è davvero impossibile, perché sempre spinto all’azione da Marte. Ma con Mercurio contro e in più retrogrado, tu pensi di poter intrattenere le folle come Jovanotti e Checco Zalone che intonano la simpatica canzone ‘La prima Repubblica non si scorda mai’. Prima di lanciarti in uno stand up comedy improvvisato, dovresti pensarci almeno due volte.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: dal punto di vista fisico sei incontenibile.

Lavoro: sei pronto a aizzare qualche discussione.

Salute: ricordati di sfogare sempre quella tua extra dose di energie.

Il consiglio del giorno: acquista già ora i biglietti del concerto dei The Chemical Brothers al Lucca Summer Festival .

Voto 6 e mezzo

Toro

Alle esagerazioni tu preferisci di gran lunga compostezza e modi da vero politico in campagna elettorale. Venere e Mercurio ancora a favore ti hanno trasformato nel massimo conoscitore del galateo e del bon ton. Sono certa che riusciresti a mettere in riga, con quella tua calma innata, anche l’imprenditore Salt Bae, che con tutta quella voglia di strafare ai Mondiali del Qatar è diventato il meme di se stesso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei meglio di una spa per il tuo partner.

Lavoro: inauguri il primo giorno in ufficio dell’anno portando tutti subito al bar.

Salute: adori la tranquillità che ti da l'avere tutto sotto controllo.

Il consiglio del giorno: se non hai ancora deciso come spendere la busta della zia, puoi sempre optare per il risparmio.

Voto 8 e mezzo

Gemelli

Avete bisogno di luoghi divertenti, di quelli dove è assolutamente impossibile innestare l’aggressività che è sempre pronta a scapparvi di mano, con Marte nel vostro segno. Il luogo ideale per voi è certamente il Ballon Museum a Milano, una mostra fatta di effetti di luce con simpatici palloncini colorati dove potrete tornare per qualche ora degli scatenati bambini. Sono certa che la cosa vi stuzzica moltissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: il sesso è sempre il vostro chiodo fisso.

Lavoro: non vi scoraggiate neppure alla riunione con il presidente alle nove di questa mattina.

Salute: i chiletti di troppo li avete già smaltiti.

Il consiglio del giorno: fate una passeggia presto la mattina nel silenzio e la calma nel parchetto vicino a casa.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Sei decisamente in mood nostalgico, con la Luna che amplifica ancor di più la tua emotività. Infatti, se dovessi decidere di fare il recap dei momenti migliori del 2022 su Instagram, la lacrimuccia è di certo assicurata. Lo so che sulle questioni di cuore in questi giorni sei davvero tormentato, ma da domani vedrai che tutto cambia, perché il pianeta dell’amore si toglie finalmente dall’opposizione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: lo cerchi come i calzini da appaiare nel cesto della biancheria pulita.

Lavoro: parti con molta calma, come quando si affronta una passeggiata irta in montagna.

Salute: il bombardino con panna è il modo migliore per iniziare la giornata, anche se non sei sulle piste.

Il consiglio del giorno: ricordati di puntare la sveglia, perché di certo potresti restare nel letto a fare la cotoletta tra le lenzuola.

Voto 5 +

Leone

Sei sempre agguerrito quando ti si presentano delle situazioni scomode o esagerate, complice Marte che esalta il tuo scatto alla risposta. E oggi ancor più irritato dalla Luna storta. Di certo se avessero presentato a te lo scontrino da ottantaquattro euro per sette ore di parcheggio nel centro storico di Napoli, avremmo potuto ammirare tutta la tua eloquente parlantina da avvocato dell’accusa durante l’arringa finale. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: il partner ti coccola tutte le mattine con il caffè a letto.

Lavoro: tu non vuoi solo avere la ragione, la pretendi.

Salute: sei pronto allo scatto, come un sciatore sulla pista di discesa libera ‘Streif’.

Il consiglio del giorno: non esagerare con il Binge Watching prima di andare a dormire.

Voto 6

Vergine

Vorresti risolvere tutte le problematiche e piccole scocciature che arriveranno nel nuovo anno, complice, nel tuo caso, Mercurio retrogrado che enfatizza tutte le questioni di comunicazione e a cui tu pensi di avere già la soluzione in tasca. Ad esempio, tra le prime cinque problematiche da risolvere, tu metti immediatamente la questione delle ricette mediche via sms o email per velocizzare code infinite dal medico, e puoi così sfoggiare tutte le tue capacità da tecnico dell’IT che spesso nascondi ai più.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lo addenti come l’ultima fetta di panettone a merenda.

Lavoro: non rinunci mai ad uno sguardo alle email, anche quando sei in vacanza. Vero?

Salute: il tuo ricostituente preferito sono le coccole di prima mattina.

Il consiglio del giorno: se abbracci il Goblin Mode, almeno indossa il bel pigiama che ti ha regalato la nonna.

Voto 8

Bilancia

Fai molta attenzione ad abbracciare delle cause che potrebbero non portare ad alcun tipo di risultato. Infatti, con Mercurio contro e pure retrogrado, rischi di farti trascinare in querelle come la petizione per togliere la Coppa del Mondo all’Argentina, che potrebbe avere un qualche sviluppo, ma di certo non nel breve periodo. E con il tuo livello basso di attenzione potresti facilmente dimenticarti di questi tuoi slanci.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore dovresti andare un po’ oltre alla passione fisica.

Lavoro affronta una delle grane che hai posticipato, una alla volta.

Salute: ti piace essere sempre osé.

Il consiglio del giorno: attenta a lasciarti subito sedurre dai saldi di stagione.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Dovresti non dare troppo peso al pelo nell’uovo, e goderti gli ultimi splendori di Venere a favore. Prendi esempio dalla splendida Alessia Marcuzzi che ironizza sulle sue gambe lunghissime e toniche, da far invidia a parecchie diciottenni, che pur essendo visibilmente ‘storte’ lei ha saputo ‘raddrizzarle’ con qualche trucchetto e pose decisamente ammiccanti. Capito?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: lascia andare il freno a mano.

Lavoro: pronto a darci dentro fin da subito.

Salute: puoi permetterti di indossare tutto quello che vuoi perché ti dona perfettamente.

Il consiglio del giorno: inaugura subito l’agenda cartacea del 2023 segnando tutti i compleanni e gli appuntamenti.

Voto 7 –

Sagittario

L’entusiasmo, con Giove a favore, di certo non ti manca, e sei pronto a sforzarti al massimo nonostante Marte contro. Infatti, sei pronto ad imparare in brevissimo tempo la lingua Na’vi del celebre film Avatar. Quando si parla di lingue straniere tu sei in assoluto il migliore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: le dichiarazioni d’amore sono grandiose con tanto di serenata sotto al balcone.

Lavoro: non mettere troppa carne al fuoco.

Salute: ti piace strafare, ma sarebbe meglio non farlo.

Il consiglio del giorno: prenota i voli per il ponte del venticinque Aprile e primo Maggio.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Hai la grazia e la bellezza di Lavinia Abate, di recente incoronata come Miss Italia. Con Venere ancora nel tuo segno, tu non hai rivali a qualsiasi concorso di bellezza. Ovviamente, oltre alle tue grazie, con Mercurio dalla tua anche il discorso da reginetta è più interessante e forbito di un premio Nobel per la pace.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: vuoi corteggiamenti da star di Hollywood.

Lavoro: ti piace essere più informato del Sole 24 Ore.

Salute: non temi morbidezze sui fianchi dopo i bagordi di Natale e Capodanno.

Il consiglio del giorno: acquista vini di estrema direttamente dalle case vinicole.

Voto 8 e mezzo

Acquario

Sei in assoluto il segno giusto per mettere fine alle discussioni sugli alberi di natale in Piazza Duomo a Milano, perché pare sia ormai una tradizione più tipica di lenticchie e zampone per la sera di San Silvestro. Infatti, ogni anni la critica è sempre alquanto vivace, sia che si tratti di un classicissimo albero tutto rosso, o quello rosa dell’Estetista Cinica, e in passato non è stato risparmiato neppure quello futuristico degli anni sessanta del maestro e famosissimo architetto Munari. Tu che sei davvero molto buono anche con la Luna storta, sei disposto a far ragionare tutti, facendo accettare anche le differenze e innovazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: quando si parla di libido vai subito in visibilio.

Lavoro attivissimo già dall’alba.

Salute fai parte del Club delle cinque del mattino. Quelli che si alzano molto prima del canto del gallo.

Il consiglio del giorno: fai un corso da sommelier.

Voto 7 +

Pesci

Vi sentite molto soddisfatti di questo inizio anno, perché la partenza è proprio decisa grazie a Venere, Mercurio, e oggi anche con una super Luna favorevole. In pratica vi sentite felici come gli ultimi giorni del mese, quando avete ricevuto il bonus aziendale di fine anno e siete tra quei fortunati con un filino in più per l’impegno e gli straordinari. Gioite apertamente.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il ritmo è molto pacato.

Lavoro: vi dedicate allo stretto indispensabile.

Salute: le otto ore per notte sono assolutamente indispensabili.

Il consiglio del giorno: fate una maschera per purificare la pelle.

Voto 7 e mezzo